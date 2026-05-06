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MATO GROSSO DO SUL

STJ condena ex-chefe do MPMS e tira até aposentadoria

Corte reconhece improbidade por enriquecimento ilícito, manda devolver R$ 249 mil e suspende direitos políticos por quatro anos

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

06/05/2026 - 16h30
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou, por unanimidade, o ex-procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Miguel Vieira da Silva, por improbidade administrativa. A decisão, proferida pela Primeira Turma da Corte, determina a cassação da aposentadoria, a devolução de R$ 249,1 mil recebidos de forma ilícita e a suspensão dos direitos políticos por quatro anos.

O julgamento ocorreu no dia 5 de maio, quando os ministros deram provimento ao recurso especial apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), revertendo decisões anteriores da Justiça estadual.

De acordo com o processo, o ex-chefe do MP foi enquadrado no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que trata de enriquecimento ilícito. A decisão também fixa que os valores deverão ser atualizados desde 2010.

Relatado pela ministra Regina Helena Costa, o caso teve origem em ação ajuizada pelo próprio MPMS, que acusou Vieira de obter vantagem indevida no exercício do cargo e de atuar para interferir em investigações sensíveis.

A condenação representa uma mudança de rumo no processo. Em 2024, o ex-procurador havia sido absolvido pela 1ª Vara de Direitos Difusos de Campo Grande, sob o argumento de ausência de provas. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) no ano seguinte.

Insatisfeito, o MP recorreu ao STJ, que reformou o entendimento e julgou parcialmente procedente a ação original, reconhecendo a prática de improbidade.

Ainda cabe recurso contra a decisão.

Escândalo da Uragano

O caso está ligado ao contexto da Operação Uragano, deflagrada pela Polícia Federal em 2010, que revelou um esquema de corrupção envolvendo políticos, empresários e agentes públicos em Dourados.

Interceptações telefônicas e depoimentos indicaram a existência de pagamentos indevidos para influenciar decisões e travar investigações. Em uma das gravações, o então deputado estadual Ary Rigo mencionou repasses mensais que incluiriam integrantes do Ministério Público.

Segundo as apurações, Vieira teria recebido vantagens para retardar ou deixar de avançar em procedimentos investigativos, o que fundamentou a acusação de enriquecimento ilícito.

A trajetória do ex-procurador já havia sido marcada por outras penalidades. Conforme reportagens anteriores do Correio do Estado, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) reconheceu, ainda na década passada, práticas como corrupção, tráfico de influência e improbidade administrativa relacionadas ao mesmo escândalo.

Também já haviam sido identificadas irregularidades administrativas durante sua gestão à frente do MPMS, incluindo problemas em contratos de obras, o que levou a processos disciplinares e afastamentos.

Mesmo assim, Vieira permaneceu na instituição por anos, em meio a disputas judiciais e questionamentos sobre sua permanência no cargo.

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CAMINHOS SEGUROS

MS segue no encalço de estupradores condenados

Operação mostra que estupradores "seguiam a vida", mesmo condenados, trabalhando normalmente em Mato Grosso do Sul

06/05/2026 12h39

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Caso mais recente trata-se da prisão de um estuprador de 51 anos, que trabalhava como mecânico de máquinas pesadas mesmo com mandado de prisão aberto

Caso mais recente trata-se da prisão de um estuprador de 51 anos, que trabalhava como mecânico de máquinas pesadas mesmo com mandado de prisão aberto Reprodução/PCMS

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Por meio da chamada Operação Caminhos Seguros 2026, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) segue no encalço de condenados por crimes de estupro de vulnerável e delitos correlatos, evidenciando inclusive que, mesmo condenados, muitos estupradores "seguem a vida" trabalhando normalmente em Mato Grosso do Sul. 

O caso mais recente que veio à tona, através da equipe de comunicação da Polícia Civil, trata-se da prisão de um estuprador de 51 anos, que estava com mandado de prisão aberto "decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado", cita a órgão.

Condenado a cumprir uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, esse homem que trabalha como mecânico de máquina pesada foi localizado e preso no bairro Altos do Indaiá, distante aproximadamente 231 quilômetros de Campo Grande, em Dourados. 

Esse indivíduo foi preso e levado para unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça. Porém, as ações policiais por meio da Operação Caminhos Seguros 2026 seguem, tanto com o cumprimento de mandados como com atendimento a denúncias e fiscalização de pontos que são considerados vulneráveis à exploração sexual infanto-juvenil, seja na Capital ou no interior do Estado.

Caminhos Seguros

Já no início desta semana, os primeiros trabalhos da Operação Caminhos Seguros rendeu prisões de condenados por crimes de estupro, ou com mandados de prisão em aberto, que "seguiam a vida" após cometerem esses crimes em diversos municípios do Estado. 

Logo na segunda-feira (04) houve a prisão de três indivíduos, sendo dois indivíduos já condenados, 56 e 36 anos, que devem agora cumprir as respectivas penas a que estavam condenados, sendo: 14 e nove anos de reclusão, ambos em regime fechado.

Além desses, ainda no município douradense, os agentes da Depca cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um acusado de 21 anos, também pelo crime de estupro de vulnerável, indivíduo esse que trabalhava como auxiliar de serviços gerais. 

Vale destacar que, como bem acompanha  oCorreio do Estado, metade dos casos de estupro registrados em MS são contra crianças, de zero a 11 anos, uma preocupação para os poderes principalmente voltados para segurança pública, sendo pelo menos dois casos envolvendo bebês que vieram à tona na última semana. 

Conforme balanço da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre a participação na Caminhos Seguros de 2025, essa ação contínua de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou em mais de cem indivíduos presos por esses crimes no Estado no último ano. 

Em 2025 a Operação Caminhos Seguros apresentou os seguintes números: 

  • 32 mandados de prisão por estupro de vulnerável, sendo 23 cumpridos pela Depca;
  • 73 prisões em flagrante em todas as Regionais no Mato Grosso do Sul;
  • 142 denúncias do Disque 100 apuradas na Delegacia Especializada;
  • 187 pontos fiscalizados pela Depca, tidos como "vulneráveis à exploração sexual infantil";

No último ano houve ainda o cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão de um acusado responsável pelo armazenamento de material pornográfico infanto juvenil. 

Foram contabilizadas 227 vítimas atendidas, através do acolhimento e encaminhamento à rede de proteção, e demais ações para conscientização por parte da Depca, o que inclui desde palestras sobre segurança digital, voltadas a pais, crianças e adolescentes.

É importante que crimes contra crianças e adolescentes sejam denunciados, e as informações devem ser repassadas para a Polícia Civil, inclusive de forma anônima, pelo Disque 100, em qualquer unidade ou até mesmo por meio da Delegacia Virtual (www.pc.ms.gov.br).

 

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Razões climáticas

Festa do Queijo é adiada em Rochedinho (MS); veja novas datas

Evento foi adiado por questões climáticas; fim de semana será de chuva e frio

06/05/2026 12h15

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Queijo artesanal. Foto: Prefeitura de Campo Grande

Queijo artesanal. Foto: Prefeitura de Campo Grande

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9ª Festa do Queijo, em Rochedinho (MS), foi adiada para os dias 15 (sexta-feira) e 16 de maio (sábado) por razões climáticas. Há previsão de chuva e frio para este fim de semana.

A festa seria realizada nesta sexta-feira (8) e sábado (9). De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a medida foi adotada de forma preventiva, priorizando a segurança de expositores, trabalhadores e público.

Na semana que vem, a previsão é de sol, calor e tempo firme. Com isso, a festa está confirmada para os dias 15 e 16 no mesmo local (em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco) e horário (17h).

A novidade é que neste ano, a festa passará a ter dois dias, ao contrário dos anos anteriores, que tinha apenas um. A ampliação se deve à crescente demanda de público.

A festa reuniu cerca de 10 mil pessoas em 2025 e a expectativa é de um público ainda maior em 2026.

FESTA DO QUEIJO

Tradicional Festa do Queijo é realizada anualmente, no mês de maio, no fim de semana que antecede o Dia das Mães, em Rochedinho, distrito localizado a 30 quilômetros de Campo Grande.

A festa conta com expositores de diversos queijos, produtos, alimentos artesanais, doces, entre outros. Também haverá atrações culturais, musicais e praça de alimentação (cachorro quente, pastel, churrasco e bebidas), além de brinquedos infláveis e pula-pula para a criançada.

O evento reúne produtores, moradores, visitantes e turistas. É uma oportunidade de prestigiar os produtores locais, incentivar a economia regional, valorizar o turismo rural e aproveitar momentos de lazer em família.

A Festa do Queijo é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e pela Subprefeitura de Rochedinho.

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