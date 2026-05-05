Suspeita é de que homem preso em Três Lagoas tenha agido a mando de facção criminosa - Policia Civil Três Lagoas

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Como noticiado na manhã desta terça-feira, no site do Correio do Estado, a cidade de Três Lagoas registrou intensa movimentação policial desde a última quinta-feira (30), marcada por uma sequência de tentativas de homicídio e assassinatos.

Após apuração da reportagem junto ao Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas, o homem suspeito e preso pelos crimes foi identificado como Caíque Natan Souza.

Ele é investigado por envolvimento em um homicídio qualificado e em tentativas de homicídio, além de responder por crimes relacionados ao porte e à posse ilegal de armas de fogo.

A Polícia Civil investiga se o homicídio possui ligação com o conflito entre grupos de facções rivais que operam na região.

Desde a última quinta-feira, o município vive momentos de apreensão. Ao todo, foram registradas três tentativas de homicídio e três assassinatos.

No sábado (2), um homem identificado como Pedro Augusto Otaviano dos Santos, conhecido como “Cabelinho”, foi morto a tiros em frente a uma residência na Rua Michel Thomé, no bairro Vila Nova.

Já no domingo, na Circular da Lagoa, um dos principais pontos turísticos da cidade, um casal de jovens foi baleado enquanto trabalhava em uma lanchonete. Na ocasião, a jovem Kailayne Mirele Esperidião, de 19 anos, foi atingida por nove disparos de arma de fogo calibre 9 milímetros e morreu no local.

O namorado da vítima, Gabriel dos Santos Souza, de 18 anos, também foi baleado ao tentar protegê-la. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (5).

No bairro Interlagos, um homem foi baleado dentro de um bar após ser chamado pelo nome pelo autor dos disparos, que efetuou cerca de três tiros. A vítima foi atingida no rosto e no ombro, sendo socorrida em estado grave.

Outro caso envolveu um jovem de 21 anos, baleado por ocupantes de um veículo. Ele foi atingido por três disparos e também encaminhado ao hospital.

A Polícia Civil investiga os casos e trabalha para identificar possíveis conexões entre as ocorrências.

Relembre a prisão do suspeito

Caíque Natan de Souza de 27 anos, foi preso suspeito de envolvimento em um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio, além de crimes relacionados ao porte e à posse ilegal de armas de fogo.

A prisão foi realizada durante uma operação conjunta entre a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e equipes da Polícia Militar. As diligências vinham sendo conduzidas de forma ininterrupta desde a sequência de crimes registrados entre os dias 30 de abril e 3 de maio, que geraram preocupação entre os moradores da cidade.

A partir da troca de informações entre forças de segurança de Três Lagoas e municípios vizinhos, os investigadores conseguiram identificar o suspeito e levantar dados sobre o possível local onde ele estaria escondido, possivelmente na companhia de outros envolvidos.

Durante as buscas, os policiais visualizaram um veículo Fiat Palio saindo de um imóvel. Como um carro com características semelhantes havia sido utilizado em um dos crimes investigados, a equipe iniciou acompanhamento tático.

O condutor foi abordado ao descer do veículo, em um posto de combustíveis, e foi flagrado em posse de uma pistola calibre 9 milímetros. Na sequência, policiais civis e militares retornaram ao imóvel, localizado no bairro Setsul, na zona leste da cidade, de onde o suspeito havia saído, e localizaram um revólver calibre .38, além de dezenas de munições dos calibres 9 milímetros e .38.

Caíque foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime está relacionado ao assassinato de uma jovem e a duas tentativas de homicídio ocorridas no último domingo (3), na região da Circular da Lagoa.

Além disso, ele também foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O suspeito também é investigado por possível envolvimento em outros homicídios e tentativas registrados no município desde a última quinta-feira. A Polícia Civil já solicitou a prisão preventiva dele nesses casos, que seguem sob investigação.

Um homem de 27 anos, identificado como Caíque Natan de Souza, foi preso nesta segunda-feira (4), em Três Lagoas, suspeito de envolvimento em um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio, além de crimes relacionados ao porte e à posse ilegal de armas de fogo.