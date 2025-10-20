Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

um ano da ultima ratio

'Salário' de juízes de MS dispara e chega a R$ 151,2 mil por mês

Na comparação com o ano anterior, o aumento foi de 25,6%. Mesmo assim, o TJMS caiu de primeiro para segundo lugar no ranking dos maiores custos salariais

Neri Kaspary

Neri Kaspary

20/10/2025 - 12h00
Em um ano marcado pelo escândalo da operação Ultima Ratio, que na próxima sexta-feira (24) completa um ano, dados do relatório Justiça em Números, divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelam que o custo médio mensal dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do sul aumentou em 25,6% no ano passado na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 151.256,00. 

Em 2023, o custo médio era de R$ 120,354,00, deixando Mato Grosso do Sul em primeiro lugar no ranking dos magistrados mais caros do país. Mas, apesar deste aumento no ano passado, desta vez Mato Grosso do Sul foi superado pelo Rio de Janeiro, onde o salário médio mensal subiu de R$ 92.643,00 para R$ 162.897,00. 

A disparada nos custos não é exclusividade de Mato Grosso do Sul. O relatório do CNJ aponta que, em média, os valores cresceram em 20% na despesa por magistrado em todo o país, passando de R$ 73.777,00 para R$ 92.752,00 mensais.

Os dados mostram que os juízes de Mato Grosso do Sul custam 63% acima da média nacional aos contribuintes locais. Porém, se a comparação for Amazonas, estado onde é registrado o menor custo, de R$ 41.555,00, a diferença é de 263%. 

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça no relatório anual Justiça em Números

Assim como em anos anteriores, o relatório do CNJ diz que "é importante esclarecer que os valores incluem os pagamentos de remunerações, indenizações, encargos sociais, previdenciários, imposto de renda, despesas com viagens a serviço (passagens aéreas e diárias), o que não corresponde, portanto, aos salários, tampouco aos valores recebidos pelos(as) servidores(as) públicos". 

A maior parte dos recursos destinados ao pagamento dos salários e benefícios dos magistrados estaduais provem do repasse de impostos do Executivo. Uma parcela, porém, é bancada com a cobrança de taxas e repasses feitos pelos cartórios. 

E no ranking do valor das taxas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também está no topo. "O Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais (BRASIL, 2023) produzido pelo CNJ, mostra que os maiores valores praticados nas custas iniciais ou taxas judiciárias mínimas estão no TJRJ, no TJMS, no TJMT e no TJGO". 

SERVIDORES

Quando são comparados os gastos com os demais servidores do Poder Judiciário, Mato Grosso do Sul aparece em quinto lugar, com custo médio mensal de R$ 25,084.  No relatório do ano anterior aparecia em décimo primeiro  lugar, com R$ 20.607,00. 

No caso dos 5.417 servidores, o gasto médio mensal aumentou em 21,7%, também muito acima da inflação de cerca de 5%, mas abaixo dos 25,6% relativo aos 216 juízes e desembargadores. 

Em média, segundo o relatório, as despesas com pessoal são responsáveis por 87% da despesa total da Justiça Estadual e compreendem, além da remuneração com magistrados(as), servidores(as), inativos(as), terceirizados(as) e estagiários(as), todos os demais auxílios e assistências devidos, tais como auxílio-alimentação, diárias, passagens, gratificações etc. 

ULTIMA RATIO

A disparada nos gastos com pessoal no TJMS coincide com o escândalo provocado com a operação Ultima Ratio, que em 24 de outubro completa um ano. Dois cinco desembargadores da ativa que chegaram a ser afastado, somente um conseguiu retornar ao cargo. 

Um dos quatro afastados, Sideni Soncine Pimentel, pediu aposentadoria e teve o pedido aprovado oficialmente no dia 15 de outubro. A previsão é de que em seu lugar seja promovida uma mulher, já que TJMS tem a terceira pior participação feminina do País, com apenas 8,1% das vagas ocupadas por mulheres. Apenas 3 das 37 vagas ocupadas por mulheres. 

A investigação, que também teve como alvo dois desembargadores recém-aposentados, apontou um suposto esquema de venda de sentenças judiciais envolvendo principalmente magistrados e escritórios de advocacia pertencentes a filhos de desembargadores. 

 

ABORTO

Comissão do Senado proíbe aborto até para casos de estupro

Ainda em discussão no Senado, após a 22ª semana de gestação, gravidez não pode ser interrompida, mesmo que em casos de crime de estupro ou de fetos inviáveis

16/10/2025 17h50

Senado Federal

Senado Federal Reprodução

Na última quarta-feira, a Comissão de Direitos Humano (CDH), aprovou no Senado o projeto que proíbe o aborto a partir da 22ª semana de gestação, quando o feto está no quinto mês. Nele, a única exceção é para casos de risco de morte da mãe.

O texto é do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e contou com relatório favorável do senador Eduardo Girão (Novo-CE). Agora, segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Segundo os senadores, o projeto tem mérito de reconhecer, de forma absoluta, a viabilidade do feto a partir dessa fase da gestação, que estabelece “os direitos do nascituro –  indivíduo concebido, mesmo sem nascer – na ordem civil”.

Código Civil

Esse Projeto de Lei, altera no Código Civil:

  • O reconhecimento do valor da vida humana antes e depois da instalação do indivíduo no útero;
  • Estabelece que após a 22ª semana de gestação, presume-se, sem nenhuma exceção que o bebê pode sobreviver fora do útero;
  • Determina que o direito ao nascimento após a 22ª semana, só poderá ser negado se houver risco comprovado à vida da gestante, e então, nesse caso o parto será antecipado, sem provocar a morte do feto, e ainda, deve-se esforçar para salvar a vida do bebê;
  • Garante direito ao nome, imagem e respeito seja assegurado, seja nascido vivo ou morto;
  • Impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger os fetos e os bebês contra qualquer forma de negligência ou violência.

Estupro e anencefalia

Em situação de gravidez pelo crime de estupro, ou da comprovação do feto com anencefalia, que é a ausência total ou parcial do encéfalo, o PL prevê medidas distintas uma da outra.

Ao caso do crime, segue a permissão pela lei de aborto até a 22ª semana da gestação. No entanto, depois desse período, o feto passa a ter o nascimento como direito garantido. Para a gestante, fica assegurado a antecipação do parto e a entrega do recém-nascido para a adoção.

No caso de anencefalia, em que o cérebro do feto não se desenvolve, se a gestante estiver clinicamente estável após o período de 5 meses e meio, a gravidez não poderá ser interrompida por meio da indução da morte do feto, mesmo que ele não tenha chance de sobreviver.

Segundo o documento, o parto deverá ocorrer naturalmente ou ser induzido. O texto não proíbe expressamente o aborto de fetos inviáveis antes da 22ª semana, como anencéfalos, mas também não o autoriza explicitamente.

Decisões fora do Congresso

Durante a fala para seu voto, o senador Girão disse que as possibilidades do aborto têm sido ampliadas sem a concordância do Congresso Nacional por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e por portarias do Ministério da Saúde.

Com referência à decisão do tribunal que autorizou a interrupção da gestação em casos de anencefalia em qualquer fase da gestação, com base na inviabilidade do feto anencéfalo, ou seja, quando não há expectativa de vida fora do útero.

Girão ainda se contrapôs às portarias do Ministério da Saúde, alegando que com a nota técnica 02/2024 há ampliação do conceito de aborto que passa da 22ª semana, e segundo ele é desautorizado pela legislação e ignora o conceito de viabilidade fetal, motivo que “relativiza o direito à vida mesmo quando há chances reais de sobrevivência”.

“Esse assunto está longe de ser polêmico, a não ser por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu uma canetada de forma monocrática [apenas por um magistrado] suspendendo uma resolução do Conselho Federal de Medicina [contrária ao aborto a partir da 22ª semana]”, disse o senador. 

Ao contrário dele, para a presidente da Comissão dos Direitos Humanos (CDH), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), há polêmica por despertar debates entre as mulheres.

Ela disse que mesmo com a publicação da pauta desde ao início da semana, na última segunda-feira (13), nenhuma senadora que fosse contra à proposta estava presente para pedir vista e "ampliar o debate". 

A senadora ainda reafirmou que concorda com a matéria, mas para que nenhuma senadora, membro da comissão, ou da Casa, entenda que os presentes “tenham atropelado” aprovando a lei, ela terá continuidade de discussão na Comissão de Assistência Social (CAS).

buzeira

Influenciador é preso em operação da PF contra tráfico internacional

As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, segundo informações da PF

14/10/2025 07h18

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, é um dos detidos. Seu irmão também foi preso pela PF

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, é um dos detidos. Seu irmão também foi preso pela PF

A Polícia Federal (PF) faz nesta terça-feira, 14, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. Alvo da ação, o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foi preso preventivamente. O irmão dele também foi detido, conforme apurou o Estadão. Procuradas, as defesas não foram localizadas.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Carros de luxo também foram apreendidos.

Batizada de Narco Bet, a operação conta com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt - BKA), responsável pela execução de medida cautelar de prisão em razão de um dos investigados ter sido localizado em território alemão

"É um desdobramento da Operação Narco Vela, que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro", disse a PF.

Conforme a ação, uma parte dos valores investigados foi direcionada para empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets.

De acordo com a PF, as investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial.

"As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, visando à descapitalização da organização criminosa e à reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas", disse a Polícia Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com evidências de atividades além das fronteiras nacionais, conforme a investigação.

