Suspeito de feminicídio em Campo Grande é preso no interior do Estado

Lourival da Cruz Neto é o principal suspeito de matar Joseane Oliveira Nunes, na noite de quarta-feira, em Campo Grande

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Lourival da Cruz Neto, principal suspeito de assassinar Joseane Oliveira Cruz, foi preso na manhã desta quinta-feira (20) em um posto de combustível em Jaraguari, que fica a 47 km de distância de Campo Grande.

Conhecido como "Bola", o rapaz de 19 anos é acusado de matar Joseane com golpes de foice, na noite desta quarta-feira (19), na Rua Luiz Hilário Campos Leite, no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande. Logo após cometer o crime, Lourival fugiu de bicicleta.

O homem fazia diárias na Central de Abastecimento (Ceasa) da Capital. Durante as diligências, os policiais questionaram outros funcionários no box onde Lourival trabalhava e descobriram que o indivíduo tinha parentes em Jaraguari. A partir desta informação, os agentes do município foram acionados para fazerem rondas na região.

Lourival foi localizado no posto de gasolina Campeão, que fica a cerca de 3 km da entrada da cidade. Ele foi preso e será apresentado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), em Campo Grande.

A mulher conseguiu uma medida protetiva contra Lourival, mas a retirou 10 dias depois.

Feminicídio

Joseane Oliveira Nunes, de 33 anos, foi assassinada com golpes de foice, na noite desta quarta-feira (19), dentro de uma casa na Rua Luiz Hilário Campos Leite, no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande. A Polícia Militar aponta o companheiro da vítima, Lourival da Cruz Neto, como o principal suspeito do crime.

Joseane era mãe de três filhos, de 17, 15 e 11 anos. A área foi isolada para o trabalho da perícia e a coleta de elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Militar e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local.

Além desta ocorrência, Lourival também é acusado de tentar matar um vizinho, em julho de 2025, após discutir por causa de uma aposta feita durante uma partida de sinuca. Na ocasião, ele invadiu a casa da vítima, aguardou a chegada deste e desferiu golpes de facão no cotovelo e no rosto do homem. O Ministério Público Estadual moveu uma ação penal contra o autor do crime.