Suspeito é preso após sequestrar e estuprar adolescente de 13 anos

Na noite de ontem (22), um homem de 30 anos, suspeito de estuprar adolescente de 13 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Ladário, a 425 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, a guarnição chegou até o suspeito após a mãe do menino procurar o Conselho Tutelar para registrar o sumiço do filho, informando que ele estava com um desconhecido. Os conselheiros acionaram a Polícia Militar, que foi até a residência do homem onde ele morava.

Interrogado pelos policiais, o suspeito negou que a vítima estivesse na residência, mas não permitiu a entrada dos militares no local. Enquanto uma equipe conversava com o suspeito, outra entrou pelos fundos da casa e ouviu barulhos vindos do interior. Eles entraram no imóvel e resgataram o menino.

Diante do flagrante, o adolescente contou aos policiais, conselheiros e para a própria mãe que havia dormido na casa e teve relação com o suspeito. Ele ainda disse aos militares que o homem o ameaçou dizendo que se fosse preso, mataria ele e a mãe do garoto.

Por causa do flagrante, o homem foi levado para a delegacia. O caso foi registrado como estupro vunerável, onde será investigado.



Registro de estupro

Conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em Ladário, foram registrados 13 casos de estupros somente no município neste ano.

Em Mato Grosso do Sul, nesses sete meses, foram registrados 1121 registros nos 79 municípios do estado.

