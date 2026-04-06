Suspeitos de executarem 'Primo' do PCC com 17 facadas entram na mira da PCMS

Executado na última Sexta-Feira Santa (03), o crime aconteceu no bairro Jardim Campo Grande, vitimando um indivíduo de 38 anos - Reprodução/PCMS

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Suspeitos de executarem com 17 facadas o "Primo" do Primeiro Comando da Capital (PCC), Jean Paulo Maciel, Amaurilio Tafarel Araújo dos Santos e Vitor Hugo de Araújo Santos foram classificados como "procurados" e estão na mira da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul pelo homicídio qualificado executado em Bataguassu.

Executado na última Sexta-Feira Santa (03), o crime aconteceu no bairro Jardim Campo Grande, vitimando um indivíduo de 38 anos também conhecido como "Gigi Brau", apontado por portais locais como membro do PCC, que foi encontrado morto em endereço da rua Flávio Derzi, no bairro Jardim Campo Grande em Bataguassu.

Na esquina com a Rua Leopoldo Cavalcante, em um endereço sem muros, o imóvel que foi inicialmente isolado pela Polícia Militar até a chegada das equipes de perícia apresentava sinais de luta.

Próximo ao corpo de Jean, conforme apontado pela investigação, uma faca com cabo de madeira foi encontrada, sendo que o corpo continha sinais de, pelo menos, 17 perfurações.

Esse crime foi registrado por volta de 21h20, com o corpo localizado próximo ao banheiro. Jean "Primo" era descrito como "bastante conhecido" no município de Bataguassu e entre os meios policiais.

Supostamente apontado como membro do PCC, em seu nome ele acumulava passagens por crimes como:

Roubo

Tráfico de drogas

Porte ilegal de arma de fogo

Tentativa de feminicídio e

Dois homicídios.

Procura-se

Conforme repassado pela PCMS, os dois suspeitos por esse crime são:

Amaurilio Tafarel Araújo dos Santos, de 35 anos

Vitor Hugo de Araújo Santos, de 22 anos

Sem revelar maiores informações além da identificação, é dito apenas que os homens são considerados procurados pela Justiça pela prática de homicídio qualificado.

"A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localização dos investigados. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone/WhatsApp (67) 3541-1402 ou por meio do Instagram @1delegaciabataguassu.pcms", conclui.



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