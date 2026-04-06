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Suspeitos de executarem 'Primo' do PCC com 17 facadas entram na mira da PCMS

Amaurilio Tafarel Araújo dos Santos e Vitor Hugo de Araújo Santos são procurados pelo homicídio qualificado registrado em plena na Sexta Feira Santa (03)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

06/04/2026 - 11h15
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Suspeitos de executarem com 17 facadas o "Primo" do Primeiro Comando da Capital (PCC), Jean Paulo Maciel, Amaurilio Tafarel Araújo dos Santos e Vitor Hugo de Araújo Santos foram classificados como "procurados" e estão na mira da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul pelo homicídio qualificado executado em Bataguassu.

Executado na última Sexta-Feira Santa (03), o crime aconteceu no bairro Jardim Campo Grande, vitimando um indivíduo de 38 anos também conhecido como "Gigi Brau", apontado por portais locais como membro do PCC, que foi encontrado morto em endereço da rua Flávio Derzi, no bairro Jardim Campo Grande em Bataguassu. 

Na esquina com a Rua Leopoldo Cavalcante, em um endereço sem muros, o imóvel que foi inicialmente isolado pela Polícia Militar até a chegada das equipes de perícia apresentava sinais de luta. 

Próximo ao corpo de Jean, conforme apontado pela investigação, uma faca com cabo de madeira foi encontrada, sendo que o corpo continha sinais de, pelo menos, 17 perfurações.  

Esse crime foi registrado por volta de 21h20, com o corpo localizado próximo ao banheiro. Jean "Primo" era descrito como "bastante conhecido" no município de Bataguassu e entre os meios policiais. 

Supostamente apontado como membro do PCC, em seu nome ele acumulava passagens por crimes como: 

  • Roubo
  • Tráfico de drogas
  • Porte ilegal de arma de fogo
  • Tentativa de feminicídio e 
  • Dois homicídios. 

Procura-se

Conforme repassado pela PCMS, os dois suspeitos por esse crime são: 

  • Amaurilio Tafarel Araújo dos Santos, de 35 anos
  • Vitor Hugo de Araújo Santos, de 22 anos

Sem revelar maiores informações além da identificação, é dito apenas que os homens são considerados procurados pela Justiça pela prática de homicídio qualificado. 

"A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localização dos investigados. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone/WhatsApp (67) 3541-1402 ou por meio do Instagram @1delegaciabataguassu.pcms", conclui. 
 

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AULA DE DANÇA

Prefeitura abre inscrições para oficina gratuita de dança

Aulas acontecerão durante as quintas-feiras de abril e serão ensinados os ritmos de forró e chamamé

06/04/2026 10h45

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Divulgação

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Durante o mês de abril, a Prefeitura de Campo Grande irá promover oficinas de forró e chamamé. Serão quatro encontros, todas as quintas-feiras a partir dessa semana, das 16h às 18h e aberto para todos os público, porém as vagas são limitadas.

Com objetivo de reunir as pessoas, valorizar a cultura e garantir momentos de lazer acessível para todos os públicos, as oficinas acontecerão na Casa de Cultura, localizada na região central da Capital, na Avenida Afonso Pena, 2270.

Não é necessário saber dançar, ou ter experiência com o ritmo, a proposta divulgada tem objetivo de ensinar do zero e aproveitar do momento. Além da parte prática, com os passos de dança, a oficina também é apontada como oportunidade para conhecer novas pessoas, se divertir e entrar no clima da cultura popular.

É possível realizar as inscrições pelo telefone (67) 2020-4310 e são limitadas.

Forró e chamamé

Há dois meses para o próximo mês festivo do calendário brasileiro, os dois ritmos são parte das tradicionais festas juninas.

O forró nasceu na região Nordeste do Brasil e em Mato Grosso do Sul ganha espaço cada vez mais com blocos durante o Carnaval e outros diversos movimentos culturais que trazem o ritmo para a Capital Morena.

Já o chamamé é estilo musical tradicional típico do nordeste da Argentina, e tem força no Estado desde a década de 60 e 70. Em 2017, foi considerado “Patrimônio Cultural Imaterial do Estado” pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

Aulas de forró e chamamé

Data: 09, 16, 23 e 30;
Horário: 16h às 18h;
Local: Casa de Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270, Centro;
Vagas: Limitadas e devem ser reservadas pelo número (67) 2020-4310.

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EPIDEMIA

Governo Federal inicia entrega de 2 mil cestas de alimentos a indígenas de Dourados

Ação serve para amenizar situação de emergência enfrentada pelo município, que sofre com o avanço dos casos de chikungunya

06/04/2026 10h00

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Cesta é composta por arroz, feijão, leite, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar, flocos de milho, sardinhas em lata e sal

Cesta é composta por arroz, feijão, leite, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar, flocos de milho, sardinhas em lata e sal Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A partir desta segunda-feira (6), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) inicia a entrega de cestas de alimentos a comunidades indígenas em Dourados. Ação faz parte da força tarefa do Governo Federal diante da situação de emergência enfrentada pelo município com o avanço dos casos de chikungunya. 

Ao todo, duas mil famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional serão beneficiadas, conforme levantamento realizado pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde (MS).

Nesta primeira entrega, três caminhões serão disponibilizados para o transporte de duas mil cestas fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A ação é coordenada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em articulação com o MDS, a Conab, a Secretaria de Saúde Indígenae a Defesa Civil.

Além desta, mais duas entregas estão previstas para maio e junho, totalizando a distribuição de 6 mil cestas de alimentos.

Com 21,5 quilos cada cesta, esta é composta por arroz beneficiado polido longo fino, feijão carioca, leite em pó, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão espaguete, açúcar cristal, flocos de milho, sardinhas em lata e sal.

Além da doação de cestas de alimentos, a Superintendência da Companhia em Mato Grosso do Sul também disponibilizou as dependências da Unidade Armazenadora de Dourados para servir de depósito para insumos, guarda de veículos e equipamentos e base operacional dos órgãos que precisarem.

Cenário epidemiológico

Os últimos dados da vigilância epidemiológica, divulgados na última quinta-feira (2), apontam que a região registrou 2.812 casos de chikungunya, sendo 1.198 confirmados, 430 descartados e 1.184 ainda em investigação. A concentração maior dos casos está nas aldeias indígenas, onde foram confirmados 822 casos, equivalente a 68,6% do total.

Até o momento, foram confirmados cinco óbitos no município, todos entre a população indígena do município.

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