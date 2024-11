Time da fronteira com MS garante vaga na Copa Sul-Americana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Enquanto os sul-mato-grossenses sonham em ver os times de Campo Grande e de outras cidades competindo nas divisões do futebol brasileiro, o município de Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisão com Ponta Porã (MS), acordou em festa com a classificação do 2 de Mayo para a Copa Sul-Americana de 2025. A conquista heroica aconteceu na noite desta segunda-feira (11), quando a equipe venceu o Sportivo Ameliano por 2 a 0, fora de casa, em Assunção (PAR).

Com o placar, os pedrojuaninos subiram para a 2ª colocação do campeonato local, e agora os sul-mato-grossenses podem ter a chance de acompanhar de perto jogos da Copa Sul-Americana, uma das competições mais importantes da América do Sul.

A partida aconteceu no Estádio José Tomás Silva, em Assunção (PAR), e quem começou melhor foi o time da casa, o Ameliano, que criou chances perigosas de gol no início do jogo.

Apostando nos contra-ataques, aos 31 minutos do primeiro tempo, César Castro marcou o primeiro gol da partida para o 2 de Mayo.

O segundo gol do time da fronteira com Mato Grosso do Sul, foi aos 32 minutos do segundo tempo. Após uma linda jogada de contra-ataque, o meio-campista Brahian Ayalla marcou para os pedrojuaninos, colocando o 2 de maio, de Pedro Juan Caballero, na história do futebol paraguaio.

Na vice-liderança do Campeonato Apertura, o 2 de Mayo não tem mais chances de conquistar o título do campeonato local. A equipe da fronteira somou 32 pontos e ficou estacionada na segunda posição. O líder é o Olímpia, com 39 pontos, colocando uma sal a mais no disputa do título do Campeonato Paraguaio.

Faltando apenas 3 rodadas para o término do Campeonato Apertura, o 2 de maio enfrenta o Olímpia, no próximo domingo (17), no estádio Parapiti, em Pedro Juan Caballero. Uma vitória da equipe que faz fronteira com MS, coloca fogo no campeonato local.

Divulgação/ Sofascore

Assine o Correio do Estado.