Time de especialistas irá propor ações de futuro para Campo Grande

Campo Grande receberá "de presente" do Correio do Estado, livro com propostas para melhorar o futuro da população da Capital - Foto: Gerson Oliveira

Com 17 especialistas em diversas áreas importantes para o desenvolvimento da cidade, o Correio do Estado promove hoje, a partir das 8h, com transmissão ao vivo pelo Youtube do jornal e redes sociais, o evento Campo Grande Que Queremos. O objetivo é realizar um debate de ideias que agreguem condições melhores para o futuro da Capital.

O evento é um presente do Correio do Estado para Campo Grande. Ocorre no ano em que o jornal completa seus 70 anos e no mês de aniversário da Capital.

A proposta é que as análises e ideias que surgirem no evento sejam compiladas pela equipe do Correio do Estado e entregues para todos o candidatos à prefeito de Campo Grande, em forma de livro, como uma sugestão para que as medidas propostas entrem em seus planos de governo.

O evento será dividido em dois blocos, no primeiro serão discutidos os seguintes temas: Segurança Pública; Educação; Saúde; Saneamento Básico e Resíduos Sólidos; e Meio Ambiente.

Após um breve intervalo as discussões serão retomadas com mais três temas: Plano Diretor e Soluções Sustentáveis no Trânsito; Economia e Planejamento Tático de Cidades e Mercado Imobiliário; e Construção Civil e Inovação do Sistema Construtivo.

Cada tema terá um especialista para debater sobre soluções e ideias para o futuro da Capital.

Sobre Segurança Pública o responsável será o promotor de justiça Douglas Oldegardo, que deverá responder sobre quais as estratégias podem ser adotadas para reduzir a criminalidade na Capital.

Já o diretor executivo da Faculdade Insted, Fernando Bumlai, falará sobre maneiras para que a educação promova uma sociedade mais inclusiva e igualitária no futuro.

A Saúde terá dois especialistas como convidados, o gerente administrativo do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Carlos Alberto Coimbra, que é especializado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela Universidade de São Paulo (USP), e a especialista em Neurologia Pediátrica pela Universidade de São Paulo (USP), Gisele Tannus.

Sobre o Saneamento Básico e Meio Ambiente serão ouvidas ideias do geólogo de formação e atual diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis Oliveira. Também estará presente nessa conversa o empresário, administrador e superintendente da Solurb, Elcio Terra.

O último assunto do primeiro bloco será o Meio Ambiente, que terá como especialistas a Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campo Grande, Rosângela Maria Rocha Gimenes, e o empresário do setor imobiliário Edson kawamoto.

A dupla vai debater sobre os desafios e meios possível de garantir a preservação ambiental, promover a sustentabilidade e enfrentar os desafios das mudanças climáticas, aliado com a garantia de qualidade de vida e o desenvolvimento de grandes projeto na cidade.

O segundo bloco será aberto com o tema Plano Diretor e Soluções Sustentáveis no Trânsito, que terá três especialistas para a discussão.

A primeira é a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, doutora em Urbanismo pela Universidade de Brasília (UnB), também o arquiteto e urbanista Ângelo Arruda, que ajudou a construir o texto do Plano Diretor da Capital, e a especialista em Planejamento e Gestão de Trânsito e funcionária da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andréa Luiza Torres de Figueiredo da Silva.

O trio vai discutir ideias sobre o desenvolvimento sustentável de Campo Grande e as medidas para melhorar a mobilidade urbana na Capital.

O PhD em Economia Michel Constantino estára ao lado do engenheiro pós-graduado Fernando Madeira e do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região/MS (Creci/MS) Eli Rodrigues para traçar estratégias de futuro para o tema Economia e Planejamento Tático de Cidades e Mercado Imobiliário.

O trio vai se debruçar sobre políticas econômicas para fomentar o desenvolvimento da Capital, as intervenções táticas na cidade que poderiam ser implementadas e as iniciativas para modernizar e dinamizar o mercado imobiliário de Campo Grande.

Já o último assunto a ser abordado, que será a Construção Civil e Inovação do Sistema Construtivo, terá como especialistas o presidente do Sindicato da Habitação de MS (Secovi-MS), Geraldo Paiva, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Construção Civil de Mato Grosso do Sul (Fetricom-MS), José Abelha, e o detentor da Jooy Incorporadora - uma das maiores incorporadoras do Estado -, Geraldo Mura.

As estratégias a serem implementadas em Campo Grande para desenvolver um setor imobiliário mais acessível, como incentivar a inovação no sistema e as políticas para melhorar as condições de trabalho e atrair mais profissionais para o setor estão no foco deste tema a ser debatido.

A conversa com os especialistas será mediada pela jornalista Laureane Schmidt e cada especialista terá seu tempo para expor suas ideias de futuro para Campo Grande.

Após as perguntas feitas pelo Correio do Estado o público também poderá mandar seus questionamentos. Os que não forem selecionados para serem respondidos ao vivo, terão uma resposta posterior encaminhada para o espectador.

“O Correio do Estado sempre participou ativamente das discussões das soluções para os problemas de Campo Grande, e desta vez não será diferente. Olhar para o futuro, é uma forma de retribuir tudo o que esta cidade nos proporcionou neste 70 anos”, declarou o diretor do jornal, Marcos Fernando Alves Rodrigues sobre o evento de hoje.

Especialistas