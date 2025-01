TJ impõe revez à ação de Adriane para barrar reajuse de 97% no próprio salário

Educação

Os estudantes que fizeram o Enem e alcançaram 650 pontos ou mais podem se inscrever para concorrer a uma das 12 mil bolsas ofertadas pelo Ministério da Educação

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2024 demonstram que 3.796 estudantes alcançaram a pontuação necessária para se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciatura.

Para participar, é necessário ter alcançado um resultado igual ou superior a 650 pontos. Em mais uma modalidade do programa, o aporte financeiro visa estimular o ingresso, a permanência e a conclusão do curso de licenciatura (formação de professores) para aqueles que obtiveram alto desempenho no Enem.

No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 12 mil bolsas para todo o Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições começaram na sexta-feira (17), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Ainda conforme a pasta, no Estado, das 4.880 vagas desta edição do Sisu, 1.602 serão distribuídas em 75 cursos de licenciatura oferecidos por quatro instituições participantes do programa.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância de prestar apoio ao estudante que sonha em concluir a formação e trabalhar como professor.

“Nós vamos ofertar as bolsas que já estarão disponíveis agora para o Sisu. O que for remanescente será destinado ao Prouni [Programa Universidade para Todos], e o que sobrar será repassado ao Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]”, explicou Camilo Santana.

Seguindo a direção de países europeus que investem na formação de educadores, o ministro ressaltou que o principal objetivo do Pé-de-Meia Licenciatura é atrair, estimular e incentivar os estudantes a ingressar no curso e permanecer até a conclusão.

“Também é um estímulo que queremos dar para esta etapa. O pagamento será feito pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior], e já pretendemos depositar a primeira parcela em abril”, informou.

Valor da bolsa

Valor mensal recebido : R$ 1.050 durante o período regular de integralização do curso.

: R$ 1.050 durante o período regular de integralização do curso. Distribuição do valor : R$ 700: Valor disponível para saque mensal pelo estudante. / R$ 350: Depositados como poupança.

: R$ 700: Valor disponível para saque mensal pelo estudante. / R$ 350: Depositados como poupança. Este valor poderá ser sacado após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino, em até cinco anos após a conclusão do curso.

Responsabilidade : As bolsas são gerenciadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

: As bolsas são gerenciadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Validade do benefício: Exclusivo para novas matrículas em cursos de licenciatura.

Divulgação MEC

Saiba: Ao todo, 371.560 candidatos do Enem 2024 alcançaram nota suficiente para participar do Pé-de-Meia Licenciatura e já podem se inscrever por meio do Sisu 2025. Esta edição do programa oferece 68 mil cursos de licenciatura distribuídos pelo Brasil. Neste ano, serão ofertadas 261.779 vagas em 6.851 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior de todo o país.

