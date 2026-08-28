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violência contra a mulher

TJMS e CNJ elaboram carta de propostas para ampliar proteção às mulheres

Documento consolida deliberações e recomendações construídas durante dois dias de debates na 20ª Jornada Lei Maria da Penha

Glaucea Vaccari e Alison Silva

Glaucea Vaccari e Alison Silva

28/08/2026 - 18h56
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A 20ª Jornada Lei Maria da Penha, realizada nesta quinta (27) e sexta-feira (28) no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), terminou com a elaboraçao de uma carta que consolida as propostas construídas durante as oficinas e debates realizados ao longo do evento. O encerramento contou com a participaçao do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Edson Fachin.

Entre as principais deliberações elencadas na carta está a proposta para que o CNJ fomente o fortalecimento e a expansão do Programa Brasil Lilás em todo o País, promovendo o compartilhamento de boas práticas entre os tribunais e ampliando ações educativas voltadas à prevenção da violência contra mulheres e meninas, com abordagem interseccional e atenção às questões de gênero, raça e etnia.

Também foram aprovadas sugestões para ampliar a inclusão de conteúdos relacionados aos direitos das mulheres e à igualdade de gênero nos currículos da educação básica, promover a integração eletrônica das medidas protetivas de urgência por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), aperfeiçoar ferramentas como o Fonar Eletrônico e fortalecer a capacitação de magistrados, servidores, oficiais de justiça e equipes multidisciplinares que atuam em casos envolvendo violência doméstica e familiar.

O documento também destaca a necessidade de aprofundar o enfrentamento à litigância abusiva, à violência processual e institucional praticadas contra mulheres e meninas.

São propostas ainda medidas para aprimorar a produção de dados estatísticos, fortalecer as Coordenadorias Estaduais da Mulher, aperfeiçoar o acompanhamento das medidas protetivas e ampliar o acesso à Justiça para mulheres em situação de vulnerabilidade.

A carta traz recomendações voltadas a populações indígenas, quilombolas, migrantes, mulheres com deficiência e moradoras de regiões de difícil acesso, além do fortalecimento dos Pontos de Inclusão Digital como instrumento permanente de acesso aos serviços do Judiciário.

O documento destaca o compromisso do Poder Judiciário com as diretrizes estabelecidas pela Lei Maria da Penha, pelas resoluções do CNJ e pelos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para a promoção dos direitos das mulheres e o enfrentamento das diversas formas de violência de gênero.

O objetivo com a aprovação da carta é garantir maior efetividade às políticas de prevenção e enfrentamento da violência contra mulheres e meninas.

Além de Fachin, a solenidade de encerramento da 20ª Jornada Lei Maria da Penha contou com a participação da conselheira do CNJ e presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violência, Testemunhas e de Vulneráveis, Jaceguara Dantas, e do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Dorival Renato Pavan.

Em sua manifestação no encerramento, o ministro Luiz Edson Fachin ressaltou que, embora a Lei Maria da Penha tenha promovido profundas transformações jurídicas e culturais no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, o enfrentamento à violência contra as mulheres ainda exige atenção permanente e atuação efetiva do Estado.

Confira a íntegra da Carta da 20ª Jornada Lei Maria da Penha:

Mudança no Ranking

Ponta Porã ultrapassa Corumbá e se torna a quarta maior cidade de MS

Cidade fronteiriça chegou a 99,5 mil habitantes e inverteu cenário de dez anos atrás, quando Corumbá tinha 21 mil moradores a mais; alteração territorial com Ladário ajuda a explicar queda

28/08/2026 17h38

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Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes e ultrapassou Corumbá, tornando-se a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul.

Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes e ultrapassou Corumbá, tornando-se a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução.

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Ponta Porã ultrapassou Corumbá e se tornou a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul. A mudança, confirmada pelas novas estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representa uma inversão de um cenário que, há dez anos, colocava o município pantaneiro mais de 21 mil habitantes à frente da cidade localizada na fronteira com o Paraguai.

Com data de referência em 1º de julho de 2026, Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes, enquanto Corumbá aparece com 96.334. A diferença agora é de 3.238 moradores a favor de Ponta Porã, que ficou a apenas 428 pessoas de alcançar a marca de 100 mil habitantes.  

A ultrapassagem ocorreu depois de as duas cidades praticamente empatarem no levantamento anterior. Em 2025, Corumbá ainda ocupava a quarta posição, com 98.751 habitantes, apenas 153 a mais que Ponta Porã, que tinha 98.598. 

De um ano para o outro, Ponta Porã ganhou 974 moradores, crescimento de aproximadamente 0,99%. Já Corumbá apresentou redução de 2.417 habitantes, equivalente a cerca de 2,45%.

A queda registrada por Corumbá, entretanto, não pode ser interpretada simplesmente como a saída de mais de 2,4 mil pessoas do município.

Conforme explicação repassada pelo IBGE ao Correio do Estado, uma alteração na delimitação territorial entre Corumbá e Ladário interferiu na população contabilizada para os dois municípios.

Alteração territorial influencia números de Corumbá

Segundo o IBGE, há uma área entre Corumbá e Ladário cuja delimitação territorial passou por alterações. Parte da população que anteriormente era contabilizada como pertencente a Corumbá passou a integrar novamente os números de Ladário.

A mudança aparece de forma clara nas estimativas. Enquanto Corumbá passou de 98.751 para 96.334 habitantes entre 2025 e 2026, perdendo 2.417 pessoas na contagem, Ladário fez o caminho inverso: saiu de 22.425 para 24.631 habitantes, acréscimo de 2.206 moradores.

Isso significa que Ladário apresentou crescimento de aproximadamente 9,84% em apenas um ano, enquanto Corumbá registrou queda de 2,45%.

Os números reforçam a explicação de que uma parcela relevante da variação está relacionada à delimitação territorial, e não necessariamente a um movimento migratório dessa magnitude.

O IBGE explicou ainda que a definição dos limites territoriais é feita a partir das informações oficiais fornecidas pelos órgãos estaduais.

Em Mato Grosso do Sul, a questão envolvendo os limites entre Corumbá e Ladário deve ser detalhada pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Por isso, não é possível afirmar que Corumbá efetivamente perdeu 2.417 moradores em razão de pessoas que deixaram a cidade. Parte da redução decorre da mudança da área considerada pertencente a cada município para fins da estimativa populacional.

Há dez anos, Corumbá tinha 21 mil habitantes a mais

O avanço de Ponta Porã fica ainda mais evidente quando a comparação é ampliada para uma década. Em 2016, o cenário era completamente diferente.

Naquele ano, Corumbá possuía população estimada em 109.294 habitantes, enquanto Ponta Porã tinha 88.164. A diferença era de 21.130 moradores a favor de Corumbá. Os números fazem parte das estimativas municipais do IBGE com referência em 1º de julho daquele ano. 

Dez anos depois, essa relação se inverteu. Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes, 11.408 a mais que em 2016, avanço de aproximadamente 12,9% no período.

Corumbá, por sua vez, aparece em 2026 com 96.334 habitantes, número 12.960 menor que o registrado em 2016.

Essa diferença, porém, não deve ser tratada integralmente como perda demográfica, uma vez que alterações territoriais ocorridas ao longo do período também interferem na comparação das estimativas.

Ainda assim, a mudança de posição é expressiva. Em uma década, Ponta Porã saiu de uma desvantagem de 21.130 habitantes para uma vantagem de 3.238. Na prática, houve uma inversão de 24.368 habitantes na distância que separava os dois municípios.

Ponta Porã se aproxima dos 100 mil habitantes

Além de ultrapassar Corumbá, Ponta Porã está próxima de atingir uma marca inédita. Com 99.572 moradores, faltam somente 428 habitantes para que o município alcance os 100 mil.

A cidade já havia mostrado aproximação acelerada de Corumbá nos últimos anos. Em 2025, apenas 153 moradores separavam os dois municípios, cenário que antecipava a possibilidade de mudança no ranking. 

Com o resultado de 2026, Ponta Porã passa oficialmente para a quarta colocação entre as cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul, atrás de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Corumbá passa a ocupar a quinta posição.

Ponta Porã chegou a 99.572 habitantes e ultrapassou Corumbá, tornando-se a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul.

A mudança ocorre em um Estado que alcançou 2.946.317 habitantes em 2026, segundo a nova estimativa do IBGE. 

Mais do que uma simples troca de posições, os dados mostram uma transformação no mapa demográfico sul-mato-grossense. Uma década depois de estar mais de 21 mil habitantes atrás de Corumbá, Ponta Porã assume a dianteira e fica às portas dos 100 mil moradores.

Como é feita a estimativa

As estimativas populacionais de 2026 têm como referência 1º de julho e foram calculadas pelo IBGE a partir das projeções populacionais revisadas em 2024 e dos dados dos Censos Demográficos de 2010 e 2022.

Para os municípios, o instituto utiliza o Método de Tendência do Crescimento Populacional (AiBi), que considera a trajetória de crescimento de cada cidade entre os dois censos em relação à evolução da população do respectivo Estado.

Os dados censitários também passam por ajustes para garantir comparabilidade, e o cálculo incorpora informações da Pesquisa de Pós-Enumeração do Censo 2022 e eventuais alterações nos limites territoriais dos municípios.

Mão Leve

Na Capital, mulher é presa após furtar mais de R$ 30 mil em joias

Suspeita foi localizada após deixar loja e já tinha outras peças do estabelecimento em casa

28/08/2026 17h15

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Foto: Reprodução/PCMS

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Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (28), em Campo Grande, após furtar joias e semijoias avaliadas em mais de R$ 30 mil de uma loja. Parte dos produtos foi encontrada com ela no momento da abordagem e outra quantidade estava em sua casa.

O caso começou depois que o proprietário do estabelecimento percebeu o furto e acionou a Polícia. Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da 3ª Delegacia de Polícia Civil passaram a procurar pela suspeita nas proximidades da loja.

Ela foi localizada pouco depois de deixar o estabelecimento. Durante a abordagem, os investigadores encontraram diversas peças que pertenciam à loja.

Questionada sobre outros produtos, a mulher acabou contando onde estavam o restante das mercadorias furtadas. Na casa dela, os policiais encontraram outras joias e semijoias do mesmo estabelecimento, entre anéis, brincos, pulseiras e colares.

Ao todo, os produtos recuperados foram avaliados em mais de R$ 30 mil. A mulher, que não teve sua identidade divulgada, foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e foi presa em flagrante por furto.

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