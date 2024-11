Trabalhador morre após ser atingido por madeira na cabeça em fazenda de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um trabalhador rural de 67 anos morreu na tarde de ontem (27) após ser atingido por um pedaço de madeira na cabeça enquanto esticava uma cerca em uma fazenda em Bataguassu, a 310 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Civil, o idoso estava esticando os arames de uma cerca com o proprietário da fazenda quando um dos palanques de madeira quebrou e atingiu sua cabeça. O impacto fez com que o idoso caísse no chão desacordado.

Assustado com o ocorrido, o fazendeiro pediu à esposa que acionasse o Corpo de Bombeiros, mas também decidiu, junto com o filho, tentar socorrer a vítima. No caminho, o fazendeiro encontrou as equipes de socorro, que encaminharam o idoso até o hospital da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Equipes da Perícia Civil foram acionadas e se deslocaram até a fazenda para realizar os levantamentos necessários e iniciar uma investigação para determinar as causas da morte.



Mortes sob investigação em MS

Conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), até o momento, 978 vítimas de mortes a esclarecer, sem indícios de crime, estão sob investigação em Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com os mesmos dados da Sejusp, 700 vítimas são homens e 245 são mulheres.

Os homens, na faixa etária de 25 a 40 anos, são as maiores vítimas, com 402 casos registrados. Os idosos ocupam a segunda posição, com 324 vítimas.

