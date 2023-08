Tragédia em rodovia abala comunidade indígena no sul do Estado

Carro no qual estavam as três vitimas ficou partido ao meio em decorrência do impacto com um caminhão na MS-386 - Antônio Coca

Três pessoas morreram em um grave acidente na tarde desta segunda-feira (28) na MS-386, rodovia que liga as cidades de Ponta Porã a Amambai, no extremo sul do Estado. As vítimas são os irmãos indígenas Jackson Medina Amaral, 19 anos, e Gedeão Medina Amaral, 21 anos, além de Igor Duarte Gomes, cuja idade não foi revelada.

Os dois indígenas residiam na comunidade Guaimbé, a cerca de 55 quilômetros da sede do município de Laguna Caarapã, uma reserva com pouco mais de 700 hectares e onde moram em torno 120 famílias da etnia guarani. As mortes abalaram a aldeia e na manhã desta terça-feira, até o diretor da escola e o cacique trabalhavam na abertura das covas para o sepultamento dos jovens.

A outra vítima, Igor Gomes, era motorista de uma empresa de manutenção de secadores de silos que armazenam grãos. Os dois indígenas eram funcionários desta empresa. O mais velho, Gedeão, já trabalhava havia cerca de meio ano na atividade e o mais novo, estava começando.

De acordo com Felipe Amaral, 50 anos, pai dos indígenas que morreram, eles haviam saído no começo da manhã da aldeia, foram até Caarapó realizar axame médico admissional de Jackson e no começo da tarde, quando aconteceu o acidente, estavam indo para Sanga Puitã, próximo a Ponta Porã.

Caminhão que atingiu o carro de passeio parou no meio da lavoura e motorista saiu ileso. Os três ocupantes do carro tiveram morte instantânea

Segundo Felipe, o motorista que buscava os filhos toda segunda-feira e trazia de volta aos sábados tinha bastante experiência nas estradas e normalmente utilizava uma caminhonete, mas nesta segunda-feira apareceu num carro pequeno.

Até por volta das 10 horas desta terça-feira os corpos não haviam chegado à aldeia e a previsão era de que as aulas no período vespertino seriam suspensas para que o velório fosse realizado na escola.

Os três estavam em um Uno que seguia no sentido de Amambai a Ponta Porã e foi atingido por um caminhão que seguia no sentido contrário. Por causa da violência do impacto, a parte traseira do veículo de passeio ficou completamente destruída e dois dos ocupantes foram lançados para fora do carro. A causa do impacto não foi revelada.

E também por causa do cenário de destruição, os peritos não conseguiram descobrir nem mesmo quem estava dirigindo, mas pai de duas das vítimas acredita que Igor estivesse ao voltante, já que os filhos nunca mencionaram que ele tivesse entregado o volante para outra pessoa.

De acordo com o condutor do caminhão, que saiu ileso e passou por teste do bafômetro, o motorista do Uno invadiu repentinamente a pista contrária e por isso não foi possível evitar o impacto.

Gedeão, o mais velho dos irmãos, deixou dois filhos, de um ano e o outro com pouco mais de um ano e meio, frutos de relacionamentos com mulheres diferentes.