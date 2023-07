Transporte coletivo funcionará com horário reduzido até o fim de julho

Transporte coletivo terá menos ônibus rodando durante as férias - Foto: Arquivo / Correio do Estado

O transporte público de Campo Grande funcionará em escala de férias até o fim do mês de julho, com menos ônibus rodando durante o período.

De acordo com a Prefeitura da Capital, não houve redução no número de linhas, mas nos horários dos coletivos.

A justificativa é que durante o período de férias escolares há redução no número de passageiros.

Só na Rede Municipal, são cerca de 13 mil estudantes que utilizam o passe do estudante. Há ainda os estudantes da Rede Estadual e das instituições privadas que usam o transporte coletivo e que estão em período de férias.

A programação especial de férias começou nessa segunda-feira e segue até o dia 28 de julho.

O Executivo Municipal não informou se a redução de horários será em todas as linhas e quais são os horários alterados, se limitando a informar que os itinerários de cada linha podem ser conferidos no site do Consórcio Guaicurus.

A frota total do município conta com 450 ônibus. No início do mês, 71 ônibus novos começaram a rodar, em substituição aos que já estavam com tempo de uso acima do determinado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

Com relação ao recesso escolar, tanto na rede municipal quanto na estadual, o último dia de aula do primeiro semestre se encerrou no dia 14 de julho e as aulas retornam no dia 1º de agosto, segundo calendários do ano letivo divulgado pelas respectivas secretaria de Educação.