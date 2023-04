Três meses depois, cinco sul-mato-grossenses seguem presos por atos antidemocráticos

Três meses após os atos antidemocráticos em Brasília, cinco sul-mato-grossenses continuam presos na capital federal. Todos os detidos do Estado são homens.

No dia 8 de janeiro, milhares de pessoas invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes, em Brasília, por não concordarem com o resultado da eleição presidencial.

Levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que, ao todo, 251 pessoas seguem detidas pelos atos, sendo 172 homens e 79 mulheres.

Do Estado, não há nenhuma mulher presa e os cinco homens estão no Complexo Penitenciário da Papuda.

Há ainda 1.103 pessoas que chegaram a ser presas, mas foram liberadas e são monitoradas por tornozeleira eletrônica.

Nestes casos, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entendeu que as condutas dessas pessoas foram menos graves, não sendo elas financiadoras ou executoras principais dos atos, e que por isso elas podem responder à denúncia a partir de seus estados de origem.

As investigações que estão sendo realizadas tramitam no STF sob sigilo.

Perfil

Conforme o O Globo, das pessoas que permanecem presas, a maioria é homem, com mais de 45 anos e tem o estado de São Paulo como origem.

Há presos de 19 estados e do Distrito Federal, sendo:

Bahia - 12 homens e 6 mulheres

Ceará - 1 mulher

Distrito Federal - 15 homens e 5 mulheres

Espírito Santo - 3 homens

Goiás - 9 homens e 3 mulheres

Minas Gerais - 25 homens e 16 mulheres

Mato Grosso do Sul - 5 homens

Mato Grosso - 9 homens e 2 mulheres

Pará - 5 homens e 2 mulheres

Pernambuco - 2 homens

Piauí - 2 homens

Paraná - 11 homens e 12 mulheres

Rio de Janeiro - 6 homens e 2 mulheres

Rio Grande do Norte - 3 homens

Rondônia - 7 homens e 2 mulheres

Rio Grande do Sul - 7 homens e 2 mulheres

Santa Catarina - 11 homens e 1 mulher

Sergipe - 1 homem

São Paulo - 34 homens e 24 mulheres

Tocantins - 5 homens

Dentre os presos, são 8 com idade entre 18 a 25 anos; 17 entre 25 a 30 anos; 14 entre 30 e 35 anos; 32 entre 35 a 40 anos; 40 entre 40 a 45 anos; 46 entre 45 a 50 anos; 36 entre 50 a 55 anos; 32 entre 55 a 60 anos e 26 entre 60 a 100 anos.

Nos presídios, os detidos tem direito a duas horas de banho de sol diário, quatro refeições: café da manhã com pão com manteiga ou margarina e um achocolatado; almoço e jantar com 650 gramas, sendo 150 de proteína, 150 de guarnição, 150 de feijão e 200 de arroz, e suco de caixinha; e ainda ceia com um sanduíche e uma fruta.

Eles recebem as visitas de advogados, defensores públicos e, a cada duas semanas, por duas horas, podem conversar com familiares previamente cadastrados.

Também são ofertados atendimentos médicos e assistência religiosa e jurídica.