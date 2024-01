Última semana do mês será marcada pelas chuvas típicas de verão e calor acima dos 37ºC

Em mês propício para acumulados de chuvas, noite de véspera do natal têm previsão de mudança no tempo - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As chuvas típicas de verão, juntamente com o forte calor são esperadas para a próxima semana em Mato Grosso do Sul. De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica tempo firme, mas não descarta tempestades com raios até o final da semana em Mato Grosso do Sul

Segundo dados meteorológicos, as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Por isso, prevê temperaturas altas durante o período da manhã/ tarde e chuvas isoladas no final do dia.

Acompanhe como será o clima em Mato Grosso do Sul na próxima semana.



Segunda-feira (29)

Nesta segunda-feira, as chuvas isoladas devem ocorrer nas regiões norte e noroeste do Estado.

Por causa desta instabilidade no tempo, são esperadas temperaturas mínimas entre 19-20°C e máximas de até 36°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte e bolsão, mínimas entre 21/23°C e máximas de até 37°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 22/26°C e máximas de até 37°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 21°C e máximas de até 35°C.

Os ventos estará bem variáveis entre norte, leste e oeste com velocidade entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.



Terça (30) até quinta-feira (01)

As chuvas típicas de verão continuam pegando de surpresa os sul-mato-grossenses até o final de semana. Não estão descartadas chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e ventos de até 50 km/h.

Conforme informações meteorológicas, as instabilidade atmosféricas devem ocorrer devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e atuação de áreas de baixa pressão.

Nesses dias são esperadas temperaturas mínimas entre 20/22°C e máximas de

até 37°C nas regiões sul e leste. Para as regiões bolsão e norte, mínimas entre

22/24°C e máximas de até 37°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste do Estado, mínimas entre 24-26°C e máximas podem chegar até 38°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23/24°C e máximas de até 34°C. A direção dos ventos podem variar entre o oeste e norte com velocidade entre 30/50 km/h e,

pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Assine o Correio do Estado