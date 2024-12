União promete iniciar duplicação da BR-060 no segundo semestre de 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governo federal deve iniciar a duplicação de 56,5 quilômetros da BR-060, entre Campo e Sidrolândia, no segundo semestre do ano que vem. O edital vai ser lançado até junho, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com investimentos que devem atingir cerca de R$ 200 milhões.

A elaboração, o planejamento e a execução vai ficar sob responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit de Mato Grosso do Sul, como estipulou a Portaria nº 5.671, de 21 de novembro, da Diretoria Colegiada do órgão.

No documento, é afirmado que o escritório do Dnit no Estado tem “plena autonomia para realizar licitação, em todas as suas etapas/fases, inclusive elaboração de editais, termos de referência, homologação e adjudicação, publicação, lavratura, assinatura de contrato e publicação no Diário Oficial da União”, com objetivo de contratar empresa para elaborar os estudos e os projetos da obra.

Essa empresa vai viabilizar a duplicação de cerca de 56,5 km da BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, entre os km 367,9 e 424,4 da rodovia. Para execução da obra, devem ser investidos cerca de

R$ 200 milhões, utilizando-se como parâmetro os custos apresentados nos estudos da relicitação da BR-163, que tem o km de duplicação calculado no valor médio de R$ 3,5 milhões.

Essa média foi apresentada na proposta de solução consensual apresentada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), aprovada no mês passado pela diretoria do colegiado.

Com as ações do escritório regional, o Dnit Nacional, em Brasília (DF), informou “que a previsão de lançamento do edital é o primeiro semestre de 2025”, sem dar mais detalhes. O lançamento desse edital estará sob responsabilidade do escritório regional do órgão, em Campo Grande.

Além dessa confirmação da autarquia, o governador Eduardo Riedel (PSDB) afirmou, na manhã de segunda-feira, que no ano que vem será iniciada a obra.

CORREDOR BIOCEÂNICO

Outra obra que vai ser realizada pelo Dnit de Mato Grosso do Sul no ano que vem é a revitalização de cerca de 60 km da pista da BR-267. Serão investidos R$ 145 milhões.

Essa obra é a continuidade da revitalização de 40 km na BR-267 entregues na semana passada. É a etapa 1 das obras de restauração do pavimento com adequação de capacidade na rodovia.

As obras estão prontas do km 577 ao km 617, entre Jardim e Porto Murtinho. O valor dessa primeira etapa foi de aproximadamente R$ 95 milhões.

Foram restaurados 40 km de pista de rolamento, sendo 4,9 km de terceira faixa com soluções de reciclagem de base e reforço em CBUQ e implantação de alargamento para acostamento.

Além disso, foram executados a sinalização horizontal e vertical, a implantação de defensas, a execução de novas obras de arte correntes, a drenagem profunda e os dispositivos de drenagem superficial.

A entrega faz parte de uma contratação de 101,10 km de execução das obras de restauração do pavimento com adequação de capacidade na BR-267-MS, que vai de Porto Murtinho até Alto Caracol.

O restante do projeto vai até o km 678,10, que se encontra em manutenção. O valor total da contratação é de aproximadamente R$ 240 milhões.

Essas obras levam até o novo corredor logístico, a partir do km 678,10, que vai conectar o Centro-Oeste brasileiro ao Paraguai e à Argentina, até chegar aos portos de Iquique e Antofagasta, no Chile.

O empreendimento é importante para aumentar a integração entre os países, facilitando o transporte de cargas e passageiros, bem como estreitando as relações comerciais entre os países.

R$ 200 mi de investimento

Utilizando como parâmetro os custos apresentados nos estudos da relicitação da BR-163, que tem o quilômetro de duplicação calculado no valor médio de R$ 3,5 milhões, a estimativa é de que o investimento na BR-060 seja de R$ 200 milhões.

