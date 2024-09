Unidade Básica de Saúde é interditada por falta de enfermeiros em MS

Queimada urbana

A Lagoa Itatiaia evaporou 71ml/m², em apenas 10h da última segunda-feira (09). Cerca de 9.940 litros de água foram perdidos em decorrência da seca severa

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em mais um episódio de incêndio urbano, agora na vegetação ao redor da Lagoa Itatiaia - localizada no bairro Tiradentes, aproximadamente 100m foram tomados pelo fogo no início da tarde desta terça-feira (10). Conforme relatos, o fogo começou às 13h, moradores acreditam que o incêndio tenha sido criminoso, causado por um usuário de drogas enquanto queimava cobre.

A moradora Andréia Padilha disse que, ao sair de sua residência para levar os filhos na escola, já encontrou a Guarda Municipal auxiliando os bombeiros no combate às chamas.

“Depois que a equipe dos bombeiros foi embora, ficou essa fumaça, se secar onde eles molharam, esse fogo vai acender de novo”, ressaltou.

Mesmo em meio a fumaça os pássaros foram registrados circulando em meio às cinzas. Algumas aves com filhotes na lagoa que está secando devido ao período de poucas chuvas.

Confira

Já a senhora Rosalina Cometci, contou que ao chegar no fim da tarde para fazer sua caminhada com seu terço em mãos, se surpreendeu com o cenário de queimada e a quantidade de fumaça.

“Eu acho tudo muito triste. Uma seca dessa, aí vem um ser humano, ainda põe fogo, pra piorar mais ainda o ar que a gente respira, os próprios bichinhos, né? Olha a água onde tá, tudo secando”.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, em dados registrados, a Lagoa Itatiaia evaporou 71ml/m², em apenas 10h da última segunda-feira (09). A lagoa possui 1,4 hectares ou 14.000m², portanto, foram 9.940 litros de água perdidos.

Umidade

A umidade relativa do ar chegou a 9% em Mato Grosso do Sul, conforme os dados de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O índice baixo e alarmante foi observado às 15h desta terça-feira (10), nos municípios de Amambai e Coxim.

Água Clara, Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste registraram umidade mínima de 10%; Cassilândia, Paranaíba, Porto Murtinho e Sonora de 11%.

Na capital sul-mato-grossense, a umidade relativa do ar mínima foi de 12%. Outros municípios tiveram o mesmo índice, são eles: Dourados, Miranda, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

Em Aquidauana, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim e Nhumirim, a menor umidade do ar foi de 13%; em Maracaju e Juti, de 14%.

As maiores mínimas registradas pelo Inmet no período foram de 15%, em Bataguassu, 16% em Sete Quedas e 17% em Corumbá.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul reserva uma surpresa para este fim de semana: após dias de calor intenso, o estado deve receber pancadas de chuva em algumas regiões e temperaturas mais amenas.

Segundo a previsão do Climatempo, no caminho contrário do previsto, MS deve ter uma trégua de calor e pancadas de chuvas durante à noite entre os dias 14 e 15 de setembro.

Na Capital campo-grandense, o sábado (14), será marcado por sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas à noite. A umidade do ar deve aumentar para 37%. A temperatura deve variar entre 25ºC e 35ºC.

Já no domingo (15), uma queda na temperatura deve dar um alívio para os termômetros de Campo Grande. Com máxima de 25º e mínima de 20º, a capital terá a tarde marcada por um tempo chuvoso que deve ajudar a aumentar a umidade relativa do ar para 67%.

Essa umidade, embora não seja ideal, representa um alívio em relação aos baixos índices registrados nos últimos dias. A partir de segunda-feira, o tempo deve voltar ao normal, com sol e poucas nuvens.



** Colaborou Alexandra Cavalcanti

Assine o Correio do Estado