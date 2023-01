Unidades de Saúde da Capital alteram os horários de funcionamento para testagens contra Covid-19

Campo Grande estabeleceu novos horários de funcionamento das Unidade Básica de Saúde (UBS) para realização de testagens contra a Covid-19.

O anúncio foi publicado hoje (12) pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e o objetivo da extensão dos expedientes das unidades de saúde, conforme a secretaria, é para que seja ampliada o acesso da população ao serviço de testagem.

Segundo a Sesau, as testagens podem ser realizadas em 74 Unidade Básica de Saúde (UBSs) e Unidade de Saúde da Família (USF), distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos da Capital de forma gratuita e sem necessidade de agendamento prévio.

Ainda conforme a pasta, durante a primeira semana de 2023, as unidades estavam realizando testes em horário especial, devido ao período de recesso dos servidores.

Entretanto, desde a última segunda-feira (9) o horário de atendimento foi normalizado, algumas unidades ampliaram o período de realização de testagem.

Mais de 10 unidades disponibilizam o teste de Covid-19 de 7h30 às 18h30, sem intervalo para almoço.

Já na USF Tiradentes, o atendimento é realizado até às 21h.

A Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível que os usuários se orientem em relação ao local onde devem buscar atendimento.

Na plataforma, é possível localizar a unidade de saúde mais próxima, basta que o usuário digite o CEP ou endereço de residência. Basta clicar aqui.

A testagem é recomendada para pessoas que tenham apresentado sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça, indica a Sesau.

Além disso, no caso de teste antígeno (teste rápido), o resultado fica disponível em 20 minutos, no máximo.

Para as pessoas que o teste tenha apresentado resultado positivo, o usuário recebe orientação e encaminhamento para a unidade de saúde de referência para o atendimento.

Já quanto aos pacientes sintomáticos, a pasta municipal de saúde informa que é possível recorrer ao serviço de Teleatendimento da Sesau, onde ele pode entrar em contato através do número 2020-2170 e receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção, além de ser informado do local onde pode buscar atendimento, em caso de necessidade.

O serviço funciona diariamente, das 07h00 às 19h00, bem como aos sábados, domiungos e feriados.

Aos sábados e feriados, a testagem acontece somente nas unidades de plantão referenciadas pela Sesau, as informações quanto aos plantões destas unidades são divulgadas pelas redes sociais e no site da secretaria.

Confira abaixo a relação de unidades e horários para testagem:

Fonte: Divulgação/Sesau

Prevenção

A pasta da saúde municipal reforça as orientações à população sobre os cuidados e formas de se prevenir contra a Covid-19. A higiene pessoal e etiqueta respiratória, associada à vacinação, continuam sendo as principais formas de evitar o contágio pelo coronavírus.

Seguindo também as orientações da Prefeitura Municipal quanto ao uso de máscaras, quem apresentar sintomas respiratórios, como coriza e tosse, por exemplo, deve retomar o uso do equipamento de proteção individual.

Cobertura Vacinal

A Sesau informa que a vacinação é a principal aliada no combate ao coronavírus. Já que previne a contaminação e assegura que, caso a pessoa seja infectada, tenha sintomas leves.

De acordo com o vacinômetro de Campo Grande, atualmente a Capital conta com mais de 80% de sua população com o esquema vacinal completo. O calendário pode ser conferido no site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

Boletim Epidemiológico

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta terça-feira (10), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), indica que houve cerca de 2.887 novos casos confirmados do coronavírus em Mato Grosso do Sul no período de uma semana.

Além disso, o Boletim aponta que, de 3 a 10 de janeiro, foram registradas 20 mortes pela doença no estado, incluindo de uma mulher de 20 anos, moradora de Sidrolândia, sem comorbidades.

Os dados indicam que foram, em média, três mortes por dia.

A SES lembra que nem todas as mortes aconteceram nesse período, sendo que algumas estavam represadas.

Desde o início da pandemia, o estado contabilizou 599.285 casos confirmados da doença, de acordo com a secretaria.

Ainda conforme o boletim, 59 pacientes estão hospitalizados por conta da doença, 35 em leitos clínicos e 24 em UTIs.

O município de Campo Grande registrou o maior número de casos confirmados, sendo 527 em uma semana, seguido de Dourados, 436 registros e Três Lagoas, com 182 contaminações da Covid-19.

