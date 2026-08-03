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Vacinação contra raiva começa na Capital e deve passar por 300 mil imóveis

Equipes visitam casas para imunizar cães e gatos gratuitamente

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

03/08/2026 - 14h16
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Começou nesta segunda-feira (3) a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos em Campo Grande. A imunização é de graça e será feita de casa em casa pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com estimativa de percorrer cerca de 300 mil imóveis em todas as regiões da Capital.

A campanha iniciou no Bairro Nova Lima e seguirá, de forma gradual, pelos demais bairros até chegar à região central da cidade. Para que a população utilize o serviço, o cronograma será divulgado com um ou dois dias de antecedência nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e do CCZ.

A vacina é a principal forma de prevenção contra a raiva, doença que afeta cães e gatos e também pode ser transmitida aos seres humanos. A meta é imunizar pelo menos 80% da população de animais do município para manter o vírus sob controle.

Segundo a médica-veterinária Maria Aparecida Conche, chefe do Serviço de Controle da Raiva e Outras Zoonoses do CCZ, a vacinação continua sendo necessária porque o vírus permanece circulando na natureza.

"Somente neste ano, já foram identificados 12 morcegos com resultado positivo para raiva em Campo Grande. A vacinação é a principal forma de proteger os animais contra a doença", afirma.

Além da vacinação, as equipes vão realizar um novo levantamento da população de cães e gatos. Durante as visitas, os moradores responderão a um formulário com informações sobre a quantidade de animais existentes em cada residência, o que ajudará no planejamento das ações de saúde animal.

As equipes estarão identificadas com uniforme, crachá funcional e caixa térmica para o transporte das vacinas. A aplicação será feita apenas com a autorização do tutor. Caso não haja um responsável no imóvel, será deixado um aviso com orientações para que o animal seja levado posteriormente ao CCZ.

Animais soltos nas ruas não serão vacinados durante as visitas. Nesses casos, os tutores deverão procurar o Centro de Controle de Zoonoses, que mantém vacinação gratuita durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.

Comércio

Prefeitura oficializa gestão do Mercadão pelos próximos cinco anos

Convênio transfere à Associação dos Comerciantes a administração do Mercado Municipal Antônio Valente; objetivo é fortalecer a gestão e a manutenção do principal centro comercial da Capital.

03/08/2026 16h20

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Mercado Municipal Antônio Valente, em Campo Grande, onde a Prefeitura pretende adquirir massa asfáltica por meio de dispensa de licitação para atender a demanda de tapa-buracos na Capital.

Mercado Municipal Antônio Valente, em Campo Grande, onde a Prefeitura pretende adquirir massa asfáltica por meio de dispensa de licitação para atender a demanda de tapa-buracos na Capital. Foto: Divugação

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A Prefeitura de Campo Grande oficializou a celebração de um convênio que garante uma nova etapa na administração do Mercado Municipal Antônio Valente, um dos principais polos de comércio tradicional da Capital. A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (3) do Diário Oficial do Município (Diogrande) e estabelece prazo de 60 meses, equivalente a cinco anos, para a gestão do espaço. 

De acordo com o extrato do convênio, a administração do Mercadão ficará sob responsabilidade da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec), por meio de parceria firmada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades). 

O Mercado Municipal Antônio Valente é considerado um dos cartões-postais de Campo Grande e reúne dezenas de estabelecimentos voltados ao comércio de alimentos, hortifrutigranjeiros, produtos regionais, restaurantes e serviços, além de atrair diariamente moradores e turistas.

Segundo a publicação oficial, o convênio tem como objetivo a gestão e administração do Mercado Municipal, abrangendo as atividades necessárias ao funcionamento do espaço.

O documento, entretanto, não detalha quais serão as atribuições específicas da associação, eventuais metas de gestão, investimentos previstos ou mudanças na estrutura administrativa do local. 

A parceria tem vigência de cinco anos e poderá influenciar diretamente a rotina dos comerciantes instalados no Mercadão, bem como o planejamento de melhorias, manutenção e promoção do espaço público.

A iniciativa ocorre em um momento em que o Mercado Municipal busca ampliar sua atratividade turística e fortalecer sua importância como centro de comércio e gastronomia regional, preservando a tradição do local e estimulando o desenvolvimento econômico.

Prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) para esclarecer quais serão as responsabilidades da Associmec na gestão do Mercado Municipal, se haverá investimentos previstos, quais metas foram estabelecidas no convênio e como funcionará a fiscalização da parceria.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação oficial.

projeto de lei

Ministério Público imita TJMS e cria 354 novos cargos sem concurso público

Há ainda outros 100 cargos efetivos; Impacto financeiro com as novas vagas será de R$ 83,8 milhões anuais

03/08/2026 13h00

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Ministério Público de Mato Grosso do Sul protocolou projeto de lei para criação de 454 novos cargos

Ministério Público de Mato Grosso do Sul protocolou projeto de lei para criação de 454 novos cargos Foto: Divulgação / MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) protocolou um projeto de lei que prevê a criação de 454 novos cargos no órgão, sendo 354 deles em comissão, sem a necessidade de concurso público. O projeto foi entregue à Assembleia Legislativa do Estado quatro meses após o governo sancionar proposta similar do Tribunal de Justiça, que criou 300 novos cargos comissionados no Judiciário em abril.

A matéria ainda passará por análise e votação dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, que retorna do recesso parlamentar nesta terça-feira (4).  

De acordo com o projeto, os cargos a serem criados são para assessor jurídico adjunto e assessor de TI júnior, com remuneração base de R$ 4.562,75. 

 Além destes, o texto também prevê ampliação do quantativo de vagas efetivas e em comissão para outros cargos já existentes, cujo salário base varia de R$ 3,2 mil a R$ 20,7 mil, distribuídos da seguinte forma:

  • 100 cargos de Analista
  • 25 cargos de Assessor Jurídico
  • 250 cargos de Assessor Jurídico Adjunto
  • 10  cargos de Assessor de TI Júnior
  • 1cargo de Diretor de Secretaria;
  • 9 cargos de Chefe de Departamento
  • 9 cargos de Chefe de Divisão
  • 10 cargos de Chefe de Setor
  • 25 cargos de Chefe de Núcleo
  • 1 cargo de Assessor Militar
  • 1  cargo de Assessor Adjunto da Assessoria Militar
  • 10 cargos de Assistente Militar
  • 1 cargo de Assessor em Ciências da Terra
  • 2 cargos de Assessor de Inteligência

Apenas as 100 vagas de analista são efetivas, enquanto as demais são cargos em comissão, que não exigem concurso público.

Na justificativa, o Ministério Público afirma que diagnóstico institucional realizado no órgão demonstrou a necessidade da adequação na estrutura organizacional devido  à "crescente complexidade das atribuições constitucionais cometidas à Instituição e da necessidade de aperfeiçoamento de sua capacidade administrativa, técnica e de assessoramento, de modo a assegurar maior eficiência na prestação dos serviços
ministeriais".

O texto cita ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promoveu "expressiva reestruturação do seu quadro de pessoal", com a criação de 302 cargos em comissão e 150 cargos efetivos, e que a prpposta buscar adequadar a estrutura "preservando o equilíbrio institucional com o Poder Judiciário".

"Ocorre que o Ministério Público e o Poder Judiciário exercem, no âmbito do sistema de justiça, atividades essencialmente simétricas e complementares, ambos incumbidos constitucionalmente de assegurar a adequada prestação jurisdicional e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", diz a justificativa.

"Não seria razoável que apenas um dos partícipes dessa relação institucional promovesse o necessário reaparelhamento de sua estrutura de pessoal, enquanto o outro permanecesse alheio à evolução da demanda e ao incremento da complexidade das atribuições que lhe são correlatas", complementa.

Impacto financeiro

O MPMS afirma ainda que o provimento dos cargos propostos não ocorrerá de forma imediata, mas de maneira gradual ao longo dos próximos anos, conforme demanda e disponibilidade orçamentária de financeira do órgão.

Conforme relatório anexado ao projeto, o impacto anual com os novos cargos será de R$ 83,830 milhões. As despesas correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.

O documento traz ainda que, considerando a despesa já executada neste ano, acrescida da despesa em análise e das demais despesas previstas para o exercício, estima-se que o total da despesa com pessoal em 2026 alcance aproximadamente R$ 415,459.000,00 milhões.

Já para o ano de 2027, caso haja o provimento integral de todos os novos cargos criados, a despesa total com pessoal saltaria para R$ 476,350 milhões, o que demandará previsão dos recursos correspondentes na proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano.

Quanto ao exercício de 2028, a estimativa orçamentária deverá considerar os valores projetados para 2027, ajustados pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de outros parâmetros macroeconômicos e fiscais.

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