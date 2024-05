PGE/MS abre vagas para estágio e residência jurídica

Polícia

Antes do confronto com o Batalhão de Choque, agentes penitenciários relataram que foram alvos de dez disparos.

Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande Arquivo/ Correio do Estado

Um homem não identificado morreu na madrugada de hoje (19) após atirar contra agentes penitenciários que estavam nas torres do Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande. De acordo com a polícia, antes de ser morto, o suspeito tentou jogar aparelhos celulares para dentro do estabelecimento penal.

Conforme informações do Batalhão de Choque, os policiais foram acionados após receberem informações sobre uma pessoa de camiseta vermelha, que estava armada na rua Adventor Divino de Almeida, no Jardim Noroeste, e teria realizado dez disparos contra os agentes penitenciários que estavam nas torres de segurança do estabelecimento penal.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito que, ao avistar a viatura do Batalhão de Choque, realizou mais dois disparos.

Os policiais, em proteção à sua segurança, revidaram os tiros e conseguiram ferir o rapaz. Ele foi desarmado e encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) do Nova Bahia, porém não resistiu e acabou morrendo na unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava portando uma arma calibre 38, contendo quatro munições intactas e duas deflagradas. Em sua posse, os policiais encontraram uma carabina T4 da Taurus, um carregador tipo cofre e dez munições calibre 5.56. Além disso, também foram recolhidos dois celulares que estavam enrolados em espuma e fita adesiva de cor verde, características dos aparelhos lançados para dentro do presídio.

Uma garrafa de bebida alcoólica, uma mochila marrom e, posteriormente, pedaços de papel com registros de contas bancárias, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil, também foram encontrados com o suspeito.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e disparo de arma de fogo, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol.

