Cerimônia marca início das obras em aeroportos de MS; veja como fica o de Campo Grande após reforma

Dois anos e três meses após a assinatura do contrato de concessão de três aeroportos de Mato Grosso do Sul, a empresa Aena apresentou hoje (17) o projeto das obras para ampliação e modernização das unidades de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. Os investimentos previstos para os três aeroportos somam R$600 milhões.

A cerimônia comemorativa realizada pela empresa nesta terça-feira marcou o início das obras e a inauguração da Sala Multissensorial do Aeroporto Internacional de Campo Grande, espaço dedicado ao acolhimento de passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências.

As obras fazem parte da Fase 1B do contrato de concessão e devem ser concluídas até junho de 2026.

Sala Multissensorial

Foi inaugurada hoje, durante a cerimônia, a inauguração da Sala Multissensorial do Aeroporto Internacional de Campo Grande. O espaço está localizado na sala de embarque, tem uma área de 15,6 m² e capacidade para seis pessoas ao mesmo tempo. A sala é composta de fibras óticas sensoriais, painéis interativos, projetores de estrelas e nuvens cromáticas no teto, além de assentos de aeronaves para simulação do uso de cintos de segurança.

Aeroporto de Campo Grande

As obras para melhorias e ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande iniciaram no início do mês passado, apenas treze meses antes do prazo determinado pela empresa para a entrega das obras.

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Aena afirmou que "aguardava a emissão, por parte das autoridades públicas competentes, de todas as licenças necessárias para o início dos trabalhos. Com as licenças emitidas, os canteiros de obras já começaram a ser instalados para que as obras sejam iniciadas, sem qualquer alteração no prazo de entrega".

Dentre as mudanças mais aguardadas, está a instalação de três plataformas para embarque e desembarque de passageiros. Os fingers, previstos pela legislação brasileira em todos os aeroportos com mais de um milhão de passageiros por ano, são esperados há anos pelos passageiros e é uma das exigências do contrato de concessão.

Além da instalação dos fingers, estão previstas as seguintes melhorias para o Aeródromo da Capital:

Ampliação do terminal de passageiros de 10.000 m² para 12.000 m²;

Construção de novo pavimento no piso superior;

Nova área para o parque de abastecimento de aeronaves (mobilização após a fase 1B);

Pátio com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais;

Aumento da capacidade para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior que a atual);

Check-in com 20 posições e requalificação do sistema de bagagens;

Sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²;

Infraestrutura para receber voos internacionais;

Requalificação do estacionamento externo para veículos de passeio;

Nova pista de táxi de saída rápida;

Depois que a Aena assumiu o serviço, já ativou uma segunda esteira para devolução de bagagens e ativou equipamentos de ar-condicionado em todas as dependências do aeroporto, já que em outubro de 2023, quando assumiu, as obras de reforma e ampliação estavam inacabadas.

Veja como deve ficar o aeroporto de Campo Grande após a reforma.