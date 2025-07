Vendas de morango do amor disparam e lucro chega a R$ 2,5 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Há mais ou menos duas semanas, o Morango do Amor virou a nova febre do Instagram e ficou tão popular que além de elevar os preços da fruta, ainda tornou-se uma alternativa para as pessoas que tem 'mão boa' para doces, e transformaram a nova moda em uma renda extra.

Esse foi o caso da professora Andressa Herter, que não trabalhava com doces, mas na semana passada, ao ver a fama do Morango do Amor nas redes sociais, ela decidiu fazer em casa apenas para experimentar e se surpreendeu com o resultado. “Na sexta-feira (18), meu marido comprou as coisas, eu fiz e postei no status do meu WhatsApp, então as pessoas começaram a elogiar e a encomendar. No sábado (19), nós compramos mais ingredientes, eu anunciei e começou a chover clientes”, contou.

A professora fez o doce para experimentar e acabou recebendo encomendas - FOTO: Arquivo pessoal

Andressa afirmou que vende por um valor abaixo do mercado por considerar um valor justo, levando em consideração quanto gasta para o preparo. “Alguns valores são inacessíveis apenas para um morango, e mesmo com esse valor, de domingo até agora eu já faturei quase R$ 2,5 mil”, disse ela que concilia a produção dos morangos com a rotina de professora.

Apesar de fazer uma renda extra com os famosos morangos, Andressa afirmou que, para ela, a produção foi muito além do dinheiro, mas sim um encontro. “Eu comecei há 5 dias e o faturamento já foi muito além do que eu imaginava, mas além disso, para mim é muito prazeroso, eu realmente me encontrei no doce e espero que venham mais receitas para me arriscar. Estou amando de paixão!”, afirmou.

Diferente de Andressa, a confeiteira Thaymara Barbosa, de 27 anos, já trabalhava com doces há pelo menos 3 anos e meio, quando decidiu largar o emprego de carteira registrada para se dedicar aos cuidados com o filho que é autista, e recentemente, quando viu a demanda por Morango do Amor crescendo também decidiu investir.

“Depois do diagnóstico, eu até tentei continuar trabalhando fora por um tempo, mas era muito difícil, então eu precisei me reinventar para gerar renda em casa e cuidar dele ao mesmo tempo, e quando eu comecei a ver a divulgação dos morangos, me interessei porque sempre gostei de doces com morangos, e em quatro dias já faturei aproximadamente R$ 1 mil”, disse ela, afirmando que a procura está muito alta e as unidades esgotam rápido.

Morango do Amor produzido pela confeiteira Thaymara Barbosa - FOTO: Divulgação

Para Thaymara, a confeitaria sempre foi uma porta aberta já que ela mantém a casa e o tratamento do filho sozinha, além dos cuidados com o pequeno. Ela citou ainda como as vendas do Morango do Amor ajudaram financeiramente. “Nesse mês, eu não tive tanta encomenda de bolos e o Morango do Amor surgiu do nada e me trouxe muito retorno, principalmente para arcar com os gastos de plano de saúde e medicação do meu filho”, contou ela.

RECEITA ELEVA PREÇO DO MORANGO

A receita viral que começou no aplicativo TikTok na última semana fez o preço do morango disparar em várias regiões do Brasil, inclusive em Mato Grosso do Sul. Na Capital, de acordo com a Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul - (Ceasa/MS), o quilo do morango está cotado em R$ 23.

Conforme uma pesquisa feita pelo Correio do Estado, nas prateleiras dos supermercados, quitandas e hortifrutis, o preço da bandeja da fruta mais cobiçada do momento está variando de R$10 a R$15.

