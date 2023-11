Os ventos de 52 km/h assustou os campo-grandenses e causou destelhamentos e queda de árvores em diversos pontos da Capital. A região mais afetada foi o Jardim Aero Rancho, região sul, onde moradores estão sem energia elétrica e serviço de internet desde às 11h.

A reportagem do Correio do Estado esteve pelas ruas do bairro e deparou com milhares de árvores derrubadas e muita sujeira pelas ruas. Diversos moradores estão sem energia elétrica e funcionários de empresas de internet e da Energisa estão pela região contabilizando os estragos e tentando restabelecer ambos os serviços. Na rua Ricky Nelson, uma residência foi destelhada e familiares tiveram que estender uma lona para tentar salvar o que sobrou.

Um desses pontos de maior estrago foi no estacionamento do Hospital Regional, onde duas árvores de grande porte caíram em cima de 7 veículos. No local, dois caminhões do Corpo de Bombeiros estavam no estacionamento do hospital, com equipamentos para retirar as árvores em cima dos veículos.

Preocupada com o retorno para casa, a professora de português, Marta Jane, de 55 anos, mora em Rio Verde do Mato Grosso foi uma das vítimas. Ela chegou em Campo Grande próximo das 11h, onde trouxe o irmão para consulta médica e não sabe como voltar para casa. "Faz 60 dias que meu irmão fez cirurgia do coração e ele nem sabe o que aconteceu. Acabei de ligar para a minha família contando o ocorrido e estão a caminho de Campo Grande para ver como vamos voltar para casa", relatou para a reportagem, olhando perplexa para os estragos.

Foto: João Gabriel Vilalba

Outra vítima é Doralice Bejarano, 70, anos. Assustada com os estragos, lamentou ter perdido o carro, ma ficou feliz por estra viva. A árvore caiu em cima de seu veículo corsa, de cor branca, mas um dos galhos pequenos ultrapassou o vidro e a ponta dele ficou no banco do motorista. "Isso foi questão de segundos. Eu vim com uma amiga para uma missa e começou a chover fraquinho. Estávamos preocupados com o horário da missa, saímos correndo do carro. Se a chuva tivesse apertado, não teria saído do veículo e não sei o que seria de mim", relatou.

Fotos: Marcelo Vitor

Tempestade de 16 minutos, causou estragos

Conforme informações do serviço de meteorologia, a região do Jardim Panamá e Lar do Trabalhador choveu 46,6 milímetros, com registro de vendaval, com ventos chegando aos 52 km/h. Já nos bairros do Santa Luzia e Amambaí, os ventos se aproximaram dos 50 km/h e foram registrados 38,4 milímetros de chuva.

Ainda conforme dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, na Vila Progresso choveu 15,6 milímetros. No total, em 16 minutos a chuva causou transtornos em diversos bairros da Capital, com registro de alamamento e enxurradas.

De acordo com o meteorologista, há possibilidade de chuvas fortes, com possibilidade de enxurradas e enchentes no decorrer da semana.



Alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), renovou na manhã de hoje (26), o alerta de chuvas intensas entre 20 a 30 milímetros e com ventos entre 40 a 60 km/h, em 7 municípios do Estado.