Vendaval seguido de chuva faz temperatura despencar 13 graus em Campo Grande

Apesar da chuva ter dado um certo alívio, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a previsão para a próxima quinzena é de estiagem - Gerson Oliveira / Correio do Estado

O vendaval que precedeu a chuva cobriu o céu de Campo Grande com nuvem de poeira, pegando os munícipes de surpresa. Em torno de 16h, conforme o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a temperatura na Capital estava 34° C na hora da chuva e despencou para 21°C uma queda de 13 graus.

A mudança ocorreu devido à aproximação de uma frente fria, que está passando pela região Sul e Sudeste do país.

Antes de chegar na Capital, o vendaval causou estragos em municípios do interior de Mato Grosso do Sul. A chuva amenizou as altas temperaturas, contudo os próximos dias devem prosseguir com a estiagem comum a estação.

Estragos

Em Campo Grande foram registrados alagamentos na região central, na rua 14 Julho, próximo à Feira Central e também na Avenida Ernesto Geisel com a Euler de Azevedo, no trecho onde comumente alaga devido ao rio Anhanduí.

No bairro Jardim dos Estados uma árvore caiu em um carro estacionado. No momento do ocorrido a proprietária estava trabalhando por isso ninguém ficou ferido.

Divulgação Inmet

Estiagem

Entre o dia 1 de janeiro até esta quinta-feira (21), a Capital deveria registrar em torno 500 e 600 milímetros de chuva, mas segundo o meteorologista, Vinicius Sperling do Cemtec, atingiu em torno de 220 milímetros, o que não é o suficiente para acabar com o período de estiagem.

Apesar da chuva ter dado um certo alívio, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a previsão para a próxima quinzena é de estiagem.

Na região Sul do Estado, choveu menos de dez milímetros, o destaque foi o vendaval de 100km/h que atingiu o município de Iguatemi, que teve registros de queda de árvores, destelhamento de residências, enquanto a chuva ficou abaixo de dez milímetros.

Ainda, segundo o meteorologista, o indicativo para o próximo trimestre seguem sendo de chuvas abaixo da média histórica.

"E lembrando que nesse próximo trimestre, que é abril, maio e junho, a gente já percebe, historicamente mesmo, uma redução das chuvas, porque o inverno acaba sendo um período de mais seco aqui no Mato Grosso do Sul. Mas isso é uma característica da estação, né? E a tendência é que seja um trimestre mais seco do que o normal. Então a gente já vem com um período chuvoso, com chuvas abaixo da média, e a tendência é que siga dessa maneira", destacou Sperling.

A chuva chegou com um pouco mais de intensidade nas regiões Leste, Sudeste e Nordeste de Mato Grosso do Sul.

A mudança do tempo ocorreu pelo avanço a frente fria e o choque entre as massas de ar provocaram o vendaval com a tempestade. No entanto, o especialista destaca que a tendência não é de chuva para os próximos dias e apenas a quebra do bloqueio atmosférico que deve derrubar as temperaturas máximas que estavam na casa 40º C e devem cair para 28º C e 30° C.

Assine o Correio do Estado