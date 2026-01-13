Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

novo tarifaço

Vetada por Trump, exportação de MS para o Irã disparou em 2025

Alta foi de 87,6% na compração com o ano anterior. Agora, Trump anunciou taxa de 25% sobre as vendas aos EUA caso o comércio com o Irã seja mantido

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/01/2026 - 10h18
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (12) a imposição, com efeitos imediatos, de uma tarifa de 25% sobre "qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã" e esta medida impacta diretamente a economia de Mato Grosso do Sul, já que no ano passado o Irã apareceu na lista dos dez mais importantes parceiros comerciais do agronegócio estadual.

As vendas para os iranianos, principalmente de milho, soja e farelo de soja, cresceram 87,6% em 2025 na comparação com o ano anterior. Em 2024 as vendas para o país persa renderam US$ 91 milhões de dólares. No ano seguinte, US$ 171,8 milhões. Os dados são da carta da conjuntura do comércio exterior, divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semadesc). 

Destino de 1,73% de tudo aquilo que o Estado exportou no ano passado, o Irã aparece em nono lugar entre os países que mais importaram produtos daqui. O crescimento é resultado de um acordo que o ministério da Agricultura firmou em 2024 com o Irã para facilitar os negócios entre os dois países. 

Os Estados Unidos, por sua vez, foram responsáveis por 5,47% daquilo que as empresas daqui exportaram no ano passado. Por conta do tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump, as vendas para os norte-americanos recuaram 19% e renderam US$ 539,5 milhões. Em 2024, haviam rendido US$ 669,5 milhões.

E são estas vendas aos EUA que sofrerão a sobretaxa de 25% caso o Brasil mantenha suas relações comerciais com os iranianos. Somando as exportações de todos os estados, as vendas ao Irã renderam quase US$ 3 bilhões no ano passado. 

"Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações realizadas com os Estados Unidos da América", anunciou Donald Trump em sua rede social.  "Esta ordem é definitiva e irrecorrível", acrescentou. 

Embora ocupe a 31ª posição no ranking geral dos destinos das exportações brasileiras, o Irã aparece atrás apenas de Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia e Arábia Saudita na região. No ano passado, as vendas brasileiras ao país superaram as destinadas a mercados como Suíça, África do Sul e Rússia.

O comércio bilateral é fortemente concentrado no agronegócio. Em 2025, milho e soja responderam por 87,2% das exportações brasileiras ao Irã. Somente o milho representou 67,9% do total, com vendas superiores a US$ 1,9 bilhão, enquanto a soja respondeu por 19,3%, somando cerca de US$ 563 milhões.

Também figuram entre os principais produtos exportados açúcares,  itens de confeitaria e farelos de soja para alimentação animal.

Continue Lendo...

Continue Lendo...

Compartilhar
Continue Lendo...

