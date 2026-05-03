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Vice-cacique é assassinado em área tensa de conflitos entre indígenas e policiais em MS

Givaldo Santos, de 40 anos, teria sido abordado por dois homens em uma moto e recebido, pelo menos, quatro tiros.

Karina Varjão

Karina Varjão

03/05/2026 - 08h15
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O vice-cacique das tribnos Kaiowá e Guarani, Givaldo Santos, de 40 anos, foi morto a tiros no início da noite da última sexta-feira (1) na Reserva Taquaperi, na região entre Coronel Sapucaia e Amambai. 

De acordo com relatos locais, ele foi abordado por dois homens em uma moto enquanto esperava o irmão voltar do trabalho em uma espécie de parada na MS-289 chamada Chapeuzinho. 

Em protesto, indígenas ameaçaram começar um movimento na rodovia, mas, após negociações com a Polícia, o movimento foi desfeito. 

Segundo a esposa de Givaldo, ele não nutria desavenças internas ou externas, nem havia recebido ameaças recentes. 

Pelo relato, dois homens teriam aparecido na residência da família perguntando por "Nivaldo". Como ele já havia saído, os homens seguiram seu caminho. Após o ocorrido, outras famílias relataram terem sido abordadas pelos mesmos homens durante o dia perguntando sobre outros indígenas. 

Vice-cacique deixa cinco filhosEscreva a legenda aqui

Indígenas que estavam próximos ao local da execução afirmaram que ouviram, pelo menos, quatro disparos. Um deles, atingiu a cabeça de Givaldo, que morreu no local antes da chegada do socorro. 

“Nos matam feito animais, não respeitam a nossa vida. Givaldo era pai de cinco filhos. Como ficam essas crianças agora? Será que temos de aceitar calados que nos matem, nos abatam como bichos? Cadê as autoridades para mostrar que existem leis nesse Brasil? Tudo isso logo depois da polícia fazer uma guerra na [Reserva] Limão Verde”, afirmou um indígena. 

Conflito policial

A região onde ocorreu o assassinato do vice-cacique Kaiowá-Guarani tem sido alvo de conflitos recentes entre indígenas e policiais. No dia 25 de abril, a comunidade da aldeia realizou a retomada da Fazenda Limoeiro, situada na Reserva Limão Verde, entrando em conflito entre funcionários da fazenda e a força policial. 

O embate resultou na prisão de cinco indígenas (dois homens e três mulheres), acusados de crimes como invasão, depredação e incêndio. Duas indígenas tiveram a prisão convertida em domiciliar por teres filhos pequenos. O caso segue investigado pela Justiça Federal.

Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), a Fazenda Limoeiro está situada em um território que faz parte de uma área indígena. A Reserva Limão Verde é uma das oito existentes em Mato Grosso do Sul, destinada aos indígenas por um Decreto Estadual em 1928, no tamanho de 2 mil hectares. Com o passar dos anos, fazendeiros invadiram a região, deixando os povos Guarani e Kaiowá com apenas 668 hectares.

Pouco antes da retomada da fazenda, uma caminhonete Hilux branca atingiu em cheio um Fiat Uno na MS-289, que transportava um grupo de indígenas. Rick Elison Batista Rios, de 12 anos, e Fabiano Lescano, indígenas Kaiowá-Guarani, morreram no local. Outros dois adolescentes estão hospitalizados. 

Testemunhas afirmaram que o motorista da Hilux é conhecido pelos indígenas, morados dao município de Coronel Sapucaia. Ele teria passado em alta velocidade pelos quebra-molas da aldeia, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o veículo ocupado pela família indígena. 

Em carta enviada ao Ministério Público Federal, os indígenas afirmaram que as vítimas da comunidade não receberam socorro imediato, que foi direcionado ao motorista não indígena. Além disso, o autor do acidente estaria sendo protegido por políticos da região, o que estaria dificultando o aprofundamento das investigações. 

Ainda na semana passada, o Ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, enviou um ofício ao governador do Estado, Eduardo Riedel, e ao Secretário Estadual de Segurança Pública, solicitando a investigação mais aprofundada do acidente, com suspeita de ato criminoso. 

Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas afirmou que está na região para coletar denúncias e ouvir as vítimas de violência e articular ações para garantir a segurança dos indígenas junto aos órgãos responsáveis. 

"O MPI atua no caso por meio do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas (DEMED), que coordena o Gabinete de Crise Guarani Kaiowá e a Sala de Situação para Conflitos Fundiários. O órgão já adotou as primeiras medidas institucionais, entre elas a articulação para o deslocamento e pedido de reforço da Força Nacional de Segurança Pública na região; pedido de apuração de possíveis violações de direitos pela Polícia Federal; pedido de acompanhamento jurídico dos indígenas presos pelo Defensoria Pública da União (DPU) e Defensoria Pública do estado, bem como o acionamento da Corregedoria da Polícia Militar e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul sobre denúncias da truculência policial", afirmou. 


 

Corumbá

PM apreende 64 quilos de "skunk' com jovens mulas do tráfico

Os jovens eram estrangeiros e foram presos pelo crime de tráfico internacional

03/05/2026 11h30

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Divulgação Polícia Militar

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Em três operações realizadas no sábado (2), a Polícia Militar apreendeu 64,57 quilos de “skunk” (a supermaconha), em Corumbá, sendo transportados por jovens estrangeiros contratados como “mulas” do tráfico internacional de drogas, todos presos em flagrante.

As apreensões ocorreram na rodoviária da cidade e também na rodovia BR-262. A polícia não informou a nacionalidade dos traficantes.

Pelas circunstâncias das ocorrências, havia um esquema pronto para a passagem da grande quantidade de entorpecentes pela fronteira com a Bolívia com destino aos centros consumidores.

Apesar da primeira tentativa frustrada, com a apreensão de 21 quilos da substância, na madrugada de sábado, mais dois carregamentos foram deflagrados na tentativa de burlar a fiscalização.

A primeira apreensão ocorreu na rodoviária intermunicipal após a abordagem a uma mulher e um homem, de 18 e 22 anos, por policiais da Rádio Patrulha e Trânsito.

Eles estavam embarcando em ônibus com destino a Campo Grande com 16 tabletes (17,5 quilos) de skunk e 4,2 quilos de cocaína. O suspeito de 18 anos tentou fugir do cerco policial, mas foi capturado ainda no recinto.

Na sequência, com informações sobre novas ações do tráfico, policiais militares prenderam uma jovem de 21 anos que já estava embarcada na poltrona 21 de um ônibus que sairia às 10h30 para a Capital.

Com ela, uma grande mala trancada com cadeado armazenava 17,67 quilos da potente droga.

A operação foi concluída na noite de sábado, com a prisão de mais três passageiros de ônibus que faz a linha Corumbá-Campo Grande, durante barreira no posto de fiscalização aduaneira denominado Lampião Aceso, na BR-262, entrada da cidade.

As “mulas”, de 18 e 22 anos, transportavam 29,4 quilos de “skunk” e aproximadamente 100 gramas de cocaína.

hora de lavar os casacos

Semana será de calor mas nova frente fria já tem data marcada para chegar

A atuação de uma massa de ar frio em Mato Grosso do Sul deve derrubar as temperaturas para 8ºC já na próxima semana

03/05/2026 10h00

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Frio chega no final de semana do Dia das Mães, com neblina, chuvas e mínimas de 8ºC

Frio chega no final de semana do Dia das Mães, com neblina, chuvas e mínimas de 8ºC FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Mesmo com a noite de sábado mais fria e um ar gelado no início da manhã deste domingo, a próxima semana deve ser de calor e baixa umidade do ar. No entanto, as condições duram pouco, já que a previsão indica a chegada de uma massa de ar frio em Mato Grosso do Sul no próximo final de semana, que deve fazer muita gente tirar os casacos e cobertores do armário. 

Entre este domingo (3) e segunda-feira (4), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) indica um tempo de sol e poucas nuvens, com um clima seco e temperaturas elevadas.

Com exceção da região sul do Estado, são esperadas máximas acima dos 30ºC em todo o território de MS e valores de umidade relativa do ar entre 20% e 30%. 

Pontualmente, em Paranaíba, Coxim, Camapuã e Três Lagoas, as máximas podem superar os 34ºC. Em todo o Estado, as mínimas não ficam abaixo de 20ºC neste período. 

Ao longo da semana, as condições devem se manter as mesmas. No entanto, na sexta-feira (8), o tempo muda com a chegada de uma massa de ar fria, derrubando as temperaturas e trazendo tempestades em vários pontos de Mato Grosso do Sul. 

Em Campo Grande, são esperados pelo menos 30 milímetros de chuva no próximo final de semana, com mínimas que podem chegar a 9ºC no início da manhã. No Dia das Mães, não deve chover, mas o frio aparece, com mínima de 11ºC e máxima de 17ºC na Capital. 

Em Dourados, as temperaturas variam entre 10ºC e 11ºC, com o Dia das Mães chegando em 9ºC, acompanhado de tempo fechado no sábado (9) e sol no domingo (10). 

Em Três Lagoas, chove no sábado e ainda faz calor, com as máximas chegando a 19ºC. Mas, no domingo, as temperaturas caem para 17ºC, e o sol aparece durante a tarde. 

Já em Ponta Porã, na região Sul do Estado, o frio chega com força. Chove bastante na sexta-feira (8), fazendo as mínimas despencarem de 23ºC para 10ºC, chegando a 7ºC até a segunda-feira (11). Mesmo com o tempo ensolarado, será preciso se agasalhar bem. 

Em Sidrolândia, também chove forte no sábado, com chance de tempestade e trovoadas. As temperaturas caem de 31ºC para 23ºC, chegando a mínimas de 11ºC no domingo de celebração das mães. 

Em Corumbá, chove forte na sexta-feira (8) e no sábado (9). No domingo, o sol aparece e o clima fica mais ameno. As temperaturas caem, mas não tanto como em outros municípios. A mínima chega a 12ºC e as máximas ficam entre 19ºC e 22ºC. 

Recomendações

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orienta a população a adotar alguns cuidados simples, mas importantes, para enfrentar o frio com mais conforto e segurança:

  • Manter-se bem agasalhado, principalmente no início da manhã e à noite
  • Beber bastante água, mesmo com a sensação de menos sede
  • Evitar banhos muito quentes, que podem ressecar a pele
  • Continuar utilizando protetor solar, mesmo em dias nublados
  • Evitar ambientes pouco ventilados
  • Hidratar a pele com frequência
  • Manter uma alimentação equilibrada
  • Evitar exposição prolongada ao frio

Com a combinação de chuva, temperaturas mais baixas e possibilidade de mudanças rápidas no tempo, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar para um fim de semana mais gelado do que o habitual em Mato Grosso do Sul.

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