Vídeo: tempestade com mais de 400 raios alaga ruas de Campo Grande

Chuva alagou ruas da região do Parque dos Poderes, em Campo Grande - Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Uma forte chuva, seguida de raios, atinge Campo Grande na manhã desta quinta-feira (30). Até às 6h, foram registrados 15,4 mm de precipitação, segundo o metereologista Natálio Abraão. Os ventos na Capital atingiram 51,1 km/h e foram registrados 455 raios durante a madrugada.

De acordo com Natálio, julho não costuma ser um mês com trovoadas e raios, sendo 2022 a última vez que ocorreu tempestades desta magnitude.

Após diminuir a intensidade da chuva, por volta das 8h, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) registrou 61,4 mm de acumulado em Campo Grande, com ventos de 64,4 km/h.

A tempestade impactou o fornecimento de energia de forma pontual. As regiões mais afetadas foram: Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silva Regina.

Desde o início das ocorrências, a distribuidora atua com manobras da rede elétrica para normalizar os serviços, que já estão sendo restabelecidos de forma gradual. Desde a madrugada, equipes operacionais estão mobilizadas nas ruas para atendimento.

Mato Grosso do Sul segue sob o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o qual indica a previsão para chuva entre 20 a 30 mm por hora ou de 50 mm no dia. Além disso, os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de granizo.

Pontos de alagamento

A região do Parque dos Poderes, onde se concentram as secretarias estaduais, ficou totalmente alagada na Rua presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, em frente à uma escola.

Já na parte alta da rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Parque das Nações, se formou um rio. Vários carros chegavam perto e tiveram que subir na calçada para fazer a travessia. Mas alguns desistiram e fizeram o retorno.

Outra área da Capital que ficou totalmente alagada foi o pontilhão da avenida Ministro João Arinos, no cruzamento com o Anel Rodoviário (BR-163), o qual dá acesso a BR-262. No bairro Pioneiros também costuma ter alagamentos quando ocorrem chuvas fortes, e não foi diferente desta vez, já que o Lago do Amor transbordou devido ao mau tempo.

Interior

Além de Campo Grande, cidades do interior do Estado também sofreram com as fortes pancadas de chuvas desta madrugada. Em Angélica, na região sudeste, os ventos atingiram cerca de 52 km/h e 22,8 mm no acumulado de chuva.

Na parte leste de Mato Grosso do Sul, em Anaurilândia foram registrados 34,4 mm, com ventos que chegaram a velocidade de 72 km/h. Bataguassu teve 33,8 mm e 71,6 km/h de rajadas de vento.

No sudoeste do Estado, Nova alvorada do Sul registrou 22,6 mm de chuva e vento de 46,1 km/h.