Vítimas fatais de colisão frontal na BR-463 são identificadas

Após a forte colisão entre dois veículos na manhã de sábado (04) em trecho sul-mato-grossense da rodovia BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, as vítimas fatais deste acidente foram finalmente identificadas, como tratando-se de uma mulher de 36 anos e um casal de idosos.
Na altura do quilômetro 80 desta rodovia, nas proximidades do Posto Capey, essa colisão frontal resultou em três mortos - como bem acompanha o Correio do Estado - e outras duas pessoas socorridas.
Agora, os tripulantes do veículo Ford EcoSport que ficaram inclusive presos às ferragens e morreram ainda no local deste acidente, conforme apurado pelo portal local Ponta Porã News, foram identificados como: Raimundo Alves Vieira e Rita Rezende, de 77 e 78 anos respectivamente.
Esse casal de idosos foi retirado dos destroços por equipes de resgate, que chegaram também a socorrer Simone dos Santos Figueiredo Gatti, de 36 anos, mulher essa que viajava com a família em um automóvel Chevrolet Zafira.
Entretanto, essa mulher não resistiu aos ferimentos sofridos e seu óbito foi registrado pela equipe socorrista antes mesmo que a vítima pudesse chegar a uma unidade hospitalar.
Sendo uma das principais ligações entre Ponta Porã e Dourados, a BR-463 registra intenso movimento de veículos tanto de passeio como de carga, especialmente tratando-se dos finais de semana.
Relembre
Devido à violência desta batida registrada na manhã de ontem (04), um dos veículos chegou a permanecer na pista enquanto o segundo ficou parado em área de mata às margens da BR.
Equipes das polícias Rodoviária Federal e Civil(PRF e PC), do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (CBMMS) e do Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados em um primeiro momento para atender a ocorrência.
Esse trabalho de perícia, que envolveu até mesmo a remoção dos corpos do casal de idosos das ferragens do veículo, serve para captar todas as informações que devem pautar a investigação, o que por sua vez determinará as devidas causas deste acidente.
Essa dinâmica segue sendo apurada para posteriormente serem indicadas as causas do acidente, que pode ter sido motivado desde por possíveis falhas mecânicas ou até por velocidade incompatível; condições da pista e eventuais imprudências como invasões de faixa.
O carro em que estava Simone, que transportava ainda uma criança de colo, era conduzido por um motorista identificado como Reginaldo. Tanto esse bebê quanto o condutor sobreviveram e foram levados pelo Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico hospitalar.
**(Colaborou: Welyson Lucas)