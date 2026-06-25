Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro

Leandro Provenzano

Como o seguro correto e documentos podem te livrar de uma condenação judicial

Toda construtora sabe que reclamações fazem parte do negócio. O que muitas ainda não sabem — e pagam caro por isso — é que a grande maioria das condenações judiciais por problemas na construção poderia ter sido evitada, drasticamente reduzida ou até transferida integralmente para uma seguradora.

Existe um seguro específico para isso, que é o RC - Responsabilidade Civil do Construtor, e a maioria das construtoras brasileiras simplesmente esqueceu que pode usá-lo quando acionada na Justiça.

O Cenário Atual: Construtoras Cada Vez Mais no Banco dos Réus

Nos últimos anos, o número de ações judiciais envolvendo vícios construtivos cresceu de forma expressiva no Brasil. A combinação de consumidores mais informados, acesso facilitado à Justiça e um Código de Defesa do Consumidor robusto criou um ambiente em que reclamar — e ganhar — ficou muito mais fácil para o comprador do imóvel.

Do outro lado, construtoras que não se prepararam adequadamente enfrentam não apenas condenações ao pagamento de reparos, mas também indenizações por danos materiais e morais, custas processuais e honorários advocatícios — valores que, somados, podem comprometer seriamente a saúde financeira de uma empresa.

A boa notícia é que o ordenamento jurídico brasileiro também oferece instrumentos de proteção para as construtoras. O problema é que poucos profissionais do setor conhecem e utilizam esses instrumentos de forma estratégica.

A Documentação da Obra: Sua Principal Linha de Defesa

Se existe um conselho que todo advogado especializado em direito da construção daria a qualquer construtora, é este: documente tudo, desde o primeiro dia, sem exceção.

O comprador precisa demonstrar que o defeito existe. Mas a construtora precisa — se quiser afastar a responsabilidade ou reduzi-la — demonstrar que a obra foi executada corretamente, dentro das normas técnicas e com materiais adequados.

Armazene esse material, com data e geolocalização, e mantenha cópias de segurança pelo prazo mínimo de 10 anos após a entrega da obra.

Manual do Proprietário

A entrega de um Manual do Proprietário completo e detalhado é uma das ferramentas mais subutilizadas pelas construtoras — e uma das mais eficazes em termos de defesa jurídica.

O manual deve conter:

Especificações técnicas de todos os sistemas e materiais utilizados

Instruções de uso e manutenção de cada sistema

Prazos de garantia por item (conforme NBR 15.575)

Advertências sobre usos inadequados que podem gerar danos

Periodicidade recomendada de manutenções preventivas

Importante: Entregue o manual com recibo assinado pelo proprietário e guarde esse recibo. Ele é prova documental de que o comprador foi orientado sobre como manter o imóvel — o que pode ser determinante para afastar a responsabilidade da construtora quando o problema decorrer de falta de manutenção.

Termo de Vistoria de Entrega

Na entrega das chaves, realize uma vistoria formal com o comprador, registrando por escrito o estado do imóvel. A ausência de ressalvas, com a assinatura do proprietário, é prova de que o imóvel foi entregue em condições adequadas naquela data.

O Seguro RC Construtor: A Ferramenta Mais Poderosa — e Mais Esquecida — do Setor

O Seguro de Responsabilidade Civil do Construtor (RC Construtor) é uma apólice específica para empresas e profissionais do setor da construção civil, que cobre os danos causados a terceiros — incluindo compradores de imóveis — em decorrência das atividades de construção.

Em outras palavras: quando uma construtora é condenada judicialmente, a seguradora pode ser obrigada a assumir esse pagamento — no lugar da construtora ou em conjunto com ela, dentro do limite do valor do seguro contratado (LMI – Limite Máximo de Indenização).

O Que o Seguro RC Construtor Cobre

A cobertura exata depende da apólice contratada, mas em geral o RC Construtor pode cobrir:

Danos materiais causados a terceiros em decorrência da execução da obra

Danos causados por vícios de construção identificados após a entrega

Danos corporais a terceiros (funcionários, vizinhos, visitantes)

Despesas com defesa judicial e honorários advocatícios

Custas processuais decorrentes de ações indenizatórias

Danos causados por subempreiteiros contratados (em algumas apólices)

Muitas construtoras contratam o RC Construtor apenas porque é exigido pela prefeitura ou pelo agente financiador para o alvará ou o financiamento da obra. Depois que a obra é entregue, a apólice fica esquecida em uma gaveta.

Quando a ação judicial chega — meses ou anos depois —, quase ninguém lembra que existe um seguro que poderia cobrir aquela condenação. Há também um desconhecimento técnico-jurídico: muitos profissionais não sabem que é possível, dentro do processo judicial, chamar a seguradora a participar da ação e “pagar a conta” numa eventual condenação.

Conclusão

Ser construtora no Brasil exige, hoje, muito mais do que dominar técnicas de engenharia e gestão de obras. Exige também uma postura jurídica preventiva — que começa antes mesmo do primeiro bloco assentado e se estende por anos após a entrega das chaves.

A documentação rigorosa da obra, o uso de materiais certificados, a adoção das melhores técnicas construtivas, a entrega de um manual do proprietário completo e a contratação do Seguro RC Construtor formam um conjunto de proteções que, quando bem estruturado, pode transformar radicalmente o cenário de uma ação judicial: de uma condenação devastadora para um processo gerenciável — ou até para uma absolvição.

O Seguro RC Construtor, em especial, é a ferramenta mais subestimada do setor. Uma apólice contratada corretamente e acionada no momento certo pode transferir integralmente para a seguradora o ônus financeiro de uma condenação judicial, preservando o caixa e a saúde financeira da empresa.

Proteger sua construtora não é pessimismo — é gestão responsável.