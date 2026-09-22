A campanha eleitoral de 2026 está a todo vapor lá pelas bandas da... Leia na coluna de hoje

Bráulio Bessa - Escritor brasileiro
"Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom. E se um dia lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé, e recomece novamente”.
FELPUDA
A campanha eleitoral de 2026 está a todo vapor lá pelas bandas da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Mas engana-se quem pensar que funcionários com cargos comissionados estão engajados nas eleições para presidente, governador, senador ou deputado federal. O foco mesmo é na eleição de candidato a uma cadeira para chamar de sua na Assembleia de MS. Não se sabe se a adesão é voluntária ou “por livre e espontânea pressão”, mas os servidores mergulharam de cabeça. Como diria vovó: “O que não se faz para manter a amizade...”.
Livres
Está vigorando desde o último sábado, a proibição da prisão de candidatos que disputam eleições deste ano. A determinação vai até 48h após o encerramento da votação do primeiro turno.
Mais
A prisão ou detenção dos candidatos, durante o período da vigência da medida, que vai até o dia 6 de outubro, só poderá ocorrer em casos de flagrante delito.
Nesta quinta-feira (24), às 19h, será realizado o show do Trimanos Brasil, formado pelos irmãos paraenses Gleydson, Yvison e Lohan. A jovem banda vem ampliando sua projeção nacional e acumula milhões de visualizações e seguidores nas redes sociais. Parte dessa conexão com o público está na releitura de músicas conhecidas , interpretadas a partir da identidade musical construída pelos trio. A apresentação acontecerá no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis pelo Sympla.
Nem aí...
Na reta final da campanha eleitoral, os plenários da Câmara Municipal de Campo Grande e da Assembleia Legislativa de MS deverão ficar esvaziados, na medida em que os candidatos correm contra o tempo em busca dos votos dos indecisos. Como se a Capital não estivesse em estado de emergência e, portanto, não precisasse de atenção redobrada neste momento.
Em campanha
A tal força-tarefa anunciada em alto e bom som 24 horas após o temporal parece não ter decolado como o cidadão que paga seus impostos esperava. Na Assembleia, o assunto entre os deputados estaduais é um só: a reeleição. Todos em plena campanha para garantir mais quatro anos de mandato. Nada como viver numa cidade e num estado sem problemas, né?! Dá licença!
Resgate
Uma postagem do secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, nas redes sociais resgatou registros de 2010 para reforçar sua trajetória na política. No resgate histórico, ele relembra a criação do Bloco de Desenvolvimento Regional e a consolidação do municipalismo como pauta central, destacando a ascensão do ex-governador Reinaldo Azambuja, hoje candidato ao Senado. Ao conectar o trabalho realizado ao longo da última década às transformações vividas pelo MS, Walter Carneiro aproveita a publicação para reafirmar seu compromisso com a gestão pública, e não por acaso, para manter o municipalismo em evidência.
ANIVERSARIANTES
- Carla Guizzo Couto Rocha de Lima;
- Leide Simioli de Brito;
- Giovanna Maria Assis Trad Cavalcanti;
- Ariane Pina Ferreira Moreira;
- Luciana Gonçalves Rolo;
- Marcia Arashiro de Lima;
- João Komathu;
- Sandra Moragas Leite de Barros;
- Mauricio Ramão Fernandes;
- José Leite da Silva Sobrinho;
- Mauricia de Arruda Cortez;
- Zoleni Santos de Mattos;
- Maria Angelica de Freitas Oliveira;
- Florentino Edmundo Talgatti;
- Pablo Henrique Avelino da Silva;
- Marlene Pontim Gomes;
- Van Hanegam Donero;
- Edgar Calixto Paz;
- Rubens Clayton Pereira de Deus;
- Humberto Ivan Massa;
- Sônia Gonçalves Kaneshige;
- Fagner Saltarelli;
- Jacqueline Folley Coelho;
- Adão Rodrigo Coene;
- Sergio Costa dos Santos;
- Claudiney Guimarães Alves;
- Leonardo Kling;
- Luiz D’Ávila;
- Domingos Alves da Silva;
- José Luiz Forte Filho;
- Maquielves Lopes Grison;
- Brunella Meura;
- Livia Alves Barcelos;
- João Dias;
- Cristina Hebe Scardini;
- Norberto Antonio Soares;
- Marco Aurélio Pallacio;
- Paula Helena Saab Mujica;
- Maria de Lourdes Calixto Mendes;
- Maria Nadir Militão;
- Marcelo Barbosa da Fonseca;
- Leonardo Coimbra;
- Marilda da Silva Tôrres;
- Rafael Mendonça;
- Gervásio Scheid;
- Alomah Rizk;
- Mary Radeck de Carvalho;
- Danilo Antonio Bruschi;
- Waldir Roma Ferreira;
- Diana Moreira Santana;
- Dra. Regina Célia Azuaga;
- Simone Ribeiro Pereira;
- Rocino Ramiro Cavalcanti;
- José Pereira de Souza;
- Erik Pereira de Castro;
- Aureo Franco Vilela;
- Maria Helena Fonseca;
- Rosa Maria de Barros;
- Meire Teixeira;
- Claudete Oliveira da Vera Cruz;
- Francisca Auzenir da Silva;
- Ivaneide de Araújo Armoa;
- Jean Kleber Paiva Barbosa;
- Santos de Oliveira Junior;
- Edson Ferreira da Silva;
- André Luiz Ossuna;
- Luiz Carlos de Lima;
- Jorge Ossamo Karimata;
- Dr. Renato Lúcio Martins;
- Paulo Cesar de Santos de Barros;
- Akiko Kanayama;
- Julião Flaves Gauna;
- Maria Eunice Corrêa;
- Gilda Lopes Braga;
- Rodrigo Targino de Almeida;
- Luiz Carlos Rodrigues;
- Antônio Henrique Nantes;
- Juliana Nunes;
- Adelina Tocie Miyashiro;
- Ronivaldo Farias de Mendonça;
- Augusto César Sepalho;
- Gilmar Javorski;
- Maria Cristina Coutinho da Silva;
- Márcio Teruhiko Yamamoto;
- Iedenilda Yocie Oyadomari;
- Nedir Migueis Pinto;
- Richard Alexandre Lima Siqueira;
- Francisco Maia Nogueira;
- Mirian Bezerra Sesper;
- Rogério Pereira Spotti;
- Sílvio Lucas Costa;
- Miguel Antunes de Miranda Sá;
- João Carlos Klaus;
- Fábio Medeiros Szukala;
- Lowatto Yuuichi Yamasaki;
- Eliana de Jesus Gonçalves Tiecher;
- Ana Helena Bastos e Silva Cândia;
- Kleber Vieira Cação;
- Antônio Neves de Medeiros;
- Carlos Roberto de Faria;
- Arianne Gonçalves Mendonça;
- Wania Helena de Carvalho;
- Arlindo Mariano de Farias;
- Marilda do Carmo Rodrigues;
- Heber Seba Queiroz;
- Adenil José de Oliveira;
- Maria Aparecida Corrêa Marques;
- Fernando Tatsunori Kuboyama;
- Andrea Luiza Tôrres de Figueiredo;
- Macoto Okuda;
- Alberto Angelisio Spani.
Colaborou com Tatyane Gameiro