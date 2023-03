A energia do Tarô da semana entre 27 de março e 02 de abril

O Imperador é o arcano correspondente ao signo de Áries, que iniciou seu período na semana passada. Esta carta significa ambição, realização e poder e fomos brindados justamente com ela nesta semana (coincidências não existem, não é mesmo?).

Os Cabalistas ensinam que os primeiros 12 dias de Áries estão diretamente alinhados com as energias dos próximos 12 meses. Portando, o Imperador é um bom presságio de que suas metas são alcançáveis e de que você vai atingir seus objetivos neste ano.

O Imperador possui as mesmas características fundamentais de Áries, já que Marte é o planeta que rege o signo associado à carta. Marte representa energia de força e coragem, mas quando não controlada, traz a guerra e a agressividade.

Este é um ponto que temos que ter muita atenção, uma vez que um dos principais papeis do Imperador é o de criar regras e regulamentos, aplicando as leis, os princípios e diretrizes estabelecidos por ele para todos os seus liderados, seja na família, no trabalho ou no seu grupo social.

Por conta disso, com esta energia, temos um potencial enorme de nos tornarmos os “donos da verdade”, impondo a nossa opinião e vontade de forma autoritária.

Mas vamos nos concentrar no lado luz desta carta. Existe uma influência natural do Imperador que inspira respeito e admiração nas pessoas. Com um carisma fortíssimo, ele representa uma liderança inspiradora. Os seus “seguidores” confiam incondicionalmente nas suas orientações e diretrizes. Mas, o que torna alguém um grande líder?

O palestrante Simon Sinek, que escreve sobre liderança e gestão, defende a tese de que é “aquele que faz seus colaboradores se sentirem seguros, que reúne os funcionários num círculo de confiança.”

Carta do Imperador - Divulgação

A carta do Imperador remete ao arquétipo do Governante. Segundo Carl Gustav Jung, o Governante representa indivíduos com “espírito de liderança”, que têm uma vocação para o poder.

São pessoas que lidam bem com controle e autoridade, ou seja, que gostam de estar no comando, ser quem toma decisões e quem dá as ordens numa situação. “As pessoas respondem bem a aqueles que demonstram ter certeza do que querem.” (Anna Wintour).

O Imperador tem absoluto controle mental e firmeza sobre os processos emocionais, usando a razão e a lógica. Aliás, é através do seu raciocínio lógico que ele consegue elaborar boas estratégias, argumentações e planos de ação.

O Imperador no Tarô é o número 4 dos Arcanos Maiores, que simboliza a estrutura e a solidez. Ele é constante, confiável e um exemplo de energia que nos impulsiona para conquistar nossos objetivos e transformar ideias em ações concretas. É uma carta de organização, responsabilidade e planejamento.

Este arcano representa a mais alta liderança. Sem dúvida, é uma carta excelente para carreira, segurança e estabilidade financeira tanto para si mesmo quanto para aqueles que dependem de você.

Com o Imperador, você tem total credibilidade e todos reconhecem a sua capacidade de realização e liderança. “O maior líder não é, necessariamente, aquele que realiza as coisas mais extraordinárias, e sim aquele que faz com que as pessoas superem os seus limites e realizem coisas extraordinárias.” (Ronald Reagan)

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão