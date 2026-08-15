Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Cinema Correio B+

A Morte de Robin Hood destrói a lenda para encontrar o homem

Sombrio, brutal e deliberadamente lento, filme com Hugh Jackman revisita a morte de Robin Hood e chegou aos cinemas brasileiros

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

15/08/2026 - 13h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Eu achava que conhecia Robin Hood. Na verdade, talvez conhecesse sobretudo a raposa da Disney.

Não estou sozinha. Depois de mais de um século de cinema, Robin Hood se consolidou como um daqueles personagens que parecem dispensar apresentação: o fora da lei atlético e simpático, exímio arqueiro, cercado pelos companheiros da floresta de Sherwood, apaixonado por Lady Marian e disposto a roubar dos ricos para dar aos pobres.

Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner, Russell Crowe e tantas outras versões ajudaram a construir esse imaginário. A animação da Disney, lançada há 53 anos, talvez tenha feito isso de maneira ainda mais eficiente para algumas gerações.

A Morte de Robin Hood, que chegou finalmente aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 13 de agosto, começa justamente destruindo essa imagem.

Dirigido por Michael Sarnoski, o filme da A24 parte de uma premissa muito menos confortável: e se Robin Hood não tivesse sido o herói benevolente que aprendemos a amar?

E se tivesse sido, na verdade, um homem extremamente violento, responsável pela morte e pelo sofrimento de inúmeras pessoas, que chegou ao fim da vida tendo finalmente que responder pelo que fez?

Hugh Jackman sabe interpretar homens amargurados, tensos, feridos e cheios de arrependimento. É fácil lembrar de Logan, naturalmente, mas penso também em A Fonte da Vida, de Darren Aronofsky, com Rachel Weisz. Jackman funciona especialmente bem quando o corpo aparentemente forte esconde um personagem emocionalmente destruído.

Aqui ele leva essa característica ao extremo. Seu Robin está envelhecido, com cabelos e barba brancos, o rosto marcado por cicatrizes e um corpo que já não sustenta a imagem do herói invencível. O grande arqueiro agora sangra, sente dor, se arrasta e precisa ser cuidado por outras pessoas.

Mas a transformação mais importante não é física. Esse homem passou décadas justificando sua violência. Agora precisa olhar para as consequências dela.

Há alguma coisa de Logan no ponto de partida, mas A Morte de Robin Hood está menos interessado em recuperar o heroísmo perdido do que em perguntar se ainda existe alguma possibilidade de reparação para um homem que finalmente reconhece o sofrimento que causou.

É justamente aí que o filme se torna mais interessante. A versão medieval de Robin Hood é muito menos limpa moralmente do que a figura cristalizada pelo cinema. As primeiras baladas apresentam um fora da lei capaz de generosidade e lealdade, mas também de enorme violência.

Nos textos antigos, homens são mortos sem a coreografia elegante que posteriormente transformaria Robin em um herói de aventura.

Sarnoski, portanto, não está simplesmente inventando um “Robin Hood mau” em nome de uma releitura moderna. De certa maneira, percorre o caminho contrário ao que a cultura popular fez durante séculos.

Fomos tornando Robin mais nobre, mais romântico, mais engraçado, mais cavalheiresco e moralmente mais simples. A Morte de Robin Hood tenta arrancar essas camadas até reencontrar o homem violento que poderia existir por trás da lenda.

Talvez seja por isso que o filme cause tanto estranhamento. Mesmo as versões recentes que tentaram tornar Robin mais histórico ou realista ainda preservaram a necessidade de justificar o herói.

A atual série da MGM+ também procura desmontar algumas certezas do mito, mas continua muito mais próxima da construção heroica tradicional. Sarnoski vai além: pergunta se havia um herói para começar.

Visualmente, A Morte de Robin Hood leva essa proposta às últimas consequências. É um filme lindíssimo, filmado em película, mas também muito escuro. E quando digo escuro, quero dizer literalmente escuro. Em determinados momentos é difícil distinguir os rostos, reconhecer personagens ou perceber detalhes da cena.

Bill Skarsgård, como Little John, está quase irreconhecível. Murray Bartlett consegue ser ainda mais difícil de identificar. O ator australiano que conhecemos de Looking, The White Lotus, Physical e, mais recentemente, Maximum Pleasure Guaranteed aparece coberto por bandagens como um misterioso leproso que vive no priorado.

Bartlett é especialmente interessante justamente pela versatilidade com que transita entre personagens charmosos, desagradáveis, frágeis ou moralmente complicados. Aqui, escondido durante boa parte do tempo, constrói um dos personagens mais importantes para compreender o que Sarnoski quer dizer sobre culpa.

A Morte de Robin Hood destrói a lenda para encontrar o homem - Divulgação

Porque aquele homem é Guy of Gisborne.

Guy é tradicionalmente um dos grandes antagonistas de Robin Hood. Na antiga balada que leva o nome dos dois, Robin o mata. O filme muda radicalmente esse destino e coloca vítima e algoz diante um do outro décadas depois.

É uma liberdade enorme, mas funciona porque Guy se transforma numa espécie de espelho de Robin, um homem cujo próprio corpo carrega as consequências de uma vida anterior.

Jodie Comer também surge muito diferente do que estamos acostumados a vê-la. Com o cabelo curto, quase austero, interpreta Brigid sem procurar grandes demonstrações.

Boa parte de sua atuação está nos olhos, nas pausas e na maneira como observa Robin. É um trabalho surpreendentemente contido para uma atriz que frequentemente recebe personagens muito mais explosivos.

Na tradição da morte de Robin Hood, ele procura um priorado para ser tratado através de uma sangria e acaba morrendo depois de ser traído pela prioresa.

A história permaneceu ligada durante séculos a Kirklees e até à suposta sepultura de Robin, embora não exista evidência histórica de que aquele seja realmente seu túmulo.

No filme, Brigid deixa de ser simplesmente a mulher cruel que mata o herói. Ela também foi vítima dele, e a morte passa a significar outra coisa.

Não se trata exatamente de assassinato ou traição, mas de um acordo entre duas pessoas que finalmente reconhecem quem são uma para a outra.

Há algo próximo de uma eutanásia naquele gesto final, mas sobretudo existe a decisão de Robin de entregar o controle do próprio fim a uma mulher que teria todos os motivos para odiá-lo.

A redenção não vem porque ela decide que ele sempre foi bom. Vem porque ele finalmente admite que não foi.

É Margaret, porém, que torna esse arco realmente emocional. A filha de Little John fica órfã e poderia facilmente se transformar em outra vítima indireta da vida que Robin e seu companheiro escolheram.

Robin se apega à menina e começa a perceber nela aquilo que nunca enxergou enquanto estava ocupado construindo sua própria história: os sobreviventes.

É também através dela que Noah Jupe entra em cena como Arthur, um jovem cuja vida foi marcada pela violência de Robin e Little John e que chega carregando uma obrigação muito antiga: vingança. Jupe compreende perfeitamente a dor daquele rapaz.

Não é simplesmente um antagonista que precisa ser derrotado. É alguém que herdou uma violência que não começou com ele.

E é justamente aí que Robin consegue fazer algo diferente. Ele poderia matar outra vez e proteger Margaret repetindo exatamente aquilo que sempre fez. Em vez disso, tenta interromper o ciclo.

Talvez seja esse o verdadeiro gesto heroico do filme: não uma flecha impossível, uma vitória numa batalha ou uma demonstração final de força, mas a decisão de não transmitir a violência para a próxima geração.

É uma ideia bonita. O problema é que o filme demora bastante para chegar até ela.

Sua contemplação combina com a proposta, mas nem sempre a narrativa sustenta o ritmo que escolheu. Há silêncios que funcionam e outros que apenas alongam aquilo que já entendemos.

Existe uma diferença entre pedir que o espectador tenha paciência para entrar naquele universo e obrigá-lo repetidamente a esperar que o filme volte a andar.

A escuridão visual também passa do ponto em alguns momentos. Entendo completamente a escolha. É um mundo de lama, doença, violência e homens vivendo nas margens.

Não faria sentido transformar a Inglaterra do século XIII numa floresta ensolarada de aventura, mas quando a fotografia começa a impedir que reconheçamos quem está em cena, a coerência estética começa a cobrar seu preço. Sei que não é uma opinião popular, desculpem.

A trilha sonora é muito bonita e ajuda enormemente a construir esse ambiente sombrio. Já as canções folk, ainda que façam sentido dentro da procura por autenticidade cultural, criam uma distância curiosa para um público internacional. Funcionam mais como textura do lugar do que como elemento emocional imediatamente acessível.

A Morte de Robin Hood destrói a lenda para encontrar o homem - Divulgação

Nada disso destrói o filme, mas impede que uma ideia muito boa se transforme o tempo inteiro em um grande filme.

E então Sarnoski volta à lenda.

Depois de tantas liberdades, A Morte de Robin Hood termina resgatando uma das imagens mais bonitas associadas ao personagem: Robin pede seu arco, dispara uma última flecha e determina que será enterrado onde ela cair.

Tradicionalmente, Little John participa desse momento. O filme transfere a função para Margaret, o que faz perfeito sentido dentro da história que acabou de contar.

Porque já não interessa apenas onde Robin será enterrado. Interessa quem ficará para contar a história. Por mais de um século de cinema, vimos repetidamente o começo ou o auge da lenda. Vimos Robin pegar o arco, reunir seus homens, desafiar o xerife, apaixonar-se e tornar-se herói.

Quase nunca perguntamos como aquilo terminava. E muito menos o que aquele homem teria de enfrentar caso sobrevivesse tempo suficiente para compreender o preço de tudo que fez.

A Morte de Robin Hood é brutal, escuro, violento e mais lento do que precisava ser. Exige também que o espectador esteja disposto a abandonar uma imagem muito querida do personagem. Talvez por isso não funcione para todos.

Mas é justamente esse desconforto que o torna relevante. Sarnoski não quer nos devolver o Robin Hood que amávamos. Quer saber se existe alguma coisa de valor quando a lenda termina, o corpo envelhece, os inimigos ganham rostos e as vítimas finalmente passam a ter histórias.

A resposta que encontra é surpreendentemente terna. Robin não pode mudar o que fez, mas pode reconhecer e responder por isso. Pode tentar impedir que outra pessoa repita seus erros. E então pode finalmente morrer. Não necessariamente como o herói que conhecíamos, mas talvez, pela primeira vez, como um homem que conseguiu fazer alguma coisa boa.

CULINÁRIA

Variedade de sorvetes para dietas mais restritivas aumenta; confira duas receitas

Com variedade cada vez maior de sabores e formatos, atenção à lista de ingredientes e aos complementos pode ajudar a fazer escolhas mais equilibradas sem abrir mão da sobremesa

15/08/2026 08h15

Compartilhar
Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete Foto: Pexels

Continue Lendo...

Na casquinha, no copo, no palito ou servido em uma taça, o sorvete ocupa um espaço especial na alimentação dos brasileiros. Em meio à variedade disponível no mercado, no entanto, surge uma dúvida comum para quem busca manter uma alimentação equilibrada: é possível aproveitar a sobremesa sem comprometer a dieta?

A resposta é sim, mas a escolha faz diferença. Pistache, frutas vermelhas, chocolate, caramelo salgado, pudim, açaí e uma série de combinações que viralizam nas redes sociais disputam espaço nas vitrines e nos freezers. Ao mesmo tempo, o consumidor encontra versões diet, light, zero açúcar, zero lactose, veganas, artesanais e os chamados gelatos.

O mercado também acompanha esse crescimento. Segundo relatório do IMARC Group publicado este ano, o mercado brasileiro de sorvetes movimentou US$ 1,467 bilhão em 2025 e deve alcançar US$ 2,156 bilhões até 2034, um avanço de aproximadamente 47%. O cenário mostra que, além de fazer parte dos hábitos de consumo, o sorvete se tornou um segmento cada vez mais diversificado.

Diante de tantas possibilidades, saber interpretar o produto é mais útil do que simplesmente escolher aquele que traz uma palavra considerada “saudável” estampada na embalagem.

Para o médico Edson Ramuth, o primeiro passo é abandonar a ideia de que um único alimento é capaz de definir a qualidade de toda a alimentação. 

“Tomar sorvete não compromete, por si só, uma alimentação equilibrada, assim como excluí-lo não garante o emagrecimento. O que realmente importa é a relação da pessoa com a comida e o conjunto de escolhas feitas no dia a dia, quando há equilíbrio, a sobremesa pode fazer parte do cardápio sem culpa”, explica.

Além da embalagem

Fotos de frutas, castanhas e outros ingredientes podem ser bastante atrativas. Um pote com a imagem de morangos, por exemplo, pode transmitir a ideia de que a fruta é um dos principais componentes do produto.

Entretanto, a aparência da embalagem não informa necessariamente quanto daquele ingrediente está presente na receita.

Por isso, uma das principais recomendações é observar a lista de ingredientes. No Brasil, eles aparecem em ordem decrescente de quantidade. Isso significa que os componentes que aparecem primeiro estão presentes em maior proporção na formulação.

“Se a fruta aparece apenas no final ou depois de açúcar, xarope de glicose e aromatizantes, provavelmente representa uma pequena parcela do conteúdo”, orienta Ramuth.

Gelato, artesanal e versões veganas

Uma alternativa para quem deseja variar a sobremesa é apostar em gelatos e preparações artesanais. O gelato tradicional costuma ter características diferentes das encontradas em muitos sorvetes convencionais.

De acordo com o Ramuth, o gelato costuma levar mais leite, menos creme e incorporar menos ar durante a produção. 

“Isso proporciona uma textura mais densa e deixa o sabor dos ingredientes mais evidente, nas produções artesanais, também pode haver maior uso de frutas, polpas e matérias-primas frescas. Já as alternativas veganas atendem quem deseja evitar derivados de origem animal”, explica.

Diet, light e zero

As palavras estampadas em letras grandes nas embalagens podem facilitar a escolha, mas também podem levar a interpretações equivocadas. Diet, light e zero têm significados diferentes e não devem ser tratados como sinônimos de “mais saudável”.

Segundo o médico, diet indica a retirada de determinado nutriente; light representa uma redução mínima de 25% de algum componente, como gordura; enquanto zero costuma indicar a ausência do componente informado, frequentemente o açúcar.

“Um sorvete zero lactose ainda pode conter açúcar e calorias, assim como uma opção diet não é obrigatoriamente menos calórica. Por isso, não se deixe levar apenas pelas palavras em destaque na embalagem”, esclarece.

Cuidado com os complementos

Em uma sorveteria ou restaurante, muitas vezes o sorvete é apenas o começo. Caldas, chocolates, biscoitos, cremes, confeitos, chantilly, leite condensado e outros complementos podem transformar uma porção simples em uma sobremesa muito mais elaborada.

O problema não está necessariamente em acrescentar um ingrediente, mas na soma de vários deles.

“A base utilizada no preparo pode conter açúcar e gordura, enquanto caldas, cremes, biscoitos, chocolates e confeitos acrescentam novas camadas desses componentes”, explica o médico.

A mesma atenção deve ser dada aos milk-shakes. Dependendo da preparação, a bebida pode reunir leite, xaropes, chantilly, coberturas e uma quantidade maior de sorvete. Assim, uma opção que parece apenas uma bebida refrescante pode concentrar diversos ingredientes em uma única porção.

“Quando vários itens são combinados, o teor calórico aumenta rapidamente. Casquinhas recheadas, copos grandes e milk-shakes podem concentrar mais açúcar e gordura do que uma versão simples. Por isso, prefira tamanhos menores e limite os complementos”, recomenda.

Fazer em casa

Para quem quer ter maior controle sobre os ingredientes, preparar o próprio sorvete em casa pode ser uma opção. Além de permitir adaptar a receita ao gosto da família, o preparo possibilita escolher frutas, leite ou bebidas vegetais e outros ingredientes que façam sentido para cada pessoa.

O processo também pode se transformar em uma atividade para fazer com crianças, amigos ou familiares. Separar os ingredientes, preparar a mistura e acompanhar o congelamento torna a sobremesa parte de uma experiência, e não apenas de um momento de consumo.

“Participar de todo o processo ajuda a conhecer melhor o que será consumido e torna a relação com a alimentação mais leve”, conclui o médico.

Sorvete cremoso debanana e cacau

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorveteFoto: Pexels

Ingredientes

  •  3 bananas maduras;
  •  2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  •  2 colheres (sopa) de leite ou bebida vegetal;
  •  1 colher (chá) de canela;
  •  1 colher (sopa) de pasta de amendoim (opcional).

Modo de Preparo

Corte as bananas em rodelas e leve ao congelador até ficarem completamente firmes. Depois, coloque as bananas congeladas no processador ou em um liquidificador potente. Acrescente o cacau, o leite e a canela.

Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente o leite aos poucos para facilitar o processamento. Para uma versão com sabor mais intenso, adicione a pasta de amendoim.

A preparação pode ser consumida imediatamente, com textura semelhante à de um sorvete cremoso, ou levada ao congelador por aproximadamente uma hora para ficar mais firme.

Picolé de manga com coco

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorveteFoto: Pexels

Ingredientes

  •  2 mangas maduras;
  •  200 ml de leite de coco;
  •  Suco de meio limão;
  •  Folhas de hortelã (opcional).

Modo de Preparo

Descasque as mangas e corte a polpa em pedaços. Bata no liquidificador com o leite de coco e o suco de limão até formar um creme uniforme.

Se desejar, acrescente algumas folhas de hortelã. Distribua a mistura em forminhas próprias para picolé e leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

Para retirar os picolés com facilidade, passe rapidamente a parte externa da forma por água morna.

Diálogo

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (15)

15/08/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

 Rossine Benício - Poeta de ms

"Os homens não viajam introspectivamente. A distância nos faz nômades dentro de nós mesmos”.

FELPUDA

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender um verdadeiro “cão fake” como se fosse de raça pura. A consumidora pagou R$ 2 mil pelo filhote e até um pedigree foi cobrado à parte, mas continuou desconfiada. A perícia judicial confirmouque o animal não atendia aos padrões da raça. Para o juiz, a loja tentou vender gato por lebre e terá de devolver parte do valor pago e indenização de R$ 5 mil por danos morais. É cada uma!...

DiálogoFoto: Divulgação

Os moradores do Asilo São João Bosco viveram um dia especial durante visita ao 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx), em Campo Grande. Recebidos pelos militares, conheceram a estrutura da unidade, visitaram hangares, observaram aeronaves e aprenderam um pouco sobre a rotina da Aviação do Exército. Para muitos, foi a primeira oportunidade de entrar em um quartel e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela corporação. O passeio proporcionou momentos de integração, despertou lembranças e levou descontração aos idosos. A iniciativa faz parte das atividades promovidas pela instituição para estimular a convivência social, fortalecer vínculos e proporcionar novas experiências aos cerca de 90 residentes acolhidos pelo asilo.

Diálogo Martha dos Santos Pereira, comemorando idade nova neste sábado - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Reis Rodrigues - Foto: Divulgação

Consenso

O conselheiro Flávio Kayatt caminha para ser reeleito presidente do TCE-MS. Sua chegada ao comando foi cercada de polêmica, após disputa com o então presidente Jerson Domingos, que tentou prorrogar sua permanência no cargo. Agora, Kayatt reúne amplo apoio entre os demais conselheiros, pois acelerou os trabalhos e mantém distância, como deve ser, das disputas político-partidárias.

Bolão

Campo Grande vai ganhar presente de peso nos seus 127 anos, dia 26 de agosto. O Sistema Comércio distribuirá um bolo de 840 quilos, suficiente para cerca de 2.500 pessoas, após o desfile cívico. A operação mobilizará equipes do Sesc e do Senac. Dependendo da disposição do público, o desafio não será assar o bolo gigante, mas fazê-lo durar alguns minutos.

Elas

A eleição do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de MS terá chapa única na eleição marcada para esse sábado (15). A única candidatura registrada é a Aurora – Vozes do Jornalismo, encabeçada por Suelen Souza Luiz Morales, com diretoria formada exclusivamente por mulheres. A eleição só será validada com quórum de 50% mais um dos associados aptos a votar.

ANIVERSARIANTES 

x

SÁBADO (15)

  • Martha Barbosa dos Santos Pereira, 
  • Ariane Vanuire da Rocha Lovato,
  • Marcos Antônio Silva 
  • de Souza (Marcão),
  • Dr. Sérgio Fernandes Martins, 
  • Marlene Aparecida Rocha,
  • Paulo Fernando Demeterco,
  • Dr. Duizio Ferreira Marques, 
  • Waldeci Alves Batista,
  • Itamira Assunta Bertuol,
  • Dr. Márcio Cézar Toledo,
  • Nair  Rodrigues Savietto,
  • Moacir Antônio de Carvalho, 
  • Maria Tereza Silva Oshiro, 
  • Edgar Rodrigues Pereira, 
  • Flávio Leandro da Silva,
  • Luzia Fumiko Oshiro,
  • José Tavares Sobrinho,
  • Francisco Antonio Costa,
  • Reinaldo José Sabadotto,
  • Heyder Bartz, 
  • Airton Alves Bernardes,
  • Luiz Angelo Negrisolli, 
  • Romeu Geraldo da Silva Lopes,
  • Renata Clotilde Zanda Bodstein,
  • Sandro de Lara Langaro, 
  • Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto, 
  • Ariel Dittmar Raghiant,
  • Nestor Pache Anache,
  • Anisley Queiroz Barbosa,
  • Marcelo Oliveira Provenzi,
  • Euclides Archangelo Calça,
  • Paulo Cesar de Arruda Cangussu,
  • Maria Adelaide da Silva Curto do Nascimento, 
  • Tuany Rezende Salgado,
  • Valmir da Silva Ajala,
  • Diva Elena Duarte,
  • Ary de Souza Vasco,
  • Ruth de Souza Salviano,
  • Wilson Mariano,
  • Tadahisa Nagato,
  • Dione Santos,
  • Maria Novaes Guimarães,
  • Hugo César Zapatta,
  • Cavalheiro,
  • Maria Regina Rizzati Ferreira,
  • Calixto Felipe Hueb,
  • Maria das Graças Militão,
  • Antônio Jorge Salomão,
  • Agnes Pereira do Vale,
  • José Angelo Bianhessi,
  • Líbia Azambuja,
  • Arnaldo Villarinho,
  • Flávio Sasdelli,
  • Marcelo Miglioli, 
  • Dr. Alcides Trentin, 
  • Déa Maria Jacques Costa, 
  • Carlos Zanin de Almeida,
  • Carolina Martins Pithan,
  • Clotilde Romero Paré,
  • Sílvia Emiko Higa Yamazake,
  • Takeshi Matsubara,
  • Cláudio Mario Decarli Cantelli,
  • Takako Okada Natsuneda,
  • João Yoshinori Suyama,
  • Adalto Cézar Fregadolli,          
  • Zilene Maris Mazzucco,            
  • José da Silva Curto,
  • Fábio Teruya, 
  • Giovana Kremmer Ramires,  
  • Fábio de Souza Zanella,
  • Luciane Dainez Sozzi,
  • Flávia Maria Assis de Rezende Bortoluzzi,
  • Adriana Paula Braghin Serenario Tadano,
  • Helkis Clark Ghizzi,
  • Samira Kalache, 
  • Miryan Saddi Lacerda Stochiero, 
  • Massaomi Suguimoto,
  • Tiago do Amaral Laurêncio Munholi,
  • Mariana Rabelo Batoni.

DOMINGO (16)

  • Dra. Rita de Cassia Severino da Silva Tavares,
  • José Marques,
  • Dra. Bianca Rahal Paraguassú,
  • Marcos Fabiano Mariano, 
  • Ronilço Cruz de Oliveira (Ronilço Guerreiro), 
  • Honorio Suguita,
  • João Uehara,
  • Mauro Cabral,
  • Nelson Nassar Rios,
  • Neuda Roque Mangini Marques,
  • Regina Lúcia Rodrigues 
  • de Silva,
  • Vanda Maria de Oliveira,
  • Jefferson Kenshi Oikawa,
  • Enoir Martins Adorno, 
  • Ramão Duarte,
  • José Cassiano Silva Junior,
  • Maria Ester Kuhn Cardoso,
  • Celso Yokoyama,
  • Paulo Damião 
  • do Nascimento,
  • Lúcia Santos Fonseca, 
  • Ricardo Puccio, 
  • Dra. Kátia Cristina de Paiva Pinto, 
  • Sebastião Carlos Teixeira, 
  • Beatriz Simioli Corrêa Brock,
  • Dra. Mônica Maria de Salvo Fontoura,
  • Selma Lins,
  • Juraci Ferreira Abdo,
  • Vera Lucia de Brito Martins,
  • José Carlos Leite,
  • Saddy Ruiz Barros,
  • Luiz Hidenoi Moroto,
  • Valdo Batista de Souza,
  • Stephanie Lima Maluf,
  • Orivaldo Moreira Oliveira,
  • Maria Aparecida Neri Leite,
  • Antonio Luiz Agostinho,
  • Beatriz de Medeiros,
  • Sônia Mari Monteiro,
  • Maria Lúcia da Silva,
  • Carlos Roberto de Carvalho,
  • Leda Maria Ribeiro,
  • Sêmia Raslan Pettengill,
  • Antônio Ferreira Vital,
  • Vanda Rita dos Santos,
  • Ronilson Nogueira Escobar,
  • Caroline Sendy Alves 
  • da Silva,
  • Mizalene Ribeiro dos Santos,
  • Elizabete Teruzzo Bellizone,
  • Teresa Cristina Buermeister,
  • Glauce Ferreira Lopes,
  • Cícero Schmidt,
  • Bisar Barbosa de Assis,
  • Dr. André Luis Oshiro, 
  • Fernanda Manica Nunes,
  • Leila Gabro Karmouche,
  • Hermenegildo Sanchik Túlio,
  • Elaine das Graças Laport Tranzillo de Freitas,
  • Eduardo Henrique Higa,
  • Yassue Hara,
  • Neusa Jordão Costa,
  • Idalina da Luz Pereira,
  • João Nery Fragoso Fagundes,
  • Celestina Molina Cohrs,
  • Marcos Roberto Soliani,
  • Sueli Kakazu,
  • Carlos Alberto Pasquali,
  • Luiz Geha Pecci de Oliveira,
  • Maria Heloisa Mendes,
  • Diego Willians,
  • Jacqueline Dourado Ferreira,
  • Ricardo de Freitas Medina,
  • Ana Alice Licht Thiry,
  • Armando Veronese,       
  • Janete Facioni Bonacina,
  • Jane Marques Alem,
  • Inês Luiz da Silva Makis,
  • Marcelo Kayatt Lacoski,
  • Fellippo Ramos Verri,
  • Dr. Paulo Alfeu Puccinelli.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mau cheiro leva TJMS a autorizar arrombamento de apartamento em Campo Grande
Decisão Judicial

/ 1 dia

Mau cheiro leva TJMS a autorizar arrombamento de apartamento em Campo Grande

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7092, sexta-feira (14/08)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7092, sexta-feira (14/08)

3

Dono de empresa em MS morre após acidente de esqui na Argentina
Fatalidade

/ 20 horas

Dono de empresa em MS morre após acidente de esqui na Argentina

4

Candidato do PT ganha apoio de mais de 40 prefeitos bolsonaristas
costura política

/ 1 dia

Candidato do PT ganha apoio de mais de 40 prefeitos bolsonaristas

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3761, quinta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3761, quinta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 4 dias

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 07/08/2026

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 06/08/2026

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado