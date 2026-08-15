Tempo seco pode agravar problemas respiratórios e de pele em cães e gatos

CULINÁRIA

Com variedade cada vez maior de sabores e formatos, atenção à lista de ingredientes e aos complementos pode ajudar a fazer escolhas mais equilibradas sem abrir mão da sobremesa

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete Foto: Pexels

Na casquinha, no copo, no palito ou servido em uma taça, o sorvete ocupa um espaço especial na alimentação dos brasileiros. Em meio à variedade disponível no mercado, no entanto, surge uma dúvida comum para quem busca manter uma alimentação equilibrada: é possível aproveitar a sobremesa sem comprometer a dieta?

A resposta é sim, mas a escolha faz diferença. Pistache, frutas vermelhas, chocolate, caramelo salgado, pudim, açaí e uma série de combinações que viralizam nas redes sociais disputam espaço nas vitrines e nos freezers. Ao mesmo tempo, o consumidor encontra versões diet, light, zero açúcar, zero lactose, veganas, artesanais e os chamados gelatos.

O mercado também acompanha esse crescimento. Segundo relatório do IMARC Group publicado este ano, o mercado brasileiro de sorvetes movimentou US$ 1,467 bilhão em 2025 e deve alcançar US$ 2,156 bilhões até 2034, um avanço de aproximadamente 47%. O cenário mostra que, além de fazer parte dos hábitos de consumo, o sorvete se tornou um segmento cada vez mais diversificado.

Diante de tantas possibilidades, saber interpretar o produto é mais útil do que simplesmente escolher aquele que traz uma palavra considerada “saudável” estampada na embalagem.

Para o médico Edson Ramuth, o primeiro passo é abandonar a ideia de que um único alimento é capaz de definir a qualidade de toda a alimentação.

“Tomar sorvete não compromete, por si só, uma alimentação equilibrada, assim como excluí-lo não garante o emagrecimento. O que realmente importa é a relação da pessoa com a comida e o conjunto de escolhas feitas no dia a dia, quando há equilíbrio, a sobremesa pode fazer parte do cardápio sem culpa”, explica.

Além da embalagem

Fotos de frutas, castanhas e outros ingredientes podem ser bastante atrativas. Um pote com a imagem de morangos, por exemplo, pode transmitir a ideia de que a fruta é um dos principais componentes do produto.

Entretanto, a aparência da embalagem não informa necessariamente quanto daquele ingrediente está presente na receita.

Por isso, uma das principais recomendações é observar a lista de ingredientes. No Brasil, eles aparecem em ordem decrescente de quantidade. Isso significa que os componentes que aparecem primeiro estão presentes em maior proporção na formulação.

“Se a fruta aparece apenas no final ou depois de açúcar, xarope de glicose e aromatizantes, provavelmente representa uma pequena parcela do conteúdo”, orienta Ramuth.

Gelato, artesanal e versões veganas

Uma alternativa para quem deseja variar a sobremesa é apostar em gelatos e preparações artesanais. O gelato tradicional costuma ter características diferentes das encontradas em muitos sorvetes convencionais.

De acordo com o Ramuth, o gelato costuma levar mais leite, menos creme e incorporar menos ar durante a produção.

“Isso proporciona uma textura mais densa e deixa o sabor dos ingredientes mais evidente, nas produções artesanais, também pode haver maior uso de frutas, polpas e matérias-primas frescas. Já as alternativas veganas atendem quem deseja evitar derivados de origem animal”, explica.

Diet, light e zero

As palavras estampadas em letras grandes nas embalagens podem facilitar a escolha, mas também podem levar a interpretações equivocadas. Diet, light e zero têm significados diferentes e não devem ser tratados como sinônimos de “mais saudável”.

Segundo o médico, diet indica a retirada de determinado nutriente; light representa uma redução mínima de 25% de algum componente, como gordura; enquanto zero costuma indicar a ausência do componente informado, frequentemente o açúcar.

“Um sorvete zero lactose ainda pode conter açúcar e calorias, assim como uma opção diet não é obrigatoriamente menos calórica. Por isso, não se deixe levar apenas pelas palavras em destaque na embalagem”, esclarece.

Cuidado com os complementos

Em uma sorveteria ou restaurante, muitas vezes o sorvete é apenas o começo. Caldas, chocolates, biscoitos, cremes, confeitos, chantilly, leite condensado e outros complementos podem transformar uma porção simples em uma sobremesa muito mais elaborada.

O problema não está necessariamente em acrescentar um ingrediente, mas na soma de vários deles.

“A base utilizada no preparo pode conter açúcar e gordura, enquanto caldas, cremes, biscoitos, chocolates e confeitos acrescentam novas camadas desses componentes”, explica o médico.

A mesma atenção deve ser dada aos milk-shakes. Dependendo da preparação, a bebida pode reunir leite, xaropes, chantilly, coberturas e uma quantidade maior de sorvete. Assim, uma opção que parece apenas uma bebida refrescante pode concentrar diversos ingredientes em uma única porção.

“Quando vários itens são combinados, o teor calórico aumenta rapidamente. Casquinhas recheadas, copos grandes e milk-shakes podem concentrar mais açúcar e gordura do que uma versão simples. Por isso, prefira tamanhos menores e limite os complementos”, recomenda.

Fazer em casa

Para quem quer ter maior controle sobre os ingredientes, preparar o próprio sorvete em casa pode ser uma opção. Além de permitir adaptar a receita ao gosto da família, o preparo possibilita escolher frutas, leite ou bebidas vegetais e outros ingredientes que façam sentido para cada pessoa.

O processo também pode se transformar em uma atividade para fazer com crianças, amigos ou familiares. Separar os ingredientes, preparar a mistura e acompanhar o congelamento torna a sobremesa parte de uma experiência, e não apenas de um momento de consumo.

“Participar de todo o processo ajuda a conhecer melhor o que será consumido e torna a relação com a alimentação mais leve”, conclui o médico.

Sorvete cremoso debanana e cacau

Foto: Pexels

Ingredientes

3 bananas maduras;

2 colheres (sopa) de cacau em pó;

2 colheres (sopa) de leite ou bebida vegetal;

1 colher (chá) de canela;

1 colher (sopa) de pasta de amendoim (opcional).

Modo de Preparo

Corte as bananas em rodelas e leve ao congelador até ficarem completamente firmes. Depois, coloque as bananas congeladas no processador ou em um liquidificador potente. Acrescente o cacau, o leite e a canela.

Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente o leite aos poucos para facilitar o processamento. Para uma versão com sabor mais intenso, adicione a pasta de amendoim.

A preparação pode ser consumida imediatamente, com textura semelhante à de um sorvete cremoso, ou levada ao congelador por aproximadamente uma hora para ficar mais firme.

Picolé de manga com coco

Foto: Pexels

Ingredientes

2 mangas maduras;

200 ml de leite de coco;

Suco de meio limão;

Folhas de hortelã (opcional).

Modo de Preparo

Descasque as mangas e corte a polpa em pedaços. Bata no liquidificador com o leite de coco e o suco de limão até formar um creme uniforme.

Se desejar, acrescente algumas folhas de hortelã. Distribua a mistura em forminhas próprias para picolé e leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

Para retirar os picolés com facilidade, passe rapidamente a parte externa da forma por água morna.