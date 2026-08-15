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Tempo seco pode agravar problemas respiratórios e de pele em cães e gatos

Baixa umidade do ar pode causar ressecamento de mucosas, irritação das vias respiratórias, dermatites e aumentar o risco de desidratação; animais braquicefálicos exigem atenção especial

Flavia Viana

Flavia Viana

15/08/2026 - 14h30
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O tempo seco não afeta apenas a saúde humana. Cães e gatos também podem sofrer com a baixa umidade do ar, que favorece o ressecamento das mucosas, irritações respiratórias e problemas de pele, além de aumentar o risco de desidratação.

Para animais que já apresentam doenças respiratórias ou outras condições crônicas, o período exige atenção redobrada dos tutores. Segundo a docente de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Aline Ambrogi, a baixa umidade compromete a proteção natural das vias respiratórias.

“O ar seco resseca as mucosas do nariz, dos olhos e das vias respiratórias, diminuindo a proteção natural contra agentes infecciosos. Além disso, favorece a desidratação e pode agravar doenças respiratórias e dermatológicas já existentes”, explica.

Entre os sinais que podem aparecer nos pets estão ressecamento do focinho, dos olhos e dos coxins, tosse e irritação das vias respiratórias. O período também pode favorecer o surgimento ou agravamento de conjuntivites, dermatites e coceiras. Em animais predispostos, a baixa umidade pode contribuir para crises de bronquite, asma felina e colapso de traqueia.

Alguns pets são mais vulneráveis

Nem todos os animais respondem da mesma maneira às condições de tempo seco. Os braquicefálicos — cães e gatos de focinho curto — estão entre os que demandam maior cuidado. Bulldog Francês, Pug, Bulldog Inglês, Shih Tzu e Persa são alguns exemplos. “Animais braquicefálicos já apresentam dificuldades anatômicas para respirar e, por isso, podem sofrer mais em períodos de baixa umidade. Cães com colapso de traqueia, idosos, cardiopatas e animais com doenças respiratórias crônicas também merecem atenção especial”, alerta a docente.

Hidratação é um dos principais cuidados

Manter os animais hidratados é uma das principais medidas para reduzir os impactos do tempo seco. A recomendação é deixar água fresca e limpa sempre disponível e estimular o consumo ao longo do dia. Quando houver indicação do médico-veterinário, alimentos úmidos, como sachês, também podem contribuir para aumentar a ingestão de líquidos.

Os passeios devem ser realizados preferencialmente nos horários de menor calor e menor ressecamento do ar, como no início da manhã ou no final da tarde. Dentro de casa, manter os ambientes ventilados e, quando possível, umidificador de ar pode ajudar.

A orientação é manter a umidade entre 40% e 60%. Recipientes com água também podem ser utilizados para contribuir com a umidificação do ambiente. A limpeza frequente da casa é outro cuidado importante, já que ajuda a reduzir a concentração de poeira, que pode irritar as vias respiratórias. Também é recomendável evitar que os animais sejam expostos à fumaça de cigarro e às queimadas.

Tempo seco pode agravar problemas respiratórios e de pele em cães e gatos - Divulgação

Quando procurar um veterinário?

Durante os períodos de baixa umidade, os tutores devem observar mudanças no comportamento e na saúde dos pets. Tosse persistente, dificuldade para respirar, secreção ocular intensa, apatia e redução do consumo de água são sinais de alerta.

“Se esses sinais aparecerem, é importante que o animal seja avaliado por um médico-veterinário. Especialmente nos animais que já possuem doenças respiratórias, cardíacas ou outras condições crônicas, não é recomendável esperar que os sintomas desapareçam sozinhos”, orienta a especialista.

Com medidas simples de hidratação, controle do ambiente e atenção aos sinais clínicos, é possível reduzir os impactos do tempo seco e proporcionar mais conforto e segurança aos animais durante o período de baixa umidade.

CULINÁRIA

Variedade de sorvetes para dietas mais restritivas aumenta; confira duas receitas

Com variedade cada vez maior de sabores e formatos, atenção à lista de ingredientes e aos complementos pode ajudar a fazer escolhas mais equilibradas sem abrir mão da sobremesa

15/08/2026 08h15

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Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorvete Foto: Pexels

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Na casquinha, no copo, no palito ou servido em uma taça, o sorvete ocupa um espaço especial na alimentação dos brasileiros. Em meio à variedade disponível no mercado, no entanto, surge uma dúvida comum para quem busca manter uma alimentação equilibrada: é possível aproveitar a sobremesa sem comprometer a dieta?

A resposta é sim, mas a escolha faz diferença. Pistache, frutas vermelhas, chocolate, caramelo salgado, pudim, açaí e uma série de combinações que viralizam nas redes sociais disputam espaço nas vitrines e nos freezers. Ao mesmo tempo, o consumidor encontra versões diet, light, zero açúcar, zero lactose, veganas, artesanais e os chamados gelatos.

O mercado também acompanha esse crescimento. Segundo relatório do IMARC Group publicado este ano, o mercado brasileiro de sorvetes movimentou US$ 1,467 bilhão em 2025 e deve alcançar US$ 2,156 bilhões até 2034, um avanço de aproximadamente 47%. O cenário mostra que, além de fazer parte dos hábitos de consumo, o sorvete se tornou um segmento cada vez mais diversificado.

Diante de tantas possibilidades, saber interpretar o produto é mais útil do que simplesmente escolher aquele que traz uma palavra considerada “saudável” estampada na embalagem.

Para o médico Edson Ramuth, o primeiro passo é abandonar a ideia de que um único alimento é capaz de definir a qualidade de toda a alimentação. 

“Tomar sorvete não compromete, por si só, uma alimentação equilibrada, assim como excluí-lo não garante o emagrecimento. O que realmente importa é a relação da pessoa com a comida e o conjunto de escolhas feitas no dia a dia, quando há equilíbrio, a sobremesa pode fazer parte do cardápio sem culpa”, explica.

Além da embalagem

Fotos de frutas, castanhas e outros ingredientes podem ser bastante atrativas. Um pote com a imagem de morangos, por exemplo, pode transmitir a ideia de que a fruta é um dos principais componentes do produto.

Entretanto, a aparência da embalagem não informa necessariamente quanto daquele ingrediente está presente na receita.

Por isso, uma das principais recomendações é observar a lista de ingredientes. No Brasil, eles aparecem em ordem decrescente de quantidade. Isso significa que os componentes que aparecem primeiro estão presentes em maior proporção na formulação.

“Se a fruta aparece apenas no final ou depois de açúcar, xarope de glicose e aromatizantes, provavelmente representa uma pequena parcela do conteúdo”, orienta Ramuth.

Gelato, artesanal e versões veganas

Uma alternativa para quem deseja variar a sobremesa é apostar em gelatos e preparações artesanais. O gelato tradicional costuma ter características diferentes das encontradas em muitos sorvetes convencionais.

De acordo com o Ramuth, o gelato costuma levar mais leite, menos creme e incorporar menos ar durante a produção. 

“Isso proporciona uma textura mais densa e deixa o sabor dos ingredientes mais evidente, nas produções artesanais, também pode haver maior uso de frutas, polpas e matérias-primas frescas. Já as alternativas veganas atendem quem deseja evitar derivados de origem animal”, explica.

Diet, light e zero

As palavras estampadas em letras grandes nas embalagens podem facilitar a escolha, mas também podem levar a interpretações equivocadas. Diet, light e zero têm significados diferentes e não devem ser tratados como sinônimos de “mais saudável”.

Segundo o médico, diet indica a retirada de determinado nutriente; light representa uma redução mínima de 25% de algum componente, como gordura; enquanto zero costuma indicar a ausência do componente informado, frequentemente o açúcar.

“Um sorvete zero lactose ainda pode conter açúcar e calorias, assim como uma opção diet não é obrigatoriamente menos calórica. Por isso, não se deixe levar apenas pelas palavras em destaque na embalagem”, esclarece.

Cuidado com os complementos

Em uma sorveteria ou restaurante, muitas vezes o sorvete é apenas o começo. Caldas, chocolates, biscoitos, cremes, confeitos, chantilly, leite condensado e outros complementos podem transformar uma porção simples em uma sobremesa muito mais elaborada.

O problema não está necessariamente em acrescentar um ingrediente, mas na soma de vários deles.

“A base utilizada no preparo pode conter açúcar e gordura, enquanto caldas, cremes, biscoitos, chocolates e confeitos acrescentam novas camadas desses componentes”, explica o médico.

A mesma atenção deve ser dada aos milk-shakes. Dependendo da preparação, a bebida pode reunir leite, xaropes, chantilly, coberturas e uma quantidade maior de sorvete. Assim, uma opção que parece apenas uma bebida refrescante pode concentrar diversos ingredientes em uma única porção.

“Quando vários itens são combinados, o teor calórico aumenta rapidamente. Casquinhas recheadas, copos grandes e milk-shakes podem concentrar mais açúcar e gordura do que uma versão simples. Por isso, prefira tamanhos menores e limite os complementos”, recomenda.

Fazer em casa

Para quem quer ter maior controle sobre os ingredientes, preparar o próprio sorvete em casa pode ser uma opção. Além de permitir adaptar a receita ao gosto da família, o preparo possibilita escolher frutas, leite ou bebidas vegetais e outros ingredientes que façam sentido para cada pessoa.

O processo também pode se transformar em uma atividade para fazer com crianças, amigos ou familiares. Separar os ingredientes, preparar a mistura e acompanhar o congelamento torna a sobremesa parte de uma experiência, e não apenas de um momento de consumo.

“Participar de todo o processo ajuda a conhecer melhor o que será consumido e torna a relação com a alimentação mais leve”, conclui o médico.

Sorvete cremoso debanana e cacau

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorveteFoto: Pexels

Ingredientes

  •  3 bananas maduras;
  •  2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  •  2 colheres (sopa) de leite ou bebida vegetal;
  •  1 colher (chá) de canela;
  •  1 colher (sopa) de pasta de amendoim (opcional).

Modo de Preparo

Corte as bananas em rodelas e leve ao congelador até ficarem completamente firmes. Depois, coloque as bananas congeladas no processador ou em um liquidificador potente. Acrescente o cacau, o leite e a canela.

Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente o leite aos poucos para facilitar o processamento. Para uma versão com sabor mais intenso, adicione a pasta de amendoim.

A preparação pode ser consumida imediatamente, com textura semelhante à de um sorvete cremoso, ou levada ao congelador por aproximadamente uma hora para ficar mais firme.

Picolé de manga com coco

Análise da lista de ingredientes é essencial para escolher um bom sorveteFoto: Pexels

Ingredientes

  •  2 mangas maduras;
  •  200 ml de leite de coco;
  •  Suco de meio limão;
  •  Folhas de hortelã (opcional).

Modo de Preparo

Descasque as mangas e corte a polpa em pedaços. Bata no liquidificador com o leite de coco e o suco de limão até formar um creme uniforme.

Se desejar, acrescente algumas folhas de hortelã. Distribua a mistura em forminhas próprias para picolé e leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

Para retirar os picolés com facilidade, passe rapidamente a parte externa da forma por água morna.

Diálogo

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (15)

15/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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 Rossine Benício - Poeta de ms

"Os homens não viajam introspectivamente. A distância nos faz nômades dentro de nós mesmos”.

FELPUDA

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender um verdadeiro “cão fake” como se fosse de raça pura. A consumidora pagou R$ 2 mil pelo filhote e até um pedigree foi cobrado à parte, mas continuou desconfiada. A perícia judicial confirmouque o animal não atendia aos padrões da raça. Para o juiz, a loja tentou vender gato por lebre e terá de devolver parte do valor pago e indenização de R$ 5 mil por danos morais. É cada uma!...

DiálogoFoto: Divulgação

Os moradores do Asilo São João Bosco viveram um dia especial durante visita ao 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx), em Campo Grande. Recebidos pelos militares, conheceram a estrutura da unidade, visitaram hangares, observaram aeronaves e aprenderam um pouco sobre a rotina da Aviação do Exército. Para muitos, foi a primeira oportunidade de entrar em um quartel e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela corporação. O passeio proporcionou momentos de integração, despertou lembranças e levou descontração aos idosos. A iniciativa faz parte das atividades promovidas pela instituição para estimular a convivência social, fortalecer vínculos e proporcionar novas experiências aos cerca de 90 residentes acolhidos pelo asilo.

Diálogo Martha dos Santos Pereira, comemorando idade nova neste sábado - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Reis Rodrigues - Foto: Divulgação

Consenso

O conselheiro Flávio Kayatt caminha para ser reeleito presidente do TCE-MS. Sua chegada ao comando foi cercada de polêmica, após disputa com o então presidente Jerson Domingos, que tentou prorrogar sua permanência no cargo. Agora, Kayatt reúne amplo apoio entre os demais conselheiros, pois acelerou os trabalhos e mantém distância, como deve ser, das disputas político-partidárias.

Bolão

Campo Grande vai ganhar presente de peso nos seus 127 anos, dia 26 de agosto. O Sistema Comércio distribuirá um bolo de 840 quilos, suficiente para cerca de 2.500 pessoas, após o desfile cívico. A operação mobilizará equipes do Sesc e do Senac. Dependendo da disposição do público, o desafio não será assar o bolo gigante, mas fazê-lo durar alguns minutos.

Elas

A eleição do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de MS terá chapa única na eleição marcada para esse sábado (15). A única candidatura registrada é a Aurora – Vozes do Jornalismo, encabeçada por Suelen Souza Luiz Morales, com diretoria formada exclusivamente por mulheres. A eleição só será validada com quórum de 50% mais um dos associados aptos a votar.

ANIVERSARIANTES 

x

SÁBADO (15)

  • Martha Barbosa dos Santos Pereira, 
  • Ariane Vanuire da Rocha Lovato,
  • Marcos Antônio Silva 
  • de Souza (Marcão),
  • Dr. Sérgio Fernandes Martins, 
  • Marlene Aparecida Rocha,
  • Paulo Fernando Demeterco,
  • Dr. Duizio Ferreira Marques, 
  • Waldeci Alves Batista,
  • Itamira Assunta Bertuol,
  • Dr. Márcio Cézar Toledo,
  • Nair  Rodrigues Savietto,
  • Moacir Antônio de Carvalho, 
  • Maria Tereza Silva Oshiro, 
  • Edgar Rodrigues Pereira, 
  • Flávio Leandro da Silva,
  • Luzia Fumiko Oshiro,
  • José Tavares Sobrinho,
  • Francisco Antonio Costa,
  • Reinaldo José Sabadotto,
  • Heyder Bartz, 
  • Airton Alves Bernardes,
  • Luiz Angelo Negrisolli, 
  • Romeu Geraldo da Silva Lopes,
  • Renata Clotilde Zanda Bodstein,
  • Sandro de Lara Langaro, 
  • Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto, 
  • Ariel Dittmar Raghiant,
  • Nestor Pache Anache,
  • Anisley Queiroz Barbosa,
  • Marcelo Oliveira Provenzi,
  • Euclides Archangelo Calça,
  • Paulo Cesar de Arruda Cangussu,
  • Maria Adelaide da Silva Curto do Nascimento, 
  • Tuany Rezende Salgado,
  • Valmir da Silva Ajala,
  • Diva Elena Duarte,
  • Ary de Souza Vasco,
  • Ruth de Souza Salviano,
  • Wilson Mariano,
  • Tadahisa Nagato,
  • Dione Santos,
  • Maria Novaes Guimarães,
  • Hugo César Zapatta,
  • Cavalheiro,
  • Maria Regina Rizzati Ferreira,
  • Calixto Felipe Hueb,
  • Maria das Graças Militão,
  • Antônio Jorge Salomão,
  • Agnes Pereira do Vale,
  • José Angelo Bianhessi,
  • Líbia Azambuja,
  • Arnaldo Villarinho,
  • Flávio Sasdelli,
  • Marcelo Miglioli, 
  • Dr. Alcides Trentin, 
  • Déa Maria Jacques Costa, 
  • Carlos Zanin de Almeida,
  • Carolina Martins Pithan,
  • Clotilde Romero Paré,
  • Sílvia Emiko Higa Yamazake,
  • Takeshi Matsubara,
  • Cláudio Mario Decarli Cantelli,
  • Takako Okada Natsuneda,
  • João Yoshinori Suyama,
  • Adalto Cézar Fregadolli,          
  • Zilene Maris Mazzucco,            
  • José da Silva Curto,
  • Fábio Teruya, 
  • Giovana Kremmer Ramires,  
  • Fábio de Souza Zanella,
  • Luciane Dainez Sozzi,
  • Flávia Maria Assis de Rezende Bortoluzzi,
  • Adriana Paula Braghin Serenario Tadano,
  • Helkis Clark Ghizzi,
  • Samira Kalache, 
  • Miryan Saddi Lacerda Stochiero, 
  • Massaomi Suguimoto,
  • Tiago do Amaral Laurêncio Munholi,
  • Mariana Rabelo Batoni.

DOMINGO (16)

  • Dra. Rita de Cassia Severino da Silva Tavares,
  • José Marques,
  • Dra. Bianca Rahal Paraguassú,
  • Marcos Fabiano Mariano, 
  • Ronilço Cruz de Oliveira (Ronilço Guerreiro), 
  • Honorio Suguita,
  • João Uehara,
  • Mauro Cabral,
  • Nelson Nassar Rios,
  • Neuda Roque Mangini Marques,
  • Regina Lúcia Rodrigues 
  • de Silva,
  • Vanda Maria de Oliveira,
  • Jefferson Kenshi Oikawa,
  • Enoir Martins Adorno, 
  • Ramão Duarte,
  • José Cassiano Silva Junior,
  • Maria Ester Kuhn Cardoso,
  • Celso Yokoyama,
  • Paulo Damião 
  • do Nascimento,
  • Lúcia Santos Fonseca, 
  • Ricardo Puccio, 
  • Dra. Kátia Cristina de Paiva Pinto, 
  • Sebastião Carlos Teixeira, 
  • Beatriz Simioli Corrêa Brock,
  • Dra. Mônica Maria de Salvo Fontoura,
  • Selma Lins,
  • Juraci Ferreira Abdo,
  • Vera Lucia de Brito Martins,
  • José Carlos Leite,
  • Saddy Ruiz Barros,
  • Luiz Hidenoi Moroto,
  • Valdo Batista de Souza,
  • Stephanie Lima Maluf,
  • Orivaldo Moreira Oliveira,
  • Maria Aparecida Neri Leite,
  • Antonio Luiz Agostinho,
  • Beatriz de Medeiros,
  • Sônia Mari Monteiro,
  • Maria Lúcia da Silva,
  • Carlos Roberto de Carvalho,
  • Leda Maria Ribeiro,
  • Sêmia Raslan Pettengill,
  • Antônio Ferreira Vital,
  • Vanda Rita dos Santos,
  • Ronilson Nogueira Escobar,
  • Caroline Sendy Alves 
  • da Silva,
  • Mizalene Ribeiro dos Santos,
  • Elizabete Teruzzo Bellizone,
  • Teresa Cristina Buermeister,
  • Glauce Ferreira Lopes,
  • Cícero Schmidt,
  • Bisar Barbosa de Assis,
  • Dr. André Luis Oshiro, 
  • Fernanda Manica Nunes,
  • Leila Gabro Karmouche,
  • Hermenegildo Sanchik Túlio,
  • Elaine das Graças Laport Tranzillo de Freitas,
  • Eduardo Henrique Higa,
  • Yassue Hara,
  • Neusa Jordão Costa,
  • Idalina da Luz Pereira,
  • João Nery Fragoso Fagundes,
  • Celestina Molina Cohrs,
  • Marcos Roberto Soliani,
  • Sueli Kakazu,
  • Carlos Alberto Pasquali,
  • Luiz Geha Pecci de Oliveira,
  • Maria Heloisa Mendes,
  • Diego Willians,
  • Jacqueline Dourado Ferreira,
  • Ricardo de Freitas Medina,
  • Ana Alice Licht Thiry,
  • Armando Veronese,       
  • Janete Facioni Bonacina,
  • Jane Marques Alem,
  • Inês Luiz da Silva Makis,
  • Marcelo Kayatt Lacoski,
  • Fellippo Ramos Verri,
  • Dr. Paulo Alfeu Puccinelli.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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