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CULINÁRIA

Variedade de sorvetes para dietas mais restritivas aumenta; confira duas receitas

Com variedade cada vez maior de sabores e formatos, atenção à lista de ingredientes e aos complementos pode ajudar a fazer escolhas mais equilibradas sem abrir mão da sobremesa

Mariana Piell

Mariana Piell

15/08/2026 - 08h15
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Na casquinha, no copo, no palito ou servido em uma taça, o sorvete ocupa um espaço especial na alimentação dos brasileiros. Em meio à variedade disponível no mercado, no entanto, surge uma dúvida comum para quem busca manter uma alimentação equilibrada: é possível aproveitar a sobremesa sem comprometer a dieta?

A resposta é sim, mas a escolha faz diferença. Pistache, frutas vermelhas, chocolate, caramelo salgado, pudim, açaí e uma série de combinações que viralizam nas redes sociais disputam espaço nas vitrines e nos freezers. Ao mesmo tempo, o consumidor encontra versões diet, light, zero açúcar, zero lactose, veganas, artesanais e os chamados gelatos.

O mercado também acompanha esse crescimento. Segundo relatório do IMARC Group publicado este ano, o mercado brasileiro de sorvetes movimentou US$ 1,467 bilhão em 2025 e deve alcançar US$ 2,156 bilhões até 2034, um avanço de aproximadamente 47%. O cenário mostra que, além de fazer parte dos hábitos de consumo, o sorvete se tornou um segmento cada vez mais diversificado.

Diante de tantas possibilidades, saber interpretar o produto é mais útil do que simplesmente escolher aquele que traz uma palavra considerada “saudável” estampada na embalagem.

Para o médico Edson Ramuth, o primeiro passo é abandonar a ideia de que um único alimento é capaz de definir a qualidade de toda a alimentação. 

“Tomar sorvete não compromete, por si só, uma alimentação equilibrada, assim como excluí-lo não garante o emagrecimento. O que realmente importa é a relação da pessoa com a comida e o conjunto de escolhas feitas no dia a dia, quando há equilíbrio, a sobremesa pode fazer parte do cardápio sem culpa”, explica.

Além da embalagem

Fotos de frutas, castanhas e outros ingredientes podem ser bastante atrativas. Um pote com a imagem de morangos, por exemplo, pode transmitir a ideia de que a fruta é um dos principais componentes do produto.

Entretanto, a aparência da embalagem não informa necessariamente quanto daquele ingrediente está presente na receita.

Por isso, uma das principais recomendações é observar a lista de ingredientes. No Brasil, eles aparecem em ordem decrescente de quantidade. Isso significa que os componentes que aparecem primeiro estão presentes em maior proporção na formulação.

“Se a fruta aparece apenas no final ou depois de açúcar, xarope de glicose e aromatizantes, provavelmente representa uma pequena parcela do conteúdo”, orienta Ramuth.

Gelato, artesanal e versões veganas

Uma alternativa para quem deseja variar a sobremesa é apostar em gelatos e preparações artesanais. O gelato tradicional costuma ter características diferentes das encontradas em muitos sorvetes convencionais.

De acordo com o Ramuth, o gelato costuma levar mais leite, menos creme e incorporar menos ar durante a produção. 

“Isso proporciona uma textura mais densa e deixa o sabor dos ingredientes mais evidente, nas produções artesanais, também pode haver maior uso de frutas, polpas e matérias-primas frescas. Já as alternativas veganas atendem quem deseja evitar derivados de origem animal”, explica.

Diet, light e zero

As palavras estampadas em letras grandes nas embalagens podem facilitar a escolha, mas também podem levar a interpretações equivocadas. Diet, light e zero têm significados diferentes e não devem ser tratados como sinônimos de “mais saudável”.

Segundo o médico, diet indica a retirada de determinado nutriente; light representa uma redução mínima de 25% de algum componente, como gordura; enquanto zero costuma indicar a ausência do componente informado, frequentemente o açúcar.

“Um sorvete zero lactose ainda pode conter açúcar e calorias, assim como uma opção diet não é obrigatoriamente menos calórica. Por isso, não se deixe levar apenas pelas palavras em destaque na embalagem”, esclarece.

Cuidado com os complementos

Em uma sorveteria ou restaurante, muitas vezes o sorvete é apenas o começo. Caldas, chocolates, biscoitos, cremes, confeitos, chantilly, leite condensado e outros complementos podem transformar uma porção simples em uma sobremesa muito mais elaborada.

O problema não está necessariamente em acrescentar um ingrediente, mas na soma de vários deles.

“A base utilizada no preparo pode conter açúcar e gordura, enquanto caldas, cremes, biscoitos, chocolates e confeitos acrescentam novas camadas desses componentes”, explica o médico.

A mesma atenção deve ser dada aos milk-shakes. Dependendo da preparação, a bebida pode reunir leite, xaropes, chantilly, coberturas e uma quantidade maior de sorvete. Assim, uma opção que parece apenas uma bebida refrescante pode concentrar diversos ingredientes em uma única porção.

“Quando vários itens são combinados, o teor calórico aumenta rapidamente. Casquinhas recheadas, copos grandes e milk-shakes podem concentrar mais açúcar e gordura do que uma versão simples. Por isso, prefira tamanhos menores e limite os complementos”, recomenda.

Fazer em casa

Para quem quer ter maior controle sobre os ingredientes, preparar o próprio sorvete em casa pode ser uma opção. Além de permitir adaptar a receita ao gosto da família, o preparo possibilita escolher frutas, leite ou bebidas vegetais e outros ingredientes que façam sentido para cada pessoa.

O processo também pode se transformar em uma atividade para fazer com crianças, amigos ou familiares. Separar os ingredientes, preparar a mistura e acompanhar o congelamento torna a sobremesa parte de uma experiência, e não apenas de um momento de consumo.

“Participar de todo o processo ajuda a conhecer melhor o que será consumido e torna a relação com a alimentação mais leve”, conclui o médico.

Sorvete cremoso debanana e cacau

Foto: Pexels

Ingredientes

  •  3 bananas maduras;
  •  2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  •  2 colheres (sopa) de leite ou bebida vegetal;
  •  1 colher (chá) de canela;
  •  1 colher (sopa) de pasta de amendoim (opcional).

Modo de Preparo

Corte as bananas em rodelas e leve ao congelador até ficarem completamente firmes. Depois, coloque as bananas congeladas no processador ou em um liquidificador potente. Acrescente o cacau, o leite e a canela.

Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, acrescente o leite aos poucos para facilitar o processamento. Para uma versão com sabor mais intenso, adicione a pasta de amendoim.

A preparação pode ser consumida imediatamente, com textura semelhante à de um sorvete cremoso, ou levada ao congelador por aproximadamente uma hora para ficar mais firme.

Picolé de manga com coco

Foto: Pexels

Ingredientes

  •  2 mangas maduras;
  •  200 ml de leite de coco;
  •  Suco de meio limão;
  •  Folhas de hortelã (opcional).

Modo de Preparo

Descasque as mangas e corte a polpa em pedaços. Bata no liquidificador com o leite de coco e o suco de limão até formar um creme uniforme.

Se desejar, acrescente algumas folhas de hortelã. Distribua a mistura em forminhas próprias para picolé e leve ao congelador por pelo menos quatro horas.

Para retirar os picolés com facilidade, passe rapidamente a parte externa da forma por água morna.

Diálogo

Ninguém estranhe se a Assembleia Legislativa de MS ganhar plateia... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (14)

14/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Rita Lee - escritora e cantora brasileira

"A inocência não dura a vida inteira. Brinque de ser sério e leve a sério a brincadeira”.

FELPUDA

Ninguém estranhe se a Assembleia Legislativa de MS ganhar plateia reforçada durante o período eleitoral. Nos bastidores, há quem aposte em manifestações e muito barulho, dentro e fora do plenário, combustível ideal para vídeos e narrativas nas redes sociais. Mas o roteiro poderá ter um segundo ato. Aliados do governador Riedel afirmam guardar documentos sobre cargos, salários e desempenho real à frente de órgãos ocupados pelos petistas, para citar alguns,  sobre a relação que o PT manteve com o governo. Se vier o embate, dizem, haverá resposta. E sai de baixo!...

Diálogo

Cadeiras

Na composição da chapa para deputado estadual, o PT vem com repeteco dos três parlamentares que já ocupam cadeiras na Assembleia de MS. A esses foram homologados mais 18 nomes das hostes petistas e três do PV.

Mais

Do total daqueles que estão na disputa, quatro são mulheres, incluindo a candidata que vai disputar a reeleição. E uma vereadora de Campo Grande entra na briga, com intenção de alçar voo para alcançar um degrau mais alto.

DiálogoLuiz Antônio Saldanha Rodrigues, que hoje está comemorando 80 bem vividos anos - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoMarina Liberman - Foto: André Ligeiro

Na mira

Depois de ver as apostas invadirem celulares, eventos e até conversas de família, a Assembleia Legislativa de MS decidiu colocar freio nos recursos públicos destinado às bets. O projeto impede propaganda oficial e até a contratação de pessoas ligadas às plataformas de apostas. A medida chega quando o vício em jogos preocupa, e muito, inúmeras famílias. Melhor tarde do que nunca. Afinal, se o Estado combate dependências, não faz muito sentido patrocinar quem vive delas.

Boné

O bloco das desistências já começou, pouco depois das convenções e quase no apagar das luzes para o registro das candidaturas, no dia 15. Quem puxou a fila foi o vereador Veterinário Francisco. Literalmente foi às lágrimas ao anunciar que renunciou a disputa para deputado estadual. Disse que é por motivos pessoais, mas maioria sabe que o motivo se chama falta de dindim e logística. Nos bastidores, fala-se que outros nomes estariam querendo  seguir mesmo caminho. O da roça...

Mingau

As queixas dão conta de que prometeram estrutura, entregaram grupo de WhatsApp. A história política é mestre em mostrar que em eleição, quem não tem caldo vira mingau. E mingau ninguém quer na chapa. Assim, a debandada começa antes mesmo da campanha ir para as ruas. Candidato que jurava que iria “até o fim” tem trocado discurso por atestado médico. Outros inventaram viagem, problema de família, negócio novo. Tradução: não veio legenda, não veio verba, não veio voto. Candidatura fraca afoga até quem sabe nadar.

ANIVERSARIANTES

Luiz Antônio Saldanha Rodrigues,
Isa Amélia Sá e Silva de Azambuja,
João Geraldo Abussafi (Jota),
Maria Thereza Maia dos Santos,
Euclides Piva,
Maria Edilene Paiva Da Silva,
Eliane Salete Detoni Rocha,
Gerson Miyasato,
Laureane de Queiroz Schimidt,
Helena Molina,
Lucas Adriano Lucena Avalos,
Ricardo Saab Palieraqui,
Mário Roberto Serra Portugal,
José Carlos Viana,
Cláudia Maria Lopes,
Joaquin Diez Villanueva,
Francisco Pereira de Souza,
Adeli Rose Possetti de Souza Dias,
Nely Amaral Santos Velho,
Waldir Rodrigues de Vasconcellos,
Marisa Maia Selingardi Espíndola,
Eduardo Gauna,
Irma Aguilera,
Maria Licínia Tomé Verissimo Gonçalves,
Dra. Jussimar Mendes de Aquino,
Osmar Ferreira da Luz,
Alexandre Cezar Pavon,
Maurício Serrano Machado,
Cláudio Oliveira Sobral,
Dra. Vilma Fátima de Carvalho,
Rovilson Alves Correa,
Waldir Ramos de Mendonça,
Diogo Robalinho de Queiróz,
Vivian de Oliveira,
Mário Alberto Kruger,
Wladimir de Souza Volk,
Eurípedes Ferreira Falcão,
Eduardo Galhardo,
Terezinha da Glória Bettega Bergo,
Lana Stefani Rodrigues Lopes,
Umberto Machado Araripe,
Ângelo da Silva,
Selmira Fristch Rodrigues,
Adelina Brigatti Dias,
Daniela Eloiza Bruschi,
Jean Rossi Gomes da Silva,
Annelise Guizzo Couto Comparin,
Fernanda Ávila Tussi,
Antonio Humberto Alves Pinto,
Anna Maria Simões,
Danielle Camargo,
Luiz de Morais Botelho,
Vitor Luiz Fachini,
Eusébia Nascimento Cerenza,
Maria José Santos Ferreira,
Lauro Benjamin Corrêa Quadros,
Argeu Aparecido Ricci,
Valdir Ferreira Gonçalves,
Bernadete Costa da Silva,
Cristian Marques Lacerda,
Magno Fernando Garcia de Brito,
Delfim da Graça Leite,
Inocêncio José de Oliveira,
Jamil Natalio Abrão,
Naufel Elias Seba,
Zilka Pereira Rondon,
José Tamanaha,
Andrea Bernardo,
Dra. Flávia Midori Arakaki Ayres Tavares do Couto,
Christiane Ito Gorski,
Nilson de Paula Almeida,
Mariney Azevedo da Silva,
Caio Inácio do Amaral,
Débora Monteiro Saraiva,
Patrícia Pereira da Costa Nantes,
Dra. Marlene Coura,
Murilo da Silva Corrêa,
Eduardo Tsuneo Myashiro,
Helena Ayumi Gawa,
Orasil Romeu Bandini,
Vilma Helena Krawis Vilela,
Zenilda Mariola Eugenio,
Arnon de Souza Goes,
Luiz Fernandes Accurcio,
Renato do Nascimento,
Iuslaine Fortini de Figueiredo Silva,
Luiz Claudio Candido da Cunha,
Afonso José Souto Neto,
Clarice Tiemi Ojima,
Ronaldo Miranda de Barros,
Dr. Américo Geleilate,
Américo Monteiro Salgado,
Ariana Mosele,
Cláudia Abrahão Barbosa,
Victor Hugo Pietnozka Rodrigues,
Samuel Leenkon dos Santos,
David Mário Amizo Frizzo,
Eduardo Samuel Faustini,
Gilberto Júlio Sarmento,
Tatiana Adaila Alli Nogueira,
Hildebrando Carminati Neto,
Inês Aparecida Tozetti,
Dinorah Josephina Franco Giometti,
Renata Toscano de Brito Simões Corrêa,
Cláudia Suely Egito Thomé,
Sérgio Fabyano Bogdan,
Clédina Marinelli,
Carlos Camargo Arteman,
Fabiano Pinheiro Bernardon.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Campo Grande

Samuel Rosa faz show gratuito no Parque das Nações Indígenas em setembro

Apresentação faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos do Sesc

13/08/2026 18h30

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Foto: Divulgação

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Vocalista do Skunk por três décadas, Samuel Rosa se apresenta gratuitamente no dia 13 de setembro na programação especial dos 80 anos do Sesc, evento que acontece  no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. 

A apresentação marca a nova fase da carreir do cantor. Depois da temporada de 2025, o artista voltou a percorrer o país com a “Samuel Rosa Tour”, espetáculo que combina músicas de seu primeiro álbum solo com composições que marcaram seus mais de 30 anos de trajetória à frente da banda encerrada em 2023. 

No repertório estão faixas do álbum “Rosa”, entre elas “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, além de canções conhecidas pelo público e músicas que Samuel gravou ao lado de outros artistas ao longo da carreira.

Samuel define o espetáculo como híbrido, com espaço para as levadas, beats e o lado mais suingado presentes no novo trabalho, sem deixar de lado as baladas e as músicas que se tornaram conhecidas ao longo das últimas décadas.

“Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, afirmou Samuel Rosa.

Em vez de interromper a agenda após décadas de apresentações frequentes, Samuel optou por continuar na estrada e consolidar essa nova formação. 

Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer destaca a importância da celebração, "o Sesc completa 80 anos com atuação em cultura, educação e bem-estar em todo o Brasil. Trazer Samuel Rosa para Campo Grande é uma forma de marcar essa data e oferecer à população um grande evento gratuito no Parque das Nações Indígenas, celebrando a trajetória da instituição e o acesso à cultura."

Desde 2019, Samuel já realizava apresentações com parte dos músicos que hoje o acompanham, escolha que permitiu construir o entrosamento levado para a atual turnê. A banda reúne Doca Rolim, Alexandre Mourão, Pedro Kremer, conhecido como Pelotas, e Marcelo Dai. 

O grupo é completado pelo naipe de metais formado por Pedro Aristides, no trombone, Vinícius Augusto, no saxofone, e Pedro Mota, no trompete. Os músicos também participaram das gravações do álbum “Rosa”.

O espetáculo que preserva uma característica já conhecida de suas apresentações: energia no palco, repertório marcado pelo ritmo e espaço para as baladas que acompanharam diferentes fases de sua carreira. 

Serviço 

  • Data: 13 de Setembro
  • Local: Parque das Nações Indígenas
  • Horário: A partir das 18h 

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