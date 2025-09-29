A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão a...Leia na coluna de hoje

José de Alencar - Escritor Brasileiro

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão atarefados na cozinha política para preparar o cardápio das eleições 2026, que será à base de “sopa de letrinhas”, tamanha a quantidade de interessados em fornecer ingredientes para que também caiam no agrado e possam ocupar o maior número

de cadeiras ao redor da mesa de ambos. Sabe-se que os dois estão, desde já, experimentando ali e aqui para saber qual prato ficará mais apetitoso ou aquele que não deverá ser apresentado de maneira alguma. A escolha está sendo muito criteriosa, até porque é necessário agradar o paladar dos exigentes “clientes finais”. Quem viver, verá!

Eleitorado

Mato Grosso do Sul tem um total de 1.959.609 pessoas aptas a votarem e, portanto, em outubro de 2026 estarão escolhendo governador, vice, dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais.

Mais

É para conquistar esse contingente que a classe política, desde já, vem desenvolvendo suas estratégias, incluindo análise de pesquisas para consumo interno e reuniões, a maioria realizada em segredo. Algumas surpresas poderão acontecer, fruto desses entendimentos.

Adriana El Daher e Anisio de Barros Mandetta - Arquivo Pessoal

Paulo Setúbal e Ana Eliza Setúbal - Marcos Samerson

Vai e vem

O partido Novo poderá ser o abrigo de bolsonaristas descontentes com novo comando no PL e ser a terceira

via nas eleições de 2026. Há quem esteja falando na possibilidade do deputado federal Marcos Pollon deixar as fileiras dos liberais para ser o candidato ao governo, enquanto Capitão Contar (PRTB) seria candidato ao Senado, seu maior sonho. Não se descarta, segundo se ouve nos bastidores, de a legenda ter ainda o ingresso do deputado estadual João Henrique Catan.

Não colou

Veto total da prefeita Adriane Lopes ao projeto que institui o Programa “Mais Transparência nas Licitações”

foi mantido pelos vereadores. O objetivo da proposta é ampliar a publicidade e o controle social sobre os processos licitatórios. A justificativa da prefeitura é de vício de iniciativa e de que as finalidades já estão contempladas no Portal da Transparência. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Trad e Rafael Tavares.

Conta

Ideia legislativa no Portal e-Cidadania do Senado, que teve mais de 23 mil apoios, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e estabelece que servidores públicos aposentados poderão seguir

recebendo auxílio-alimentação. O senador Pedro Chaves (MDB-GO) emitirá relatório sobre a matéria, a ser votado pela comissão. Se o parecer for aprovado, a sugestão será convertida em projeto de lei. Para bancar mais essa mordomia, logicamente que utilizarão o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!

Aniversariantes

