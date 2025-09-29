Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão a...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (29)

Felpuda

29/09/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

José de Alencar - Escritor Brasileiro

"Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres; não tão curto, que nos escandalizem, nem tão comprido, que nos entristeçam”.

FELPUDA

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão atarefados na cozinha política para preparar o cardápio das eleições 2026, que será à base de “sopa de letrinhas”, tamanha a quantidade de interessados em fornecer ingredientes para que também caiam no agrado e possam ocupar o maior número
de cadeiras ao redor da mesa de ambos. Sabe-se que os dois estão, desde já, experimentando ali e aqui para saber qual prato ficará mais apetitoso ou aquele que não deverá ser apresentado de maneira alguma. A escolha está sendo muito criteriosa, até porque é necessário agradar o paladar dos exigentes “clientes finais”. Quem viver, verá!

Eleitorado

Mato Grosso do Sul tem um total de 1.959.609 pessoas aptas a votarem e, portanto, em outubro de 2026 estarão escolhendo governador, vice, dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais.

Mais

É para conquistar esse contingente que a classe política, desde já, vem desenvolvendo suas estratégias, incluindo análise de pesquisas para consumo interno e reuniões, a maioria realizada em segredo. Algumas surpresas poderão acontecer, fruto desses entendimentos.

Adriana El Daher e Anisio de Barros Mandetta - Arquivo Pessoal

 

Paulo Setúbal e Ana Eliza Setúbal - Marcos Samerson

Vai e vem

O partido Novo poderá ser o abrigo de bolsonaristas descontentes com novo comando no PL e ser a terceira
via nas eleições de 2026. Há quem esteja falando na possibilidade do deputado federal Marcos Pollon deixar as fileiras dos liberais para ser o candidato ao governo, enquanto Capitão Contar (PRTB) seria candidato ao Senado, seu maior sonho. Não se descarta, segundo se ouve nos bastidores, de a legenda ter ainda o ingresso do deputado estadual João Henrique Catan.

Não colou

Veto total da prefeita Adriane Lopes ao projeto que institui o Programa “Mais Transparência nas Licitações”
foi mantido pelos vereadores. O objetivo da proposta é ampliar a publicidade e o controle social sobre os processos licitatórios. A justificativa da prefeitura é de vício de iniciativa e de que as finalidades já estão contempladas no Portal da Transparência. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Trad e Rafael Tavares.

Conta

Ideia legislativa no Portal e-Cidadania do Senado, que teve mais de 23 mil apoios, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e estabelece que servidores públicos aposentados poderão seguir
recebendo auxílio-alimentação. O senador Pedro Chaves (MDB-GO) emitirá relatório sobre a matéria, a ser votado pela comissão. Se o parecer for aprovado, a sugestão será convertida em projeto de lei. Para bancar mais essa mordomia, logicamente que utilizarão o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!

Aniversariantes

  • Ana Elizabete de Miranda Barros Arruda
  • Dra. Eduarda Nassar Tebet
  • Jaqueline Terra
  • Eli dos Santos Morais de Brites
  • Cristiane Martins Escalante
  • Eduarda Razuk Serrano
  • Vanessa Tannus
  • Edinaldo Fidelis de Souza
  • Miguel João Calepes
  • Irineu Miguel Tissiane
  • Milton do Prado Ferreira
  • José Carlos Graffe
  • Miguel de Souza Brito
  • Raul Rosa da Silveira Falcão
  • Mitihiro Mise
  • Evaldo Aparecido Dueck
  • Lúcia Yasue Nishiyama
  • Miguel Rodrigues da Silva
  • Gerson Miguel Winck
  • Hudson Inácio Pereira
  • Gilson Altair Saratt Balbe
  • Herley de Melo Tobias
  • Maria Elsa Medeiros Ramalho
  • Dr. Vivaldo Sebastião Marques Filho
  • Dr. José Luiz de Aquino Amorim
  • Maristela Curado do Amaral
  • Dr. Miguel Marques de Oliveira
  • Carlos Henrique Escalante
  • Griselda Yule de Oliveira
  • Maria Cláudia Leite Rubio
  • Gisele Vegas
  • Rubens Bernades Conceição
  • Dra. Niva Gleuce de Ávila Minervini
  • Luiz Miguel Caldart
  • Jehnnifer Kariny Pereira Nantes
  • Homero de Carvalho Bastos
  • Célio Poveda
  • Isis Batista Morais
  • Ramona Santiago
  • João Clóvis Crivelli
  • Juracy do Couto Nince
  • Maria Amélia Ferreira
  • Alice Flores Melo
  • Bruno Tsutsui
  • Cleusa Inêz Fialho Canale
  • Dra. Maria Aparecida Mendes
  • Clayde Ribeiro
  • Fabrizio Rafael Dias Fonseca
  • Ellen Milca Borges
  • Amélia Alves Rodrigues
  • Karolina Mary Ota de Souza
  • Miguel Bonin
  • Ogomar José Mohr
  • Analice de Jonas
  • Ciro Mário de Lima
  • Karoline Medeiros Santos
  • Valtuir Nunes de Souza
  • Jurandy Marcos da Fonseca
  • Jorge Nizete dos Santos
  • Domingos Carlos Corrêa
  • Jamil Sato
  • Meire Socorro Muzelli Cândido
  • Maria de Fátima Santos
  • Pedro Barbosa Gomes
  • Leiliane Almeida de Moraes Macedo
  • Edna Maria Lomes da Silva
  • Rodrigo Gonçalves Pimentel
  • Dr. David Miguel Cardoso Filho
  • Heitor Miguel Scheibeler
  • Miguel Carvalho Rebello
  • Alice Greffe
  • Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira
  • Walmiro Pessoa Bastos
  • Arlete Shirlei Carneiro Lima
  • Jane de Moraes Pereira Soares
  • Oneide Teixeira
  • Gerson Martins Hildebrand
  • Laudelino Nei Faria
  • Nelson Barreto do Nascimento
  • Marcelo Luiz Bonfim do Amaral
  • Thathyana Diniz de Moura
  • Damião Pereira da Silva
  • Miguel Baracat
  • Vitor Dias Girelli
  • Elcio Bispo dos Santos
  • Mariana Boigues Idalgo
  • João Miguel Pinto Costa
  • José Carlos Américo
  • Marcos Nantes de Castro,
  • Marcelo Monteiro Salomão
  • Ilise Senger
  • Laís Magda da Silva Ulbrecht Patrizi
  • Dirceu Migueis Pinto Junior
  • Juliana de Souza Gomes Moreira
  • Maria Eugênia de Moraes Guerra
  • Altair Braguini
  • Miguel Jost
  • Michele Bittencourt Abe
  • André Seemann
  • Samuel Florenciano Nunes
  • Alexandre Alves Souto
  • Jerônimo Miguel Vicenzi
  • Arivanildo Duarte de Rezende
  • Miguel Adilson Bochnia
  • César Caligaris de Cordova
  • Alessandra Nantes Monteiro
  • Débora Vasti da Silva do Bomfim
  • Marta Ereno Maia de Paula
  • Rosinéia Alves Borin Barreto

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado.

Correio B+

Bem-estar B+: Saúde mental e vestibular: confira estratégias para reduzir a ansiedade

Do estresse à confiança, psicólogo mostra como atravessar o pré-vestibular com mais tranquilidade

28/09/2025 15h00

Compartilhar
Bem-estar B+: Saúde mental e vestibular: confira estratégias para reduzir a ansiedade

Bem-estar B+: Saúde mental e vestibular: confira estratégias para reduzir a ansiedade Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O período que antecede os vestibulares no Brasil, concentrados entre outubro e janeiro, costuma gerar ansiedade e tensão em muitos estudantes. A definição da carreira, as expectativas familiares e a pressão por uma boa colocação podem comprometer o equilíbrio emocional de quem enfrenta essa etapa. Por isso, cultivar hábitos que favoreçam o bem-estar e protejam a saúde mental tornam-se atitudes indispensáveis. Com a chegada das provas, vale conhecer algumas estratégias para atravessar esse momento com mais serenidade.

Segundo o psicólogo Rafael Pierini, referência no atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades escolares e transtornos de aprendizagem, é importante que o estudante mantenha uma rotina equilibrada, com momentos dedicados ao lazer, prática de atividades físicas e um sono reparador.

Além disso, buscar apoio psicológico quando necessário ajuda a desenvolver ferramentas emocionais para lidar com a pressão e manter o foco. “Preparar-se para o vestibular não é apenas estudar, mas também cuidar de si mesmo”, reforça o especialista.

Como identificar o estresse pré-vestibular?

Sensações como medo, insegurança e ansiedade costumam ser sinais de que o vestibulando está sob estresse antes da prova. Outro indicativo frequente é a oscilação de humor, que pode intensificar a tensão em determinados momentos do dia ou da semana. Quando não observado, esse quadro pode afetar as relações interpessoais: o estudante tende a se isolar, acreditando que precisa estar totalmente focado no vestibular, o que aumenta ainda mais o desgaste emocional. “Reconhecer esses sinais é um passo importante para prevenir problemas maiores, como crises de ansiedade ou queda no rendimento nos estudos”, alerta Rafael.

Mas o que fazer para evitar ou diminuir a ansiedade neste período?

Mantenha uma rotina equilibrada: organize um cronograma de estudos realista, alternando momentos de concentração com pausas para descanso. Atividades físicas leves, como caminhadas ou alongamentos, ajudam a liberar a tensão e favorecem a clareza mental.

Priorize noites de sono de qualidade: é durante o descanso que o cérebro consolida o aprendizado e se recupera do esforço diário. Técnicas de respiração, meditação e mindfulness também podem ser grandes aliadas para controlar a ansiedade e melhorar o foco.

Pratique técnicas de respiração e relaxamento: elas auxiliam no controle da ansiedade em momentos de maior tensão. Também é essencial cultivar momentos de lazer e convivência social, que funcionam como válvula de escape e ajudam a manter o equilíbrio emocional.

Compartilhe seus sentimentos: conversar com familiares, amigos ou um psicólogo ajuda a aliviar a pressão e encontrar novas estratégias. Lembre-se: preparar-se para o vestibular não é apenas estudar, mas cuidar do corpo e da mente para chegar ao dia da prova com equilíbrio e confiança.

Para o psicólogo, enfrentar o período pré-vestibular com equilíbrio emocional é tão importante quanto a preparação acadêmica. Cuidar da saúde mental vai além de organizar os estudos: envolve adotar hábitos que promovam bem-estar físico e emocional, como sono adequado, alimentação equilibrada e momentos de lazer. “Preparar-se para o vestibular é aprender a cuidar de si mesmo enquanto busca seus objetivos”, reforça Rafael, destacando que o cuidado com a mente e o corpo é essencial para alcançar sucesso acadêmico e pessoal.

Correio B+

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Preferências nacionais, a linguiça e a cachaça em uma receita deliciosa para você fazer na sua casa

28/09/2025 13h30

Compartilhar
Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha Foto: Divulgação/Pinterest

Continue Lendo...

No Correio B+ desta semana, a junção de duas paixões nacionais na cozinha para você reproduzir na sua casa, inclusive para o jantar de domingo, porque não? A Água Doce Sabores do Brasil compartilhou com a gente uma receita rápida e deliciosa que sem dúvida nenhuma fará sucesso, anota aí e depois repete hein, porque vale muito a pena...

LINGUIÇA FLAMBADA NA CACHAÇA COM PURÊ DE MANDIOQUINHA

Ingredientes:

500 gramas de linguiça artesanal
½ xícara de cachaça envelhecida
1 cebola roxa em pétalas
1 colher de sopa de manteiga de garrafa
500 gramas de mandioquinha (batata-baroa), descascada e picada
1 colher de sopa de manteiga
1/3 xícara de chá de creme de leite
Sal a gosto
Noz-moscada ralada a gosto (comece com 1/4 colher de chá)

Modo de preparo:

Comece cozinhando a mandioquinha em água fervente com uma pitada de sal por cerca de 15 - 20 minutos, até que esteja bem macia. Escorra e amasse com um garfo, até que esteja bem macia. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione o purê de mandioquinha, misture bem e acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo até atingir a cremosidade desejada. Tempere com sal, pimenta – do – reino e a noz-moscada, mexa por mais dois minutos para incorporar os sabores. Doure a linguiça na manteiga de garrafa, coloque a cebola e flambe com a cachaça. Sirva sobre o purê cremoso de mandioquinha e finalize com o cheiro-verde picado.


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 1 dia

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

2

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 2 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

3

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 2 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois