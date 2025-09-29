A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão a...Leia na coluna de hoje

José de Alencar - Escritor Brasileiro
"Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres; não tão curto, que nos escandalizem, nem tão comprido, que nos entristeçam”.
FELPUDA
A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão atarefados na cozinha política para preparar o cardápio das eleições 2026, que será à base de “sopa de letrinhas”, tamanha a quantidade de interessados em fornecer ingredientes para que também caiam no agrado e possam ocupar o maior número
de cadeiras ao redor da mesa de ambos. Sabe-se que os dois estão, desde já, experimentando ali e aqui para saber qual prato ficará mais apetitoso ou aquele que não deverá ser apresentado de maneira alguma. A escolha está sendo muito criteriosa, até porque é necessário agradar o paladar dos exigentes “clientes finais”. Quem viver, verá!
Eleitorado
Mato Grosso do Sul tem um total de 1.959.609 pessoas aptas a votarem e, portanto, em outubro de 2026 estarão escolhendo governador, vice, dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais.
Mais
É para conquistar esse contingente que a classe política, desde já, vem desenvolvendo suas estratégias, incluindo análise de pesquisas para consumo interno e reuniões, a maioria realizada em segredo. Algumas surpresas poderão acontecer, fruto desses entendimentos.Adriana El Daher e Anisio de Barros Mandetta - Arquivo Pessoal
Paulo Setúbal e Ana Eliza Setúbal - Marcos Samerson
Vai e vem
O partido Novo poderá ser o abrigo de bolsonaristas descontentes com novo comando no PL e ser a terceira
via nas eleições de 2026. Há quem esteja falando na possibilidade do deputado federal Marcos Pollon deixar as fileiras dos liberais para ser o candidato ao governo, enquanto Capitão Contar (PRTB) seria candidato ao Senado, seu maior sonho. Não se descarta, segundo se ouve nos bastidores, de a legenda ter ainda o ingresso do deputado estadual João Henrique Catan.
Não colou
Veto total da prefeita Adriane Lopes ao projeto que institui o Programa “Mais Transparência nas Licitações”
foi mantido pelos vereadores. O objetivo da proposta é ampliar a publicidade e o controle social sobre os processos licitatórios. A justificativa da prefeitura é de vício de iniciativa e de que as finalidades já estão contempladas no Portal da Transparência. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Trad e Rafael Tavares.
Conta
Ideia legislativa no Portal e-Cidadania do Senado, que teve mais de 23 mil apoios, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e estabelece que servidores públicos aposentados poderão seguir
recebendo auxílio-alimentação. O senador Pedro Chaves (MDB-GO) emitirá relatório sobre a matéria, a ser votado pela comissão. Se o parecer for aprovado, a sugestão será convertida em projeto de lei. Para bancar mais essa mordomia, logicamente que utilizarão o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!
Aniversariantes
- Ana Elizabete de Miranda Barros Arruda
- Dra. Eduarda Nassar Tebet
- Jaqueline Terra
- Eli dos Santos Morais de Brites
- Cristiane Martins Escalante
- Eduarda Razuk Serrano
- Vanessa Tannus
- Edinaldo Fidelis de Souza
- Miguel João Calepes
- Irineu Miguel Tissiane
- Milton do Prado Ferreira
- José Carlos Graffe
- Miguel de Souza Brito
- Raul Rosa da Silveira Falcão
- Mitihiro Mise
- Evaldo Aparecido Dueck
- Lúcia Yasue Nishiyama
- Miguel Rodrigues da Silva
- Gerson Miguel Winck
- Hudson Inácio Pereira
- Gilson Altair Saratt Balbe
- Herley de Melo Tobias
- Maria Elsa Medeiros Ramalho
- Dr. Vivaldo Sebastião Marques Filho
- Dr. José Luiz de Aquino Amorim
- Maristela Curado do Amaral
- Dr. Miguel Marques de Oliveira
- Carlos Henrique Escalante
- Griselda Yule de Oliveira
- Maria Cláudia Leite Rubio
- Gisele Vegas
- Rubens Bernades Conceição
- Dra. Niva Gleuce de Ávila Minervini
- Luiz Miguel Caldart
- Jehnnifer Kariny Pereira Nantes
- Homero de Carvalho Bastos
- Célio Poveda
- Isis Batista Morais
- Ramona Santiago
- João Clóvis Crivelli
- Juracy do Couto Nince
- Maria Amélia Ferreira
- Alice Flores Melo
- Bruno Tsutsui
- Cleusa Inêz Fialho Canale
- Dra. Maria Aparecida Mendes
- Clayde Ribeiro
- Fabrizio Rafael Dias Fonseca
- Ellen Milca Borges
- Amélia Alves Rodrigues
- Karolina Mary Ota de Souza
- Miguel Bonin
- Ogomar José Mohr
- Analice de Jonas
- Ciro Mário de Lima
- Karoline Medeiros Santos
- Valtuir Nunes de Souza
- Jurandy Marcos da Fonseca
- Jorge Nizete dos Santos
- Domingos Carlos Corrêa
- Jamil Sato
- Meire Socorro Muzelli Cândido
- Maria de Fátima Santos
- Pedro Barbosa Gomes
- Leiliane Almeida de Moraes Macedo
- Edna Maria Lomes da Silva
- Rodrigo Gonçalves Pimentel
- Dr. David Miguel Cardoso Filho
- Heitor Miguel Scheibeler
- Miguel Carvalho Rebello
- Alice Greffe
- Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira
- Walmiro Pessoa Bastos
- Arlete Shirlei Carneiro Lima
- Jane de Moraes Pereira Soares
- Oneide Teixeira
- Gerson Martins Hildebrand
- Laudelino Nei Faria
- Nelson Barreto do Nascimento
- Marcelo Luiz Bonfim do Amaral
- Thathyana Diniz de Moura
- Damião Pereira da Silva
- Miguel Baracat
- Vitor Dias Girelli
- Elcio Bispo dos Santos
- Mariana Boigues Idalgo
- João Miguel Pinto Costa
- José Carlos Américo
- Marcos Nantes de Castro,
- Marcelo Monteiro Salomão
- Ilise Senger
- Laís Magda da Silva Ulbrecht Patrizi
- Dirceu Migueis Pinto Junior
- Juliana de Souza Gomes Moreira
- Maria Eugênia de Moraes Guerra
- Altair Braguini
- Miguel Jost
- Michele Bittencourt Abe
- André Seemann
- Samuel Florenciano Nunes
- Alexandre Alves Souto
- Jerônimo Miguel Vicenzi
- Arivanildo Duarte de Rezende
- Miguel Adilson Bochnia
- César Caligaris de Cordova
- Alessandra Nantes Monteiro
- Débora Vasti da Silva do Bomfim
- Marta Ereno Maia de Paula
- Rosinéia Alves Borin Barreto
Colaborou Tatyane Gameiro