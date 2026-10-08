A partir do ano que vem, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul...Leia na coluna de hoje

Rita Levi-Montalcini - escritora italiana
"As mulheres que mudaram o mundo nunca precisaram mostrar nada além da sua inteligência”
Felpuda
"As mulheres que mudaram o mundo nunca precisaram mostrar nada além da sua inteligência”
A partir do ano que vem, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será dominada por bolsonaristas. Só o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, elegeu a maior bancada, com nove deputados. Se se juntarem com PP, parceiro e aliado do PL, os bolsonaristas vão controlar totalmente aquela Casa. O PP elegeu três deputados e o Republicanos, que tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como maior estrela, terá uma bancada de dois parlamentares. Mas que fique bem claro: tem que combinar com os demais colegas, senão...
Amanhã, a partir das 18h, a banda Beatles Maníacos tem uma apresentação especial marcada para acontecer no Sesc Camillo Boni. Idealizada em 2002 pelo compositor e multi-instrumentista Jaime Miguel (Miguelito), a banda tem como proposta resgatar a trajetória do quarteto de Liverpool, interpretando canções que marcaram gerações e influenciaram a cultura musical mundial. O grupo é composto por Miguelito (bateria e voz), Eloy Paulucci (guitarra e voz), Daniel Aigner (baixo, gaita e voz), Guilherme Baioni (guitarra, violão e voz) e Ana Gabriella Floriano Santos (teclados e percussão). Durante as apresentações, os músicos também incorporam elementos visuais inspirados nos anos 1960, com figurinos e instrumentos que remetem ao período de maior destaque da banda inglesa. O repertório reúne sucessos da discografia oficial dos Beatles, proporcionando ao público a experiência de uma viagem no tempo. Após uma breve pausa, a Beatles Maníacos retornou aos palcos neste ano, mantendo viva a essência do trabalho do grupo que, mesmo décadas após o encerramento das atividades, continua presente na história da música. Além do menu musical, o público poderá saborear um cardápio diferenciado, com pratos selecionados, porções e bebidas especiais. A entrada é gratuita.
"Lapada"
Historicamente, Londres Machado e André Puccinelli sempre foram grandes rivais em Fátima do Sul. André foi médico na cidade e bom de voto. Só que, nas eleições deste ano, o eleitor do município do interior parece ter esquecido dele, que obteve apenas 557 votos, enquanto Londres recebeu 4.334 votos. Conhecido e antenado político disse: “Foi uma lapada!...”
Influência
Recordista brasileiro com mais de 3 milhões de votos para deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira ajudou a eleger parlamentar em Mato Grosso do Sul. Daverson Matos, vereador de Rio Brilhante, conseguiu gravar vídeo com Nikolas pedindo votos para sua candidatura. E não é que deu certo? “Choveram” mais de 30 mil votos nas urnas e ele foi eleito deputado estadual. E, também com a influência de Nikolas, Cassy Monteiro, bolsonarista, por pouco não foi eleita deputada federal. Ela ficou na primeira-suplência, com quase 45 mil votos.
De fora
Essas eleições não foram das melhores para a família Trad, que sempre foi boa de voto. Primeiro, começou com a desistência do senador Nelson Trad Filho (PSD) de concorrer à reeleição. Depois, veio a derrota nas urnas de Fábio Trad, que disputou a cadeira de governador pelo PT. Quem também perdeu foi o ex-prefeito da Capital e vereador Marcos Trad, que não conseguiu se eleger deputado federal, mesmo “empurrado” por Camila Jara. Ele é filiado ao PV, que forma federação com o PT.
Aniversariantes
- Dr. Aluízio Pessoa Frazão,
- Maria José Xavier,
- Nailor Vargas Marcondes de Souza,
- Eva Maria Katayama Negrisolli,
- Paulo César Katayama,
- Jonas Chaves Junior,
- Solange Mitsuko Yamamoto,
- Eloá Subtil Padial,
- Dario Pegoraro,
- Jorge Yoshimitsu Kurauchi,
- Rodrigo Soares de Freitas,
- Alexandre Maluf Victório,
- Ilma de Maria de Lima e Silva,
- Mitsuru Kurauchi,
- Walsao Maciel de Oliveira,
- Jair Perin,
- Sadi Bertin,
- Samuel Ferreira Sampaio,
- Erliete Palhano Canavarros,
- Vanderlei Amado,
- Ises Ferreira Nasser,
- Laura Achucarro,
- Simar Dias de Lessonier,
- Dr. Izaias Pereira da Costa,
- Renata Kamiya Abdala,
- Dra. Áisa Haidar Lani,
- Raquel Silva Fernandes,
- Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti,
- Dr. Antônio Carlos Vasques,
- Adriano Magno de Oliveira,
- Cláudia Helena Bitencourt,
- Nelson Inácio Moreno,
- Francisco Alves de Araújo,
- Aparecido Ney Rodrigues,
- Idalino Alves da Silva,
- Heloisa Helena Mota Peres,
- Elisangela da Silva,
- Marcos Antonio Nery da Silva,
- Jomil Vinicius de Albuquerque,
- Terezinha Aparecida de Freitas,
- José Claudio Fabris,
- Aldo de Oliveira,
- Laerte Garcia Ferreira,
- Emílio Arruda Filho,
- Luiz Souza Meira,
- Eneide Gomes do Nascimento,
- Dr. César Aníbal Aguiar Benavides,
- Dra. Manuela Janini Gonçalves,
- Jonas de Paula Diniz,
- Haydeé Inácio Ribeiro,
- Jayme de Andrade Júnior,
- Marco Aurélio Vilanova,
- Dr. Evódio Teodoro da Silva,
- João Batista da Costa Vieira,
- Luiz Carlos Mello Castanheira,
- Marcolino Rodrigues,
- João Martins,
- Antonio Oshiro,
- Joaquim Pereira Alves Junior,
- Arnaldo Bastos da Silva,
- Nori Mateus Vieira,
- Anizio de Almeida Borges,
- Milton Mambelli,
- César Braga Maidana,
- Luiz Alberto de Souza,
- Wagner Lima,
- Moisés Teodoro Erbano,
- Alcides Rodrigues Filho,
- Maria Aparecida Mendes,
- Munira Ferzeli Neta,
- Paulo Henrique Souto,
- Maria Eunice Gomes,
- Cristina Ferreira,
- Renato Vilhena Silva,
- Samira Lopes,
- José Luiz da Silva Neto,
- Nelson Vieira de Souza,
- João Irinei Guimarães de Souza,
- Aparício Lopes Filho,
- João Marcelo Lima,
- Izabel Gomes da Silva,
- Mercedes Rodrigues de Brito,
- Brigida Brites Marques,
- Adauto Ribeiro de Souza,
- Isabel Cristina Rodrigues,
- Aparecida Quicue Koyanagui Inoue,
- Sônia Cristina Valtuille França Saigali,
- Leandro Martins de Almeida,
- Maxmiliano Alves Barbosa,
- Claudete Elias da Silva,
- Jânio Ribeiro Souto,
- Dr. Alberto de Oliveira Rosa Pires,
- Gustavo Silva Pelissaro,
- Diva Maria Valente Soares,
- Vivian de Josilco Olegário,
- Paola Azambuja Marcondes,
- Erondina Garcia Rodrigues,
- Ana Cláudia Araújo Santos,
- Thaissa de Sena Moraes,
- Brígido Fernandes,
- Mário Sérgio Pires,
- Rosinéia Brito de Oliveira Lopes,
- Leonardo Nicaretta,
- Euclides Nunes Junior,
- Sidnei Camargo do Nascimento,
- Ademar Amâncio Pereira Machado,
- Daniel Cavalcanti Hayashi,
- Thays da Silva Rosa Schwanz,
- Lidiane de Ávila Carpejani,
- Priscilla Anuda Quarti Vieira,
- Adilson Stiguvitis Lima.