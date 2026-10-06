Ultimamente, a Prefeitura tem anunciado forças-tarefa para enfrentar a... Leia na coluna de hoje

Hannah Arendt - Política alemã
"Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”.
FELPUDA
Ultimamente, a Prefeitura tem anunciado forças-tarefa para enfrentar a buraqueira que “invadiu” as ruas de Campo Grande. A iniciativa é bem-vinda. O problema é que, para quem circula pelas ruas, a situação continua praticamente a mesma. Um remendo aqui, outro ali, enquanto a buraqueira segue avançando pelos bairros. O prejuízo aparece longe das coletivas de imprensa: pneu estourado, suspensão danificada, motociclista no chão, trânsito mais lento etc e tal. No final, a conta vai para o contribuinte. Primeiro no imposto. Depois, na oficina. Pode?
O turismólogo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) integra a prestigiada lista dos 100+ Poderosos do Turismo. Promovida anualmente pela Revista PANROTAS, a premiação é o reconhecimento dos profissionais que mais fazem a diferença, inovam e lideram o desenvolvimento da indústria turística no Brasil. Bruno Wendling também foi selecionado para integrar a seleta lista de dez homenageados do prestigiado Prêmio M&E – Trajetória & Legado no Turismo, organizado pela revista e portal Mercado & Eventos. Essa premiação inédita, entregue durante a feira Abav Expo, celebra apenas 10 nomes, empresas ou instituições que deixaram marca profunda e legado duradouro para o desenvolvimento da indústria de viagens no Brasil. Wendling foi o escolhido para a vertente de “Sustentabilidade & Responsabilidade no Turismo”, consolidando o trabalho de inteligência de dados, conservação e ecoturismo que ele desenhou para o Mato Grosso do Sul. Na foto acima, Bruno Wendling no dia em que recebeu a premiação da Mercado & Eventos, durante a feira da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).
De direita
Mato Grosso do Sul reelegeu o governador Eduardo Riedel e mais dois senadores da direita: Reinaldo Azambuja e Capitão Contar. Esses são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Azambuja e Contar vão se juntar a senadora Tereza Cristina (PP), também de direita e que foi ministra da Agricultura do governo de Bolsonaro.
Elas
Pela primeira vez na sua história política, Mato Grosso do Sul terá metade da bancada federal formada por mulheres. Mara Caseiro (PL), Rose Modesto (União Brasil), Camila Jara (PT) e Isa Marcondes (Republicanos) vão dividir com os homens a bancada de oito parlamentares.
Em dupla
Bolsonaristas até debaixo d’água, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) foi reeleito e, por tabela, acabou elegendo a esposa Gianni Nogueira (PL) para deputada estadual. Rodolfo, conhecido como “gordinho do Bolsonaro”, explorou a sua amizade com o ex-presidente para ganhar votos. Já a Gianni gravou até vídeo com a Michelle Bolsonaro, pedindo votos.
Lambuja?
O ex-governador André Puccinelli (MDB), que gosta de provocação, afirmou que teria maior número de votos em relação ao também ex-governador Zeca do PT. Ele daria 15 mil votos de lambuja para o Zeca. Porém, o petista foi mais votado: teve 42.714 votos e André 40.602.
ANIVERSARIANTES
- Fernanda Bertoni Strengari Passos,
- Synara Miranda,
- Olinda Beatriz (Bia) Trevisol Meneghini,
- Lisandra Rauanny Queiroz Alves,
- Kátia Aparecida Locatelli,
- Mariana Oliveira Mônaco,
- Marcelo Santos Alves,
- Adilson dos Reis Rondon,
- Marlene Santana dos Santos,
- Nilo Arashiro,
- Dagmar Alves,
- Iduméa Erotides de Rosa Silva,
- Kenzo Takushi,
- Feliciano Marcos de Brito,
- João Leme Cabral,
- Viviane Bueno Bergamo,
- Alcione Azevedo Errubidart,
- Dr. José Neder Júnior,
- Jackeliny Dalavale Higa,
- Dra. Renata Corona Zuconelli,
- Sebastião Arruda,
- Roselene de Almeida Moraes,
- Ivone Aparecida Hotta Perez,
- Ary Sortica dos Santos Junior,
- Soraya Rezek,
- Dra. Regina Lúcia de Almeida e Souza,
- José Júlio Saraiva Gonçalves,
- Selma Aparecida de Andrade Suleiman,
- Rodrigo Razuk,
- Amanda Caroline Dias,
- Marcos Aurélio da Rosa Barberis,
- Mariana Oliveira da Silva,
- Vanderlei Estelvio Michalski,
- Eduardo Silveira Camargo,
- Nilza Gomes da Silva,
- Sonia Manoelina Campos Leite,
- Antônio Soares Diniz,
- Janaína Lopes Neves,
- Aline Emanuelle Acosta,
- Vanir Teodoro de Freitas,
- Jussara Vieira Fernandes,
- Eunice Leite dos Santos,
- Suely Godoy,
- Maura Simões Corrêa Neder Buainain,
- Dra. Tânia Maria Cardoso Arima,
- Ivanilze Guimarães,
- Luiz Domingos Cardoso Capucci,
- José Lima Neto,
- Ercilio Manoel de Oliveira Neto,
- Fatimo Ormundo,
- Priscyla de Souza Lopes,
- Valdecir Costa Campos,
- Jarbas Milton Ribeiro,
- Fátima Lima,
- Keila Ocampos,
- Delma Rodrigues Silva,
- Maria Peralta do Carmo,
- Fernando Lopes Pereira,
- Waldemar Oliveira Nunes,
- Carlos Henrique Novaes,
- Telma Vieira,
- José Basilio da Silva,
- Noeli Cardoso,
- Ana Maria Moreira,
- Rita de Cássia Mendes,
- Dr. Oton José Nasser de Mello,
- Renata Garcia Arguello,
- João Eduardo Contar,
- Dr. William Ivan Miyasato,
- Erotilde Arguelho Oruê,
- Maria do Carmo Barbosa,
- José Marcos Vieira,
- Antonio Rodrigues,
- Mauro Pompeu Felice Moreira,
- Dra. Lúcia Helena da Silva,
- Iracy Lima Brito,
- Walter Bruno Sandre Melo,
- Tiobaldo Cardoso da Cruz,
- Fátima Eugênia Palhano,
- Dr. José Renato Mendes da Silva,
- Ricardo Schauberlay Dias Pereira,
- Cristiane Ajalas Viana,
- Ivan dos Santos Oliveira,
- Rafael Conte dos Santos,
- André Luis Ribeiro Duarte,
- Kime Temeljkovitch,
- Rosana Tinatsu Ono,
- André Luiz Mambelli,
- Luis (Vitorino) Bruno Caetano Fonseca,
- Bruno Hindo Dittmar,
- Dr. Claudiu Marciu Ferreira Pereira,
- Glauber Tiago Giachetta,
- Dorval Baptista Dallagnolo,
- Erivaldo Lima de Oliveira,
- Lígia Christiane Mascarenhas de Oliveira,
- Nilza Lemes do Prado,
- Ubiracy Dantas da Silva,
- Moacir dos Santos,
- Toni Roberto Brandão,
- Célia Regina Cavalcanti Mortari,
- Renato Iwai Ogata,
- Paulo Cesar Gonçalves,
- Giselle Barbosa Marques,
- Martha Cristina de Almeida,
- Luiz Claudio Ferreira,
- Fátima Oliveira Pereira.
Colaborou com Tatyane Gameiro