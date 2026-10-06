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Envelhecimento dos cães exige atenção e adaptação da família, aponta especialista

Fase sênior pode trazer alterações no sono, no humor, na mobilidade e na interação; especialista orienta observar os sinais e mudar a rotina sem perder os momentos de convivência

Mariana Piell

Mariana Piell

06/10/2026 - 08h30
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O focinho grisalho, as horas de sono mais longas, a dificuldade para subir no sofá ou a ausência na porta quando alguém chega podem ser sinais de que o cão entrou em uma nova fase da vida.

O envelhecimento dos animais não envolve apenas mudanças físicas. A rotina, o comportamento e a relação com os tutores também podem se transformar.

Juliana Sato, psicóloga especialista em vínculo humano-animal e luto pet - Foto: Helton Nóbrega

Para a psicóloga Juliana Sato, especialista em vínculo humano-animal e luto pet, perceber que o cão está envelhecendo pode ser um momento emocionalmente marcante para a família. Muitas vezes, a percepção acontece a partir de uma mudança aparentemente pequena.

“Esse reconhecimento raramente é gradual. Ele costuma vir de repente, a partir de um detalhe. Nesse instante, a família entende que o tempo passou, e isso mexe com ela”, explica.

Na chamada fase sênior, alguns cães podem ficar mais quietos e seletivos na interação, enquanto outros passam a procurar mais a companhia dos tutores. Ansiedade, irritabilidade, isolamento e maior dependência também podem aparecer. No entanto, nem toda mudança deve ser automaticamente atribuída à idade.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Um dos principais cuidados nessa fase é observar alterações que fogem do padrão habitual do animal.

Mudanças no sono, apetite, disposição, interação ou comportamento podem estar relacionadas a problemas de saúde e precisam ser avaliadas por um veterinário.

“Chamamos de teimoso o cão que talvez não esteja ouvindo, de manhoso o que pode estar sentindo dor e de birrento o que está desorientado. Toda mudança de comportamento deve ser levada ao veterinário antes de virar traço de personalidade”, alerta Juliana.

A orientação é que os tutores acompanhem o animal de perto e registrem alterações percebidas no dia a dia. Essas informações podem ajudar o profissional a identificar mudanças que nem sempre ficam evidentes durante uma consulta.

A RELAÇÃO TAMBÉM MUDA

O envelhecimento não significa, necessariamente, que o vínculo entre cão e tutor esteja enfraquecendo.

O que muda é a maneira como essa relação acontece. Um animal que durante anos acompanhou a família em caminhadas, brincadeiras e outras atividades pode passar a apresentar limitações físicas ou sensoriais.

Nesse momento, a expectativa dos tutores também precisa ser revista.

“A família precisa deixar de esperar que o cão se adapte a ela e passar a se adaptar a ele. O cão não está ficando difícil, ele está vivendo com um corpo e uma percepção diferentes”, afirma a psicóloga.

Isso significa, por exemplo, compreender que um cão que já não consegue acompanhar um passeio longo pode continuar aproveitando a atividade de outra forma. O tempo fora de casa pode ser mais curto e respeitar o ritmo do animal.

“O passeio deixa de ser exercício e passa a ser presença, exploração, tempo de farejar sem pressa”, explica.

MUDANÇAS QUE AJUDAM

A adaptação da casa também pode contribuir para o bem-estar do cão idoso. Manter os móveis nos mesmos lugares, estabelecer horários mais previsíveis e oferecer um espaço tranquilo para descanso são algumas medidas que podem proporcionar mais segurança ao animal.

A convivência, entretanto, não precisa desaparecer. Brincadeiras, passeios e momentos de interação podem continuar fazendo parte da rotina, desde que sejam adequados às condições físicas do cão e às orientações do veterinário.

Preservar hábitos conhecidos também é importante. Sempre que possível, o animal deve continuar participando da vida da família, ainda que algumas atividades precisem ser modificadas.

A autonomia também deve ser respeitada. Permitir que o cão faça escolhas dentro de suas possibilidades e mantenha seus próprios rituais pode contribuir para preservar a qualidade de vida e o vínculo com os tutores.

MUDANÇAS NOS HUMANOS

A velhice do animal pode provocar mudanças emocionais não apenas no cão, mas também em quem convive com ele.

Segundo Juliana, é possível que os tutores experimentem o chamado luto antecipatório, caracterizado pelo sofrimento diante da percepção de que o animal está envelhecendo e de que a despedida, em algum momento, acontecerá.

Esse processo pode vir acompanhado de tristeza, preocupação, medo e cansaço. A rotina de cuidados também pode se tornar mais exigente conforme surgem limitações ou necessidades específicas.

“Quem cuida também precisa de espaço para falar do que sente, inclusive do cansaço e da tristeza”, afirma.

Reconhecer essas emoções pode ajudar a família a lidar de maneira mais consciente com a nova fase, sem transformar sentimentos como irritação ou culpa em motivo de julgamento.

CONVERSA PREVENTIVA

O acompanhamento veterinário se torna ainda mais importante à medida que o animal envelhece. Além de investigar mudanças de comportamento, as consultas permitem acompanhar as condições de saúde e discutir adaptações necessárias para a rotina.

Outro assunto que pode ser abordado previamente é o fim da vida. Para Juliana, conversar com o veterinário sobre possibilidades, cuidados e decisões antes de uma situação de crise pode diminuir a pressão emocional enfrentada pela família quando o momento chegar.

“Essa conversa não antecipa a morte. Ela protege o tempo que ainda resta”, conclui a especialista.

diálogo

Ex-cabecinha coroada parece não ter aprendido nada com os próprios tropeços...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (5)

05/10/2026 00h01

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Franklin Roosevelt - estadista americano

"As pessoas perguntam qual é a diferença
entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto,
o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”

Felpuda

Ex-cabecinha coroada parece não ter aprendido nadinha com os próprios tropeços de outrora, pois está enrolado novamente em atos que alguns gostam de definir como “pecado de alcova”. Desta vez, porém, o roteiro saiu do controle e o “melhor amigo” virou “desafeto declarado”. Aí, em meio ao caos familiar, o marido traído promete jogar, digamos, “m... no ventilador”. A “romântica história” ainda não ganhou as ruas, porque figurinha vem tentando resolver tudo debaixo do maior quieto. Há quem garanta que o tal Don Juan tupiniquim caiu do cavalo e rolou numa grota cercada de espinhos. Afe!

Nova data

O governador e o vice-governador eleitos neste ano tomarão posse no dia 6 de janeiro de 2027. Até então, isso ocorria no dia 1º de janeiro de cada ano. Em novembro de 2025, a Assembleia Legislativa de MS aprovou proposta de emenda constitucional.

Mais

O autor do projeto, deputado José Teixeira, apresentou justificativa de que o Congresso Nacional também havia aprovado, em 2021, uma emenda constitucional estabelecendo a data para todos os governadores e os vices assumirem os cargos. Assim sendo...

Neiba Ota e Múcio Marinho
Roberta Miranda

Sem essa

Aquelas figurinhas com currículos mais do que duvidosos e acostumadas a pegar carona nas tragédias ambientais das queimadas no Pantanal, promovendo vaquinha virtual em busca de grana para engrossar as contas pessoais, estão, digamos, “sem chão”. As chuvas chegaram mais cedo e as tais ameaças de grandes incêndios na planície pantaneira – pelo menos por enquanto – estão longe. A natureza agradece. É cada uma...

Mais cedo

O calendário deste ano vai mudar a data de pagamento da segunda parcela do 13º salário de milhões de trabalhadores. Isso porque o prazo tradicional, dia 20 de dezembro, cairá num domingo. Por isso, as empresas terão de antecipar o pagamento para sexta-feira, dia 18 de dezembro, último dia útil antes do vencimento. Dessa forma, o trabalhador deverá receber a segunda parcela do 13º antes da data tradicional.

"Pendurados"

O comprometimento de renda das famílias atingiu 49,9% em fevereiro, o maior nível da série histórica do Banco Central, iniciada em 2005. Segundo a CNC, os gastos das famílias com apostas cresceram 500% em três anos, e a entidade estima que a inadimplência associada às bets retirou R$ 143 bilhões do varejo entre janeiro de 2023 e março deste ano. Estudo do Ibevar, com a FIA, aponta as apostas como principal fator associado ao endividamento familiar, com impacto quase duas vezes maior que o dos juros e do crédito. Pode?

Aniversariantes

  • José Belga Assis Trad,
  • Irenice Costa Corrêa,
  • Leandro de Oliveira Ristow,
  • Claudia Gouveia,
  • Dr. João Jackson Duarte,
  • Nori de Carvalho,
  • Angelo José Bortoluzzi,
  • Jorge Lopes Cáceres,
  • Paulo Francisco Coimbra Pedra,
  • José Rodrigues Dias,
  • Antonio de Figueiredo Brito,
  • Laura Rose Navarro Campos,
  • Clair Regina de Souza,
  • Ronaldo Serrou da Silva,
  • Glaucy Stella Garcia de Andrade,
  • Luciano Hofmann,
  • Ana Cristina Fleitas Pereira,
  • Paulo dos Santos Santiago,
  • Izanélio José Rezende,
  • Antonio Pereira Marques,
  • Manuel Ferreira da Costa Moreira,
  • Arildo Espindola Duarte,
  • Edmilson Luchese,
  • Tânia Lourdes Carneiro Cândido,
  • Dra. Kátia Dutra do Souto de Arruda Alves,
  • Angela Maria Oselane,
  • Dr. Orcidney Aparecido Bissoli,
  • Dra. Judith Amaral Lageano,
  • Dr. Vaneli Fabrício de Jesus Gouliouras,
  • Sônia Aparecida da Costa Moreira,
  • Vanessa Hoffmann Boretti,
  • Belkiss Galando Gonçalves Nantes,
  • Stéfany Mendonza Duarte,
  • Augusto Tinoco Barbosa Filho,
  • Marlene Cândida Maneta de Jesus,
  • Dr. Fernando José Barauna Recalde,
  • Sônia Pereira da Silva Marques,
  • Raquel Arakaki,
  • Advaldo Barbosa Furquim,
  • Cândido Ottoni,
  • Geovani Luchiene Antunes Gadelone,
  • Mario Marcio de Arruda,
  • Neusa Maria Sobral,
  • Rodrigo Barbosa de Oliveira,
  • Elisângela Rossetto,
  • Cleise Wolf Fedrizzi,
  • Valmiro Nunes de Oliveira,
  • Cláudio Henrique Bergamin Fabris,
  • Ramona Gomes Jara,
  • Carlito Araújo Gomes,
  • João Martins Coelho,
  • Silvana Frei Silva,
  • Leila Brandão Monteiro,
  • Osvaldo Jordão Secco Thomé,
  • José Joaquim Sena de Jesus,
  • Oswaldo Maciel Chama,
  • Ludmila Lemes Nogueira,
  • Jorge Tatsuo Miyashiro,
  • Eduardo Henrique França,
  • Almir José Felski,
  • Mário Mitsuo Shiguematsu,
  • Euleotero Corsino,
  • Márcia Afonso Oliveira,
  • Wilma Martins de Souza,
  • Flaviano Ramos da Rosa,
  • Gustavo Ribeiro Albres,
  • Regina Hernandez Dibo Nacer,
  • José Roberto Lima,
  • Fabrina Bigaton,
  • Maha Ali Tarchichi Hamie,
  • Sílvia Pereira da Silva,
  • Carla Rafaela Devechi,
  • Lenira de Almeida,
  • Vivianne Ramos,
  • Palmira Tomikawa Tokeshi,
  • Jeanne Saldanha dos Santos,
  • Eliane Alves dos Santos,
  • Oscar Ferreira Campos,
  • Jorge Luiz Rolim,
  • Jacob Nogueira Benevides Pinto,
  • Maria Oly Paula de Freitas,
  • Ana Karla Oliveira Souza,
  • Fabricio Stivanelli Matheussi,
  • Claudia Elisa Melo Hodgson,
  • Cintia Couto,
  • Paulo Tibana,
  • Emilia Maria Cândido da Silva,
  • Maria Bugosi,
  • Clementino Ferreira Brites Filho,
  • Elio Robalinho Pereira Junior,
  • Nelson Paschoalotto,
  • Rodrigo Vieira,
  • Maria Herminia Rodrigues Kasecker,
  • Ricardo de Melo Alves,
  • Leila de Arruda Coelho,
  • Danilo Vargas Junior,
  • Márcio Alexandre da Guila Back,
  • Chaiane Pereira da Silva,
  • João dos Santos Pinheiro Filho,
  • Melissa Azussa Kudo,
  • Ricardo Mendes Miranda,
  • Aracy Scaffa Chelotti,
  • Juliana da Cruz Terra,
  • Sirlene Acosta da Conceição Dezorzi,
  • Elaine Brescianini Arantes da Silva,
  • Paulo Cezar Santos do Valle.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação

O Ás de Paus pede coragem para começar. Uma ideia ganha força, um desejo reacende e novos caminhos podem se abrir. Aproveite a energia do portal 10/10 para transformar intenção em movimento e dar o primeiro passo!

04/10/2026 00h00

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A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação

A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação Foto: Divulgação

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Ás de Paus: quando a chama volta a acender

O Ás de Paus é um sinal verde. Esta carta surge quando o fogo criativo está pronto para ser canalizado para algo concreto — um projeto, um relacionamento, uma nova direção — e a energia que sustenta esse movimento é genuína, e não apenas fruto de uma expectativa.

Sem dúvida é uma carta extremamente poderosa, associada a êxito, ganho e conquista, que anuncia movimento em direção ao novo. Quando aparece, existe energia para fazer acontecer, entusiasmo para começar e uma sensação de que alguma coisa finalmente sai do lugar.

O Ás de Paus é a centelha que inaugura um ciclo. Traz a força de quem percebe uma oportunidade e sente que vale a pena apostar nela. É uma carta de iniciativa, coragem e impulso criativo, mas também de confiança: aquela sensação íntima de que existe uma possibilidade real de avanço.

Ela não fala apenas de começar, mas de começar com potência, disposição e desejo de chegar a algum lugar.

Na imagem criada por Pamela Colman Smith para o baralho Rider-Waite, uma mão surge de uma nuvem e oferece um bastão vivo, do qual já despontam folhas verdes. É uma imagem de força, potencial e começo.

E esse crescimento não é apenas uma metáfora: a carta anuncia algo vivo que chega até você, uma possibilidade que carrega em si a força de se desenvolver.

O que nascerá a partir dela, porém, depende do que você escolher fazer com essa energia. Toda chama precisa de combustível. Toda semente, de cuidado. E todo começo pede coragem para ser levado adiante.

E justamente por representar esse movimento de renovação, o Ás de Paus encontra um céu que também fala de mudanças, embora por um caminho mais profundo. Enquanto Vênus retrógrado em Escorpião convida a rever relações, valores e desejos, o Ás pergunta o que, depois de toda essa revisão, ainda merece ser escolhido. O que permanece vivo? O que ainda empolga?

E esse chamado encontra um céu particularmente intenso. A semana começa com Vênus retrógrado em Escorpião, movimento que coloca relacionamentos, desejos, valores e questões financeiras sob uma lente mais profunda.

Vênus entrou em retrogradação em 3 de outubro e permanecerá nesse movimento ao longo das semanas seguintes, convidando a rever sentimentos, escolhas afetivas e aquilo que realmente tem valor.

A carta traz fogo. Escorpião traz profundidade. O encontro dos dois sugere que aquilo que desperta agora não deve ser ignorado, mas também não precisa ser imediatamente transformado em ação.

O céu da semana fala de revisão; o Ás de Paus fala de renovação. Uma coisa não contradiz a outra. Pelo contrário. Às vezes, é justamente quando olhamos honestamente para o que ficou para trás que conseguimos descobrir para onde queremos ir.

Mercúrio também está em Escorpião e se aproxima de Vênus retrógrada, com uma conjunção exata na quarta-feira (7/10). É um aspecto que favorece conversas sobre sentimentos, desejos e assuntos que estavam guardados. Mas a profundidade escorpiana também pode tornar as palavras mais cortantes e as conversas mais carregadas de emoção.

Por isso, nesta semana, falar pode ser tão importante quanto saber quando ficar em silêncio.

O Ás de Paus não é uma carta de explicações intermináveis. Ele é uma carta de energia. Quando aparece, alguma coisa dentro de nós já sabe que precisa se mover. O desafio é não confundir impulso com urgência. Nem toda vontade precisa ser atendida imediatamente. Algumas precisam primeiro ser compreendidas.

Em uma leitura sobre o amor, o Ás de Paus indica uma conexão nova e estimulante, muitas vezes iniciada por uma forte atração física ou energética.

É aquela química que pode ser sentida antes mesmo de uma única palavra ser dita. A pergunta da semana é simples, embora nada fácil: você deseja essa pessoa ou a sensação que ela provoca?

Para quem já está em um relacionamento, essa carta costuma indicar o início de um novo capítulo: desejo renovado, uma viagem espontânea a dois, a decisão de começar uma família ou uma nova aventura compartilhada. A faísca é real.

O convite é agir sobre ela, em vez de pensar demais. Sob a energia do Ás de Paus, o amor pede movimento, não excesso de análise.

No trabalho, a carta favorece iniciativa, criatividade e a disposição para colocar algo em movimento. Pode surgir uma proposta, um projeto ou uma solução que mude a maneira de encarar uma tarefa. Nem todo começo chega como uma grande oportunidade: às vezes, nasce de uma ideia aparentemente pequena, mas com potencial para crescer.

Para quem pensa em mudar de área, iniciar um projeto ou apresentar uma ideia, a semana pode trazer o estímulo necessário para experimentar novas possibilidades.

Na carreira, o Ás de Paus fala de protagonismo. É, sem dúvida uma das cartas mais estimulantes que podem aparecer. Geralmente aponta para uma nova proposta de trabalho, uma ideia de negócio cujo momento finalmente chegou ou um projeto criativo com potencial concreto.

É a carta que aparece quando você está guardando uma ideia há algum tempo e, finalmente, recebe um sinal para colocá-la em prática. Pode ser uma proposta aprovada, um cliente que desperta entusiasmo ou um plano de negócio que começa a fazer sentido no papel.

Pode ser o momento de apresentar um projeto, retomar uma atividade criativa ou ocupar um espaço com mais confiança. Não significa necessariamente abandonar o que já existe, mas reconhecer onde há potencial de crescimento. Para quem trabalha com comunicação, criatividade, tecnologia ou conhecimento, uma ideia inesperada pode abrir uma nova possibilidade.

Financeiramente, o Ás de Paus é um bom presságio para uma nova fonte de renda ou para uma ideia com potencial financeiro. Esta não é uma carta sobre poupança passiva ou acúmulo lento, mas sobre uma ação inspirada capaz de gerar retorno.

Se você vem pensando em iniciar um projeto paralelo, lançar um produto ou investir em algo alinhado à sua paixão, a carta sugere que o momento é favorável. Existe energia disponível. A ideia tem potencial. O próximo passo é assumir o compromisso de colocá-la em prática.

Mas a carta representa o início do processo: primeiro surge a oportunidade, depois vêm o trabalho e a construção. Por isso, se aparecer uma possibilidade de ganhar dinheiro com algo que você sabe fazer bem, vale investigar seu potencial antes de descartá-la por parecer pequena.

Mais do que falar de conquistas externas, o Ás de Paus traz uma mensagem sobre vitalidade. Ele representa aquilo que volta a despertar interesse, curiosidade e vontade de experimentar. É a faísca que reacende o desejo de viver, criar, descobrir e se lançar ao novo. Afinal, para haver fogo, é preciso primeiro haver uma faísca.

A Lua Nova em Libra, que entra no sábado (10/10), reforça o tema dos novos acordos e das escolhas que buscam mais equilíbrio. Ao mesmo tempo, a tensão entre Vênus e Marte coloca frente a frente desejo e negociação, impulso e reciprocidade.

É nesse cenário que o Ás de Paus encontra o portal 10/10, ambos associados à energia dos recomeços. O 10/10 pode despertar uma vontade repentina de colocar em movimento aquilo que vinha sendo adiado. E o Ás representa justamente o desejo que ganha força e pede ação.

Pode ser um projeto, uma mudança na rotina, um novo hábito, uma relação ou até uma nova maneira de enxergar a própria vida.

Mas o fogo do Ás de Paus pede direção. Recomeçar não significa agir por impulso, e sim reconhecer o que ainda desperta entusiasmo e encontrar uma forma concreta de fazer isso crescer. O portal 10/10 pode marcar a passagem para um novo ciclo; o Ás de Paus acende a chama que dá início a ele.

O Ás de Paus não promete um caminho sem obstáculos. Ele oferece disposição para começar. E começar pode ser algo muito simples: retomar uma ideia, marcar uma conversa, apresentar um projeto, aceitar um convite ou finalmente deixar para trás aquilo que consome energia sem devolver sentido.

A coragem dessa carta não é barulhenta. É a confiança necessária para reconhecer aquilo que ainda desperta entusiasmo e dar a isso uma chance de crescer.

Nesta semana, observe o que desperta sua curiosidade. O que faz você imaginar possibilidades? O que, mesmo depois de algum tempo, continua pedindo sua atenção?

Talvez a novidade que se anuncia não esteja apenas no que acontece fora, mas na descoberta de que alguma coisa dentro de você voltou a querer movimento.

Dentro de cada pessoa existe uma centelha à espera de espaço para crescer e transformar desejo em movimento, coragem em ação e intenção em conquista. O Ás de Paus acende a primeira chama. O que vier depois dependerá de como você escolher alimentá-la.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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