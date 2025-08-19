Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo dispu... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (19)

Felpuda

19/08/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Winston ChurChill - estadista britânico

O vício inerente ao capitalismo é a distribuição  desigual de benesse; o do socialismo  é a distribuição por igual das misérias”.

Felpuda

A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo disputada a cotoveladas, como a população está vendo. “Dá de um tudo”: os que sonham com a reeleição;  os que desejam voltar ao Céu, como é chamada aquela Casa,  em razão das inúmeras mordomias, depois de anos “no sereno”;  os derrotados nas urnas após um período reinando; e os oportunistas, que fingem que disputarão, tumultuam  o meio de campo e depois comercializam o passe.  Como disse o filósofo Sêneca: “Na vida pública, ninguém olha  para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor”.

Novamente

À exceção dos partidos  de esquerda em MS e outros  de pouca ou nenhuma expressão no cenário político, os demais deverão estar no palanque  de reeleição do governador Eduardo Riedel.  Segundo alguns parlamentares,  a previsão é de que no time  poderão marcar presença  a federação PP-União Brasil, PL, Republicanos, MDB, PSB,  o que restar do PSDB e o Podemos (atualmente, um braço do PSDB). Hoje, esses partidos  fazem parte da base aliada  do gestor estadual. 

Interesse

Embora tenha o apoio do MDB nacional para ser candidata  ao Senado, a ministra Simone Tebet enfrenta resistência interna em nível estadual. Ela, que é convicta admiradora de Lula, está pisando em ovos diante do “paredão” do seu partido anti-PT, mas demonstra que vai tentar se cacifar mesmo assim. Quando disputou a Presidência da República, obteve total de 79.719 votos em MS e em Três Lagoas,  sua terra natal, teve 3.590 votos.

Base

De acordo com esses parlamentares, tais partidos  não teriam nome com potencial para disputar o governo do Estado.  Até mesmo a oposição vem batendo a cabeça para apresentar um nome que, ao menos, possibilite eleger deputados estaduais e federais, uma vez  que, até o momento, encarar  a briga na majoritária está difícil. Vale lembrar que integrar base aliada em uma administração representa participação em secretarias, cargos e indicações para fundações, entre outros.

Vou... Não vou

Por querer alçar voos mais altos e não encontrando respaldo  em suas pretensões, o deputado Marcos Pollon vinha conversando com o Partido Novo, que estaria interessado em seu nome para a disputa a um dos cargos majoritários, governo ou Senado. Nos meios políticos, porém, fala-se que o parlamentar estava querendo forçar a barra ao dizer que sairia do PL. Ele, que cumpre seu primeiro mandato, foi  o mais votado em Campo Grande  e em MS em 2022. Daí acredita  que reuniria potencial suficiente para a disputa. Dizem ainda  que, se encerrar a carreira política, deverá se mudar para os EUA.

Vânia Cardoso

 

Cléo Pires

Tabuleiro

Estão previstas para o fim  deste mês as últimas mexidas  no tabuleiro das eleições de 2026.  O ex-governador Reinaldo Azambuja deverá se filiar ao PL, até porque, pelas articulações, dificilmente voltará atrás, enquanto o governador Eduardo Riedel caminha em direção  ao PP, mas poderá mudar  de rumo. Com as definições  dessas duas lideranças,  os demais partidos,  sem exceção, vão começar  a buscar as devidas alianças.

Hipótese

Embora faça sinalização de estar indo em direção ao PP, mas sem nada a comentar a respeito,  o governador Riedel, segundo  os bastidores, poderá também fazer sua escolha pelo Republicanos. Esse partido  tem como principal nome  à Presidência da República, caso seja mantida a inelegibilidade  do ex-presidente Bolsonaro (PL),  o governador de São Paulo,  Tarcísio de Freitas.

Cotação

O nome do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta cotação para  as futuras eleições. Embora seu cargo esteja sendo cobiçado por partidos em eventual aliança, o que se fala nos meios políticos é que compor chapa à reeleição de Riedel pode ser uma realidade. O fato é que sua fidelidade ao governador, sem tramoias políticas nos bastidores, vem sendo levada em grande conta. Como disse experiente homem público, dando um exemplo, politicamente falando: “Sabe aquele cara que todo pai quer para genro? Esse cara seria o Barbosinha”.

ANIVERSARIANTES

Niutom Ribeiro Chaves Junior  
Jéssica Alencar  
Eduardo Coletto Figueiredo  
Ana Luiza Leal  
Dr. Rudel Espíndola Trindade Júnior  
Airton Edison de Araujo Filho  
Emanuely Vilalba das Virgens  
Benedito Ramão Mansilha  
Honorio de Oliveira  
Reginaldo Silva Santos  
Zenilda da Costa Leite  
Ir. Sílvia Vecellio Pais  
Gislaine Aparecida Loubet Brum  
Marcia Gisele Silva Hisano  
Regina Célia Oshiro  
Nedy Gonçalves Mastrageli  
Ricardo Colombo Ferreira  
Flávia Anache Marsiglia Cavalcanti Garcia  
Silvia Garcia Arguello  
Ivan da Cruz Pereira  
Milton Fernandes Sena  
Letícia Alves  
Valéria Caldas Chedid  
Dra. Klissia Pires Souza  
Edson Paulino Dutra  
Kamary José Santos Silva  
Neuza Barrozo de Almeida  
Jeany Graciela Bichofe  
Marcos Roberto Lopes  
Takashiro Asato  
Bruna Medeiros Gonçales  
Manoel Martins Vieira  
Paulo Celso Pinheiro Saraiva  
Iza Leite Barbosa  
Anete Serra Reinbold  
Dra. Ângela Maria Dias Queiroz  
Cacilda Kimiko Nakashima  
Antonio Dias Pedroso  
Wellington Miyazato  
Licínio Lanteri de Almeida  
Zeni Fratine Campos  
Genise Molina Filartiga  
Claudio Cericatto  
Flauzino Gonçalves Costa  
Luiz Fernando Borges dos Santos  
Gilberto Kodjaoglanian di Giorgio  
Inah Maria Corrêa da Costa  
Neide Maria de Barros Chagas  
Elka Batista de Souza  
Clarice Gomes de Almeida  
Marco Aurelio Ronchetti de Oliveira  
Maria Helena Vieira Pinheiro  
José Carlos da Silva Corrêa  
Tereza Cristina Fonseca  
Carolina Débora da Silva  
Air da Silva Ramalho  
Abigail Marques Souza  
José Lima Martins  
Antônio Matias de Souza Neto  
Ana Luiza de Carvalho  
Michelle Barcelos Alves Silveira  
João Xisto Rivas Arguelho  
Emileide Lucineia da Costa  
Ailson Elias de Oliveira  
Carlos Flag Rocha  
Jeronimo Ricardo de Melo Falcão  
Luiz Marques da Silva  
Allyson Britto Motomiya  
Márcia Maria Orro Gonçalves  
Luiz Carlos Moraes Laburu  
Roberto Wachsmuth Rios  
Milena Aparecida de Oliveira Gatto  
Carlos Romanini Bernardo  
Sonia Maria Ferreira Barrueco  
Fernando Antônio de Oliveira Santos  
Antônia Rosa Holland  
Ulysses Pereira de Almeida Neto  
Adão Pereira dos Reis  
Vânia Leila Farias Parizze  
Marluci Dutra Ferreira  
Ariely Garcia Moreno Lima  
Daniel Radünz  
Gleydson Pinto Machado  
Dejacyr Cespedes de Souza  
Apolianário Portela Moreira  
Rosane Moreira Lopes  
Eraldo Olarte de Souza  
Gerson Luiz Martins  
Fausto Luiz Rezende de Aquino  
Cléa dos Santos Almeida  
Rodrigo Possari  
Renata Duarte Jacomo  
Fernando Antonio Alves da Rocha  
Flávio Cerzósimo Souza  
Neusa Jordão Costa  
Valéria Rodrigues de Lacerda  
Fernanda Suares Rocha Martins  
Nancy Raquel Orue Pinasso  
Larissa Lelaine Ferraz Gomes  
Gláucia Helena Santana  
André de Godoy Sant’Ana  
Roseli Romero  
Gilmar Monteiro Pereira  
Maria Aparecida Dias Pereira  
Ney Fuzeta Peres  
Glicio Mariano de Paula  
João Roberto Ambrosio  
Rodrigo Soto Tschinkel  
Soraya Danielli Hammoud Brandão  
Adriana Aparecida Foizer

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB)...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (18)

18/08/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Silvana Duboc - escritora brasileira

"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração  de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas".
 

FELPUDA

Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP) estariam, como pode se dizer, "tomando tereré" juntos, uma vez  que diversos serviços estão sendo tocados em conjunto. Só faltam, agora, politicamente se acertarem e, é claro, com a participação da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que está com agenda em mãos para marcar a data do churrasco e apresentá-lo como o mais novo integrante no time do partido Progressistas.  O ainda tucano não deverá enfrentar problemas na chegada,  pois há muito está sendo aguardado com tapete vermelho.

Diálogo

"Sereno"

Afastado do Tribunal de Contas de MS, o conselheiro Ronaldo Chadid vai continuar "no sereno" por mais um ano, conforme decisão do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal  de Justiça. Ele é acusado  de corrupção e cumpre  algumas medidas cautelares.

Mais

Em 2021, quando foram realizadas as investigações,  a Polícia Federal fez  a apreensão de R$ 889 mil  em seu apartamento,  e mais R$ 729 mil  que lhe pertencia,  mas que estava com  uma assessora dele.

DiálogoA campo-grandense Izabella dos Santos Holsbach está cursando mestrado em Londres, na universidade de Oxford, e foi agraciada  com distinção. Ela é filha de Sônia dos Santos e Henrique Holsbach.
DiálogoRinaldo Modesto Oliveira e sua mãe, Fulgência

 No aguardo

A semana terá início com  a expectativa de quando  o governador Eduardo Riedel receberá as lideranças do PT,  que deverão marcar reunião  para entregar oficialmente  os cargos que hoje ocupam.  Além disso, aguarda-se, até  com certa, digamos, ansiedade,  os nomes dos indicados  para ocupar os lugares  que ficarão vagos. Nas rodinhas de conversa, maioria afirma que deverão ser contemplados os integrantes  dos partidos aliados.

Cadeira

Nos bastidores políticos,  o que se fala lá e acolá é que Sérgio de Paula, ex-secretário da Casa Civil do ex-governador Reinaldo Azambuja, pode preparar  o terno e a gravata para tomar posse no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul,  com a aposentadoria compulsória em novembro do conselheiro Jerson Domingos, atual vice-presidente do TCE.  Dizem que não tem articulação alguma para mudar esse quadro.

Compromisso

Com relação à indicação  ao TCE-MS, consta que  haveria um compromisso  do governador Eduardo Riedel com o ex-governador Reinaldo Azambuja, seu padrinho político, para que indique Sérgio de Paula ao cargo. Além do mais, no atual momento político, seria difícil alguém se aventurar e partir  para um confronto contra  essas duas lideranças.  Porém, não se pode esquecer sobre as nuvens, que mudam...

Aniversariantes

Gelasio Roque Lani
Guilherme Molento
Eduardo Souza Leal
Aguinaldo Oliveira
Egles Violin
Aimar Marques Ribeiro
Dirceu Gabriel Merlin
Ivo Antunes Coitinho
Antonio Conceição De Souza
Higa Nabukatsu
Márcia Tomi Fuzita
 Zoenir Do Carmo Fernandes Da Silva
Vera Márcia De Almeida Senefonte
Felix Fernandes Brites
José Cláudio Soares Da Silva
 Andresa Vasconcelos
Elio Feranti
Izabel Christina Müller Colpani
Aquiles De Jesus Giordano
Nayara Ferreira Bernardino
Nilo Francisco Muller
Leonardo Furtado Loubet
Samia Roges Jordy Barbieri
 Zelir Antonio Maggioni
Lúcio Martins Lisboa
Natália Rondon Bachega
Jarbas Magno Miranda
Frederico Fukagawa
Inivaldo Gisoato
Joaquim Rodrigues Lopes
Bruna Oliva
Andrezza Monteiro Perez
Carlos Antonio Marcos Pascoal
Edson Luiz Da Silva Pinheiro
Jéssica Felix De Rezende
José Fogaça De Souza
Emerson Oliveira Delmonde
Hectore Ocampo Filho
Luciano Matos Sanches
Maruce Yonamine
Arlindo Leite De Figueiredo
Luciano Guitierrez Brandão
Renato Costa Brum
Antonia Sabrina Ferreira
Aury Schneider
Rodrigo Jabrayan
Ighor Alves Gomes Da Silva
Luiz Carlos Louzano
Patrícia Rohwedder Guimarães
Júlio Flori Jorge
Marília Leite Langassner
Lucinei Marrissoni
Eny Mara Alves Sá
Otony Souza
Ilda Borges De Barros
Osvaldo Ortiz
Fernando Carlos De Luna
Helena Carretoni
Altamiro Leal
Maura Andrea Do Amaral
Eneida Da Silva Gomes
Pamela Flores Cardin
Rodolpho Succhi Neto
Luciano Bordignon Conte
Antônio Edson Alves
Luiz Sérgio Costa Ferreira
José Carlos Marques
Mônica Barbosa Batista
Guilherme Pasculli Barcellos
Elida Fernanda Dos Santos
Margareth Gonçalves
Osmar Martins Dos Santos
Maria De Lourdes Da Silva Soares
João Batista Ferreira Dos Santos
Lucila Alves De Araújo
Heitor Gomes Da Silva
José Antônio Leite Marques
Marlos Henrique Teixeira
Licinio Lanteri De Almeida
Samia Almeida Roca
Maria Luiza De Araújo Barbieri
Isadora Borges De Rosa Silva
Patrícia Feitosa De Lima
Cleuza Trajado Budid
Pedro Luiz Dos Santos
Maria Da Conceição Prado
Luiz Carlos De Menezes Leal
Giovanne Shoei Da Silva Arakaki
Washington Nogueira Ramos
Alexandre Luis Alves Guilherme
Gelson Guimarães
Maria Inês Branco Pucci
Andrea Pereira Nardon Braga
Carla Roberta D'Amore
Lívia Inara Akamine
Altamiro Rezende Do Nascimento
Cristiane Gazzotto Campos
Tatiana Pereira Goes
Deocleciano Guerreiro Gonçalves
Peterson Medeiros Dos Santos
Jefferson Yamada
Celso Stahl
João Eduardo Baida
Júlio Cesar Evangelista Fernandes
Leila Custódia Lima Scudeller
Marcelo Cantizani Azambuja
 Anne Grubert Fernandes
Mário Morandi
Marina De Oliveira Kroll Leite
Liliana Simionatto
Fábio Ricardo Trad 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco

Entre as passarelas e as pistas, um estilo de vida em movimento: "A coisa mais importante, especialmente pra mim que sempre achei que pudesse ter o controle de tudo, é justamente isso: aprendi que não temos o controle".

17/08/2025 17h30

Compartilhar
Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Modelo, atleta amadora e criadora de conteúdo, Babi Beluco representa uma geração que vive o corpo como expressão de potência. Com mais de 20 anos de carreira na moda e uma relação profunda com o esporte, ela construiu uma trajetória que vai além das passarelas cruzando fronteiras, unindo performance, saúde e feminilidade.

Ao longo da carreira, morou em capitais como Milão, Paris, Hamburgo, Nova York e Tóquio, e estampou capas e editoriais para publicações como Elle, Vogue e diversas revistas internacionais. Um de seus trabalhos mais emblemáticos foi a campanha da linha Elle Macpherson em Nova York, no ano de 201 projeto que a projetou como o “the body” brasileiro. Mas seu vínculo com o esporte vem de antes: a paixão pela corrida surgiu na infância, inspirada pelo pai.

De admiração à escolha pessoal, correr se tornou parte essencial de sua identidade. Desde então, Babi tem feito da atividade física uma extensão natural de seu estilo de vida e também de sua voz pública. Hoje, ela une maternidade, moda e movimento de forma autêntica.

Grávida de Tom, seu primeiro filho, Babi mantém uma rotina ativa e saudável, documentada nas redes com transparência e equilíbrio. Em seu perfil no Instagram (@babibeluco), ela compartilha treinos, maratonas, bastidores de campanhas e uma visão poderosa sobre como a performance também pode ser feminina, leve e consciente.

Para o mercado, Babi Beluco é hoje mais que uma modelo: é símbolo de longevidade profissional, conexão com o bem-estar e autoridade em sport fashion. Com parcerias em marcas como Adidas, Vitafor, Jungle, Tag Heuer, Sisley Paris, Live! e Polar, ela representa a mulher em movimento que escolhe, inspira e performa com estilo.
 

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi BelucoBabi Beluco - Divulgação

Referência wellness, Babi celebra a chegada dos 38 anos e desde que anunciou a gestação, em fevereiro, ela seguiu praticando corrida, fotografando campanhas, participando de provas e mantendo uma rotina que une moda sportfashion e bem-estar de forma natural, sem precisar romantizar nada.

Em junho, participou da Maratona do Rio. Em julho, correu a prova da Live! Run XP já com a barriga visível. A Maratona de Tóquio, para a qual vinha se preparando, foi adiada. Mas o corpo continuou em movimento.

“Mexer o corpo sempre foi parte de mim. Na gestação, virou também uma forma de me escutar melhor”, afirma.

Com credibilidade, ela possui parcerias com marcas como Adidas, Tag Heuer, Sisley Paris e Vitafor, Babi diz que nunca abriu mão da sua essência. “A minha essência de esportista, algo que começou comigo lá atrás com 14 anos, nunca saiu de mim. Carrego ela com muito orgulho, é tipo meu amuleto de força”, resume.

Apesar das transformações físicas intensas, ela não transformou a gravidez em “conteúdo especial”. Os treinos seguem adaptados e os trabalhos também. A prática de exercícios, em especial a corrida, tornou-se peça-chave para manter a saúde gestacional.

O que mudou, segundo ela, foi o tempo das coisas: “Aprendi a ouvir meu corpo de outro jeito. Ceder para minhas vontades e seguir em frente sem forçar nada”.

Ao olhar para o passado, Babi fala com orgulho: “E olha que já passei por cada perrengue… quem vê close não vê corre. Por trás de cada linda capa ou foto maravilhosa tem sempre um desgaste mental e físico pra chegar até lá. Mas eu faria tudo novamente, inclusive o que julgo hoje como erro. Só acerta quem erra, e só não erra quem não tenta. Tentei muito, errei muito e acertei às vezes. Tenho orgulho disso”.

Hoje, na reta final da gravidez, ela se sente em transformação por dentro e por fora. “A coisa mais importante, especialmente pra mim que sempre achei que pudesse ter o controle de tudo, é justamente isso: aprendi que não temos o controle. Quando eu queria e fiz mil tratamentos, não tive a benção de engravidar. Foi no momento que Deus falou: agora vai! E está sendo lindo”, conta.

Mesmo após episódios difíceis durante o início da gestação, ela diz que tudo ganhou novo significado. “Passei muuuuito mal no mês 3 e 4, mas foi bom. Assim eu pude entender a minha mãe, que passou os 9 meses assim. Tudo tem um porquê, né?”, diz.

O parto normal está previsto para as próximas semanas, e ela prefere não fazer grandes planos. Mas avisa: “O tempo é outro, mas o movimento continua”.

Babi é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre saúde, carreira, esporte e a chegada do seu primeiro filho Tom.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi BelucoA modelo e maratonista Babi Beluco é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Gabriel Bertoncel Diagramação: Denis Felipe. Por Flávia Viana

CE - Há mais de 20 anos você escolheu a moda como caminho profissional. Quando olha para trás, qual foi o momento que realmente sabia que essa era a sua estrada?
BB - Demorou um pouco para eu ter certeza, no primeiro ano ainda desisti por um tempo para prestar vestibular para medicina e foi nesse momento, vendo amigas minhas nas revistas que eu pensei, ah eu acho que é aqui que eu quero estar e não onde estou. Essa desistência momentânea fez eu virar a chave e querer de verdade voltar para a moda e me dedicar 100% pois até então eu tinha medo, receio, era insegura…. As vezes um passo pra traz nos dá força para dar um impulso e um salto pra frente. 

CE - Você morou em várias capitais da moda de Milão a Tóquio. Quais marcas esses lugares deixaram na sua identidade?
BB - Cada lugar foi especial e me transformou de um jeito diferente, mas todos eles me dão incríveis lembranças até hoje. Amadureci muito vivendo em todos eles sozinha mas adoro visita-Los hoje em outra condição mental e até financeira…. 

Milão me amadureceu, Japão me calejou, Nova York me inspirou! E são são especiais que mal vejo a hora de correr a maratona em NY e Tokyo acho que vou chorar de emoção no caminho. 

CE - Você participou de um movimento atlético que nasceu na infância e hoje é parte da sua identidade pública. Como esse vínculo com o esporte te transformou especialmente agora, grávida?
BB - Com toda certeza! A véia pelo esporte e corrida me “salvaram” de muitos momentos ruins e conturbado a como modelos, como gestante e logo mãe, me trouxeram paz, alívio de muitos problemas que algumas mulheres passam , me deixou saudável e eu nunca me senti tão bem assim! Eu confesso que tendo sempre uma dieta focada tanto para trabalhar e manter o shape de modelo como para performar como atleta eu temia as mudanças corporais, manter meus exercícios ( claro que em outra intensidade) fizeram com que eu mantivesse muito da minha forma e com isso também  minha saúde e paz. 

CE - Seus seguidores acompanham um estilo de vida que encanta pela leveza e autenticidade. Como você construiu essa forma tão genuína de se comunicar?
BB - Eu sempre fui uma menina ultra tímida, engraçado falar isso né?  Mas quando a gente começa a conversar com um celular sem pensar o alcance que isso tem, acaba sendo você mesmo. No começo foi assim, eu usava as redes realmente como um diário e isso começou no meu caminho para a minha primeira maratona, onde eu dividia meus medos e anseios . Comecei a me conectar com a verdade das pessoas, me desconstruí como a “modelo perfeitinha e intocável” e foi aí que eu achei o meu lugar. Mostrando quem eu sou por dentro sem carão… 

CE - Estar grávida do Tom é a realização de um sonho que você compartilhou publicamente. Como foi essa trajetória da expectativa ao cuidado até esse momento?
BB - Foi uma longa jornada mas hoje eu percebo que as coisas acontecem no tempo certo. Não criar expectativas é algo que eu hoje em dia invisto muito. Trabalhar no hoje é as coisas boas vem quando devem vir. 

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi BelucoA modelo e maratonista Babi Beluco é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Gabriel Bertoncel Diagramação: Denis Felipe. Por Flávia Viana

CE - Você já contou que viveu uma fase em que acreditava não poder engravidar e chegou a recorrer a diferentes procedimentos. Como foi atravessar esse período e, depois, receber a notícia de que a gravidez havia chegado de forma inesperada?
BB - Foi um longo caminho, lá em 2020 eu ainda nem tinha o sonho de ser mãe (confesso que como atleta e modelo eu era zero desse sonho) mas todas as minhas amigas começaram a engravidar e aí eu pensei, poxa então vou também.

Porém foi aí que me deparei com a triste realidade que muitas mulheres vivem. 3 anos depois muitas FIVS, processos e funções para engravidar, brigas entre o casal e todo aquele terror que a gente escuta estavam presentes na minha vida e do meu marido. Eu tinha um usar certeza que talvez eu não pudesse engravidar. E pela impossibilidade a cada não mensal a vontade começava a crescer mais forte. Até que no terceiro ano, desistimos pelo nosso próprio bem como casal.

Fiquei frustrada, já estava me imaginando sem filhos e um ano e meio depois sem pensar em tentar vem um pequeno milagre. Realmente pra mostrar que na nossa vida podemos ter o controle de QUASE tudo, o resto eh aquela força maior…  e mais veio quando eu estava me preparando para uma grande maratona, e eu até pensei “ nossa mas bem agora “? Rsrs sim mas foi perfeito 

CE - Sua trajetória também cruzou com grandes marcas e parcerias. O que precisa estar presente para que essas parcerias realmente tenham a sua cara e a sua verdade?
BB - São poucas porém importantes coisas, a marca tem que estar ligada com vitalidade, movimento, esporte, as coisas que me movem e me inspiram como pessoa. Se a marca tiver isso ela com certeza vai ter meu coração e a minha verdade. Gosto de coisas elaboradas e sofisticadas mas é aquele simples que funciona que eu me apaixono. 

CE - Quando olha para o futuro, especialmente depois da chegada do Tom, quais sonhos e projetos te motivam a seguir?
BB - Eu gosto muito de ser comunicadora digital, gosto demais de passar informações úteis e acredito que a minha faculdade ( me formo no ano que vem ) de nutrição vai abrir novas possibilidades…

CE - As vésperas da chegada do Tom, se inicia um novo capítulo na sua história. Quais são as emoções que definem esse momento para você?
BB - Muitas mas o mais engraçado é a paz! Eu nunca estive tão tranquila, me sentindo realizada e até sem pressões. Por ser atleta amadora porém esforçada ( rsrs adoro um pódio e um recorde pessoal) eu vivo em função de resultados e performance. A chegada do Tom me fez ver que nem tudo é a chegada, que o caminho com paz é muito importante. 

CE - Se pudesse deixar um conselho para mulheres que sonham com a maternidade, mas enfrentam desafios no caminho, qual seria?
BB - Ahh são tantos mas acima de tudo, acredite e tente tirar a expectativa, a pressão, a pressa, o milagre acontece no tempo certo de cada uma. Não o tempo que queremos mas o tempo que merecemos.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande
Cidades

/ 10 horas

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?