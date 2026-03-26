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Felpuda

Eis que neste ano eleitoral, para não fugir da tradição, os paladinos da...Leia a coluna de hoje

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Ester Figueiredo

26/03/2026 - 00h03
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Bertolt Brecht - escritor alemão

"Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a curva”.

 

FELPUDA

Eis que neste ano eleitoral, para não fugir da tradição, os paladinos da moral e dos bons costumes, já começam a se apresentar, denunciado isso e aquilo, como se tivessem, tal qual mágico de circo mambembe, tirado um coelho da cartola para causar “surpresa”. O denuncismo, que é usado como peça de campanha eleitoral, tem prazo de validade, esvaindo-se tal qual fumaça no final das eleições. Nesses tempos de redes sociais, resta saber onde estava esse pessoal nos últimos três anos e que somente aparece nos “45 minutos do segundo tempo” de um ano eleitoral?

Malfeitos

Mesmo contando com orientações constantes do Tribunal de Contas de MS, ainda há gestores públicos que se acham mais espertos do que Assim, gastam indevidamente os recursos públicos. Por conta disso, muitas das “excelências” de várias cidades estão sendo investigadas por malfeitos nessa área. “Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza”, né?

A quadrinista Júlia Bruno Mello acaba de conquistar um marco super especial: o lançamento do seu primeiro livro de quadrinhos, “PomPomtiras”, em um evento oficial em São Paulo. Nascida na capital paulista, mas criada em solo sul-mato-grossense, a artista – conhecida no meio como Sailorjubs – já mostrava talento desde cedo. Aos 10 anos, começou a dar seus primeiros passos na profissão, ao publicar o quadrinho “melan Cólica” no Correio infantil, suplemento do Correio do Estado. Hoje, Júlia expandiu sua arte para cidades como São Paulo e Curitiba, atuando como ilustradora, quadrinista e diretora de arte. E ela não para. Vem com novas aventuras dos PomPons, que estão sendo preparadas. Para quem quiser conhecer mais do trabalho da artista é só acessar o site paperjubs.lojavirtualnuvem.com.br.

 

Renato Hotta Perez, que a partir de hoje estará na presidência do Sindicato da Habitação – MS (Secovi), onde permanecerá até 2030

 

Dra. Laura Vilela Pazzini

Agitando

A dupla Eduardo Riedel (PP) e Reinaldo Azambuja (PL) está a todo vapor, nessa reta final de arranjos partidários para a disputa eleitoral, a fim de não encontrar grandes embaraços à frente. Daí suas articulações para fortalecer siglas, não deixar companheiros mais chegados de fora das chapas e, ainda, caminhar com o arco de aliança forte. É claro que essas “mexidas no tabuleiro político” têm também como finalidade tentar obter sucesso no embate. O governador Riedel busca a reeleição e Azambuja está de olho em uma das cadeiras ao Senado.

Com pressa

Em regime de urgência, e ainda podendo ser votado hoje, tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o projeto do Executivo que reajusta em 3,81% os salários dos servidores estaduais. De acordo com a proposta, o índice corresponde à variação do IPCA nos últimos 12 meses, calculado pelo IBGE, estabelecendo o mês de maio como data-base e determinando que o aumento também seja aplicado a aposentados e pensionistas.

Mais

O reajuste terá impacto financeiro para o Executivo de R$ 353,5 milhões neste ano, R$ 473,5 milhões em 2027 e R$ 490,1 milhões em 2028. Atualmente,MS conta com cerca de 86 mil servidores, incluindo ativos e inativos. O índice também será aplicado a servidores do Legislativo, do MPMS e da Defensoria Pública. Já o Poder Judiciário ajustou neste ano sua data-base para acompanhar os demais poderes.

Aniversariantes

Santina Cavaglieri Faccin,
Miriam Miranda,
Dr. Antonio Farias de Souza,
Caroline Zaionc Almeida,
Francieli Calgaro de Oliveira Quintanilha Nogueira,
Dirceu Domingues Vieira,
Mauro Renosto,
Antonio José Grande,
Oscar Arakaki,
Washington José Kleves Oliveira,
Fábio Itsuo Hashimoto,
Aparecida Rosângela Gimenez Sona Fernandes,
Maria Odete de Sousa,
Silvino Cesaretto,
Ramão Job Cabral,
Onildes Aquino Saldanha,
Dr. Donevir José Cividini,
Evaldir Marino Ferreira,
Lara Freitas Assumpção Oliveira,
Maria José da Silva,
Eduardo André Miranda,
Bernadete Gomes Lewandowski,
Vera Lúcia Duailibi Amizo,
Dra. Ana Maria Junqueira de Barros Piedade,
Jeanette Elias Zahran,
João Donizete Cassuci,
Teresa Noda Aoki,
Ricardo Hissamitsu Arakaki,
Maria Valéria da Costa,
Zilda Maria Martins,
Valdeci Batista dos Santos,
Odilson Alves Nogueira,
Marcos Antonio Paco,
Elizeth de Araújo,
Máximo Carlos Guimarães Jeleznhak,
Dora Teixeira,
Francisco Severino da Silva Júnior,
Carlos Adão Nogueira Lopes,
Wilson Cavalcanti de Moraes,
Reinaldo Gomes Yamaciro,
Jussara Mendes da Silva,
Pedro Carretoni Sobrinho,
Martha Martins Albuquerque,
Braulia Montania,
Sandra Aparecida Montania,
Braulino Lima,
Alda Bruno de Almeida,
Evandro Nogueira Barbosa,
Plinio Lima de Almeida,
Bianca Bertoni,
Jussara Ferzeli Neta,
Dr. Eduardo de Lacerda Ferreira,
Everaldo Alves da Rocha,
Maria de Lourdes Ávila Braga,
Fernando Peralta Filho,
Djalma Bittencurt Gautério,
Braulio Ramon Alvarenga,
Maria Odete Soares,
João Antônio Alvim,
Meire Vilma da Silva,
João Aparecido Spontoni,
Deise Maia da Silva,
Benigna da Silva,
Carlos Henrique Fontes,
Adelina Chaves,
Dr. José Roberto Spengler,
Berenice Santos,
Irany Franco de Almeida,
Maria Célia Oliveira,
Humberto Moreira,
Cândida Vieira,
Iber da Silva Xavier,
Laerson Pereira de Oliveira,
Aurodir Machado Vidal,
Halley Chrystian Salgado,
Domingos Rodrigues Veiga,
Joelma Thomaz,
Wilmar Lambert,
Raquel Aparecida Rezende Machado,
Helaine Dias Esbizaro Basen,
Vera Maria de Oliveira Silva,
Maria Franca Paiva,
Letícia Vilhalba Pedraza,
Natália Vilhalba Pedraza,
Ivanete Rodrigues Mota,
Maria Matheus de Andrade,
Vanderlei Ramos Duarte,
Dr. Carlos Nakao,
Sandra Maria Palhano Costa,
Eliege Fatima de Barros Peixoto,
Maria Dolores Franco,
Carla Londero Rupp Rodrigues de Almeida,
Claudineia Narvaiz Tuneca,
Dulcimar Marinho de Azevedo Ramires,
Jaqueline Santos Almeida Hlawensky,
Jeana Maria de Araújo Silva,
Leonardo Correa Ribeiro,
Maria Angélica Pereira Carreira,
Cristiane de Souza Ribeiro,
Daniella Leal Borges Teixeira,
Dorila Espindola de Santa Cruz,
Paulo Roberto Jabrayan,
Tatiana dos Reis Balaniuc Moreira,
Thiane Tonon

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

COMPORTAMENTO E SOCIEDADE

Sociedade Pesquisa mostra que 80% dos brasileiros se sentem felizes

Levantamento da Ipsos mostra crescimento nos níveis de bem-estar, com destaque para relações pessoais, saúde e espiritualidade como pilares da felicidade entre brasileiros

24/03/2026 08h00

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Relações pessoais e o sentimento de ser amado ou valorizado estão entre as maiores causas de felicidade no Brasil

Relações pessoais e o sentimento de ser amado ou valorizado estão entre as maiores causas de felicidade no Brasil Freepik

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Os brasileiros estão mais felizes atualmente do que estavam há um ano. É o que revela o Ipsos Happiness Report 2026, pesquisa global que mede a percepção de felicidade em 29 países e aponta um avanço significativo nos níveis de satisfação da população.

No Brasil, 80% dos entrevistados afirmam estar felizes ou muito felizes (um crescimento de dois pontos porcentuais em relação a 2025), colocando o País entre os mais satisfeitos do mundo, na sétima posição do ranking internacional.

O levantamento mostra que 28% dos brasileiros se consideram muito felizes e 52% felizes. Enquanto 15% dizem não estar muito felizes e apenas 5% afirmam não estar felizes de forma alguma. Os números brasileiros superam a média global, que registra 74% de pessoas felizes, sendo 18% muito felizes.

O cenário nacional acompanha uma tendência internacional: em 25 dos 29 países pesquisados, os níveis de felicidade aumentaram em comparação ao ano anterior.

Apenas três países registraram queda. O dado indica uma melhora generalizada na percepção de bem-estar, possivelmente influenciada por fatores como maior estabilidade econômica e recuperação social após períodos de crise.

Os dados do levantamento revelam uma compreensão mais ampla sobre o que significa ser feliz. No Brasil, essa percepção está fortemente associada a vínculos afetivos, saúde e propósito de vida – elementos que, mesmo diante de desafios econômicos, sustentam níveis elevados de satisfação.

Ao mesmo tempo, o estudo evidencia que a felicidade não é distribuída de forma uniforme e pode variar de acordo com fatores como idade, renda e contexto social.

MOTOR DA FELICIDADE

No Brasil, a felicidade tem raízes profundas nas relações humanas e no bem-estar emocional. O principal fator apontado pelos entrevistados é o sentimento de ser amado ou valorizado, citado por 34%. Em seguida, aparecem a saúde física e mental (31%) e o relacionamento com a família e os filhos (29%).

Esses resultados mostram que, mais do que condições materiais, são os vínculos afetivos e a qualidade de vida que sustentam a sensação de felicidade entre os brasileiros.

A tendência também se repete globalmente: sentir-se apreciado e ter boas relações familiares aparecem como os principais motores da felicidade em diversos países.

Outro ponto de destaque é o papel da espiritualidade. No Brasil, 22% dos entrevistados apontam a fé ou a vida espiritual como um fator relevante para a felicidade – mais que o dobro da média global, que é de 10%.

O dado reforça uma característica cultural marcante do País, onde a religiosidade segue sendo um elemento importante na construção do bem-estar.

Além disso, fatores como perceber que a vida tem sentido e ter controle sobre a própria trajetória também aparecem entre os elementos que contribuem para a felicidade, indicando uma combinação entre aspectos emocionais, sociais e subjetivos.

DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS

A pesquisa também revela nuances importantes quando se observa o recorte por gênero. Entre os brasileiros que se dizem muito felizes, os homens aparecem em maior proporção (29%) em comparação às mulheres (26%).

No entanto, quando se trata do grupo que se declara feliz, as mulheres lideram, com 54%, frente a 50% dos homens.

Os dados sugerem que, embora os níveis gerais de felicidade sejam semelhantes entre os gêneros, a intensidade dessa percepção pode variar. Ainda assim, a soma total de pessoas satisfeitas com a vida se mantém elevada em ambos os grupos.

Relações pessoais e o sentimento de ser amado ou valorizado estão entre as maiores causas de felicidade no BrasilEspiritualidade é duas vezes mais relevante para a felicidade dos brasileiros do que para a média global - Foto: Freepik

VARIAÇÃO AO LONGO DA VIDA

O estudo também analisa como a felicidade muda com a idade – e os resultados mostram um padrão curioso. A satisfação com a vida tende a ser alta na juventude, sofre uma queda por volta dos 50 anos e volta a crescer nas décadas seguintes, atingindo seu pico após os 70 anos.

Globalmente, pessoas com mais de 70 anos apresentam os maiores níveis de felicidade, enquanto aquelas na faixa dos 50 anos estão entre as menos satisfeitas.

No Brasil, a faixa etária entre 50 e 74 anos concentra o maior índice de felicidade, com 82% das pessoas se declarando felizes ou muito felizes. O dado indica que, apesar de desafios comuns à meia-idade, como questões profissionais ou financeiras, há uma retomada significativa do bem-estar com o avanço da idade.

Por outro lado, a geração Z – formada por jovens nascidos entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2010 – é a que apresenta o maior porcentual de pessoas que se dizem nada felizes, embora esse número ainda seja relativamente baixo, de 6%.

UM DOS MAIS FELIZES

No ranking global, o Brasil aparece entre os países com maior índice de felicidade. As primeiras posições são ocupadas por Indonésia (86%), Países Baixos (84%), México (83%) e Colômbia (83%). Com 80% da população feliz, o Brasil figura logo atrás, consolidando-se como um dos países mais satisfeitos entre os pesquisados.

A trajetória também é positiva no longo prazo. Desde 2011, o índice de felicidade no Brasil aumentou três pontos porcentuais, contrariando uma tendência de queda observada em alguns países ao longo dos anos.

Esse crescimento indica que, apesar de desafios econômicos e sociais, a percepção de bem-estar no País tem se mantido resiliente, sustentada principalmente por fatores não materiais.

DINHEIRO NÃO TRAZ FELICIDADE, MAS AJUDA

Se por um lado a felicidade está ligada a aspectos emocionais e relacionais, a infelicidade tem uma origem mais concreta. No Brasil, a situação financeira é o principal fator de insatisfação, citado por 54% dos entrevistados.

Na sequência, aparecem a saúde mental e o bem-estar (37%) e as condições de moradia (27%). O padrão é semelhante ao observado globalmente, em que a situação financeira também lidera como principal causa de infelicidade, com 57% das menções.

O impacto das finanças é transversal e atinge todas as gerações. Entre os baby boomers, 68% apontam esse fator como a principal causa de infelicidade. O índice cai para 62% na geração X e para 49% entre millennials e geração Z, mas ainda se mantém como o principal motivo em todos os grupos.

A pesquisa também evidencia uma relação direta entre renda e felicidade. Pessoas com maior poder aquisitivo tendem a ser mais felizes (79%) do que aquelas com renda mais baixa (67%), o que reforça a importância das condições materiais na qualidade de vida.

Apesar do peso das finanças na infelicidade, a percepção sobre a economia apresentou melhora este ano. Em 18 dos 29 países analisados, mais pessoas passaram a acreditar que a economia nacional está mais forte do que no ano anterior.

Essa mudança pode ter contribuído para o aumento geral da felicidade, visto que reduz a insegurança e melhora as expectativas em relação ao futuro.

O estudo sugere que, embora fatores econômicos não sejam os principais responsáveis pela felicidade, eles exercem forte influência quando se trata de insatisfação, especialmente em contextos de instabilidade.

METODOLOGIA

O Ipsos Happiness Report 2026 foi realizado entre 24 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026, com a participação de 23.268 adultos em 29 países. As entrevistas foram conduzidas por meio de plataformas on-line, com exceção da Índia, onde parte da coleta foi feita presencialmente.

No Brasil, a amostra contou com cerca de mil entrevistados, com margem de erro estimada em 3,5 pontos porcentuais. Os dados foram ajustados para refletir o perfil demográfico da população adulta, com base nos censos mais recentes.

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Felpuda

Cartões do programa Mais Social, do governo do Estado, utilizados de forma...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (24)

24/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Martha Medeiros - escritora brasileira

"O tempo não cura tudo. Aliás, o tempo não cura nada. o tempo apenas tira o incurável do centro das atenções”.

 

FELPUDA

Cartões do programa Mais Social, do governo do Estado, utilizados de forma indevida estão sendo bloqueados. Uma série de medidas nesse sentido já foi tomada, diante da identificação de compras irregulares de itens como bebidas alcoólicas, jogos on-line e pernoite em motel. Vale lembrar que uma servidora suspeita de fraudar cartões está respondendo a processo administrativo e o caso já foi encaminhado ao Ministério Público de MS. A Polícia Civil iniciou diligências de investigação para apuração dos desvios. Pelos corredores dos Poderes, dizem que haverá choro e ranger de dentes. Afe!

Cadeira

A próxima vaga a ser aberta no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul deverá movimentar a classe política e a guerra se intensificará depois das eleições de outubro.

Mais

Quem vai se aposentar compulsoriamente será o conselheiro Iran Coelho das Neves. Ele completará 75 anos em 14 de dezembro de 2027, mas as articulações se iniciarão desde já.

DiálogoDe amanhã até sábado, acontecerá a segunda edição da Prosa – mostra Sesc de teatro e Circo, no Sesc teatro Prosa, em Campo Grande. A abertura, às 19h, fica por conta de “mentis Prodigium”, espetáculo de mentalismo idealizado e apresentado por rick thibau (MS). Na quinta-feira, também às 19h, será encenado “idade É Um Sentimento”, com Gabriela munhoz e Paola Kirst, sob direção de Camila Bauer (RS). A programação segue no dia 27, às 19h, com “Eyja: Primeira Parte, a ilha”, da multifoco Cia. de teatro (RJ). Encerrando a mostra, no sábado, às 16h, a companhia apresenta “alma” (foto), espetáculo que acompanha a trajetória de uma mulher em busca de reconexão consigo mesma. Os ingressos são gratuitos e disponíveis no site www.sympla.com.br.

 

DiálogoDr. Álvaro Hilgert, Dra. Carol Hilgert, Antonio Coelho e Dra. Chris Hilgert

 

DiálogoDra. Gabrielle Borges Schunke

No tabuleiro

As pré-candidaturas ao governo de MS começam a ser postas no tabuleiro das eleições deste ano. Lá estão os nomes de Eduardo Riedel (PP), que tentará a reeleição, e Fábio Trad (PT), bem como os de João Henrique Catan (Novo), Lucien Rezende (Psol) e Jaime Valler (Democracia Cristã). Há ainda expectativa com relação ao Partido Renovação Democrática (PRD), presidido em MS pelo ex-senador Delcídio do Amaral, que ainda não definiu se terá candidato próprio.

Como assim?

Três operadoras – Oi, Claro e Tim – podem ter de demonstrar documentalmente como ocorre o procedimento de contratação de serviços de valores adicionados, como plataforma de streaming, antivírus, banca digital e serviços de saúde. O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou pedido neste sentido à Justiça. Ele faz parte do cumprimento de sentença dada em ação civil pública do MPF, que determina o bloqueio gratuito prévio do valor cobrado por esses “penduricalhos”.

Valendo

Dois participantes de um grupo de “moai” terão de pagar valores atrasados depois de não cumprirem o compromisso assumido. A decisão foi dada pela 16ª Vara Cível de Campo Grande, e a sentença reconheceu a validade da cobrança no total de R$ 32 mil, referente às parcelas em aberto, com correção monetária e juros. O responsável pela administração dos grupos afirmou no processo que os participantes aderiram ao acordo de forma verbal, passaram a dar lances e receberam valores. Se a moda pega...

Aniversariantes

Dra. Mariana Raslan Paes Barbosa,
Leandro Figueiredo Gameiro,
Umarla Menezes Ishii,
Antonio Manuel Cordeiro Leal,
Maria Inez Garcia Bunning,
Susie Davalos Guibu,
Adair Fidelis,
Ilza Vieira de Brito,
Luciano Ribeiro da Costa,
Eudes Maria do Espirito Santo Cruz,
Walter Hypolit Maria Vandevijver,
Dra. Margareth Ferreira da Silva Fernandes,
Akira Basho,
Luciene Reis de Freitas,
Fabiane Cristina Boniatti,
Luzinele Daud dos Santos,
Mauricio Pires Rosa,
Amelia Cetsuko Tsutsumi de Almeida,
Dra. Lidamar Marques de Jesus,
Andriva Maia Valente Puccio,
Luiz Perez Melo,
Olga Maria Lemos Siufi,
Ludmila dos Santos Russi de Lacerda,
Maria Aparecida Maia,
Mateus Palma de Farias,
Michela Margarida da Silva,
Andreia Cristina dos Santos,
Tiomi Suguiura Makino,
Fernando Carlana,
João Henrique da Silva Neri,
Carmem Bergotini Giordano,
Dr. Ronei Alves Azambuja,
Edson Gianotti,
Vanilde Batista Saito,
Laiza Salomoni Oliveira,
Dr. Odir Antônio de Campos Leite,
Renato Proença Brum,
Nilson Aparecido Diniz Sales,
Izabel Elias Pereira,
Waldomiro Luiz de Carvalho,
Carlos de Barros Rodrigues Leite,
Raquel Rodrigues Modesto,
Ailton Pinheiro Ferreira,
Leila Pettengill Galvão,
José Carlos Farinha Martins,
Noelia Silvia Pistori,
Francisco Alves Corrêa Neto,
Iracy Rezende Villela,
Luiz Alberto Nakazone,
Jorge Saito,
Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro,
Anderson Arce Silva,
Flávia de Brito Lopes,
Geraldo Ronei Barbosa,
Juarez Vasconcelos,
Anderson Nogueira Souto,
Germano Furini Netto,
Heloisa Andréa Leão Veras Galante,
Elton Basmage,
Jorge Douglas Gomes,
Márcio Luiz Ribas Mateus,
Suely Maria Carcano Canavarros,
Elisangela Leão,
Luiz Carlos Rolin Abelha,
Tereza Akiko Kambara Kinashi,
Nilton Pael Barbosa,
Neyde Bissoli,
Roberto Emiliani,
Luiz Eduardo Simões,
Dalva Aparecida de Castro Jara,
Lucilia Matheus Freire,
Plinio Rubert Gardin,
Cleverson Luiz Moreira,
Valter Ribeiro de Araújo,
Paulo Aristoni Nogara,
Gilmar Eni Cardoso,
Geovani Portilho Fernandes,
Johnny Vilalba de Matos,
Reinaldo da Rocha Nunes,
Aurea Bueno Barbosa,
Cyro Kikyo Uechi,
Vidal Santana Romeiro,
Fátima Freitas Caetano de Oliveira,
Maria Fernanda Ametlla de Barros Oliveira,
Adélia Maura Monteiro Perdomo,
Lidia Debora de Oliveira,
Alex Pedro da Silva Rodrigues,
Carla Cristiane Santos da Silva,
Renata Tramontini Fernandes,
Salim Moises Sayar,
Lourdes Jacobina Honório,
Maria Iracema Lopes Boeira Santos,
Rangel Augusto da Fonseca,
Clebson Marcondes de Lima,
Edson Ernesto Ricardo Portes,
Carlos Alexandre Bordão,
Emerson de Oliveira Mello,
Rubens Francisco Carneiro,
Viviane da Silva Fernandes,
Fernanda Garcia Martins Andrade,
Herika Cristina dos Santos Ratto,
Reinaldo Pascualote Junior,
José Antonio da Silva,
Kelly Canhete Alce,
Laís Massuda Albuquerque,
Maria Gabriela Rivelos Monteiro Salgado,
Tatiana Debona

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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