A tal história que CPI ou CPMI sabe-se como começa e não como termina, mos... Leia na coluna de hoje

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George Bernard Shaw - escritor irlândes

"O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato”.

Felpuda

A tal história que CPI ou CPMI sabe-se como começa e não como termina, mostra que está ultrapassada no Brasil atual. As duas que foram instaladas, para apurar o grande duto que sugou bilhões do dinheiro dos aposentados e a do crime organizado, não deram em nadica de nada. Forças não tão ocultas entraram em campo, impediram a prorrogação, a votação de requerimentos de nomes e sobrenomes ligados aos poderes e fizeram outras manobras que avalizaram a continuidade da vida nabebesca que essa turma levava antes dos escândalos. E é vida que segue...

Inovando

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul iniciou cooperação inédita com a Civitatis e a Storm Education para qualificar o trade e ampliar a presença de MS no mercado internacional.

Mais

Como parte da ação, será realizado no próximo dia 28, às 14h ( MS), o webinar “Inovação e experiência no turismo: o idioma inglês como diferencial competitivo”. Informações: turismo.ms.gov.br.

Foto: Divulgação/Luciano Candisani

Até o final do próximo mês de maio, a exposição de fotografias Água Pantanal Fogo estará em cartaz no prestigiado Museu da Ciência, em Londres. As imagens do Pantanal que fazem parte da mostra são de Lalo de Almeida e Luciano Candisani, sob curadoria de Eder Chiodetto. Exibida no Reino Unido pela primeira vez como parte de sua turnê internacional, Água Pantanal Fogo integra a Temporada Cultural Reino Unido/Brasil 2025-26, organizada pelo British Council e pelo Instituto Guimarães Rosa. A exposição é gratuita, revelando a frágil beleza do Pantanal, a maior área úmida do mundo, e as ameaças à sua rica vida selvagem.

Dra. Bruna Vilela - Foto: Arquivo pessoal

Dra. Luisa Cherubini Mussi - Foto: Arquivo pessoal

Time

O pré-candidato ao Senado Reinaldo Azambuja, mesmo na briga por um mandato no Legislativo e não no Executivo, conta com a primazia de ter time formado na Assembleia de MS, com o qual poderá contar durante a sua campanha eleitoral. Como presidente do PL, conseguiu trazer para o partido parlamentares que somam sete cadeiras. Caso todos sejam reeleitos, poderá dar andamento às suas articulações futuras como presidência da Casa e prefeitura de Campo Grande. É esperar para conferir.

Freio

Quem submergiu com a ideia de lançar candidato ao governo de MS foi o ex-senador Delcídio do Amaral, presidente do PRD (Partido Renovação Democrática). A legenda formou federação com o Solidariedade e nos últimos meses e tinha proposta de participar da disputa majoritária. Mas, depois ficou demonstrado que “o pé foi tirado do acelerador” e o foco passou a ser a formação de chapas para disputar vagas nos poderes legislativos.

Suando

No dia 25, às 7h, no Horto Florestal de Ponta Porã, acontecerá primeiro treinão preparatório para a 4ª Corrida dos Poderes. Ao todo, serão quatro encontros, com etapas também em Corumbá, Três Lagoas e Costa Rica. A prova principal está marcada para 7 de novembro, com arena montada na Assembleia de MS. Em alusão ao Dia do Servidor Público, o evento busca incentivar hábitos saudáveis e fortalecer ações solidárias. A expectativa é reunir cerca de 4,2 mil participantes.

Aniversariantes

Dr. Sérgio Luiz Reis Furlani;

Maria Teresa de Mendonça Casadei;

Ricardo Augusto Bacha;

Liliane Gobbo;

Rodrigo Rezek Pereira;

Matheus Bambil de Almeida;

Guisela Thaler Martini;

Georges Mansour Hage;

Derlis Ariel Gonçalves;

Bernardino Fernandes;

Edison dos Santos Barbosa;

Fernando Alves Bittencourt;

Johnny Vilalba de Matos;

Laura Cristina Moraes de Almeida;

Heloisa Vargas Fernandes;

Jorge Pereira de Castro;

Luiz Pascoal Anholeto;

Nelson Coelho Pina;

Lázaro Ortega Silva;

Daniel Oliveira da Conceição;

Joanil Massister Benites;

Milton Ijudi Ekamoto;

Orminda Rosa Rolim;

Dra. Ana Beatriz Sperb Wanderley Marcos;

Jorge Luiz Rodrigues Noronha;

Cândida Tavares de Souza Figueiró;

Maria da Conceição Ribeiro Paraguassu;

Arnaldo Villas;

Martim Vaz;

Kelson Carvalho;

Jorge da Costa Marques;

Marcos Zambeli da Silva;

Adelina Rosa de Lima Tognini;

Flávio Rosemberg de Matos;

Vicente Jacques Monteiro Leite;

Terezinha Cândido Sobral Amaducci;

Jorge Pereira Vieira;

Mônica Aparecida Alves de Souza;

João Granjeira de Freitas;

Sulamirtes Rodrigues Galvão;

Otávio Almeida Loureiro;

Antonio Menezes de Souza;

Danielle Gutierrez Jacob;

Marley Pettengill Galvão Serra;

Álvaro Vareiro;

Lúcia Satiko Nakaiama;

Alcides Moreira dos Santos Júnior;

Altamiro de Souza;

Roseli Araújo de Matos Machado;

Taiãna Aparecida Alves;

Nilce Helena de Moraes;

Benedita da Silva Saraiva;

Adnair Dias da Silva Viana;

Ronald Ferreira de Novaes;

Cristiane Miranda Mônaco;

Eva Selanir Blanco Braga;

Luciene Machado;

Renato Martins Neder;

Elisabeth Cristina Sisti;

Maria Rita da Costa Assis;

Maria Claudia Machado;

Edson Mário de Souza Alves;

Gustavo Adolpho Bianchi Ferraris;

Ana Maria Flôres de Almeida;

Geraldo Inácio da Silva;

Mário Sérgio Nantes;

Dra. Silvia Hiromi Nakashita;

Fred Alexandre dos Santos Silva;

João Lúcio Mendes da Silva;

Karla Ferreira de Souza;

Maria Emília Borges de Matos;

João Augusto Moraes Machado;

Marisa Barbosa Ferreira;

Edson Rufino Martins Neto;

Elizabete Tsuco Nakasone;

Moacyr Arantes Sobrinho;

Osvaldo Pereira da Silva;

Renato Ferreira da Silva;

Jairo de Oliveira;

Edith Fernandes Xavier;

Alisson Nelicio Cirilo Campos;

Júlio Augusto de Melo;

Ana Lourdes Diniz;

Laurita Zorrom Cavalcanti;

Sônia Inês de Oliveira Peralta Santana;

Anibal Rodrigues Escobar;

Rita Nery da Silva;

Jorge Leite de Almeida;

Dr. Celso Jorge Cordoba Mendonça;

Marcio de Campos Widal;

Karina Dalla Pria Balejo;

Adalberto Luiz Reichert;

Leonardo Menegucci;

Ieda Freitas Martins;

Patricia do Amaral;

Clayton Espinola Correa;

Alline D’amico Bezerra;

Zeno Martins Gazote;

Melissa Nunes Romero Echeverria;

Arno Knoch;

Luiz Roberto Rodrigues;

Carlos Eduardo Girão de Arruda;

Melissa Murad Soares;

Leandro José Guerra;

Denise Garcia Sakae;

Elizângela Doretto de Souza;

Saulo Roberto Mioto da Costa;

Adriano Moreira Boabaid;

Colaborou Tatyane Gameiro