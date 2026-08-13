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Diálogo

O ator Paulo Betti esteve em Bonito e descobriu placa proibindo a entrada... Leia na coluna hoje

Leia na coluna desta quinta-feira (13)

Ester Figueiredo

13/08/2026 - 00h02
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José Saramago - escritor português

"Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos”.

FELPUDA 

O ator Paulo Betti esteve em Bonito e descobriu placa proibindo a entrada de petistas, experiência que, segundo ele, mostrou que “nós corremos risco”. A preocupação é legítima, mas Betti esqueceu que quem levou uma facada durante a campanha eleitoral foi Jair Bolsonaro. Naquele episódio, o risco era real. Agora, placa de comércio particular virou, para o ator, quase um tratado sobre democracia em perigo. Faltou apenas combinar com a realidade e talvez lembrar que polarização também tem fatos, não apenas versões.Dá licença, vai!

Foto: Divulgação

As mudanças climáticas e o avanço dos eventos extremos pautaram a edição da Sala de Guerra, realizada em Campo Grande. O encontro reuniu especialistas para discutir os possíveis impactos do El Niño em Mato Grosso do Sul e a necessidade de fortalecer ações de prevenção. A palestra foi ministrada pela meteorologista do Pará Ana Paula Paes, doutora e pós-doutora em Eletricidade Atmosférica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que alertou para riscos como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades severas e alterações no regime de chuvas. O debate ganhou relevância diante de tragédias recentes, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, os incêndios no Pantanal, a longa estiagem no Nordeste e os desastres provocados pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis destacou que antecipar cenários climáticos é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do poder público e reduzir os impactos sobre a população e os serviços essenciais. O consenso entre os participantes foi de que planejamento e conhecimento científico são ferramentas indispensáveis para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças no clima.

Klisangela VendraminKlisangela Vendramin - Foto: Arquivo Pessoal

 

Alle NascimentoAlle Nascimento - Foto: Arquivo Pessoal

Bufunfa

Os candidatos ao Governo poderão movimentar até R$ 9,3 milhões cada durante a campanha eleitoral de 2026, considerando primeiro e segundo turnos. O valor representa o limite máximo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as despesas de campanha. Isso não significa, porém, que todos terão ou pretendam gastar essa quantia. Eduardo Riedel, por exemplo, terá teto de R$ 6,22 milhões no primeiro turno e poderá acrescentar R$ 3,11 milhões caso avance para o segundo. Os demais candidatos também estarão submetidos aos mesmos limites, definidos pela legislação eleitoral.

Apagão

A Assembleia Legislativa de MS ficou sem energia elétrica dia11, provocando o cancelamento da sessão ordinária prevista para o dia. O apagão atingiu as dependências do Palácio Guaicurus e interrompeu o seu funcionamento normal. Sem luz, deputados, servidores e visitantes tiveram de lidar com uma situação pouco comum no Legislativo. A falta de energia também deixou o plenário sem condições para a realização dos trabalhos.

Do bem

A Noite de Massas do Asilo São João Bosco será realizada no sábado (15), a partir das 20h, em um evento beneficente com gastronomia, música e solidariedade. O jantar terá buffet livre e toda a renda será destinada à manutenção da instituição. Mais informações pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626, também disponível pelo WhatsApp.

ANIVERSARIANTES 

Rodrigo do Amaral Gameiro,
Maria Celeste Correa Curado,
Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza,
Neli Marlene Monteiro Tomari,
Elizabeth Maria de Fátima Buainain Abuhassan (Babeth),
Maria Eduarda Gregório dos Santos,
Adão Jorge Moraes Castilho,
Shirley Gennari Martins,
Celeste Molina Cors,
Eduardo Coelho Leal Jardim,
Nolasco Ribeiro dos Reis,
Gilson Benedito de Oliveira,
Elba Corrêa da Cunha,
Dr. James Celso Higa,
Hiroshi Kokubu,
Nathalie Oshiro Adania,
Márcia Perez,
Tiago Ferreira de Souza,
Benedito da Silva,
Maximo Ribeiro Fernandes,
Ricardo Augusto Pereira,
Mariana Soares e Jurgielewicz Medeiros,
Sarah Cristina Mesquita Barros,
Catarina Gomes de Oliveira,
Mariana Guimarães Sortica,
Isaias Patrocínio,
Ângela Araújo de Oliveira,
Wilson Minari,
Dr. Odair Garcia de Freitas,
Bianca Atala Machado,
Kennedi Mitrioni Forgiarini,
Claise Kleemann,
Aroldo Fonzar Toledo,
Edson Medeiros Costa Junior,
Ricardo do Nascimento,
Elson Carlos Benitez,
Paulino Straliotto,
Eliane Nobre de Miranda,
Mirandolina Barbosa,
Valdessi Neves da Rocha,
Tereza Carneiro da Costa e Oliveira,
Carmem Cinira Garcia,
Luiz Cláudio de Oliveira Lima,
Márcia Sueli Assis Andreasi,
Elizabeth Souza Freitas,
Miguel Antonio Perez Lima,
Zely Paes de Barros Gonçalves,
Ana Lúcia Morello Pacheco,
Wanderley Galvão Vasconcelos,
Nelly Lopes da Silva,
Aparecido Roberto Galdino,
Manoel Gomes dos Santos Filho,
Giuliano Cassio de Souza Rosa,
Nelson Luiz de Souza,
Cristovão de Albuquerque Filho,
Neuza Echeverria,
Raimundo Girelli,
Anete da Silva Melo,
Helena Yoshie Matsuo Dias,
Guido Dal’Acqua Neto,
Kátia Ferreira Garcia,
Rose de Andrade Kratz,
Neuza Aparecida Pompiniges,
Jean Phierre da Silva Vargas,
Frei Miguel Loffler,
Aníbal Vicente Ferreira,
Dra. Claudia Roberta Miola Canale,
Helena Pitta Sassioto,
Eli Mercedes Gheller Parzianello,
André Luis Modesto Campos,
Nilson Tamotsu Aguena,
Carlos Erildo da Silva,
Elisabeth Sydow,
Evilásio Alexandre Sobrinho,
Maria Helena Rosa Balbe,
Laura Pereira da Silva,
Elena Maria Gasques Chaves,
Carla Eleonora Sguissardi,
Gilson Ferreira Gomes,
Munir Mauad,
Luzanidia Martins Miranda,
Alício Garcez Chaves,
Cláudia Cabral Ferreira Morel,
Roberto Valentim Cieslak,
Aparecido Donizete Carrasco,
Sinthia Elena Alves de Souza,
Maria do Carmo Borges Lino,
Daniel Lucas Tiago de Souza,
Adriana Helam Corrêa,
Carlos Theodoro Andrade e Jurgielewicz,
André Heikiti Koyanagui,
Dirceu Rodrigues Junior,
André Fabiano dos Santos,
Enivaldo Pinto Polvora,
Graziela Barbosa,
Antônio Joaquim Junior,
Igor Sanches Caniatti Biudes,
Tânia Mofreita Bruno Szochalewicz Ribeiro Dantas,
Elza Corrêa da Cunha,
Márcia Maria Rodrigues Rangel,
Thalita Maria Souza Taques,
Edson Hideo Mitani,
Murillo Ferreira Barbosa,
Ilibio Amaral Nogueira Pinto,
Isa Maria Formaggio Marques,
Demétrio Salomão Abud,
José Aparecido de Oliveira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Gastronomia

Mesa Ao Vivo MS reúne chefs de diferentes regiões do Brasil com debates, aulas, receitas e mais

Evento promove encontros entre gastronomia, cultura e hospitalidade, com aulas-show, degustações, debates e receitas que valorizam ingredientes e tradições de Mato Grosso do Sul

11/08/2026 08h10

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Programação reúne chefs de todo o País no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Programação reúne chefs de todo o País no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo Divulgação

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A programação do Mesa Ao Vivo MS propõe discutir, entre sexta-feira e sábado, a relação entre comida, território e memória.

Ingredientes como guariroba, cumbaru, baru, erva-mate, guavira, peixes do Pantanal, carne oreada, mel do Pantanal, queijo Nicola e linguiça de Maracaju aparecem em diferentes atividades, revelando a diversidade de produtos e preparos que ajudam a construir uma identidade gastronômica para Mato Grosso do Sul.

A agenda também abre espaço para temas contemporâneos, como presença digital de restaurantes, comunicação gastronômica, hospitalidade, sustentabilidade, cadeia produtiva e o papel das mulheres na preservação das tradições culinárias.

SEXTA-FEIRA

A programação começa às 10h, no Auditório Manoel de Barros, com a abertura oficial do evento. A solenidade contará com a participação da diretoria da revista, autoridades e apoiadores.

A partir das 11h, o público poderá acompanhar simultaneamente diferentes atividades.

Na Sala 1, das 11h às 11h45min, o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, de São Paulo, apresenta o tema “O sertão e o milho”, acompanhado da receita Dadinho de São João. O chef é conhecido por trabalhar a cozinha brasileira a partir de ingredientes e referências populares.

No mesmo horário, das 11h15min às 12h, a Sala 2 recebe Ricardo Cher, chef do Restaurante Armazém Arte e Bistrô, de Mato Grosso do Sul, com o tema “Cupim de leite com farofa de cumbaru”. 

Já no Auditório Germano Barros de Souza, das 11h15min às 12h, Mohamad Hindi, da Caiena Filmes e Mohindi Produções, de São Paulo, fala sobre “Do prato à tela: presença digital para bares e restaurantes”, abordando a relação cada vez mais próxima entre gastronomia, comunicação e plataformas digitais.

Às 12h15min, o Auditório Germano Barros de Souza recebe Ivan Achcar, da HBA Hospitalidade Brasileira, para falar sobre “A casa cheia: a hospitalidade muito além do serviço”. A proposta é discutir como a experiência oferecida por um estabelecimento vai além do atendimento.

Enquanto isso, na Sala 1, das 12h15min às 13h, Cadu Evangelisti, do Broca, de São Paulo, apresenta “Cozinha sem fronteiras”, com as receitas de ceviche de jacaré e jacaré frito coreano.

Na Sala 2, das 12h30min às 13h15min, Juanita Battiani, do Restaurante Chef Juanitta, de Mato Grosso do Sul, apresenta “Da língua ao rabo – sinfonia do Pantanal”, explorando diferentes possibilidades da cozinha regional.

A programação segue às 13h30min, quando Marcos Livi, do Grupo Bah, de São Paulo e São Francisco de Paula, do Rio Grande do Sul, ocupa a Sala 1 para apresentar “Entrevero de pinhão – a conexão do tropeiro, do gaúcho que chegou a Mato Grosso do Sul”.

Na Sala 2, das 13h45min às 14h30min, Indiara Múcio, chef executiva do Origens 67, de Mato Grosso do Sul, apresenta “Territórios de Mato Grosso do Sul”, com um prato que reúne carne oreada de Aquidauana, risoto de erva-mate, creme de queijo Nicola, crocante de baru e glace de tamarindo.

Às 14h, o Auditório Germano Barros de Souza recebe Mara Salles, do Tordesilhas, de São Paulo, para falar sobre “O ingrediente e o sabor – simples assim”.

A chef, reconhecida pelo trabalho de valorização da cozinha brasileira, aborda a importância de compreender os produtos e permitir que seus sabores tenham protagonismo.

Para quem quiser combinar conhecimento e experiência sensorial, a Sala de Degustação terá, das 14h30min às 15h30min, uma aula de vinhos com Jonas Eduardo Nascimento, do Senac Campo Grande.

Com o tema “O mosaico gaúcho”, a atividade apresenta terroirs, castas e estilos que revelam a diversidade do principal polo vitivinícola brasileiro.

Na Sala 1, das 14h45min às 15h30min, Igor Yukio Suzukawa, do Aizomê, de São Paulo, apresenta “Pantanal e Japão: técnicas japonesas valorizando os sabores do Mato Grosso do Sul”, com a receita Pintado Yukke.

A atividade coloca em diálogo duas culturas gastronômicas distintas, mostrando como técnicas japonesas podem ser utilizadas para destacar ingredientes regionais.

Já na Sala 2, das 15h às 15h45min, Magda Moraes e Lídia Aguilar Leite, do Chef Pantanal Spices, apresentam “Carreteiro emperequitado, do quebra-torto pantaneiro à gastronomia de identidade”, com a receita Paçoca Pantaneira no Pilão.

A programação da tarde segue às 16h, na Sala 1, com Lucas Corazza, da Lucas Corazza Doçaria Autoral, de São Paulo. O confeiteiro apresenta “Memórias afetivas e novos produtos: como a nostalgia se renova”, acompanhado da receita Chocolate & Café.

Na Sala 2, às 16h15min, Paco Kawijian, chef do Restaurante Árabe Yallah, de Mato Grosso do Sul, apresenta “Oriente Médio encontrando a África”, criando uma ponte entre diferentes tradições culinárias.

Às 17h15min, a Sala 1 recebe Jessica Trindade, do Chez Claude e Madame Olympe, do Rio de Janeiro, com o tema “A técnica a serviço do ingrediente”, dentro do projeto Encontro de Biomas. A receita apresentada será pintado do Pantanal, beurre blanc de cumbaru, texturas de palmito e tucupi.

No mesmo período, das 17h30min às 18h15min, a Sala 2 recebe Sandro Zini, do Restaurante Sabor, e Arildo Flores, churrasqueiro de tradição e açougueiro, para apresentar duas versões do surtum soleado/selado com guariroba, com creme ou vinagrete do ingrediente.

Na Sala de Degustação, das 17h30min às 18h30min, Jonas Eduardo Nascimento retorna para uma aula com degustação de cachaça. O tema será “Rota Bioceânica dos sabores: cachaça brasileira em diálogo com a América do Sul”.

Fechando o primeiro dia, das 17h30min às 18h30min, o Auditório Germano Barros de Souza promove um debate com Dany Thomaz, Rodrigo Oliveira, Rosa Moraes e Georges Schynder, sobre “Quem tem lugar à mesa? Do campo ao prato, a realidade crua da gastronomia brasileira”. 

SÁBADO

O segundo dia do Mesa Ao Vivo MS começa às 11h, na Sala 1, com Paulo Machado e Albertina Terena, que apresentam “Lambreado pantaneiro e hi-hi”.

Às 11h15min, a Sala 2 recebe Lucas Caslu e Nilton Shimada, da Perlage Buffet, para falar sobre “Sobá de Campo Grande”, prato que se tornou um dos símbolos da identidade gastronômica da Capital.

No Auditório Germano Barros de Souza, às 11h30min, Jefferson Rueda, da Casa do Porco, de São Paulo, apresenta “Cadeia alimentar, projetos, produção de porcos, prosa pinga e frita”. A atividade aborda a relação entre produção, consumo e gastronomia.

Ao meio-dia, a Sala 1 recebe Ian Baiocchi, do Grupo Iz, de Goiânia, para a apresentação “Galhos tortos. Águas pantaneiras”, com a receita de peixe na brasa, cajuzinho do cerrado, mole branco e óleo de pimenta.

Também às 12h15min, o Auditório Germano Barros de Souza recebe o encontro “Do conteúdo à mesa”, com as Mulheres da Fronteira.

Participam Anne Bartira, Bruna Gasparini e Nadia Ayumi Arakaki, do Comer em CG; Daniele Flores, do Menu CG; e Andrea Schwarz, do Gastroidéias. A mediação será de Mariella Lazaretti, do Mundo Mesa.

Na Sala 2, das 12h30min às 13h15min, Sylvio Trujillo, chef do Bacuri Cozinha Regional, apresenta “Da fronteira onde o Brasil foi Paraguai”, com o Sashimi do Piloteiro, prato cultural dos barcos de pesca dos rios Miranda e Paraguai.

Às 13h30min, a Sala 1 recebe Camila Willig, docente e chef do Senac, com a apresentação “Travessia Bioceânica – sabores que conectam povos”.

Na Sala 2, das 13h45min às 14h30min, Marlon Libório e Maria das Graças de Oliveira apresentam “Cozinha de Dourados: das raízes quilombolas às fronteiras culturais”. Entre as receitas estão a empanada douradense com carne seca, batata-doce e erva-mate, em uma versão elevada com molho yuzu-ponzu, além do Caldo Pantaneiro.

Às 14h, o Auditório Germano Barros de Souza promove o debate “Existe hospitalidade à brasileira? Como é receber, acolher, servir num país de dimensões continentais”, com Rosa Moraes, Diogo Wendling e Ivan Achcar, sob mediação de Georges Schnyder.

No espaço de degustação, das 14h30min às 15h30min, Ana Cláudia Perroni Lima, da MS 3Corações, apresenta “Café com identidade – valorizando os sabores de Mato Grosso do Sul através da harmonização”.

A Sala 1 recebe, às 14h45min, Flávia Quaresma, chef consultora do Rio de Janeiro, com “Do tacho às fronteiras, dos produtores à mesa: um caminho feito de doces, encontros e memórias”.

A apresentação inclui duas receitas: doce de mamão tradicional com mel do Pantanal e sabayon de mate cocido e quenelle de queijo com doce de leite e renda de baru.

Na Sala 2, às 15h, Andressa Sandri e Reni Garcia apresentam “Toast do Cerrado: Memória, Hospitalidade e Panificação Artesanal do MS”.

Também às 15h, o Auditório Germano Barros de Souza recebe Ivan Ralston, do Tuju, de São Paulo, com o tema “Um território chamado Tuju”.

Às 16h, a Sala 1 atravessa a fronteira para apresentar a Cocina Paraguaya Tradicional, com Teresita O’Hara e Arami O’Hara, da O’Hara Gastronomia/Escola/Cocina, do Paraguai. A atividade terá Cocido Quemado con Chipa Mestizo mais Vori Vori.

No mesmo horário, a Sala de Degustação recebe Hipólito Lima e Regina Nuruk, da Cervejaria Prosa, para a atividade “Chope de guavira com gelato – uma experiência pantaneira”.

Às 16h15min, o Auditório Germano Barros de Souza volta a destacar o protagonismo feminino com “Mulheres da Fronteira: Vozes que Alimentam o Pantanal”.

Participam Dona Domingas Torales, Maria Adelaide de Paula Noronha, Cristina da Rocha, Lídia Aguilar Leite, Tainá Elias Lopes, Kalymaracaya e Jadi Tamasiro, com mediação de Elis Regina Nogueira.

No mesmo horário, a Sala 2 recebe Bruna Lopes e Fábio Hasegawa, chefs do Território Ristorante, para apresentar “Duo de risotos Sul-Matogrossense”.

Um dos momentos de maior destaque do encerramento acontece das 17h às 18h30min, no Auditório Germano Barros de Souza, com a exibição do documentário “Mulheres da fronteira – Uma comitiva de sabores pelo Pantanal”, dirigido pelo chef Paulo Machado.

Enquanto o documentário é exibido, a programação segue em outros espaços. Às 17h15min, na Sala 1, Gabriel Pimentel, chef e consultor de gastronomia do Sebrae, apresenta o Folhado Sul-Mato-Grossense, preparado com massa folhada, linguiça de Maracaju, banana-da-terra, queijo Nicola e mel do Pantanal.

Na Sala 2, às 17h30min, Dedê Cesco, chef do Buffet Dedê Cesco, apresenta “Mato Grosso do Céu”, encerrando a sequência de aulas práticas do evento.

Diálogo

A pouco para acontecer mais uma eleição, a de 2024 ainda continua... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (11)

11/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Davi Roballo - Escritor brasileiro

"Quem quiser encontrar o sentido da vida,deve preparar-se para nunca o encontrar, pois ele tem mil faces e muda constantemente”.

FELPUDA 

A pouco para acontecer mais uma eleição, a de 2024 ainda continua produzindo capítulos nos tribunais. O Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão que rejeitou ações sobre suposta compra de votos em Naviraí, investigada pela Polícia Federal na Operação Integridade. A Justiça entendeu que as provas não foram suficientes, mas o MPE quer que o TRE-MS reavalie o caso. A democracia agradece o direito ao recurso. O eleitor, porém, espera que respostas cheguem logo. Afinal, calendários eleitoral e judicial nem sempre caminham na mesma velocidade. Assim sendo...

Congresso

Nesta quarta-feira (12), às 18h30min, acontecerá a cerimônia de abertura do V Congresso Estadual de Direito das Famílias e Sucessões do IBDFAM/MS. “Entre o Presente e o Futuro”.

Mais

Ana Maria Medeiros Navarro Santos é quem preside o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões/Mato Grosso do Sul. A cerimônia será realizada no auditório do Bioparque Pantanal.

DiálogoFoto: Divulgação

No último dia 5, a desembargadora Ana Carolina Ali Garcia recebeu a outorga do título de associada honorária da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (Aprems).  A entrega foi feita  pelo presidente da entidade, Adriano Arrias de Lima. Prestigiaram a solenidade o governador Eduardo Riedel; o vice-governador Barbosinha; o ex-governador Reinaldo Azambuja; o presidente do TJMS, Dorival Renato Pavan;  a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-MS, Beatriz SampaioSanches Rahim, entre outras autoridades. 

DiálogoZaninha Palhano - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Ana Palotta  e Filipe Tavares - Foto: André Ligeiro

Transparência

A Câmara de Campo Grande resolveu lembrar à Prefeitura que transparência não deveria depender de senha, filtro ou boa vontade. Ao derrubar o veto do Executivo, os vereadores garantiram acesso mais simples aos salários dos agentes públicos. A alegação de invasão de competência acabou derrotada pelo placar de 17 votos. Afinal, recurso público não combina com labirinto digital. Agora, resta saber se a transparência será praticada por todos. O cidadão agradece.

Cabo de guerra

A Assembleia Legislativa de MS retomou os trabalhos com ampla maioria favorável ao governador Eduardo Riedel. Dos 24 deputados estaduais, 21 integram a base de apoio ao Executivo, enquanto três parlamentares fazem oposição. A expectativa é de debates mais intensos sobre os principais projetos do governo, mas maioria governista tende a garantir aprovação das matérias de interesse do governo. O novo período legislativo promete embates políticos, especialmente em ano eleitoral.

Afeto

O mutirão “Meu Pai Tem Nome”, promovido pela Defensoria Pública de MS, transformou histórias de afeto em direitos reconhecidos. Neste ano, foram realizados 167 atendimentos em diferentes regiões do Estado, incluindo reconhecimentos de paternidade biológica e socioafetiva. A iniciativa fortalece a identidade, amplia direitos e reforça que família também se constrói pelo cuidado. Um gesto jurídico que traduz sentimentos antigos em cidadania.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 
  • Marco Aurélio Barros Faracco,
  • Dr. José Antônio Freire Palhano, 
  • Michael Mendes,
  • Takao Hishie Nobu,
  • Thay Pires Cardoso,
  • Marco César de Souza Alcântara,
  • Aldeniza Aguiar Lopes,
  • Leonardo Cardoso,
  • Manoel de Sousa Arruda,
  • Maria da Glória Vieira Lorenzzetti,
  • Artemison Monteiro de Barros,    
  • José Alves Ribeiro Neto,
  • Dra. Cristina Mougenot de Barros, 
  • Maria Auxiliadora Curado Siufi, 
  • Raíssa dos Reis,
  • Dra. Maria Lygia Ferreira de Freitas, 
  • Geraldo Fernandes Martins,
  • Manoel Guimarães,
  • Leida Maria Quadros,
  • Franciele Domingues Nantes,
  • Vinícios Kaue Chermont Azambuja,
  • Olmar Oselane Junior,
  • Renata Cox de Moura Leite, 
  • Dr. Itamar Ferrúcio Borges, 
  • Ademar Barros,
  • Paulo Fernandes Dalastra,
  • Miguel Ferreira,
  • José dos Santos Gomes Prata,
  • Edi Barbosa,
  • Neide Ocampos,
  • Rosália Corrêa Alvarenga,
  • Francisco Granero,
  • Márcia Huergo Bauermeister,
  • Ione Camparin,
  • Wilson Reis Falcao,        
  • Eder Penteado,
  • Kelen Stella Schneider,
  • Julian Carlos Pereira da Silva,
  • Dr. Murillo da Costa,
  • Valdir Marini,
  • Jane Alves Clemente da Fonseca,
  • Dalva Kury Marques,
  • Bruno Ito Gorski,
  • Airton Gomes,
  • Jacy Farias,
  • Antônio Carlos (Caio) Moreira Turquetto, 
  • Marly da Silva Almeida,
  • Jane Alves Duarte,
  • Eloi Panachuki,
  • Nelson José Garcia,
  • Pedro Luis Rocha,
  • Loureiro Pereira de Queiroz,
  • Domingos José Borges dos Santos,
  • Elza Espíndola de Camargo, 
  • Rodrigo dos Santos Vieira,
  • Vadenir Nunes dos Santos,
  • Dr. Ricardo Dutra Aydos,
  • Tibúrcio Ramirez, 
  • Cleusa Franco,
  • João Batista Lacrimanti,
  • Rodrigo Cesar Marconi, 
  • Lausane Cristina Vicente 
  • dos Santos,
  • José Wilson Kleinschimitt,
  • Milton Baís Barboza,
  • Fernando Gabriel Lopes,
  • Gilberto Macarios,
  • Ana Maria Zahran Tavares, 
  • Cirley Benites Farias,
  • Luis Fernando Giolo,
  • Oscar Raul Dias Haack,
  • Robson Aparecido Barreto Fernandes,
  • Andrea da Silva Pedra,    
  • Suzana Dirce Gomes da Rocha,
  • Gilberto Oliveira Guanaes, 
  • Andréia Teresinha Schafer,
  • José Flávio Camargo de Mendonça,
  • Ângela Aparecida Nesso Calado 
  • da Silva,
  • Alciney Marins Leal Monteiro,    
  • Zilmar Cavalcante de Araújo,
  • Antônio Roosevelt Neves Feitosa,
  • Lucélia de Fatima Cardoso 
  • da Rocha,
  • Cleber Paulino de Castro,
  • Cleonice Maria de Carvalho,
  • Josilene Gonçales Ramires,
  • Cristhiane Aparecida Garcia Batistela,
  • Murilo Rolim Neto,
  • Juliana Caires Vargas Capobianco,
  • Valmei Roque Callegaro,
  • Rodrigo Bucker Ruiz,
  • Patricia Mazaro,
  • Jackson Farah Leiva,
  • Verônica Villalba,
  • Azet Fernandes Rasslan,
  • Hélio Shigueru Yabunaka,
  • Joyce Minami,
  • Dora Maria Haidamus Monteiro,
  • Jocelyn Salomão Filho,
  • Éder Muniz dos Santos,
  • Vanderlei Barros de Almeida Júnior,
  • Fernando Fernandes,
  • Marlene Shigueko Hamasaki Ferreira,
  • Sônia Cristina Crivelli,
  • Juliana Rondon,
  • Leila Dada.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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