Além de Campo Grande, 18 cidades de MS terão programação de Carnaval

Vai ser festa para todo lado, com o reinado de Momo se estendendo a todas as regiões do Estado e mexendo com a vida de mais da metade (1.435.668 de pessoas) da população de Mato Grosso do Sul, que, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 2.757.013 habitantes.

Além de Campo Grande, outros 18 municípios de MS vão colocar os blocos na rua e realizar suas próprias celebrações de Carnaval. A grande mobilização envolve ainda milhares de pessoas que se deslocam de outras cidades.

Aparecida do Taboado, Aquidauana, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Selvíria e Três Lagoas vão mostrar, este ano, a força da festa no interior do Estado. Seis cidades dessa lista – Ladário, Jardim, Aquidauana, Rochedo, Coxim e Paranaíba – vão receber apoio do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que enviará bandas e atrações artísticas para animar a folia.

COXIM

Marcelo Mariano, diretor de Cultura da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Professora Clarice Rondon dos Santos (Funrondon), de Coxim, conta que o município retomou o Carnaval no ano passado, depois de 21 anos sem realizar a festa.

“No ano passado a gente teve cinco blocos, foi muito animado. Este ano vai ter um bloquinho de crianças, está muito animado porque fazia muito tempo que elas não tinham esta festa. A cidade está muito feliz com tudo isso”, afirma. O dirigente da Funrondon anuncia que o Carnaval em Coxim é para toda a família.

“A festa foi muito democrática no ano passado, quando, na Praça do Pé de Cedro, as pessoas pegaram as cadeiras de praia e vieram com as crianças, com as famílias, com os avós e ficaram sentados curtindo o Carnaval com a família. Em outro setor, mais perto do palco, a galera mais jovem curtiu o Carnaval. Ano passado teve muita chuva, e, na chuva, as pessoas se divertindo, as crianças fantasiadas, foi um momento ímpar. O que eu sinto é que este ano vai ser melhor ainda porque eles estão muito animados”, diz Mariano.

“E muita gente vindo da região de Alcinópolis, Pedro Gomes, Sonora, Rio Verde, São Gabriel e Costa Rica, e eu pude observar que existia todo tipo de classe social junto, então, foi lindo demais, juntou-se toda a população”, orgulha-se.

RETIRO NA NATUREZA

“Agora vão ser locais turísticos para quem quer fazer passeio de barco, passeio de caiaque, esportes, tudo vai acontecer nesses quatro dias, o turismo de cachoeira, para quem não quer só pular carnaval, e gente que não quer pular carnaval ter também um Carnaval com retiro na natureza, contemplativo”, conta Mariano, destacando o apoio da gestão municipal à cultura, ao esporte e a “todas as ramificações aqui”.

Para Mariano, é muito importante o apoio da FCMS para animar o Carnaval em Coxim.

“É muito gratificante porque a gente sentiu nos encontros que a gente teve no ano passado que grande maioria do interior precisa desse carinho, desse olhar, e apoia a nossa cidade a crescer culturalmente e a mostrar que o povo gosta das tradições das festas, é muito importante o apoio da FCMS”, afirma.

CORUMBÁ

O presidente da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc), Rashid Arruda Ahmad, que recebeu R$ 300 mil para fomentar o desfile dos blocos na Cidade Branca, disse que a importância desse recurso e da parceria com o governo do Estado é fomentar, em Corumbá, a cultura do Carnaval, “que o povo ama” e, segundo Ahmad, é o maior do Centro-Oeste.

A cidade espera receber 18 mil visitantes no período (confira mais informações na página B2).

“Nos últimos anos, vem crescendo cada vez mais a força dos blocos oficiais de Corumbá. Desde a pandemia, a gente teve um problema de inflacionar o custo dos materiais e esse recurso nos ajudou a sanar as despesas. Fora que o recurso público, ele não é só para a cultura, para o Carnaval, mas ajuda a fomentar a economia local, ajuda na parte do turismo, ajuda comerciantes, rede hoteleira, restaurantes, ambulantes. A gente acredita que este Carnaval de 2024 vai ser o maior já visto aqui na história do Pantanal”, aposta o presidente da Liblocc.

PIRAPUTANGA

O secretário municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, Youssef Saliba, diz que o Carnaval de Aquidauana este ano será realizado apenas em Piraputanga.

“Já é o 11º ano que a gente realiza este Carnaval, ele é muito esperado, é um carnaval que remete aos antigos carnavais de clube. Ele é feito na Praça Central do distrito, é totalmente aberto, totalmente de graça, ninguém paga nada, com muita segurança particular e segurança da polícia. E são duas bandas que vão vir tocar”, conta Saliba.

“Uma das bandas, inclusive, nós solicitamos ao governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS. A população aqui é muito animada, porque vai muita gente ali para a Praça Central do distrito e são três noites. Este ano terá uma matinê. Nós nunca fizemos um evento para as crianças, aí nós vamos fazer o concurso de blocos, o pessoal mais animado”, afirma o secretário.

“Nós recebemos visitantes de Campo Grande, grande parte é de Campo Grande, de Sidrolândia, Dourados, Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti. Nesta redondeza vem muita gente mesmo aqui para o distrito de Piraputanga”, afirma o secretário. Segundo Saliba, o Carnaval no distrito de Piraputanga tem um cunho também de atrair o turismo.

“Durante a noite, as festas, e durante o dia, à tarde o pessoal faz os passeios, vão andar de barco, vão subir morro, vão fazer trilha, avistar pássaros, movimenta o comércio local, que por vezes é muito parado, os comerciantes aqui de Aquidauana e região vêm vender os seus produtos. É um evento para trazer sustentabilidade ao pessoal local, e as pousadas, as residências de locação, nessa época, é tudo lotado, todo mundo trabalha bastante”, festeja Saliba.