Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não...

Leia a coluna desta quinta-feira (14)

Felpuda

14/08/2025 - 00h01
Fernanda Young - escritora brasileira

Não gosto de perder as minhas coisas, você sabe.  e hoje, cercada pela sua ausência, procuro o que procurar. experimentando o desânimo da busca desiludida”.

Felpuda

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não dizer outra coisa, ter saído da sua base aliada enquanto ele está fora do País. Nos bastidores, a conversa  é de que desde o início de sua administração, os pedidos dos petistas foram atendidos. Nesses últimos três anos, depois de ganhar  “um courinho ”, abastecendo-se politicamente dos órgãos  e cargos recebidos, o partido tentou fazer imposições não aceitas. Como o governador está a caminho de um partido de centro-direita,  o fio de esperança de uma possível aliança terminou. Assim, o PT pega a mala e sai no estilo “já comi, já bebi, nada mais me prende aqui...”

Reação

O deputado estadual Paulo Duarte poderá mudar de partido, caso a sua sigla, o PSB,  decida fazer aliança para 2026 com o PT, de Lula. Ele deseja apoiar a reeleição de Riedel.

Mais

Como tudo indica, Riedel vai para o PP, que pretende apoiar um candidato de direita a nível nacional. O parlamentar, aliás,  já foi “homem forte” quando  MS teve administração petista.

A cabeleireira e megahista Marilza eleoterio de Barcelos silva,  de Campo grande, empreendeu negócio para solucionar um problema real vivenciado por ela há mais de 20 anos no mercado da beleza:  o alto custo dos apliques com cabelo humano. desta forma, desenvolveu o fio vegetal, feito a partir da fibra de bananeira, em 2018, motivada  pela necessidade de criar peruca acessível para uma amiga diagnosticada com câncer. ao cortar um cacho de banana, observou alguns fios e se perguntou sobre a possibilidade de usá-los como cabelo. ela conta: “Comecei a tirar os fios, fiz testes com produtos caseiros,  fui tentando até que cheguei a um resultado em que o cabelo ficou macio, sedoso”. o resultado foi que, com programa do sebrae  em parceria com o governo do estado, tornou-se uma empreendedora.

Gleice Mara Amado

 

Ísis Valverde

De fora

Enquanto deputados dos mais diversos estados apresentaram  32 projetos para prevenir  e combater a exposição indevida, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes  na internet, não se verificou nenhuma iniciativa de parlamentares de MS. Presidente da Casa,  Hugo Motta disse que tais projetos terão prioridade nas votações  e anunciará uma comissão  para formular ações de proteção  às crianças nas redes sociais.

Medidas

A motivação que levou à apresentação das propostas foi a publicação,  do influencer Felca, de vídeo  abordando o problema, com diversos casos em que jovens  são expostos na internet.  Foram propostas medidas como restrições à monetização de vídeos, fotos e transmissões ao vivo com participação de menores, regras para atuação artística de crianças e adolescentes no meio digital. Também estão previstas exigências como alvará judicial, por exemplo.

Tangente

Acusado de ter se recusado  a sair da cadeira do presidente da Câmara Federal quando este tentou acabar com a ocupação da Mesa Diretora, o deputado Marcos Pollon, tentando escapar da punição, alega que é “autista” e que não teria “entendido” o que estava acontecendo. Ironicamente, alguém lembrou que o parlamentar está ficando especializado em arrumar  a tal da desculpa, assim como  fez quando xingou lideranças  do partido que passaram para  os tucanos a condução da legenda em Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

DE DOURADOS

Brô MC's, primeiro grupo de rap indígena do País, lança novo álbum

Primeiro grupo de rap indígena do País, Brô Mc's, de Dourados, lança álbum pela coleção Som Nativo, do Instituto Alok, que tem por objetivo fortalecer, preservar e projetar a riqueza musical das línguas originárias

12/08/2025 10h00

12/08/2025 10h00
Na ativa desde 2009: primeiro grupo de rap indígena do País, o Brô Mc's é formado pelos irmãos Bruno e Clemerson Veron e Charlie e Kelvin Peixoto

Na ativa desde 2009: primeiro grupo de rap indígena do País, o Brô Mc's é formado pelos irmãos Bruno e Clemerson Veron e Charlie e Kelvin Peixoto DIVULGAÇÃO/LEANDRO BENITES

Continue Lendo...

“Retomada”, o segundo álbum do Brô MC’s, produzido pelo Instituto Alok, já está disponível nas plataformas digitais. Trata-se do primeiro disco do grupo guarani e kaiowá, pioneiro em inserir o rap indígena no panorama da música brasileira, concebido para uma projeção que vá além do circuito independente.

O lançamento faz parte da coleção Som Nativo, composta por sete álbuns inéditos de diferentes etnias brasileiras, que se somam a “O Futuro É Ancestral” (2024), do DJ Alok.

Todos os trabalhos foram disponibilizados no sábado, nas plataformas de streaming, para reforçar o simbolismo da data, 9 de agosto, quando se celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Fundado em 2009, o Brô Mc’s é formado pela dupla de irmãos Bruno Veron e Clemerson Veron; e Charlie Peixoto e Kelvin Peixoto.

“Nosso álbum é a nossa voz, nossa palavra. Escutem a nossa origem, escutem a nossa canção”, afirma Clemerson.

Os artistas vivem nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas na reserva indígena de Dourados, que abriga cerca de 20 mil habitantes dos povos Terena, Guarani e Kaiowá, registrando a maior quantidade populacional indígena por metro quadrado no País.

Para comemorar o lançamento de seu segundo álbum, os integrantes do Brô Mc’s realizaram, no sábado, no ponto de cultura Hip Hop Ayvú Records, sede do grupo na aldeia Jaguapiru, um dia de confraternização com ações culturais, como campeonato de futebol, batalha de rima e atividades para as crianças.

Mais do que uma novidade na música brasileira, o Brô Mc’s também tornou-se um exemplo mundial ao ser um dos primeiros grupos de rap indígena a cantar em sua própria língua nativa, o guarani.

O idioma é falado no Paraguai, Brasil e Argentina, conectando um território que reúne uma população de mais de 30 milhões de pessoas, transformando o Brô Mc’s em um representante de toda essa região.

O grupo já passou por vários palcos do mundo, sendo os primeiros indígenas a tocarem no Rock in Rio, junto com o DJ Xamã, em setembro de 2022. Em 25 anos da história do Grammy Latino, o Brô Mc’s tornou-se, em 2024, não somente o primeiro grupo indígena a receber uma indicação, mas também a tocar na noite de gala do prêmio internacional.

REPERTÓRIO

O álbum “Retomada” traz um repertório com nove faixas, todas autorais: “Orereko”, “Cemitério”, “Nda Peikuaai”, “Pehendu Hagua”, “Ndo Alei Peti”, “Retomada”, “Eju Mokoi”, “Drill GK” e “Até o Fim”. As letras seguem denunciando a pressão de vários setores da sociedade brasileira e do agronegócio sobre as terras indígenas.

Como a própria faixa que batiza o álbum indica, o álbum é uma fotografia da realidade vivida diariamente pelos artistas do Brô e toda a comunidade das aldeias Jaguapiru e Bororó cercadas por fazendas do agronegócio.

O grupo participa do festival The Town, em setembro, em São Paulo, trilhando um caminho de crescente reconhecimento que o Instituto Alok tem ajudado a pavimentar.

SEM INTERFERÊNCIA

Com o lançamento dos sete álbuns, o Instituto Alok mantém o seu objetivo de contribuir para a inserção artística indígena na sociedade e indústria fonográfica, amplificando as vozes indígenas e fortalecendo a preservação das línguas e culturas originárias. 

As gravações mantêm os arranjos autorais, ou seja, sem interferência criativa ou técnica por parte de Alok. “Não participo como produtor musical nesses álbuns, são para o público desfrutar das tonalidades originais desses artistas incríveis.

Meu desejo é que possamos gravar novos álbuns no futuro. Há uma fabulosa riqueza musical entre as centenas de etnias indígenas que habitam o Brasil”, diz Alok.

A maioria das faixas foi gravada em idioma nativo. As letras entoadas pelos guarani-kaiowá (MS), kariri-xocó (AL), huni kuin (AC), yawanawa (AC), guarani-mbyá (SP), kaingang e guarani-nhandewa (PR) desenham um mapa sonoro e geográfico brasileiro que alerta o mundo sobre a conexão com a natureza, o cotidiano nas aldeias e séculos de resiliência cultural.

“Na nossa cultura, os mais sábios ensinam as novas gerações. Os cânticos sagrados que tocam a alma das pessoas, falam da importância do respeito à natureza e ao meio ambiente”, diz Everton Lourenço da etnia Guarani Nhandewa.

“Recebemos do criador o dom de cantar alto, assim como as onças e os pássaros. Nós povos amazônicos não temos escrita, então as músicas gravadas nesse álbum vêm assegurar a continuidade de nossos conhecimentos e valorizar nossas tradições”, completa o líder indígena Tashka Yawanawa.

Correio B

Leia a coluna desta terça-feira (12)

Leia a coluna desta terça-feira (12)

12/08/2025 00h05

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Conceição Evaristo - escritora brasileira

"Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo.  É como se o medo fosse uma coragem ao contrário".

 

FELPUDA

Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar os pés na "botina de sete léguas" e cantar em outra freguesia. Pelo andar da carruagem, o mesmo desejo não está nos planos dos demais e, por isso, não está havendo clima para permanecer. Jogada realizada no passado, quando deixou muita gente na mão para continuar refestelada em alto cargo, está agora recebendo o devido troco. O time, aliás, está um tanto quanto conturbado e cada um dos "atletas" está definindo suas próprias estratégias. De qualquer forma, o que se ouve nos bastidores é que as mágoas não criaram cicatrizes, o perdão não chegou e o jeito é "sair de mansinho..."  

Ungido?

O presidente da Assembleia Legislativa de MS deverá  ser o escolhido pelo PP para  se candidatar ao Senado,  e há quem garanta que a escolha estaria "99%" sacramentada.

Mais

Isso acontecendo, ele faria dobradinha com o ex-governador Azambuja, que trabalha para  fazer aliança com o Progressistas, que em breve deverá receber o governador Eduardo Riedel.

DiálogoA maior ponte suspensa do mundo, que ligará a ilha da sicília  ao continente italiano, atravessando o estreito de Messina, teve  a sua construção aprovada pelo governo da itália. Com custo estimado em 13,5 bilhões de euros, o projeto é discutido desde 1969 e após décadas de idas e vindas foi finalmente autorizado e é considerada  a maior obra de infraestrutura do ocidente. Com quase 3,7 km  de extensão, sendo 3,3 km suspensos, a ponte vai superar a atual recordista mundial, a ponte çanakkale na turquia. As obras devem ter início ainda neste ano e a conclusão está prevista entre 2032 e 2033.
DiálogoMaria Adelaide de Paula Noronha 
DiálogoGuilherme Gonella e Luisa Alvarenga 

"Contemplado"

Na lista dos 15 deputados  que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou para a corregedoria,  e que poderá resultar na suspensão de seis meses para cada um deles, por episódios relacionados  à ocupação da Mesa Diretora,  MS foi "contemplado" com uma indicação. Trata-se de Marcos Pollon, enquanto Camila Jara,  do PT, "escapou", porque entraram com representação contra ela por ter empurrado Nikolas Ferreira.  

Desembarque

O PT anunciou a decisão de deixar o governo de Riedel, por este  se mostrar a favor do ex-presidente Bolsonaro, mas esclareceu que  petistas que quiserem permanecer nos cargos terão livre arbítrio para isso, mas sem anuência da sigla. Além disso, esclareceu que  se o chefe do Executivo pedir prazo  de transição, isso será avaliado.  A legenda atualmente  é representada por duas cadeiras na Câmara Federal e três  na Assembleia Legislativa de MS.  A base aliada, portanto, diminuiu.

Alvo

Os petistas deverão, portanto,  a partir de agora, ser os maiores críticos do governador Riedel. Mesmo o PT se beneficiando dos cargos que ainda ocupam, alguns deles desferiam seus ataques quando tinham interesses contrariados. Na avaliação  de alguns parlamentares, os petistas acionarão suas "metralhadoras giratórias"  a qualquer pretexto. Um desses parlamentares lembrou antigo provérbio chinês: "Um ingrato se esquece de mil refeições, mas reclama de uma que não teve".

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

