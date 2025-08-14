Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fernanda Young - escritora brasileira

Não gosto de perder as minhas coisas, você sabe. e hoje, cercada pela sua ausência, procuro o que procurar. experimentando o desânimo da busca desiludida”.

Felpuda

Alguns aliados do governador Riedel consideram deselegância o PT, para não dizer outra coisa, ter saído da sua base aliada enquanto ele está fora do País. Nos bastidores, a conversa é de que desde o início de sua administração, os pedidos dos petistas foram atendidos. Nesses últimos três anos, depois de ganhar “um courinho ”, abastecendo-se politicamente dos órgãos e cargos recebidos, o partido tentou fazer imposições não aceitas. Como o governador está a caminho de um partido de centro-direita, o fio de esperança de uma possível aliança terminou. Assim, o PT pega a mala e sai no estilo “já comi, já bebi, nada mais me prende aqui...”

Reação

O deputado estadual Paulo Duarte poderá mudar de partido, caso a sua sigla, o PSB, decida fazer aliança para 2026 com o PT, de Lula. Ele deseja apoiar a reeleição de Riedel.

Mais

Como tudo indica, Riedel vai para o PP, que pretende apoiar um candidato de direita a nível nacional. O parlamentar, aliás, já foi “homem forte” quando MS teve administração petista.

A cabeleireira e megahista Marilza eleoterio de Barcelos silva, de Campo grande, empreendeu negócio para solucionar um problema real vivenciado por ela há mais de 20 anos no mercado da beleza: o alto custo dos apliques com cabelo humano. desta forma, desenvolveu o fio vegetal, feito a partir da fibra de bananeira, em 2018, motivada pela necessidade de criar peruca acessível para uma amiga diagnosticada com câncer. ao cortar um cacho de banana, observou alguns fios e se perguntou sobre a possibilidade de usá-los como cabelo. ela conta: “Comecei a tirar os fios, fiz testes com produtos caseiros, fui tentando até que cheguei a um resultado em que o cabelo ficou macio, sedoso”. o resultado foi que, com programa do sebrae em parceria com o governo do estado, tornou-se uma empreendedora.

Gleice Mara Amado

Ísis Valverde

De fora

Enquanto deputados dos mais diversos estados apresentaram 32 projetos para prevenir e combater a exposição indevida, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes na internet, não se verificou nenhuma iniciativa de parlamentares de MS. Presidente da Casa, Hugo Motta disse que tais projetos terão prioridade nas votações e anunciará uma comissão para formular ações de proteção às crianças nas redes sociais.

Medidas

A motivação que levou à apresentação das propostas foi a publicação, do influencer Felca, de vídeo abordando o problema, com diversos casos em que jovens são expostos na internet. Foram propostas medidas como restrições à monetização de vídeos, fotos e transmissões ao vivo com participação de menores, regras para atuação artística de crianças e adolescentes no meio digital. Também estão previstas exigências como alvará judicial, por exemplo.

Tangente

Acusado de ter se recusado a sair da cadeira do presidente da Câmara Federal quando este tentou acabar com a ocupação da Mesa Diretora, o deputado Marcos Pollon, tentando escapar da punição, alega que é “autista” e que não teria “entendido” o que estava acontecendo. Ironicamente, alguém lembrou que o parlamentar está ficando especializado em arrumar a tal da desculpa, assim como fez quando xingou lideranças do partido que passaram para os tucanos a condução da legenda em Mato Grosso do Sul.

