Amizade entre criança e idosa com sintomas de Alzheimer é tema principal de filme premiado

A atriz que soma 1.7 milhões de seguidores no instagram, fala em suas redes sobre seu trabalho e dá dicas de moda e beleza. "Poliana Moça é um sucesso desde o início. Fazer parte desse história, enche meu coração de alegria".

Desde sua aparição na TV, em 2009, Thaís Melchior comemora suas conquistas como atriz e como mulher.

Um de seus primeiros trabalhos na TV foi a personagem Cristal em “Malhação” (2010) e antes disso algumas participações outras participações na TV Globo.

De lá pra cá, Thaís não parou mais. Além de “As Aventuras de Poliana” (2018), ela fez participação passou por grandes sucessos na Record TV finalizou 2022 com o sucesso de Poliana Moça, no papel de Luísa, um grande fenômeno do SBT.



Aos 32 anos, Thaís tem uma conexão leve com a moda “na medida certa e sem neuras”, e ela adora se cuidar: “A Thaís de hoje é mais livre e confiante! Me sinto feliz e realizada. Daqui a 10 anos, espero olhar pra trás, me orgulhar da minha trajetória e estar em paz com as minhas escolhas”, explica.



Thais fala de moda e belele em suas redes sociais - Foto - Paulo Bernardo

A atriz também conscientiza mulheres sobre a importância e tratamento sobre a endometriose, uma doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.



Foram 11 longos anos passando por médicos ginecologistas até chegar ao diagnóstico de endometriose.

“Chegaram a cogitar apendicite. Me disseram que cólicas fortes são normais, mas houve vezes em que eu não colocava os pés no chão, tamanha a dor na região pélvica, que é característica da endometriose e por isso afirmo, não é frescura. É real e muitas mulheres passam a vida sofrendo com os sintomas da endometriose, até chegar ao diagnóstico e tratamento”, orienta Thaís.

A atriz revela que teve melhoras com o uso de DIU hormonal, porém após um tempo, voltou as dores. Foi quando ao mudar de médico, a possibilidade de endometriose foi colocada. Desde então, Thaís fala abertamente sobre o tema, a fim de conscientizar e alertar outras mulheres para os sintomas.



Capa do Correio B+ desta semana, Thaís destaca escolhas sobre sua carreira, transição de emissora, cuidados coma saúde, momentos de transição e o sucesso e fenômeno de Poliana Moça no SBT.

CE - Você é carioca da gema e começou a fazer teatro ainda pequena. Descobriu sua vocação aí?

TM - Sou carioquíssima! Amo o meu Rio de Janeiro! Foi no teatro O Tablado que descobri minha vocação! Uma amiga me chamou pra fazer o curso e, no primeiro dia de aula, entendi que seria atriz. Na escola, eu amava participar das peças, imitar professores e liderar o grupo do teatro, mas não imaginava que isso viraria a paixão da vida e uma realização pessoal e profissional!

CE - Você estreou na TV em 2009 na TV Globo e fez participações até fazer o grande sucesso que foi Malhação em 2011. Como foi participar desse fenômeno e fazer a Cristal?

TM - Todo mundo fala que Malhação é uma escola, né?! E isso é a mais pura verdade! Eu tive grandes mestres e exemplos lá. Sempre fui telespectadora da novela, não acreditei quando soube que tinha passado no teste pra Cristal! Uma personagem que eu sinto muita saudade! Densa, cheia de nuances, disruptiva, causadora do rolê e, carinhosamente apelidada como minha malvada favorita!

A atriz Thaís Melchior é Capa do Correio B+ desta semana - Foto - Paulo Bernanrdo - Diagramação Denis Felipe

CE - Depois você fez Saramandaia e em 2014 foi para a Record. Como foi essa transição e desafio?

TM - Saramandaia foi outro presente. Tava cercada de gente talentosa e com uma responsabilidade gigante nas mãos - filha de Vera Holtz e Matheus Nachtergaele - uau! Minha personagem, a Bia, era uma das líderes mudancistas, contra a corrupção e extremamente justa. Logo após ela, emendei na Diana, em “Vitória” - joqueta, enérgica, forte e cheia de atitude. Tem coisa melhor?! Tenho um orgulho danado das minhas meninas! Todas foram desafiadoras, mas que atriz não gosta de um desafio?! Aprendi demais dando vida a elas! Em relação a troca de emissora, sempre me senti acolhida em todos os lugares que passei. Sou muito grata por isso!

CE - Em 2018 no SBT mais um fenômeno que foi As Aventuras de Poliana e o retorno para Poliana Moça. Conta pra gente sobre fazer parte desse projeto?

TM - O que mais me surpreendeu nesse projeto foi a proximidade com o público. É muito fiel e participativo. A gente trabalhava sabendo que teria um retorno praticamente imediato. E isso é mágico! Poliana é um sucesso desde o início. Fazer parte dessa história enche o coração de alegria!



CE - Como foi o desafio Thais de fazer novelas Bíblicas?

TM - Foram duas novelas bíblicas, com personagens totalmente diferentes e instigantes. A Aruna era espadachim, guerreira e com uma fé inabalável. Já a Raquel, era contra todos os meus princípios (risos) e foi um mergulho profundo nos estudos para interpretá-la! Fui extremamente feliz nos dois momentos!

Thaís Melchior - Foto - Vinícius Mochizuki

CE - Gostaria de fazer mais cinema, teatro e streaming?

TM - É um desejo grande nesse momento. Fazer novela é uma delícia, mas é uma intensidade louca! Você não consegue administrar outros projetos ao mesmo tempo. Agora que dei uma desacelerada, seria incrível me dedicar a um novo formato de arte!

CE - Você já foi indicada a prêmios e já venceu em 2019 o Prêmio Contigo. Tão jovem como vê esse reconhecimento?

TM - Olha, é até difícil te dizer exatamente qual é o sentimento, porque eu sou só gratidão por todas as suadas conquistas até aqui! Essa profissão não é nada fácil, é muito instável e exige amor, dedicação, persistência, coragem, estudo, confiança e mais uma série de coisas. Ter esse carinho e reconhecimento do público, me preenche e me estimula a seguir no meu propósito!

CE - Como é a Thais quando não está na correria de trabalho?

TM - A Thaís é team natureza, amigos, família, comidinhas diferentes/gostosas e viagem! Meu combo completo e preferido é esse aí!

Como Cristal em MALHAÇÃO - TV Globo

CE - Cuidados com a beleza e rituais, compartilha com a gente?

TM - Bebam água, gente! É sério! Além disso, depois dos 30 o negócio do skincare passou a ser rotina! Hidratar a pele e fazer uma limpeza certinha faz diferença. Ah, atividade física! Cuidar do corpo e da mente é essencial pra qualidade de vida, MESMO!



CE - Qual a sua afinidade com a moda?

TM - Moda e arte andam juntas na minha opinião. Eu sou uma grande admiradora da moda brasileira, temos muitos artistas talentosíssimos no nosso país. Gosto de saber da história de quem está à frente da marca, sou curiosa. Acho que o que vestimos diz muito sobre a gente, é forma de expressão e faz parte do nosso branding pessoal.

CE - Thais, são quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Como gosta de ser vista influenciando tanta gente?

TM - Gosto de ser eu! Quem me segue sabe que eu tento, ao máximo, transmitir a minha essência e mostrar minhas vulnerabilidades também. Isso faz parte do ser humano e é saudável! Tem muita gente jovem que me segue, é uma responsabilidade!

Em Poliana Moça no SBT - Divulgação

CE - Como você vê hoje a exposição nas redes sociais?

TM - Acho que tem um lado bem positivo em relação a formar comunidades, trocar experiências, mostrar um diferencial; mas também temos que ficar atentos a todo o risco de uma exposição em excesso. Procuro filtrar o que vai ser dividido, qual fatia vale a pena ser compartilhada. Infelizmente tem muita gente maldosa na internet.

CE - Novos projetos? Sonhos? Conta pra gente!

TM - Por enquanto, férias! Precisava desse tempo, inclusive pra dar espaço pro novo e estar pronta pro que vier! Sigo de coração aberto por aqui!