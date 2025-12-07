Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

'Apocalipse nos Trópicos', cotado ao Oscar, vence duas categorias em prêmio internacional

Documentário em longa-metragem aborda a relação entre política e religião no Brasil

estadão conteúdo

estadão conteúdo

07/12/2025 - 21h00
Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, venceu as categorias de melhor produção e melhor roteiro do International Documentary Awards (IDA) neste sábado, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O filme também concorria nas categorias de melhor documentário em longa-metragem, a principal da noite, e melhor direção.

A primeira foi vencida por The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska, que retrata a família de um agricultor em meio ao cenário político e econômico da Macedônia do Norte. Já o prêmio de direção ficou para Brittany Shyne, de Seeds, que aborda a vida de fazendeiros negros.

"Que orgulho e que honra receber esse prêmio que não é apenas nosso, mas de toda equipe incrível de Apocalipse nos Trópicos", afirmou Costa em seu Instagram.

O prêmio de roteiro foi dado a Petra Costa, Alessandra Orofino, Nels Bangerter, David Barker, Tina Baz, e o de produção a Petra e Alessandra.

Disputa pelo Oscar

Há expectativa de que Apocalipse nos Trópicos seja um dos escolhidos para concorrer ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem na lista que será divulgada pela Academia em 22 de janeiro de 2026.

O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o pastor Silas Malafaia.

Não seria a primeira disputa de Petra Costa em um Oscar. Em 2020, seu filme Democracia em Vertigem também concorreu na mesma categoria. Na ocasião, porém, a estatueta ficou com American Factory.

VIAGEM INÉDITA

Piloto de MS vai cruzar os 5 continentes em avião monomotor em 4 meses

Durante a viagem por dezenas de países, será produzido um documentário sobre a expedição; tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta

07/12/2025 15h00

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33A

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33A ARQUIVO PESSOAL

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, vai dar a volta ao mundo e cruzar os cinco continentes do planeta, em um avião monomotor Bonanza F33A, pelo período de 120 dias.

A viagem começará em abril e vai até agosto, podendo se estender para 180 dias, ou seja, até outubro de 2026.

Durante a viagem por dezenas de países, será produzido um documentário sobre a expedição, antes (preparação), durante (viagem) e depois (chegada). Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta.

Veja a rota

  1. Brasil
  2. Caribe
  3. EUA
  4. Canadá
  5. Groenlândia
  6. Islândia
  7. Europa
  8. África
  9. Emirados Árabes
  10. Índia
  11. Sri Lanka
  12. Cingapura
  13. Indonésia
  14. Austrália
  15. Japão
  16. Papua
  17. Filipinas
  18. Taiwan
  19. Japão
  20. Rússia
  21. Alaska
  22. Canadá
  23. EUA
  24. México
  25. Costa Rica
  26. Panamá
  27. Colômbia
  28. Peru
  29. Chile
  30. Argentina
  31. Paraguai
  32. Brasil
Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33AMário Jorge e a Aurora Boreal na Islândia. Foto: Arquivo Pessoal

Ele nasceu em Aquidauana (MS) e mora em Campo Grande (MS), mas, atualmente, mora “no céu”, pois, não tem local fixo de trabalho ou residência por conta de sua profissão.

Tirou sua primeira habilitação de piloto aos 18 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista.

Ele viaja/trabalha em um avião de pequeno porte, onde presta serviço a empresas americanas e brasileiras que importam aeronaves. Neste caso, ele busca e traz aeronaves de um país a outro.

“Quando um avião é adquirido em outro país eu sou contratado para ir buscar essa aeronave! Então hoje eu já rodei o mundo algumas vezes buscando avião! Já fiz voo para Austrália, Zimbábue, Kenya, Grécia, Escócia, Suíça, Canadá, Malawi, África do Sul, Estados Unidos e ilhas do Caribe como Providenciales, Punta Cana, Barbados, Curaçao, Grenada e St Marteen”, explicou o piloto ao Correio do Estado.

VOLTA AO MUNDO

Mário está prestes de realizar um sonho pessoal e profissional: dar a volta ao mundo, cruzar os cinco continentes do planeta – América, Europa, Ásia, Oceania e África –, em seu avião monomotor Bonanza F33A, por um período de 120 a 180 dias, entre abril e agosto-outubro de 2026.

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33AMário Jorge sobrevoando o mar próximo a Brisbane, na Austrália. Foto: Arquivo Pessoal

O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.

“Quero mostrar a cultura dos diferentes países, de cada continente e também claro os pontos turísticos, os perrengues e tudo que envolve o planejamento e preparação de um voo! Especialmente voo internacional em avião pequeno! A ideia é fazer essa volta ao mundo em 120 dias mas a medida que novos patrocinadores estão chegando, estou estudando a possibilidade para aumentar esse número e ficar até 180 dias em viagem pelo globo terrestre! Uma verdade aventura, uma verdadeira expedição! Quero levar os valores e a bandeira do nosso país ao redor do mundo, levando nossa cultura e nossa nação! Fazer a audiência viajar junto, sem precisar sair de casa! Mostrar que tudo é possível com planejamento, paciência e coragem! ”, contou o piloto entusiasmado, à reportagem.

“Estou levando mais um monomotor da Austrália ao Brasil! Serão 25 pousos, dezenas de países e 5 continentes! Com certeza será a maior que um brasileiro fez nesse tipo de avião até hoje! Ouso dizer, o primeiro! É um Sul-Mato-Grossense fazendo história”, acrescentou.

Atualmente, está na Austrália e deve retornar para Campo Grande nesta segunda-feira (8), em uma aeronave CIRRUS SR22. A previsão é que pouse em solo sul-mato-grossense daqui um mês, em 7 de janeiro de 2026.

PAIXÃO

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33AMário Jorge sobrevoando a Groelândia. Foto: Arquivo Pessoal

Mário revelou que é apaixonado pelo que faz.

“Eu sou apaixonado pelo o que faço! Digo a todo mundo que estou vivendo o que um dia foi meu sonho! Então impossível não fazer isso com sorriso de orelha a orelha.

De acordo com o comandante, o voo mais especial de sua vida ocorreu em julho de 2024, quando buscou uma aeronave em Zimbábue, na África, oportunidade a qual pôde ver com os próprios olhos a Aurora Boreal, na Islândia/Groenlândia.

“Cruzei todo o continente africano de sul ao norte, toda a Europa, Islândia - Groenlândia - Canadá, desci aos Estados Unidos - Caribe e Brasil! Foram 16 dias de voo e 98 horas!! Foi incrível!”, contou o comandante à reportagem.

REDES SOCIAIS

Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33AMário Jorge sobrevoando a Ilha de Provilenciales - Turks and Caicos. Foto: Arquivo Pessoal

Com isso, consegue lucrar com os posts. “Eu lucro com parcerias e patrocínio!!! Eu amo trabalhar com marcas e fazer marketing!!! Nossa audiência e nicho são muito bons!! E graças a Deus estamos tendo retorno nisso; tanto financeiramente como em audiência! O meu público é maravilhoso! Eles sempre mandam energias boas em casa missão e adoram acompanhar as aventuras”, disse.

Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

O Seis de Paus anuncia progresso, sucesso e superação, indicando que, neste fim de ano, sua jornada segue guiada pela confiança e pelo reconhecimento do próprio valor.

07/12/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação Foto: Divulgação

O Seis de Paus, carta regente da semana, fala sobre a conquista do reconhecimento por mérito, daquele aplauso que vem porque houve entrega, excelência e verdade no caminho percorrido. Essa carta traz um lembrete poderoso: não existe ninguém como você. Cada pessoa carrega um dom, um talento ou uma força singular — e é justamente isso que faz com que se destaque no mundo.

O Seis de Paus convida você não apenas a reconhecer essas qualidades, mas a mostrá-las com coragem — sem medo, sem pedidos de desculpa, sem jamais reduzir o próprio brilho. Tenha orgulho de quem você é. “Não esconda seus talentos. Eles foram feitos para serem usados. O que é o relógio de sol na sombra?” (Benjamin Franklin)

Você costuma diminuir suas habilidades e minimizar seus talentos para evitar que os outros pensem que você é “melhor do que eles”? Em algum momento aprendeu que destacar o que faz bem é sinal de falta de modéstia — ou até de falta de educação? Quantas vezes se calou, se conteve ou se explicou além do necessário para não incomodar, para não parecer “demais”? E talvez a pergunta mais importante: você se permite ser visto, reconhecido e remunerado de forma justa pelo valor do trabalho que entrega?

Amar a si mesmo passa, necessariamente, por honrar os próprios dons. Quando você valoriza aquilo que sabe fazer bem, cria espaço para que a vida também reconheça. Essa carta ensina que prosperar não é se esconder, mas ocupar o próprio lugar com dignidade e confiança. É tempo de fortalecer sua marca pessoal e sua reputação. Mantenha a cabeça erguida e permita que os outros vejam até onde o seu esforço e a sua determinação podem levá-lo.

Tradicionalmente associado à vitória e ao sucesso, o Seis de Paus indica um momento em que obstáculos foram superados e os frutos começam a aparecer. O reconhecimento chega, as recompensas se tornam visíveis e há uma sensação legítima de conquista. Aqui não há espaço para falsa modéstia: trata-se de assumir com maturidade tudo aquilo que foi construído. Permita que os outros celebrem suas conquistas, assim como você também deve celebrá-las.

Por isso, o Seis de Paus é muitas vezes chamado de a “Carta da Fama” — não no sentido superficial, mas no reconhecimento que nasce da excelência genuína. Ele lembra que sua combinação de habilidades é única, uma assinatura que ninguém mais pode reproduzir. Exibir seus talentos com autenticidade é um ato de coragem e também um gesto profundo de amor-próprio. Quando você se permite brilhar, inspira outros a fazerem o mesmo.

Os arcanos de número seis representam uma ponte entre o passado e o futuro. Até o número cinco, o caminho foi marcado por embates, instabilidade e luta. Agora, o convite é outro: fazer uma pausa consciente, olhar para trás com maturidade e seguir adiante com mais clareza. Não por acaso, dezembro carrega essa mesma energia. É o mês em que naturalmente revisamos o que foi vivido, assimilamos aprendizados e começamos a projetar novos rumos — inclusive por meio das resoluções de ano novo.

Estamos saindo de um período de enfrentamentos e recuperação emocional e entrando em um ciclo de consolidação. Depois das tensões, disputas e turbulências simbolizadas pelo Cinco de Paus, chega o momento de reconhecer o próprio esforço. O Seis de Paus fala de mérito, validação e triunfo conquistado. Nada veio fácil até aqui — houve persistência, resistência e coragem.

Este arcano representa o instante em que a batalha dá lugar ao aplauso. É o tempo da glória possível, do êxito que nasce depois da travessia. Lutamos, caímos, levantamos e seguimos — e agora podemos, finalmente, reconhecer o valor do caminho percorrido.

No Seis de Paus, o personagem central avança em uma procissão triunfal. Ele é celebrado por seus pares, não por acaso, mas por seus dons. Sua postura é régia, confiante, plenamente confortável com o próprio valor. Não há arrogância ali — apenas a naturalidade de quem sabe quem é. Ele se destaca, e não tem medo disso. Seu cavalo está ricamente adornado; há espetáculo, presença e impacto. A multidão vibra. Parece que ele salvou a cidade ou que se tornou uma figura admirada, quase lendária.

Mas, se você observar com atenção, perceberá um detalhe essencial: em meio à celebração, há um rosto que não sorri. Um olhar de inveja, de desconforto silencioso. Esse detalhe diz muito. Pessoas que brilham inevitavelmente despertam reações contraditórias. Quem se sente inseguro diante da própria luz costuma se incomodar com a luz do outro.

É triste, mas comum, que talentos extraordinários sejam apagados pelo medo de provocar inveja, críticas ou rejeição. Muitas pessoas preferem se esconder a lidar com o desconforto alheio. No entanto, a mensagem do Seis de Paus é clara: a questão nunca foi a opinião dos outros. Se você está alinhado com sua paixão, vivendo aquilo que ama e honrando quem você é, o julgamento externo perde força. Quando você reconhece o seu próprio valor, não há motivo para se diminuir.

Se existe medo em ser você mesmo, talvez o convite não seja para se esconder ainda mais, mas para fortalecer o amor-próprio. No fim das contas, não se trata do que pensam sobre você — trata-se do que você acredita sobre si. Você se sente merecedor de viver em plena potência? De ocupar espaço? De ser visto como realmente é?

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de dezembro. Momento de sucesso e superação

Nesta semana, o Seis de Paus pede exatamente isso: que você abrace seus talentos, habilidades e valor sem culpa. Chega de se sacrificar para proteger o ego ferido de quem não suporta ver o outro crescer. As pessoas certas — aquelas que caminham em paz com quem são — vão admirar sua confiança. Quem se sente ameaçado pela sua luz naturalmente se afasta. E tudo bem. Nem todo mundo precisa acompanhar sua vitória.

Siga sua bússola interior. Pare de se moldar ao que esperam de você e comece a honrar aquilo que pulsa dentro. Peça aquele aumento. Pare de se desculpar por existir. Reavalie seus preços, suas entregas, seu posicionamento. Expresse suas ideias com clareza e respeito. Destaque seus talentos, promova seu trabalho. Busque a promoção, assuma a liderança, pare de apenas seguir e tome as rédeas da própria vida. Este é o chamado do Seis de Paus: assuma o controle.

Permita-se ser seu maior incentivador. Torça por você. Celebre suas conquistas. O Seis de Paus não fala apenas de vitória externa. Ele fala da coragem de se reconhecer digno dela.

Nos assuntos do coração, essa energia também se faz presente. Em novos relacionamentos, o Seis de Paus aponta para conexões com pessoas carismáticas, envolventes e confiantes. Há magnetismo aqui, mas ele só flui quando você não se diminui. Evite se desculpar em excesso ou assumir um lugar de carência. Confiança é sedutora. Tome iniciativas, brilhe, seja visto.

Em relacionamentos de longo prazo, essa carta pode indicar um parceiro que gosta de visibilidade e destaque. A dinâmica funciona quando há admiração mútua e quando ninguém se apaga completamente pelo outro. A relação prospera quando existe espaço tanto para o brilho individual quanto para momentos de intimidade a dois.

Para quem está solteiro, o Seis de Paus deixa um recado direto: o amor chega com mais facilidade quando você investe na própria autoestima e vive aquilo que te faz brilhar. À medida que você se coloca no mundo com verdade, a vida responde. Muitas vezes, o romance surge depois — e como consequência — de uma realização pessoal importante.

Este arcano ilumina o mérito e lembra que certos resultados não chegam por acaso: eles nascem da consistência, da coragem e da decisão de permanecer no caminho.O clima geral é de avanço. Pequenos triunfos se somam e criam a sensação de que, finalmente, as coisas estão ganhando tração. Mesmo quem não recebe aplausos explícitos sente internamente essa confirmação sutil, porém poderosa: “estou no rumo certo”. A autoconfiança cresce não por vaidade, mas por evidência — pelos sinais claros de que os passos dados fazem sentido.

No campo profissional, é possível que você tenha recebido recentemente um prêmio, reconhecimento ou a valorização explícita de colegas e superiores. Às vezes, esse reconhecimento vem em forma de um simples elogio — e ainda assim carrega um peso enorme.

Essa validação fortalece a autoconfiança e renova o fôlego para seguir adiante com seus planos e projetos. Se você está se candidatando a um novo emprego ou a um cargo mais alto, há sinais claros de êxito. Você possui os recursos, a competência e a presença necessários para se destacar — portanto, avance com segurança.

O Seis de Paus também o encoraja a se expor com naturalidade e assumir orgulho pelas próprias conquistas. Este é o momento de compartilhar suas vitórias, permitir que vejam o que você construiu e deixar que os outros torçam por você.

O brilho não precisa ser escondido. Agora, é a sua hora. Não permita que o medo, a culpa ou a sensação de não merecimento enfraqueçam o seu sucesso. Mantenha a cabeça erguida, honre suas conquistas e reconheça: você é digno de admiração.

Na comunicação e na criatividade, é uma semana fértil para se posicionar, apresentar projetos, compartilhar pensamentos e mostrar quem você é, sem esconder o brilho por receio de incomodar.

Dentro desse conjunto, o Seis de Paus deixa um recado claro e direto: reconheça suas conquistas, celebre o que já foi alcançado, mas não interrompa o movimento. Siga avançando com consciência, firmeza e respeito ao tempo das coisas. A vitória já se faz presente — e o próximo passo também.
Lembre-se: “Ser você mesmo em um mundo que tenta fazê-lo ser outra coisa é a maior conquista.” — Ralph Waldo Emerson

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

