Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Literatura

Romance com protagonista de Mato Grosso do Sul chega ao mercado francês

"Na Rota de Traficantes de Obras de Arte", publicado originalmente em 2019, ganha edição francesa e amplia a presença da escritora sul-mato-grossense no mercado literário internacional

Mariana Piell

Mariana Piell

17/08/2026 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A escritora glória-douradense Mazé Torquato Chotil, autora de 15 livros, teve o romance policial “Na Rota de Traficantes de Obras de Arte” traduzido e publicado na França pela Hello Éditions. Com o título “Au cœur du trafic d’œuvres d’art”, a obra leva ao público francês uma história que atravessa Paris, Lyon, Marselha, Brasil e Paraguai, tendo como protagonista uma policial federal brasileira nascida em Mato Grosso do Sul.

Publicado originalmente no Brasil em 2019 pela Editora Penalux, o romance acompanha Marta, agente da Polícia Federal que chega a Paris para trabalhar em parceria com a Interpol, em Lyon, em uma investigação internacional contra uma quadrilha especializada em roubo e comércio ilegal de obras de arte.

A organização criminosa atua entre o Paraguai, o Brasil e a França, enquanto os quadros roubados chegam ao porto de Marselha antes de seguirem para Paris, onde são negociados com compradores europeus e americanos.

Mais do que uma trama policial, o livro também funciona como uma espécie de ponte entre diferentes territórios. Ao construir a investigação, Mazé incorpora elementos de sua própria origem e coloca Mato Grosso do Sul no centro da narrativa. 

“Como nasci em Mato Grosso do Sul, pensei que, na nossa fronteira com o Paraguai, passa muito contrabando, inclusive de obras de arte. Então, imaginei a história passando pela região e, mais ainda, determinei que a heroína, Marta, fosse do nosso estado”, explica a autora.

A presença do Estado na história foi também uma maneira encontrada por Mazé para apresentar ao leitor aspectos pouco conhecidos de Mato Grosso do Sul. Na narrativa, o Pantanal aparece não apenas como cenário, mas associado às memórias, aos sentimentos e à identidade da personagem principal.
“Foi uma forma de falar do Pantanal e das coisas boas que o nosso estado oferece”, afirma.

CONEXÕES

A ideia de utilizar a fronteira com o Paraguai como ponto de partida para a história surgiu da observação de uma realidade que faz parte do cotidiano da região: a circulação de mercadorias e a atuação de redes de contrabando. A partir desse contexto, a autora criou uma trama ficcional na qual o comércio clandestino de obras de arte ganha dimensão internacional.

Marta, por sua vez, foi pensada como uma personagem capaz de conectar os universos da arte, da investigação e da identidade sul-mato-grossense. 

“Imaginei que ela teria estudado Belas-Artes em Paris e decidido fazer carreira nesse mundo da proteção de obras de arte”, conta Mazé.

A escolha do tema também foi motivada pela existência de casos reais de roubos de obras de arte. Para construir o romance, a escritora realizou pesquisas em jornais e consultou informações disponibilizadas pela Interpol, buscando compreender como funciona o tráfico internacional e quais são os caminhos utilizados pelas organizações criminosas.

O resultado foi uma narrativa marcada por deslocamentos e operações em diferentes países. A escritora Claudia Marczak destacou justamente esse aspecto ao apresentar a obra, descrevendo-a como uma operação policial conduzida de maneira detalhada, na qual cada etapa da investigação acompanha os movimentos dos personagens e das redes criminosas.

Os detalhes da pesquisa também contribuíram para que a história adquirisse uma aparência de verossimilhança. Mazé relata que, recentemente, participou de uma apresentação do livro na Maison de l’Amérique Latine, em Paris, onde esteve presente uma agente da polícia francesa, uma espécie de “Marta” da vida real.

Segundo a escritora, a policial gostou da história e chamou atenção para a “veracidade” apresentada pela narrativa.

“Uma história, que já não me lembro qual, me chamou a atenção. A quantidade de roubos de obras de arte no Brasil, aqui na França e no mundo inteiro é uma realidade”, explica Mazé sobre a escolha do tema.

TRADUÇÃO FRANCESA

A publicação francesa representa também uma nova etapa para um livro lançado originalmente há sete anos. Para Mazé, ver uma obra ganhar outra língua significa ampliar as possibilidades de alcançar leitores que não teriam acesso à história em português.

“É sempre um prazer ter uma obra publicada em outra língua que não a sua. É uma forma de atingir um público maior”, afirma.

O contato com a Hello Éditions ocorreu depois que a autora enviou à editora o texto já traduzido para o francês. A editora, que está começando a conquistar espaço no mercado francês, levou alguns meses para analisar o material antes de dar uma resposta positiva.
 

Mazé acredita que um episódio recente envolvendo o roubo de joias no Museu do Louvre pode ter despertado ainda mais a atenção dos editores para uma história centrada no universo do tráfico de bens artísticos e culturais.

A edição francesa passou por etapas de tradução e edição, com ajustes e adaptações destinados ao público local. Embora a estrutura e a essência da história tenham sido preservadas, alguns detalhes precisaram ser observados para que a narrativa funcionasse culturalmente também para o leitor francês.

O novo título, “Au cœur du trafic d’œuvres d’art”, já pode ser encontrado em livrarias e também começou a chegar às bibliotecas francesas.

Para a escritora, essa circulação pode representar apenas o começo de uma nova trajetória para o romance. A expectativa é de que a obra também alcance outros territórios de língua francesa, como Bélgica, Suíça e Canadá.

A autora ainda lembra que, há cerca de uma década, participou, ao lado de Henrique de Medeiros, de uma apresentação sobre Mato Grosso do Sul na Embaixada do Brasil na França. A programação contou com poesia de Henrique traduzida para o francês, música típica e comidas tradicionais do Estado.

“Nosso estado é pouco conhecido por aqui”, afirma. Segundo ela, a experiência mostrou o interesse do público francês diante da possibilidade de conhecer uma região brasileira que normalmente não aparece com frequência no imaginário europeu.

LIVROS EM FRANCÊS

Com a chegada de “Au cœur du trafic d’œuvres d’art”, Mazé Torquato Chotil alcança a marca de seis livros publicados em francês. A relação com a língua e com o mercado editorial francês, porém, começou antes da tradução de suas obras brasileiras.

Protagonista sul-mato-grossense é quem desvenda o crime sobre o qual a narrativa se desenvolveProtagonista sul-mato-grossense é quem desvenda o crime sobre o qual a narrativa se desenvolve - Foto: Divulgação

Entre os títulos publicados estão “Ouvrières chez Bidermann – Une histoire des vies”, lançado em Estaimpuis em 2010; “L’Exil ouvrier: la saga des Brésiliens contraints au départ (1964–1985)”, de 2015; “Maria d’Apparecida – Une Maria pas comme les autres”, de 2019; “Mon enfance dans le Mato Grosso”, publicado pela Le Poisson Volant em 2022; e “Sources vivantes”, da Biblio, também de 2022.

Dois desses livros foram escritos diretamente em francês. O primeiro foi “Ouvrières chez Bidermann”, por tratar de uma história francesa. O segundo nasceu da pesquisa de doutorado realizada pela autora na França, “Trabalhadores exilados”, posteriormente traduzido para o português e publicado no Brasil.

A escritora destaca, porém, que chegar ao mercado francês não é um caminho simples para autores de língua portuguesa. Segundo ela, a participação de obras traduzidas do português no mercado editorial francês ainda é pequena.

“Entre as obras traduzidas do português na França, em 2025, foram somente 0,6%! Muito pouco. Então, é sempre uma vitória quando conseguimos ultrapassar essas barreiras”, afirma.

Por isso, a publicação do sexto título em francês representa mais do que uma nova edição. É, para Mazé, a continuidade de um percurso construído entre diferentes países, línguas e experiências.

“É um passo a mais, avançando na difícil estrada da escrita, da publicação e da tradução”, resume.

PRÓXIMOS PROJETOS

A trajetória internacional de Mazé, entretanto, está longe de terminar. A escritora afirma que tem outros projetos em andamento e que há obras aguardando a oportunidade de chegar ao público francês.

O próximo projeto que ela pode adiantar é uma biografia dedicada a uma importante figura de Mato Grosso do Sul. A previsão é de lançamento no próximo ano.

A escolha reforça uma característica presente em sua trajetória: a disposição de utilizar a literatura para preservar memórias, contar histórias e apresentar personagens e lugares de Mato Grosso do Sul para além das fronteiras brasileiras.

Sesc Teatro Prosa

Semana do Cinema terá exibição gratuita de quatro filmes nacionais em Campo Grande

A programação começa na terça-feira (18) e segue até o dia 21 de agosto, no Sesc Teatro Prosa

16/08/2026 16h02

Compartilhar
Saudade fez morada é um dos filmes que serão exibidos

Saudade fez morada é um dos filmes que serão exibidos Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Entre os dias 18 e 21 de agosto, a Semana do Cinema reunirá quatro filmes brasileiros em Campo Grande, com sessões gratuitas, no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

A programação começa na terça-feira (18), às 14h, com o Cine Maturidade e a exibição do documentário “Amazônia, a Nova Minamata?”, dirigido por Jorge Bodanzky.

 

A sessão é direcionada especialmente ao público 60+ e terá bate-papo mediado após o filme. O filme tem 75 minutos de duração e classificação indicativa de 10 anos.

Lançado em 2024, o documentário acompanha a luta do povo Munduruku contra os impactos do garimpo de ouro em seu território e aborda a contaminação por mercúrio na Amazônia. A produção estabelece uma relação com a doença de Minamata, identificada originalmente no Japão após um grave episódio de contaminação ambiental por mercúrio.

Na quarta-feira (19), às 19h, será exibido “Saudade Fez Morada aqui Dentro”, de Haroldo Borges. O filme é de 2022, tem 109 minutos e classificação de 14 anos.

O longa acompanha Bruno, um adolescente de 15 anos que vive em um ambiente marcado pela cultura machista e precisa lidar com uma doença degenerativa que provoca a perda gradual da visão. Em meio às transformações da adolescência, ele passa a enxergar as relações e diferenças sob uma nova perspectiva. 

A programação continua na quinta-feira (20), às 19h, com “Colegas”, dirigido por Marcelo Galvão, que tem 94 minutos de duração e classificação indicativa de 10 anos.

O filme conta a história de Stallone, Aninha e Marcio, três amigos com síndrome de Down que vivem em uma instituição e, inspirados pelos filmes que assistem, decidem partir juntos para realizar seus sonhos.

Lançada em 2012, a produção mistura aventura e comédia ao acompanhar a viagem dos três amigos e a perseguição policial desencadeada pela fuga.

Encerrando a Semana do Cinema, na sexta-feira (21), às 19h, o público poderá assistir a “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal. O filme, lançado em 2024, tem 95 minutos de duração e classificação indicativa de 16 anos.

O longa acompanha Dé, adolescente da periferia da Chatuba, no Rio de Janeiro, que descobre que sua avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer. Ao lado dos amigos Adrianim e Martins, ele busca aproveitar o tempo que ainda tem com ela.

Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz e escritora Ana Jeckel

"Sinto que, cada vez mais, as novas gerações estão sentindo falta de uma vida que não viveram, de um tempo em que não eram nascidos. Uma nostalgia da vida analógica, fora das telas"

16/08/2026 13h30

Compartilhar
Entrevista exclusiva com a atriz e escritora Ana Jeckel

Entrevista exclusiva com a atriz e escritora Ana Jeckel Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Ana Jeckel é um novo fenômeno da literatura juvenil. Com 25 anos, seu sexto livro “Kiwi e os Garotos Perdidos”, lançado em junho, já ficou em primeiro lugar em algumas categorias de mais vendidos da Amazon e já foi para sua segunda tiragem.

E, durante a Feira do Livro de São Paulo, conquistou o 3º lugar dos mais procurados de todo o catálogo da Editora Rocco. Inclusive, no mesmo evento, a gaúcha foi a segunda autora mais vendida, ficando atrás apenas de Clarice Lispector.

Agora, Ana Jeckel vai participar de vários eventos na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em setembro. A escritora estará no estande da Rocco nos dias 5 (às 13h) e dia 13 (às 14h) fazendo tarde de autógrafos de “Kiwi e os Garotos perdidos”.

O livro conta a história de Nalu, um rapaz que se muda para Ilhabela e junta seu grupo de amigos de infância para ir atrás de um tesouro pirata escondido na ilha. Voltada para o público adolescente, a obra aborda temas como amizade, luto e a dificuldade de crescer.

Também na Bienal, em setembro, Ana Jeckel vai participar de uma mesa do estande da Skeelo no dia 8 (às 16h) e estará no estande da Editora Flyve para o lançamento de “Nadia Keane 5: A Maldição de Olho-Rubro”.

O livro conta sobre Dimitri, um garoto que é resgatado sem memórias por um navio pirata. Entre os temas abordados estão liberdade, aventura e pertencimento, além de descobertas pessoais e a busca de seus sonhos. A obra faz parte da coletânea “Nadia Keane”, que já vendeu mais de 15.000 cópias.

Com 8 anos de carreira artística, Ana Jeckel também é atriz e já participou da série “Tudo Igual… SQN”, do Disney+ , e da série “Juacas”, do Disney Channel. No Youtube, protagonizou a websérie “May@“, que lhe rendeu indicações a prêmios na Itália (vencendo como Melhor Atriz do Digital Midia Festa em 2022), na Asia e no Brasil. Seu último trabalho atuando foi no filme “Talismã”.

Ana Jeckel ainda é cantora e compositora e já lançou algumas músicas. Seus clipes podem ser vistos no seu Instagram e no Youtube. Já as canções estão disponíveis em seu canal no Spotify.

Ana é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana e em entrevista ao Caderno ela fala sobre sua carreira, literatura e Bienal do Livro.

Entrevista exclusiva com a atriz e escritora Ana Jeckel Ana Jeckel é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Márcia Molina - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Ana Jeckel está vivendo um momento profissional de muito sucesso. Seus livros estão nos mais vendidos da Amazon e entre os mais vendidos do catálogo da Editora Rocco. Como recebe essas notícias com apenas 25 anos de idade? E como elas impactam na sua carreira de apenas 8 anos?
AJ - Estou muito feliz de poder acompanhar números tão bons na minha primeira publicação com uma Editora Tradicional. Muitos que me conheceram agora diriam que é "sorte de principiante", talvez ignorando toda a minha carga que veio antes disso.

Foram 8 anos até hoje de aprendizados na publicação independente, muita luta e esforço para ganhar espaço no mercado editorial, então é extremamente gratificante perceber que essa dedicação ao longo dos anos está dando resultado.

Sinto que é só o primeiro passo, o começo de uma nova fase. 8 anos de carreira... quer dizer, ainda sou um bebê! Tenho muitos livros ainda para escrever para me consolidar como uma grande autora nacional e isso é muito estimulante para mim. 

CE - Recentemente, você foi a segunda autora mais vendida na Feira do Livro, de SP, só ficando atrás de Clarice Lispector. Qual a sensação de estar já estar entre os nomes mais procurados da literatura brasileira? 
AJ - É surreal! Fui descobrir só muitos dias depois e fiquei chocada. Estamos falando de Clarice Lispector, a autora mais vendida da Editora Rocco, então ficar ao lado dela é uma honra sem tamanho.

É muito bom poder ver que finalmente, com meu novo livro "Kiwi e os Garotos Perdidos" indo para as grandes livrarias e eventos, o meu nome passou a um peso diferente. As pessoas estão apenas começando a ouvir falar de Ana Jeckel... mas quero aproveitar o momento para conquistar cada vez mais esse espaço.

CE - Em breve, você vai a Bienal do Livro, em SP. Como é para um autor poder participar de um evento tão grandioso? E qual a importância de estar frente a frente com seu público autografando suas obras?
AJ - A Bienal do Livro é um evento totalmente diferente de todos os outros, então sempre é muito gratificante poder participar. Leitores de todos os cantos do Brasil viajam horas, às vezes dias, para poder me encontrar por alguns minutos e autografar seus livros, e isso não tem preço para mim.

Cada história me emociona. É poder estar de frente com tudo aquilo que sempre se desejou. O processo de escrita de um livro sempre é muito solitário... e quando ficamos sabendo que um título que escrevemos está vendendo bem, milhares de cópias, não conseguimos ter a dimensão do que significam esses números até estarmos de frente com milhares de rostos.

Milhares de jovens que vem me abraçar, chorando, me presenteando com desenhos e artesanatos feitos por eles, simplesmente para me agradecer por ter mudado a vida deles com o meu livro. É nessa hora que sei que o que eu faço é mágico. E é esse sentimento que guardo no peito todos os dias.

CE - Onde busca inspiração para escrever suas obras? Como faz suas pesquisas?
AJ - As inspirações surgem como os carros passam na rua. Nunca se espera quando vão surgir de uma curva, mas às vezes te atingem em cheio, quando você menos espera.

Quando estou no banho ou prestes a dormir, me vêm diálogos completos na cabeça ou uma ideia totalmente nova para um livro novo e eu preciso mantê-la viva na minha mente até conseguir escrevê-la no papel para não esquecer.

Gosto muito de viajar também, abrir os meus horizontes para novos mundos, novas percepções, culturas e paisagens nunca antes vistas por mim. Não há melhor inspiração do que abrir os olhos e simplesmente observar o mundo ao nosso redor. E claro, leio muitos livros, estudo, ouço músicas, assisto a filmes. Repertório é tão importante quanto. 

CE - E como surgiu seu interesse por escrever? Como escolheu se dedicar aos livros para o público jovem?
AJ - Sempre gostei muito de escrever, desde que sou criança. Sempre foi a minha melhor ferramenta de comunicação e eu amo contar histórias e inventar personagens e universos desde que posso me lembrar como gente. O amor pelo público jovem vem pela minha própria experiência como leitora.

Ainda consigo lembrar da sensação mágica de abrir um livro de fantasia e aventura quando eu tinha doze anos de idade. A pré-adolescência e a adolescência são fases complicadas, muitas vezes solitárias, e o que eu mais prezo é que os meus livros possam ser, acima de tudo, um refúgio para esses jovens.

Que meus personagens se tornem amigos deles e que eles possam sorrir quando estão lendo. Gosto de escrever aquilo que eu gostaria de ter lido aos treze anos de idade. 

Entrevista exclusiva com a atriz e escritora Ana Jeckel Ana Jeckel é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Márcia Molina - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Como é escrever para um público cada vez mais conectado?  Qual o segredo para despertar o interesse dos jovens pela literatura?
AJ - A gente se engana quando acha que o jovem não gosta de ler. Sinto que, cada vez mais, as novas gerações estão sentindo falta de uma vida que não viveram, de um tempo em que não eram nascidos. Uma nostalgia da vida analógica, fora das telas.

De histórias que conectem de verdade. Claro que a teoria e a prática são muito diferentes, porque preciso usar dos artifícios atuais para vender o meu livro que vende essa nostalgia.

Utilizo muito das redes sociais para a minha divulgação e foco muito nas referências que eu tenho em comum com o meu livro, como por exemplo, "Piratas do Caribe" e a série de livros de "Percy Jackson e os Olimpianos".

Então eu vendo a ideia de que, se eles gostam dessas coisas, provavelmente também gostarão do meu livro. E claro, eu vendo a ideia do pertencimento. Em um mundo tão "conectado", mas tão solitário que vivemos hoje em dia, tudo o que queremos é pertencer a um lugar, uma tribo, um grupo de amigos que gostem das mesmas coisas que nós.

Já perdi as contas de quantos jovens se tornaram melhores amigos por conta dos meus livros, em eventos presenciais e até em grupos on-line. Isso é sensacional!

CE - Temos visto cada vez mais livros sendo transformados em produções do audiovisual. O que você pensa sobre isso? Sonha em ver suas obras na TV e no cinema?
AJ - Meu grande sonho! Como sou atriz de profissão antes mesmo de ser escritora, na hora de escrever uma história, uma cena ou um diálogo, eu penso em audiovisual.

Eu imagino a movimentação dos personagens como se fossem atores e escrevo os capítulos em formato de roteiro antes de passar para prosa. Então, sinto que é uma questão de tempo para que as minhas histórias, que nascem para a televisão e o cinema, mas são destinadas a se tornarem livros primeiro, conquistem outras mídias. 

CE - Você também é atriz, cantora e compositora. Pensa em voltar a fazer trabalhos nessas áreas? Pensa, inclusive, em escrever algo para você mesma atuar? 
AJ - Sinceramente, nunca amei tanto uma arte como amo a escrita. Meus olhos brilham de uma maneira que não brilhavam na atuação ou na música antes.

Mas não quero deixar essas partes de mim de lado, muito pelo contrário. Quando estou escrevendo, estou atuando também. Estou me colocando no papel de cada personagem para imaginar como ele está agindo em cena. E sobre a música, eu componho para os meus livros.

Alguns deles têm letras escritas e cantadas pelos personagens nas páginas e eu até ensino os meus leitores a cantar também! É muito legal. 

Atualmente não penso em escrever algo somente para que eu possa atuar, mas nunca se sabe. Gosto da ideia, uma vez que sou uma super fã de Phoebe Waller-Bridge e da série Fleabag, que nasceu justamente assim. 

CE - Quais seus sonhos profissionais? Já tem ideias para novos livros?
AJ - Meus grandes sonhos profissionais são ver os meus livros se tornando obras audiovisuais e poder publicá-los em outros países também. Quero que as minhas histórias conquistem o mundo. Tenho leitores de e-books no Japão!

Quero que eles possam ter os meus livros físicos em mãos também. Tenho muitos potenciais leitores em Portugal e nos Estados Unidos também. Se algum dia eu puder ver as minhas histórias traduzidas por aí, vou me sentir verdadeiramente realizada.

Sobre ideias para novos livros... eu tenho dezenas! A dificuldade é escolher qual será a próxima que eu vou escrever, porque todas são tão interessantes que eu tenho vontade de escrevê-las todas de uma vez. 

CE - E o que Ana Jeckel gosta de ler?
AJ - Gosto de ler um pouco de tudo, mas sou uma grande fã de suspense e mistério, nascida no mesmo dia que a nossa rainha Agatha Christie. Um gênero que, sinceramente, acho que nunca serei boa o suficiente para escrever. Amo ler os clássicos também.

Meus livros favoritos são "Peter Pan e Wendy" de J. M. Barrie, "Capitães de Areia" de Jorge Amado,  "O Código da Vinci" de Dan Brown e "The Outsiders: Vidas Sem Rumo" de S. E. Hinton. Pode-se dizer que sou louca por histórias de jovens desajustados tentando encontrar seu lugar no mundo.

Atualmente estou lendo "Mulherzinhas" de Louisa May Alcott e, para citar alguns autores contemporâneos, sou uma grande fã de Rebecca Kuang, Donna Tartt, Maggie Stiefvater, V. E. Schwab e Holly Jackson. Todas são escritoras incríveis em quem eu me inspiro muito.

Mas talvez a minha maior inspiração seja Rick Riordan, o escritor que moldou a minha juventude com seus livros de adolescentes lutando contra monstros mitológicos e mergulhando em aventuras épicas

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de agosto. É hora de aprender e aperfeiçoar talentos
Astrologia Correio B+

/ 22 horas

A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de agosto. É hora de aprender e aperfeiçoar talentos

2

Colisão seguida de explosão deixa quatro mortos e trava a BR-163 em Bandeirantes
TRAGÉDIA NA BR-163

/ 14 horas

Colisão seguida de explosão deixa quatro mortos e trava a BR-163 em Bandeirantes

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7093, domingo (16/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7093, domingo (16/08)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7093, domingo (16/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7093, domingo (16/08): veja o rateio

5

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira
Gastronomia Correio B+

/ 23 horas

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 6 dias

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 07/08/2026

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 06/08/2026

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado