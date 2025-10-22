Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ASL participa de congresso nacional pela popularização da literatura

Evento em João Pessoa reunirá 25 das 27 Academias Estaduais do país para discutir incentivo à leitura, projetos colaborativos e abertura ao público

Mariana Piell

Mariana Piell

22/10/2025 - 17h00
Em um esforço para "abrir as portas" e popularizar a literatura e a cultura, 25 das 27 Academias Estaduais de Letras do Brasil se reunirão no Congresso Brasileiro de 2025, entre os dias 23 e 26 de outubro, na capital paraibana.

O evento, que representa a grande maioria dos estados e do Distrito Federal, tem como objetivo fortalecer a união nacional em prol do incentivo à leitura e consolidar o Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras (Fale BR!).

Segundo o presidente do Fale BR!, Henrique de Medeiros, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, há uma necessidade crescente de as instituições integrarem o intelectual ao popular.

"A literatura precisa de marketing para se tornar cada vez mais formadora de leitores e do pensamento crítico, permitindo que a população tenha propriedade no poder de falar", afirma Medeiros, que destaca a importância de oferecer acesso gratuito a ações literárias e culturais.

O vice-presidente do Fórum, Antonio Penteado Mendonça, da Academia Paulista de Letras, ressalta a representatividade do encontro.

"É uma base fantástica de incentivo e capilaridade cultural, permitindo a realização de projetos cada vez mais relevantes para a educação e a literatura em âmbito nacional", pontua Mendonça.

A programação do congresso inclui debates, painéis, palestras, exposições e lançamentos de livros, que ocorrerão no Centro Cultural São Francisco, na Academia Paraibana de Letras e no Centro Histórico de João Pessoa.

Entre os temas a serem discutidos durante o congresso estão: a troca de e-books entre as Academias, para disponibilizar gratuitamente obras de todo o país em seus sites; o compromisso das entidades com o combate a qualquer tipo de discriminação; o estímulo, nas redes de ensino, à leitura de autores e obras produzidas nos estados; e a realização de concursos nacionais de literatura.

Ao final do evento, será elaborada a "Carta da Paraíba", documento que oficializará as diretrizes e propostas discutidas durante os quatro dias de congresso.

TURISMO

Planejamento é fundamental para quem quer aproveitar um bom roteiro de viagem nos feriados de 2026

Para tirar do papel o sonho de curtir as indicações em alta a partir do verão, ou para garantir o passeio de sua preferência, tudo começa com a escolha do destino

21/10/2025 10h30

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo ano

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo ano Foto / Divulgação

Com outubro avançando nas folhas do calendário, o horizonte do fim do ano fica mais perto e, com isso, começa a se abrir também a agenda de possíveis viagens do próximo ano tanto para os turistas de plantão quanto para os viajantes ocasionais.

Um bom planejamento é o primeiro passo para se garantir um – ou mais de um – passeio dos sonhos. E, para planejar, tudo começa com a escolha do destino.

Os feriados prolongados de 2026 prometem ser a desculpa perfeita para conhecer novos lugares e viver experiências inesquecíveis.

Seja em uma escapada de poucos dias ou em uma viagem mais longa, operadores turísticos e outros especialistas nos roteiros destacam que cada pausa no calendário pode se transformar em uma oportunidade de explorar destinos incríveis no Brasil e no mundo.

É de olho nesse desejo latente de muita gente que as operadoras e agências já vão selecionando e começam a indicar, desde setembro, os locais e pacotes ideais para que cada feriado seja aproveitado ao máximo, combinando roteiros variados, preços atrativos e experiências com cultura, lazer e descanso para todos os perfis de viajantes.

Confira, então, as brechas que o calendário de 2026 reserva, mês a mês.

FEVEREIRO

Dizem que, no Brasil, o ano começa mesmo só depois do Carnaval. E para curtir o feriadão da folia, em16 e 17 de fevereiro – segunda-feira e terça-feira –, uma das sugestões é mergulhar no clima vibrante de Salvador (BA) ou do Rio de Janeiro (RJ), onde a folia contagia moradores e turistas.

Já quem prefere fugir das festas pode apostar em destinos surpreendentes, inclusive fora do País, como o Canadá ou o Atacama, no Chile.

ABRIL

Em abril, a Semana Santa, do dia 3 a 5 – sexta-feira a domingo –, ganha um toque especial com a tradicional Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco, um espetáculo grandioso e emocionante.

Outra alternativa é embarcar com a família ou amigos para o Peru e vivenciar cultura, gastronomia e história em destinos como Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu.

Ainda em abril, o feriado de Tiradentes, no dia 21 – terça-feira –, é a chance ideal para uma escapada: Foz do Iguaçu (PR) encanta com suas famosas cataratas, enquanto o Peru continua sendo uma excelente opção internacional de curta duração.

MAIO

O Dia do Trabalho, em 1º de maio – sexta-feira –, pede um respiro. Que tal relaxar nos Lençóis Maranhenses (MA), com suas lagoas cristalinas em meio às dunas? Já quem busca sofisticação pode optar por Dubai, nos Emirados Árabes, onde tradição e modernidade se encontram em experiências únicas.

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo anoOs Lençóis Maranhenses - Foto / Divulgação

Dubai atrai cada vez mais visitantes brasileiros, interessados tanto na sofisticação das opções de compra quanto na possibilidade de conhecer um pouco da cultura do Oriente Médio.

JUNHO

O clima junino toma conta de João Pessoa (PB) no feriado de Corpus Christi, no dia 4 – quinta-feira –, com festas típicas, música e muita alegria.

Para quem deseja sair do País, além do Peru, operadores indicam a Turquia, onde é possível combinar a data com um roteiro envolvendo os tesouros turísticos de Istambul, maior cidade do país, e outros encantos, com todo o charme diferenciado da Europa Oriental.

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo anoA Mesquita Azul, em Istambul (Turquia) - Foto / Divulgação

SETEMBRO

Na Independência do Brasil, em 7 de setembro – segunda-feira –, destinos de natureza e cultura são os protagonistas.

Fernando de Noronha (PE) oferece praias paradisíacas e mergulhos inesquecíveis, enquanto alguns roteiros na Itália podem ser perfeitos para quem deseja explorar novas descobertas, como os sabores e paisagens do Mediterrâneo.

OUTUBRO

O feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, no dia 12 de outubro – segunda-feira –, fica sob medida para momentos em família. Em Goiás, há opções refrescantes como o Rio Quente Resorts, com o parque aquático Hot Park, que garante diversão e descanso.

Já para quem quer transformar o feriado em uma experiência inesquecível para os pequenos e – para muitos adultos também – Orlando (EUA) é a escolha certa, com os parques da Disney, Universal e diversas atrações para todas as idades.

NOVEMBRO

Em Finados, 2 de novembro – segunda-feira –, o ideal é viajar para destinos mais tranquilos. Bento Gonçalves (RS) é um convite para degustar vinhos e vivenciar a cultura italiana da Serra Gaúcha, enquanto Curaçao surpreende com suas praias caribenhas de águas azul-turquesa.

Ainda em novembro, há dois feriados: Proclamação da República, no dia 15 – domingo – e Consciência Negra, no dia 20 – sexta-feira–, ideais para viagens como: Jericoacoara (CE), com suas lagoas e dunas; Maragogi (AL), conhecido como o “Caribe brasileiro”; Punta Cana (República Dominicana), com seus resorts all inclusive à beira-mar; Colômbia, que reúne cultura, praias e hospitalidade latina; ou a Tailândia e seu deslumbrante Festival das Lanternas.

DEZEMBRO

No Natal, 25 de dezembro – sexta-feira –, dois cenários especiais se destacam: em Gramado (RS), o Natal Luz transforma a cidade em um conto de fadas com desfiles, shows e decoração mágica; e, na Europa Central, quem sonha com uma celebração no exterior pode viver a magia dos Mercados de Natal, com saídas exclusivas nos pacotes de diversas agências.

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo anoA Igreja Matriz de São Pedro, em Gramado (RS) - Foto / Divulgação

Por fim, para celebrar o Réveillon, em 31 de dezembro e 1º de janeiro – quinta e sexta-feira –, em grande estilo, uma das dicas mais recorrentes, que segue firme entre as principais indicações, é viajar para Trancoso (BA), famoso por suas festas sofisticadas à beira-mar, ou Nova York (EUA), com a icônica contagem regressiva na Times Square.

Vale lembrar que, para os sul-mato-grossenses, o feriado de aniversário do estado vai cair num domingo (11 de outubro), e quem mora em Campo Grande poderá aproveitar o feriado de aniversário da Capital no dia 26 de agosto, que cairá numa quarta-feira em 2026.

Programe-se!

>> SERVIÇO

Para mais detalhes, confira mais informações ou pacotes oferecidos por algumas agências:
www.abreutur.com.br
www.cvc.com.br
www.veromundoviagens.com.br/
www.premier.tur.br/

Felpuda

O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (21)

21/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Dwight Eisenhower - político americano

"Líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam o que mais desejam fazer”

 

FELPUDA

O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS vai ecoar pelos quatro cantos do Estado, uma vez que os interessados em ocupá-las, a partir de 2027, estão levantando poeira desde já, “bicando” um cafezinho cá; lambendo os beiços depois de saborear uma geleia lá e por aí vai. Tudo na maior simpatia e informando que “estão” candidatíssimos. A cabeça do distinto eleitor deve estar girando com tantos sorrisos, tapinhas nas costas, selfies e sendo obrigado a entrar em grupo no WhatsApp de pretensos candidatos, nessa campanha eleitoral antecipada. Ufa!

Ampliando

O Aeroporto Internacional de Campo Grande vai ganhar 25 lojas, o de Corumbá terá três estabelecimentos, enquanto em Ponta Porã serão quatro lojas.

Mais

Para tanto, a Aena, empresa que administra os aeroportos, está promovendo ações de adequação e modernização. O objetivo é fortalecer serviços e oportunidades de negócios.

Diálogo
O jornalista e escritor brasileiro Oséas Singh Jr., autor do romance “Le refuge des héros fatigues”, título da publicação na França, mas que originalmente foi lançado no Brasil como “Estância dos Heróis Combalidos” está na lista dos cinco romances escolhidos para o Prix du Roman de l’Année 2025, da Académie des Lecteurs. O prêmio é realizado em duas etapas. Na primeira fase, a seleção é conduzida por dezenas de clubes de leitura, que avaliam obras com base nos critérios de qualidade literária, originalidade e impacto emocional ou intelectual. Na segunda etapa, é o público quem decide. A votação na obra favorita a partir de 30 deste mês, por meio do site oficial (prixduroman2025.com), onde o voto deve ser identificado e autenticado por e-mail. “Foi uma surpresa ter esse reconhecimento da obra em um país onde a literatura brasileira não é tão difundida”, comemora Oséas.
DiálogoGabriela Alves e Maria Luara Pires  
DiálogoGabrielly Nunes 

Rumos

Nesta semana deverá ocorrer a primeira reunião da nova executiva do PL, no comando de Reinaldo Azambuja. As discussões terão como pontos principais as estratégias para 2026 em Mato Grosso do Sul, com foco na eleição de dois senadores no campo da direita, deputados federais e estaduais, além do trabalho a ser desenvolvido para eleição do presidente da República, levando em conta que o nome de Jair Bolsonaro não está descartado.

Apostando

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) tem afirmado que Bolsonaro disputará as eleições 2026, pois contestará sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, onde pretende obter uma liminar. Isso poderá acontecer uma vez que o órgão terá no comando os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, que divergem dos demais. Com relação à condenação, ele aposta na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. A conferir

Lista

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que institui cadastro nacional de criminosos cibernéticos. O objetivo é registrar, monitorar e disponibilizar informações sobre condenados por crimes dessa natureza no Brasil – quando a condenação for definitiva. A proposta é do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). O texto considera crimes cibernéticos aqueles praticados com o uso de dispositivos eletrônicos conectados à internet.

Aniversariantes 

Marlize (Lize) Helena Dalpasquale, 
Miguel Povh Filho, 
Silmara Domingues Araújo Amarilla, 
Alencastro Maria Alves Neto,
Luiz Dresch,
Bianca Afonso Baggio,
Sofia Ruiz,
Domenico Minna,
Antonio Luiz Farias,
Faustino Gonçalves Sobrinho,
Israel Machado de Melo Sobrinho,
Paulo Roberto Davalo,
Aciso Batista Alves,
José Odorico de Oliveira Almeida,
Celso Augusto Pinto Cavalcante,
Cyro Clemente, 
Rozinete Albuquerque,
Marco Antônio Comparin, 
Denise Campos Serra da Cruz, 
Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
Denise Ferreira Khalil,
Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira, 
Leonor Lopes da Silva Saad, 
Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
Dr. Sérgio Kiyoshi Utima, 
Nélia Orro,
Ademilson Martins da Rocha,
João Vinicius do Amaral Schllosseer,
Kátia Tamashiro Pedraza,
Gilda Corrêa Gamba,
Jusely Lins Vasconcelos,
Mário Ivo Aureliano,
Nivardo Jovito Rocha,
Maria Mercedes Oliveira,
Geraldo Ferreira Alves,
Adilson Marques Leite,
João Fernandes,
Marcelino de Rezende,
Euzébio do Espírito Santo,
Juarez Ribeiro da Silva,
Lourdes Cardoso Martins,
Roberta Cabral Kretsch,
Sérgio Francisco Duarte,
Fernanda Epelbaum,
Fernando Epelbaum,
Etuco Adashi Kanasawa,
Celina Pereira da Rosa,
Aloísio Beraldo e Andrade, 
Francisca Carvalho dos Reis,
Maria Rogéria Fernandes,
Ailton Martins,
Everaldo Escobar Amorim,
Maria Cecilia de Sousa,
Rezenaide de Camargo Rohewedd,
Milton Gonzaga Carvalho,
Jair Antonio Leonardi,
Maria Madalena dos Santos,
Adevaldo José Ramires Pereira,
Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
Ivone Gonçalves da Silva,
Thiago Ferreira de Castro Junior,
Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
Claudio Freire de Menezes,
José Ricardo Buchara Martins,
Dr. Jefferson Dário José de Paula, 
Suely Aparecida de Souza Navarro,
Janete Batista,
Fábio Marques Barbosa,
Josefa Lázaro Mendes,
Marcela Congro Leal,
Nilza Fernandes Marinho,
Paula Regina da Silva Sanematsu,
Liliane de Jesus Berbette,
Leni Caetano dos Santos e Silva,
Elinete Ricartes Barros,
Sandro Ricardo Zvicker,
Carlos Alberto Bianchi,
Flávio Filizzola,
Denise Aparecida Siqueira,
Sandra do Amaral Lucena,
Carlos Eduardo Volpe,
Fabricio Widal de Albuquerque,
Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
Caroline Queiroz Diniz,
Robson Ferreira Cantarella,
Carlos José Camilo de Carvalho,
Elisete Eziquiel da Costa,
Paula Escobar Yano, 
Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
Mônica de Almeida Arenales,
Maridalva de Souza Sampaio,
Cícero Nobre Castello,
Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
Celeste de Jesus Pereira, 
Jônatas de Lima Barros,
Viviane Barbosa Teixeira,
Aléxis Garcia Scorza,
Cássia Aparecida Pompeu Muller,
Cleiton Tubino Silva,
Rogério Fernando Makert Faria,
Cleres de Fátima Antunes Pinto Vedovato,
Áurea Beatriz Knapik,
Regiane Lopes Gonela,
Gilson Gonçalves da Silva,
Astor Antonio de Oliveira Junior. 

Colaborou Tatyane Gameiro

