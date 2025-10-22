ASL participa de congresso nacional pela popularização da literatura

TURISMO

Para tirar do papel o sonho de curtir as indicações em alta a partir do verão, ou para garantir o passeio de sua preferência, tudo começa com a escolha do destino

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo ano Foto / Divulgação

Com outubro avançando nas folhas do calendário, o horizonte do fim do ano fica mais perto e, com isso, começa a se abrir também a agenda de possíveis viagens do próximo ano tanto para os turistas de plantão quanto para os viajantes ocasionais.

Um bom planejamento é o primeiro passo para se garantir um – ou mais de um – passeio dos sonhos. E, para planejar, tudo começa com a escolha do destino.

Os feriados prolongados de 2026 prometem ser a desculpa perfeita para conhecer novos lugares e viver experiências inesquecíveis.

Seja em uma escapada de poucos dias ou em uma viagem mais longa, operadores turísticos e outros especialistas nos roteiros destacam que cada pausa no calendário pode se transformar em uma oportunidade de explorar destinos incríveis no Brasil e no mundo.

É de olho nesse desejo latente de muita gente que as operadoras e agências já vão selecionando e começam a indicar, desde setembro, os locais e pacotes ideais para que cada feriado seja aproveitado ao máximo, combinando roteiros variados, preços atrativos e experiências com cultura, lazer e descanso para todos os perfis de viajantes.

Confira, então, as brechas que o calendário de 2026 reserva, mês a mês.

FEVEREIRO

Dizem que, no Brasil, o ano começa mesmo só depois do Carnaval. E para curtir o feriadão da folia, em16 e 17 de fevereiro – segunda-feira e terça-feira –, uma das sugestões é mergulhar no clima vibrante de Salvador (BA) ou do Rio de Janeiro (RJ), onde a folia contagia moradores e turistas.

Já quem prefere fugir das festas pode apostar em destinos surpreendentes, inclusive fora do País, como o Canadá ou o Atacama, no Chile.

ABRIL

Em abril, a Semana Santa, do dia 3 a 5 – sexta-feira a domingo –, ganha um toque especial com a tradicional Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco, um espetáculo grandioso e emocionante.

Outra alternativa é embarcar com a família ou amigos para o Peru e vivenciar cultura, gastronomia e história em destinos como Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu.

Ainda em abril, o feriado de Tiradentes, no dia 21 – terça-feira –, é a chance ideal para uma escapada: Foz do Iguaçu (PR) encanta com suas famosas cataratas, enquanto o Peru continua sendo uma excelente opção internacional de curta duração.

MAIO

O Dia do Trabalho, em 1º de maio – sexta-feira –, pede um respiro. Que tal relaxar nos Lençóis Maranhenses (MA), com suas lagoas cristalinas em meio às dunas? Já quem busca sofisticação pode optar por Dubai, nos Emirados Árabes, onde tradição e modernidade se encontram em experiências únicas.

Os Lençóis Maranhenses - Foto / Divulgação Os Lençóis Maranhenses - Foto / Divulgação

Dubai atrai cada vez mais visitantes brasileiros, interessados tanto na sofisticação das opções de compra quanto na possibilidade de conhecer um pouco da cultura do Oriente Médio.

JUNHO

O clima junino toma conta de João Pessoa (PB) no feriado de Corpus Christi, no dia 4 – quinta-feira –, com festas típicas, música e muita alegria.

Para quem deseja sair do País, além do Peru, operadores indicam a Turquia, onde é possível combinar a data com um roteiro envolvendo os tesouros turísticos de Istambul, maior cidade do país, e outros encantos, com todo o charme diferenciado da Europa Oriental.

A Mesquita Azul, em Istambul (Turquia) - Foto / Divulgação A Mesquita Azul, em Istambul (Turquia) - Foto / Divulgação

SETEMBRO

Na Independência do Brasil, em 7 de setembro – segunda-feira –, destinos de natureza e cultura são os protagonistas.

Fernando de Noronha (PE) oferece praias paradisíacas e mergulhos inesquecíveis, enquanto alguns roteiros na Itália podem ser perfeitos para quem deseja explorar novas descobertas, como os sabores e paisagens do Mediterrâneo.

OUTUBRO

O feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, no dia 12 de outubro – segunda-feira –, fica sob medida para momentos em família. Em Goiás, há opções refrescantes como o Rio Quente Resorts, com o parque aquático Hot Park, que garante diversão e descanso.

Já para quem quer transformar o feriado em uma experiência inesquecível para os pequenos e – para muitos adultos também – Orlando (EUA) é a escolha certa, com os parques da Disney, Universal e diversas atrações para todas as idades.

NOVEMBRO

Em Finados, 2 de novembro – segunda-feira –, o ideal é viajar para destinos mais tranquilos. Bento Gonçalves (RS) é um convite para degustar vinhos e vivenciar a cultura italiana da Serra Gaúcha, enquanto Curaçao surpreende com suas praias caribenhas de águas azul-turquesa.

Ainda em novembro, há dois feriados: Proclamação da República, no dia 15 – domingo – e Consciência Negra, no dia 20 – sexta-feira–, ideais para viagens como: Jericoacoara (CE), com suas lagoas e dunas; Maragogi (AL), conhecido como o “Caribe brasileiro”; Punta Cana (República Dominicana), com seus resorts all inclusive à beira-mar; Colômbia, que reúne cultura, praias e hospitalidade latina; ou a Tailândia e seu deslumbrante Festival das Lanternas.

DEZEMBRO

No Natal, 25 de dezembro – sexta-feira –, dois cenários especiais se destacam: em Gramado (RS), o Natal Luz transforma a cidade em um conto de fadas com desfiles, shows e decoração mágica; e, na Europa Central, quem sonha com uma celebração no exterior pode viver a magia dos Mercados de Natal, com saídas exclusivas nos pacotes de diversas agências.

A Igreja Matriz de São Pedro, em Gramado (RS) - Foto / Divulgação A Igreja Matriz de São Pedro, em Gramado (RS) - Foto / Divulgação

Por fim, para celebrar o Réveillon, em 31 de dezembro e 1º de janeiro – quinta e sexta-feira –, em grande estilo, uma das dicas mais recorrentes, que segue firme entre as principais indicações, é viajar para Trancoso (BA), famoso por suas festas sofisticadas à beira-mar, ou Nova York (EUA), com a icônica contagem regressiva na Times Square.

Vale lembrar que, para os sul-mato-grossenses, o feriado de aniversário do estado vai cair num domingo (11 de outubro), e quem mora em Campo Grande poderá aproveitar o feriado de aniversário da Capital no dia 26 de agosto, que cairá numa quarta-feira em 2026.

Programe-se!

