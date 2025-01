Confira a previsão do horóscopo de hoje 12 de janeiro. Leia o seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: pensamentos de fazer um curso, de Dança fora do convencional, aparecerão nesse domingo. As danças ideais para você são: Dança do Ventre, Dança Cigana, Artística, Dança Indiana e Tango. Então não perca tempo e nessa segunda procure uma academia de Dança. Pois esse exercício será capaz de reduzir o estresse e trazer bem-estar. Se você tem filhos, não aceite que eles gritem com você hoje e se imponha na base do diálogo. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos, tulipas e petúnias.



2 – Touro: nesse domingo evite exageros alimentares em eventos como: churrascos e aniversários. Hoje você acordou animado e cheio de projetos. Mas não conte seus planos a ninguém por enquanto. Lembre-se do ditado: “Em boca fechada não entra mosca e nem guloseimas calóricas.” Perfume do dia: musk. Cor do dia: tífani.



3 – Gêmeos: cuidado com explosões de nervos em eventos públicos. Hoje um conhecido ou familiar pedirá emprestado um objeto que você não usa mais. Então pratique a caridade e doe esse objeto ao pedinte. Pois após isso você sentirá uma paz de espírito muito grande. Perfume do dia: rosa. Cor do dia: rosa.



4 – Câncer: se estiver sem dinheiro para sair nesse domingo, então reúna os familiares para um piquenique num parque da cidade ou praia. Aproveite o dia para terminar a leitura daquele livro maravilhoso e assistir ao capítulo daquela série imperdível. Marte está em Câncer retrógrado, então cuidado com a depressão. Perfume do dia: patchuli. Cor do dia: bordô.



5 – Leão: nesse domingo, a melhor ideia é ficar em casa. Pois caso você saia verá pessoas desagradáveis que podem provocar você. Se você tem filhos, aproveite o domingo para dar atenção a eles. Pois ultimamente eles andam rebeldes só para chamar a sua atenção. Perfume do dia: almíscar. Cor do dia: prata.



6 – Virgem: nesse domingo a grana ficou curta para você. Então evite gastar com eventos caros. Se possível, visite mulheres mais velhas da sua família. Pois elas darão conselhos inspiradores para você hoje. Perfume do dia: qualquer tipo de talco. Cor do dia: laranja.



7 – Libra: evite marcar encontros com alguém que conheceu em aplicativos de relacionamento hoje. Pois os astros deram um alerta de perigo. Aproveite o domingo para cuidar da pele com produtos naturais e pare de pensar em harmonização facial, pois os astros pedem para que você não mexa com procedimentos estéticos nesse período. Perfume do dia: alecrim. Cor do dia: verde.



8 – Escorpião: se você têm filho, eles estão dando trabalho para você além do esperado. Então seja rígida em impor limites e se possível tome o celular dos filhos menores de idade e explique que eles também precisam ajudar nas tarefas domésticas. No amor, há uma possível crise de ciúmes da pessoa amada ou pretendente. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.



9 – Sagitário: se surgir alguma oportunidade de emprego ou serviço, nesse domingo, aceite. Pois você sairá no lucro. No amor, dê mais atenção ao parceiro e apimente a relação com brincadeiras novas para que a rotina não estrague o relacionamento. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: alfazema.



10 – Capricórnio: nesse domingo, se sinta livre para comer algo fora do seu cardápio comum ou dieta, como doces ou massas. Pois, hoje, uma comida diferente fará bem para seu lado espiritual. Se você é mãe, vale à pena passear com seu filho e ir visitar aquele local que ele tanto pede. Pois será uma alegria para todos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: baunilha.



11 – Aquário: você pretende voltar para atividades artísticas, culturais e voluntárias. Isso significa que você está no caminho certo e que essas atividades farão sucesso. Se você é mãe inclua seus filhos nesses projetos. Cor do dia: bege. Perfumes do dia: jasmim e cravo.



12 – Peixes: excelente dia para renovar as energias na beira da praia, perto do rio ou na piscina. O único problema é que você poderá ter pesadelos à noite. Para evitar isso faça orações ao seu anjo da guarda antes de dormir e coloque um filtro dos sonhos atrás da porta. Cor do dia: dourado. Vênus está em peixes, portanto você estará mais sensual. Perfume do dia: perfumes com misturas de frutas com madeiras.