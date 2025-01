Confira o horóscopo de hoje, 28 de janeiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: nessa terça-feira você levantará mais animado do que nos outros dias. A sua pessoa lembrará que tomar chás é uma atitude saudável: erva-mate para combater a celulite, guaraná natural para trazer ânimo, carqueja para tirar a gordura ruim limpando o fígado e camomila com erva-cidreira para acabar com a insônia. Se o seu sonho é plantar ervas medicinais no quintal ou nos vasos do seu apartamento, a hora é agora. No amor: evite se relacionar com pessoas fofoqueiras e desonestas. No trabalho: cuidado com o golpe do falso PIX. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

2 – Touro: para se dar bem no trabalho use a agenda de papel e não confie tanto no celular. Continue orando para que seus inimigos fiquem felizes e esqueçam da sua presença. Portanto, nunca amaldiçoe alguém, porque gera karma e atraso de vida. Assim ore para que seus inimigos e parentes inconvenientes realizem sonhos. Pois é como diz o ditado: “Gente feliz não enche o saco.” Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: não comece nenhum regime nos próximos dias porque trará consequências ruins. Inclusive você deve ir ao médico porque está com suspeita de anemia. Se deseja voltar a fazer exercícios físicos em academia ou com grupos de amigos, a hora é agora. Nessa terça-feira tome cuidado ao andar de salto alto porque poderá torcer o pé ou tropeçar. Portanto, hoje calce um sapato baixo. Na família: filhos, idosos e vizinhos tentarão discutir com você. Mas não levante a voz e imponha respeito com aquele olhar duro que somente a sua pessoa sabe fazer. No trabalho: cuidado para não dar o troco errado aos clientes. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: nessa terça-feira pessoas malcriadas xingarão você no trânsito. Mas mantenha a calma e não se meta em confusão. Hoje tentarão dar o troco ou o PIX errado para você, portanto, preste atenção. No trabalho formal e no serviço voluntário: ideias novas darão certo. Na família: um idoso ficará doente e poderá vir a falecer logo. Continue tratando bem os animais de estimação, pois eles são anjos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: cuidado com vendedores ambulantes de rua e anúncios de produtos na Internet, pois tentarão dar golpes. Hoje você encontrará um animal na rua ou no muro da sua casa, então sinta-se livre para adotar o bichinho porque é um presente do universo. Na rua ou na Internet, uma pessoa que você não tem contato há anos procurará você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: talco.

6 – Virgem: um ex ciumento perseguirá você hoje na rua ou na Internet inclusive com ameaças de violência. Então conte tudo para as autoridades competentes e nunca ande sozinho na rua. Nessa terça-feira, sinta-se livre para pedir ajuda financeira e moral a um parente distante para conseguir coisas as quais você tem direito por lei. Aliás, você vencerá qualquer disputa na Justiça se começar agir hoje. Na família: se você é mãe converse com seus filhos sobre a importância da volta às aulas no mês que vem e sobre a importância de ser alguém na vida. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: nessa terça-feira você sentirá vontade de comprar um perfume que lembra alguém especial ou uma pessoa que se foi. Então, vá em frente! O olfato faz bem à memória afetiva. Barulhos externos atrapalharão seu trabalho, então você tem todo o direito de reclamar e trocar de lugar. Na família: se você é mãe não se sinta mal de levantar a voz para seus filhos, afinal você tem esse direito. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma que lembra alguém especial.

8 – Escorpião: não compare a sua vida com a vida dos outros. Pois, na Internet, as pessoas só postam a parte boa. Preste atenção porque não existem as seguintes coisas: príncipe encantado e família de comercial de margarina. Aliás, você precisa parar de ficar aguardando o príncipe encantado para se dedicar mais aos estudos e ao trabalho. Na família: se você é mãe, precisa ser mais rígida com os seus filhos, colocar regras na casa e restringir o celular dos menores. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: erva-doce ou hortelã.

9 – Sagitário: hoje você terá vontade de procurar um objeto que pertenceu a uma pessoa que já desencarnou. No trabalho: se você deixar o medo de lado e fizer o marketing certo nas redes sociais, atrairá mais clientes e conseguirá mais dinheiro. Aliás nos próximos dias você terá de tudo para fazer sucesso. Na família: continue afastado de parentes narcisistas. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: se você deseja realizar um novo empreendimento, então vá em frente! Mas você precisa se organizar melhor e parar de exigir que as outras pessoas trabalhem no mesmo ritmo que você. No trabalho: hoje terá conflitos com clientes, subordinados e chefes. Portanto, mantenha a calma para não perder tudo. Na família: a pessoa amada terá crises de ciúmes, então permaneça em silêncio e ignore o surto. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: preste atenção porque um cliente ou subordinado tentará aplicar um golpe. Tenha tudo anotado em papel e em prints. Nos próximos dias você terá um ganho na Justiça. A sua pessoa precisa voltar a fazer exercícios físicos para manter a saúde. Na família: se você é mãe, preste atenção nas mentiras dos filhos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: excelente dia para defumar incensos da prosperidade como: arruda ou chama-dinheiro. Essa terça–feira está ótima para fazer exercícios vocais ou participar de karaokê. Afinal, é como diz o ditado: “ – Quem canta, os males espanta.” Hoje, também, é um excelente dia para voltar a tocar instrumentos musicais. Nessa terça-feira se for a um supermercado físico, encontrará várias ofertas e sairá no lucro. Cor do dia: coral. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.